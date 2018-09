Fear the Wolves - Preview: Στον δρόμο που χάραξε το PUBG και το Fortnite

Πληροφορίες

Ο τίτλος διαδραματίζεται στο Chernobyl, ή ό,τι έχει απομείνει από αυτό μετά την έκρηξη του πυρηνικού αντιδραστήρα. Ξεκινώντας, δημιουργείτε έναν χαρακτήρα (μέσα από ένα πολύ απλό character creation menu που θυμίζει PUBG) και είστε έτοιμοι να πέσετε στο ραδιενεργό Chernobyl με σκοπό την επιβίωση του ικανότερου.













Ο χάρτης του παιχνιδιού έχει μέγεθος 25 km2 και εκ πρώτης όψεως είναι ακριβώς αυτό που φαντάζεστε. Μαυρίλα και ξηρασία σε κάποια σημεία (ειδικά κοντά σε εργοστασιακές περιοχές), αλλά και πλούσια βλάστηση και όμορφα πυκνά δάση μακριά από αυτές. Ο χάρτης υποστηρίζει μέχρι και 100 ταυτόχρονους παίκτες, όμως λόγω του early-access χαρακτήρα του παιχνιδιού και κάποια προβλήματα που υπήρχαν στους servers, σε κανένα από τα παιχνίδια που λάβαμε μέρος, ο αριθμός των παικτών δεν ξεπέρασε τους 50.





Μία ακόμα διαφορά έχει να κάνει με τη σμίκρυνση του χάρτη. Σε άλλα παιχνίδια γίνεται με τον πατροπαράδοτο κύκλο που κλείνει. Στο Fear the Wolves όμως, δεν υπάρχει κύκλος αλλά ραδιενέργεια, η οποία εξαπλώνεται σε τυχαία σημεία στον χάρτη. Έτσι, οι παίκτες δεν μαζεύονται σε ένα σημείο για να σκοτωθούν, αφού τα μη ραδιενεργά σημεία του χάρτη μπορεί να βρίσκονται πολύ μακριά.





























