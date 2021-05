Mass Effect Legendary Edition - Review: Συγκλονιστική Οδύσσεια του Διαστήματος

Της Ελένης Δρίβα





Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Mass Effect Legendary Edition

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PlayStation 4, Xbox One

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 5 (έκδοση PS4)

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ BioWare

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Electronic Arts

Είδος:‌ Action role-playing, Third-person shooter

Ηλικίες:‌ 18+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 14 Μαΐου 2021



Βλέποντάς το τελείως φανατικά και διόλου ψύχραιμα, θα μπορούσε να πει κάποιος πως η τριλογία του Mass Effect είναι “ιδέα”. Κρίνοντάς το αντικειμενικά και με ήρεμο μυαλό... θα συμφωνούσαμε. Το magnum opus της BioWare δεν είναι ένα απλά καλό franchise, δεν είναι μια “συμπαθητική” ιστορία χωρισμένη σε τρία μέρη και σίγουρα δεν είναι υπερτιμημένο. Είναι ένα επικό ταξίδι στο διάστημα που έχει σημαδέψει εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως και έχει διαμορφώσει, σε μεγάλο βαθμό, τις προσδοκίες τους όσον αφορά στα RPGs και τα space operas.



Ήταν, λοιπόν, αναπάντεχο ότι κάποια στιγμή θα βλέπαμε μια επανακυκλοφορία των Mass Effect 1, 2 και 3 και παρότι το Mass Effect Legendary Edition δεν είναι το τέλειο remake που ονειρευόμαστε χρόνια τώρα, είναι ένα πραγματικά αξιόλογο και πολύ καλό remaster για μια από τις καλύτερες τριλογίες βιντεοπαιχνιδιών που έχουν υπάρξει ποτέ. (Σε περίπτωση που αναρωτιέστε, το τέλειο remake θα ήταν μια επανέκδοση της τριλογίας με γραφικά της τρέχουσας γενιάς και gameplay επιπέδου Mass Effect: Andromeda -γιατί, παρά τα προβλήματά του, έχει πολύ καλό gameplay-, με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, όπως η πλοκή, να παραμένουν αναλλοίωτα).





Η Legendary Edition ακολουθεί την ιστορία του/της Commander Shepard από την αρχή μέχρι το τέλος, καθώς προσπαθεί να σώσει τον γαλαξία από μια αρχαία εξωγήινη απειλή, τους Reapers. Ένα αδυσώπητο και επικό ταξίδι που αγγίζει τις 100 ώρες και τις ξεπερνάει αρκετά εύκολα, χαρίζοντας στιγμές που μένουν χαραγμένες στη μνήμη, δημιουργώντας μια πρωταγωνιστική φιγούρα που είναι σχεδόν αδύνατο να μην νιώσετε ως “δικιά” σας και περικλείοντάς σας με μερικούς από τους πιο καλογραμμένους χαρακτήρες σε παιχνίδι. Επιπλέον, η συλλογή περιέχει σχεδόν όλα τα single-player DLCs που έχουν κυκλοφορήσει για την τριλογία, τα οποία ξεπερνάνε τα 40 και σε αυτά εμπεριέχονται όπλα, armors, αλλά και σημαντικές έξτρα αποστολές, όπως τα Bring Down the Sky, Lair of the Shadow Broker και Citadel.



Η μεγαλύτερη πρόκληση για τα παιχνίδια που επανακυκλοφορούν μετά από χρόνια είναι το κατά πόσο έχουν τη δυνατότητα να παραμένουν “σχετικά”. Ένας τίτλος που κυκλοφόρησε το 2007 (όπως το πρώτο Mass Effect) μπορεί να αποτέλεσε ορόσημο τότε και το 2021 η αξία του να είναι πλέον περισσότερο συναισθηματική και επηρεασμένη από τη νοσταλγία. Παρ' όλα αυτά, η Legendary Edition αποδεικνύει ότι η χρυσή τριλογία της BioWare αντέχει στον χρόνο και με ένα τίμιο ρετουσάρισμα μπορεί να σταθεί δίπλα και ενάντια σε πολλούς πιο πρόσφατους τίτλους.









Η πτυχή των τριών πρώτων Mass Effect που δεν χρειάζεται καν βελτιώσεις για να αντέξει στο πέρασμα του χρόνου είναι και η πιο βασική: η πλοκή. Εν έτει 2021, η ιστορία του/της Commander Shepard διατηρεί την αίγλη και την επιρροή της. Τα έντονα συναισθήματα, το αναπόφευκτο δέσιμο με τους αξιομνημόνευτους companions και η επικών διαστάσεων περιπέτεια συνεχίζουν να έχουν το ίδιο αντίκτυπο.