Τον τελευταίο καιρό όλο και περισσότερα παιχνίδια με battle-royale modes κάνουν την εμφάνισή τους, με κάποια να τα πηγαίνουν καλά και άλλα όχι. Μετά την επιτυχία του PUBG αλλά και του Fortnite, όλο και περισσότερες εταιρίες θέλουν να πάρουν κομμάτι από την πίτα των κερδών αλλά και των παικτών. Μία από αυτές είναι και η Vostok Games, η οποία με το Fear the Wolves αποσκοπεί σε ακριβώς αυτό: να τραβήξει κόσμο από τα δυο δημοφιλέστερα battle-royales στο δικό της παιχνίδι.Το Fear the Wolves άνοιξε τις πόρτες του στο κοινό στις 28 Αυγούστου μέσω του Early Access του Steam, ενώ κάποια στιγμή μέσα στο 2019 αναμένεται να κυκλοφορήσει και στις κονσόλες. Περισσότερες λεπτομέρειες για την τελική του κυκλοφορία δεν έχουν γίνει γνωστές.Το Fear the Wolves, εκτός από solo mode, προσφέρει και squads όπως ακριβώς και τα υπόλοιπα παιχνίδια του είδους, από δυο έως τέσσερα άτομα. Βέβαια σε αυτά τα modes κάναμε πάρα πολλή ώρα να βρούμε παιχνίδι καθώς οι λιγοστοί παίκτες που έπαιζαν το παιχνίδι, προτιμούσαν το solo mode.Γενικά, το gameplay του Fear the Wolves δεν διαφέρει ιδιαίτερα από του PUBG. Πέφτετε από το ελικόπτερο και ξεκινάτε το ψάξιμο όπλων και αντικειμένων που θα σας βοηθήσουν στην επιβίωση. Υπάρχουν πάνω από 20 όπλα διαθέσιμα, από τσεκούρια, περίστροφα και αυτόματα, μέχρι AK-47 και sniper rifles, με πληθώρα από attachments για κάθε όπλο. Στο παιχνίδι θεωρητικά υπάρχουν και οχήματα, αν και εμείς κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής μας με αυτό καταφέραμε να βρούμε μόνο ένα τζιπάκι.Οι διαφορές με τα υπόλοιπα παιχνίδια του είδους έχουν να κάνουν με τη δυναμική αλλαγή μέρας-νύχτας, καθώς μπορεί να ξεκινήσετε ένα παιχνίδι το πρωί και να τελειώσετε με τη δύση του ηλίου, αλλά και τις εναλλαγές του καιρού, οι οποίες αρκετές φορές δυσκολεύουν αρκετά το έργο σας.Οι εναλλαγές του καιρού ψηφίζονται από τους θεατές και δεν είναι τυχαίες. Έχουμε ομίχλη που δυσκολεύει την ορατότητα και κατ' επέκταση τον στόχο σας, βροχή που εκτός από τα παραπάνω δυσκολεύει και την οδήγηση λόγω του βρεγμένου οδοστρώματος, αφόρητη ζέστη που σας δυσκολεύει στο τρέξιμο. Οι εναλλαγές αυτές πολλές φορές μπορεί να είναι κομβικές για την εξέλιξη ενός παιχνιδιού.Η ραδιενέργεια όμως, έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Αν βρεθείτε σε ραδιενεργή περιοχή και δεν έχετε στη διάθεσή σας κατάλληλο εξοπλισμό (μάσκες, στολές κλπ), τότε το παιχνίδι σάς δίνει δυο λεπτά ώστε να φύγετε από την περιοχή αυτή. Αν τα καταφέρετε, μένετε με 25% της ζωής σας, αλλά ζείτε. Αλλιώς, next game.Πώς τελειώνει όμως το παιχνίδι; Δεν αρκεί να μείνετε τελευταίος, όπως σε άλλα παιχνίδια, αλλά σε κάποια φάση του παιχνιδιού θα εμφανιστεί ένα ελικόπτερο, το οποίο θα προσγειωθεί σε κάποιο σημείο του χάρτη. Εκεί, ακόμα και αν δεν είστε ο τελευταίος στον χάρτη, αν είστε ο πιο γρήγορος ή ο πιο τυχερός, μπορείτε να φύγετε και να είστε εσείς ο νικητής. Αυτό μπορεί να φαίνεται άδικο για τους παίκτες που είχαν κάνει καλό παιχνίδι με πολλά kills, αλλά δίνει τη δυνατότητα σε λιγότερο καλούς παίκτες να κερδίσουν παιχνίδια.Τέλος, η Vostok Games διαφημίζει και ένα PvE στοιχείο που υπάρχει μέσα στο παιχνίδι. Σε κάποια σημεία του χάρτη υπάρχουν αγέλες από λύκους. Αυτοί ελέγχονται από τη CPU και, παρόλο που πεθαίνουν σχετικά εύκολα, μπορούν να σας σκοτώσουν εξίσου εύκολα. Κάθε kill λύκου που κάνετε μετριέται και στο τέλος σάς επιβραβεύει με in-game currency.Όσον αφορά στον οπτικό τομέα, τα αποτελέσματα είναι απογοητευτικά, καθώς δεν έχει καμία σχέση με αυτό που βλέπαμε στα gameplay videos. Ούτε από πλευράς optimization τα πάει ιδιαίτερα καλά, καθώς πολλοί παίκτες με πολύ δυνατά μηχανήματα παραπονιούνται ότι το παιχνίδι είναι unplayable από τα frame drops. Εμείς, παρόλο που το παιχνίδι μάς τοποθέτησε τα πάντα στα Ultra settings δεν καταφέραμε να ξεπεράσουμε τα 40fps σε 1080p.Το Fear the Wolves παρότι έχει καλές ιδέες χρειάζεται ακόμα αρκετή δουλειά και κυρίως περιεχόμενο για να μπορέσει να ανταγωνιστεί τους δυο μεγάλους αντιπάλους του. Σίγουρα μιλάμε για ένα early-access τίτλο μερικών ημερών, όμως οι developers πρέπει να διορθώσουν αρκετά πράγματα αν δεν θέλουν μέσα σε ένα μήνα να χάσουν όλο το player base τους, καθώς ήδη από τις πρώτες μέρες τόσο οι κακές κριτικές όσο και τα παράπονα των παικτών μεγαλώνουν. Μερικοί ήδη έχουν καταφύγει στην τακτική του refund, οπότε αν δεν γίνει κάτι γρήγορα, ο αριθμός τους θα μεγαλώσει.