Τα τρία πρώτα Mass Effect μάς σύστησαν σε μερικούς από τους καλύτερους δευτερεύοντες χαρακτήρες που έχουν υπάρξει και το γεγονός ότι μετά από τόσα χρόνια εξακολουθούν να είναι συμπαθείς και να θεωρούνται καλογραμμένοι, αποτελεί απόδειξη της μαεστρίας που διακατείχε την ομάδα ανάπτυξης των εν λόγω παιχνιδιών. Συναντήσαμε, μεταξύ άλλων, τους Garrus Vakarian, Tali'Zorah nar Rayya και Liara T'Soni μετά από χρόνια και ήταν σαν να συναντάς παλιούς, καλούς φίλους, των οποίων τις απόψεις και τους προβληματισμούς ανυπομονείς να ακούσεις.







Όταν μια ιστορία έχει ήδη ειπωθεί και ξέρεις την κατάληξη, αλλά παρ' όλα αυτά καταφέρνει να σε καθηλώσει και για δεύτερη (τρίτη και τέταρτη) φορά, όταν ως Commander Shepard παίρνεις μια απόφαση, δίνεις μια απάντηση και μετά ως παίκτης το σκέφτεσαι για ώρα, τότε όλα αυτά λένε πολλά για το σεναριακό επίπεδο της τριλογίας. Με τα καλά του, τα κακά του, τα λάθη του και τα σωστά του, το ταξίδι αυτό διατηρεί την αξία του μέσα από τις όμορφες, έντονες, αλλά και στενάχωρες στιγμές, μέσα από τους προβληματισμούς που δημιουργεί και τις σκέψεις, μέσα από τα μαθήματα που δίνει σε διάφορους τομείς, είτε αυτοί είναι ηθικού, κοινωνικού, είτε οποιουδήποτε άλλου περιεχομένου. Το σενάριο του είναι διαχρονικό, όπως και οι ερμηνείες των ηθοποιών, αλλά και το εξαιρετικό soundtrack.



Αναμενόμενα όμως άλλες πτυχές της τριλογίας, όπως το gameplay και ο τεχνικός τομέας, δεν είναι τόσο διαχρονικές και με αυτές ασχολήθηκε η BioWare για την κυκλοφορία του remaster. Συγκεκριμένα, οι περισσότερες αλλαγές έχουν γίνει στο πρώτο παιχνίδι της σειράς καθώς είναι το πιο παλιό. Η BioWare φρόντισε να το φέρει κοντά στο επίπεδο των άλλων δύο τίτλων με μικρές και μεγάλες διορθώσεις, με αποτέλεσμα το πρώτο κεφάλαιο να βρίσκεται πιο κοντά στην κατηγορία των remakes, χωρίς όμως να ανήκει σε αυτήν.











Χαρακτηριστικά, έχουν γίνει αλλαγές στο σύστημα μάχης ώστε να μοιάζει περισσότερο με αυτό των sequels και μεταξύ άλλων, πλέον έχει καλύτερο aim assist και βελτιωμένη AI σε εχθρούς και συμμάχους. Έπειτα, το όχημα που χρησιμοποιείτε για την εξερεύνηση, το Mako, είναι πιο γρήγορο και έχει βελτιωμένα physics. Πάνω από όλα όμως, έχουν μειωθεί δραστικά τα loading times (κάτι που ισχύει και για τα άλλα δύο κεφάλαια) και ο χρόνος που περνάτε μέσα στα περιβόητα ασανσέρ.



Ο character creator είναι ίδιος και στα τρία μέρη και περιέχει όλες τις επιλογές που είχαν γίνει διαθέσιμες και στα τρία παιχνίδια, ενώ πλέον υπάρχει και το default μοντέλο της Commander Shepard για να επιλέξετε στους πρώτους δύο τίτλους, το οποίο είχε χρησιμοποιηθεί στις προωθητικές ενέργειες του τρίτου κεφαλαίου. Η Legendary Edition έχει έναν κοινό launcher και για τα τρία παιχνίδια και εφόσον τερματίσετε κάθε τίτλο με τη σειρά, σας δίνετε η δυνατότητα να μεταφέρετε την εμφάνιση του χαρακτήρα σας και τις επιλογές σας στο επόμενο κεφάλαιο, κερδίζοντας και κάποια in-game bonuses, όπως credits (το in-game currency) και άλλα.







Από το Mass Effect 3 έχει αφαιρεθεί το multiplayer mode, το οποίο επηρέαζε και το single-player (galactic readiness). Για να καλυφθεί το κενό, η BioWare έχει προσαρμόσει τον τρόπο που μπορείτε να “ενισχύσετε” τον στόλο σας και παρότι μας έλειψε το συμπαθητικό multiplayer του τίτλου, ομολογουμένως το single-player στέκεται πολύ καλύτερα χωρίς την ενσωμάτωση των online χαρακτηριστικών.



Και στους τρεις τίτλους έχει προστεθεί ένα ευκολόχρηστο και αρκετά πλούσιο photo mode, το οποίο ίσως και να εκμεταλλευτήκαμε στο έπακρο για να απαθανατίσουμε τις πανέμορφες τοποθεσίες των Mass Effect, ειδικά τώρα που είναι πιο εντυπωσιακές από ποτέ άλλοτε…









Κάτι που μας φέρνει στον τεχνικό τομέα, δηλαδή εκεί που έχουν γίνει οι περισσότερες αλλαγές και βελτιώσεις. Η Legendary Edition “τρέχει” σε μια ανανεωμένη εκδοχή της Unreal Engine 3, προσφέροντας ανανεωμένα textures, φωτισμό, σκιές, εφέ και αντανακλάσεις. Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί και στα μοντέλα των χαρακτήρων, το οποίο φαίνεται και από την πιο αληθοφανή απεικόνιση του δέρματος και των μαλλιών.



Το αποτέλεσμα δεν είναι αψεγάδιαστο. Αν κάποιος παρατηρήσει την κίνηση των χαρακτήρων, που ορισμένες φορές είναι υπερβολικά “μηχανική” και το lip sync είναι ξεκάθαρο πως υπήρχε περιθώριο για ακόμα περισσότερες βελτιώσεις. Οι αντανακλάσεις είναι ένα τεράστιο συν για τη συλλογή, με το νερό και τις γυαλιστερές επιφάνειες να αντικατοπτρίζουν όμορφα τα περιβάλλοντα, όμως για κάποιο λόγο οι αντανακλώμενες εικόνες “βρίσκονται” στα 30 fps, με αποτέλεσμα να φαίνεται ότι “κινούνται” πιο αργά από το υπόλοιπο σύνολο, δίνοντας την αίσθηση πως υπάρχει ένα μικρό stutter αν εστιάσετε εκεί.





Στις κονσόλες οι αποδόσεις της συλλογής διαφέρουν ανάλογα τη γενιά και την πλατφόρμα. Ξεκινώντας από τα PlayStation 4 και Xbox One, συναντάμε τα εξής: ανάλυση στα 1080p και frame rate από τα 30 έως τα 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Στα PlayStation 4 Pro και Xbox One X έχουμε 4K στα 30 fps, όταν παίζετε στο favor quality mode και 1440p με 60 fps όταν παίζετε στο favor frame rate mode. Το Xbox Series S έχει παρόμοιες επιδόσεις με το Xbox One X, αν και διατηρεί με μεγαλύτερη ευκολία το επιθυμητό frame rate. Γενικά, σε όλες τις πλατφόρμες παρατηρούνται κάποια frame drops, κυρίως όταν στην οθόνη υπάρχουν πολλά εφέ, ενώ στην παλιά γενιά εντοπίσαμε και tearing σε κάποιες σκηνές.



Προς το παρόν, η νέα γενιά δεν έχει δική της έκδοση, όμως ακόμα και αν παίξετε την έκδοση των PS4/Xbox One στις νέες κονσόλες θα δείτε κάποιες σημαντικές διαφορές. Για την ακρίβεια, στο favor quality mode, τα PlayStation 5 και Xbox Series X προσφέρουν native 4K ανάλυση και 60 fps, αν και οι επιδόσεις του Series X είναι ελαφρώς πιο σταθερές. Στο favor frame rate mode, το PlayStation 5 προσφέρει ανάλυση 1440p και 60 fps, ενώ το Xbox Series X προσφέρει την ίδια ανάλυση, φτάνοντας όμως τα 120 fps, τα οποία παρ' όλα αυτά δεν διατηρεί σε πολλές περιπτώσεις και σε ορισμένες σκηνές παρατηρείται έντονη πτώση της τάξεως των 40 fps (δηλαδή κατεβαίνει στα 80 fps).









Αφήνοντας στην άκρη τους αριθμούς και τις μετρήσεις, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν και τα μικρά bugs και glitches που παρατηρήσαμε (όπως όταν ο χαρακτήρας μας κόλλησε στιγμιαία σε έναν αόρατο τοίχο), η Legendary Edition αποτελεί ένα πολύ καλό remaster. Η BioWare έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο πρώτο παιχνίδι της σειράς, ανανεώνοντας μέχρι και το skybox σε αρκετές περιοχές και οποιοσδήποτε βρίσκει το διάστημα ενδιαφέρον θα νιώσει δέος ταξιδεύοντας από πλανήτη σε πλανήτη.





Συμπέρασμα



Το Mass Effect Legendary Edition είναι μια συλλογή-εμπειρία και ένα πολύ τίμιο remaster. Παρότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά που προδίδουν την ηλικία της τριλογίας και το ίδιο το remaster δεν είναι αψεγάδιαστο, η ιστορία που διηγείται εξακολουθεί να είναι επικών διαστάσεων και μια από τις καλύτερες που έχουν υπάρξει στον χώρο των βιντεοπαιχνιδιών. Αν και κάποιοι μπορεί να δυσανασχετήσουν με την κοστολόγηση της επανέκδοσης (full price), η αξία της είναι αδιαμφισβήτητη και διαχρονική. Είτε έχετε ασχοληθεί με τα συγκεκριμένα παιχνίδια στο παρελθόν, είτε όχι, η Legendary Edition έχει να σας προσφέρει πολλά. Το Mass Effect, εξάλλου, είναι ιδέα.



Βαθμολογία: 9/10