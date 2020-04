Persona 5 Royal - Review: Joker άρχοντα, μας πήρες τα υπάρχοντα

Πληροφορίες‌

‌

Τίτλος:‌ Persona 5 Royal

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PlayStation 4

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 4

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ P-Studio

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ SEGA

Είδος:‌ RPG / Social Simulation

Ηλικίες:‌ ‌‌16+‌ ‌

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 31 Μαρτίου 2020

Έχουν περάσει τρία χρόνια από την ημέρα που διατέθηκε στην αγορά από την Atlus το Persona 5. Ένας τίτλος που -πριν καν ανακοινωθεί- αποτελούσε διακαή πόθο πάμπολλων υποστηρικτών του franchise, αλλά και του είδους των ιαπωνικών RPG γενικότερα. Τα σχόλια που απέσπασε από κοινό και κριτικούς ήταν ιδιαιτέρως κολακευτικά. Συγκαταλέχθηκε αμέσως στα καλύτερα JRPGs των τελευταίων ετών, ενώ έως σήμερα έχει καταφέρει να βρεθεί σε πολλές λίστες τίτλων που δεν θα πρέπει να λείπουν από καμία PlayStation συλλογή.



Σήμερα, οι δημιουργοί του Persona μας φέρνουν ξανά τη σειρά στο προσκήνιο με την κυκλοφορία του Persona 5 Royal. Είναι σύνηθες φαινόμενο της βιομηχανίας, πλέον, να βλέπουμε τίτλους να επανακυκλοφορούν ως "Game of The Year", "Complete" και "Definitive" εκδόσεις που εμπεριέχουν οποιοδήποτε υλικό διατέθηκε επί πληρωμή μετά την αρχική τους κυκλοφορία. Η Atlus όμως "περιποιείται" με επανακυκλοφορίες τη σειρά Persona πολύ πριν θεωρηθεί "cool" η εν λόγω πρακτική. Το έκανε το 2008 με το Persona 3 FES, το έκανε το 2013 με το Persona 4 Golden, το κάνει και τώρα με το Persona 5 Royal.



Royal



Το ενδιαφέρον της Royal έκδοσης βρίσκεται στο γεγονός πως δεν έχουμε να κάνουμε απλά με κάποια ολοκληρωμένη επανέκδοση. Θα την χαρακτηρίζαμε καλύτερα ως εμπλουτισμένη και βελτιωμένη. Το επιπλέον υλικό που εμπεριέχεται εδώ είναι νέο, αποκλειστικό και επεκτείνεται τόσο στους gameplay μηχανισμούς, όσο και στο σενάριο του τίτλου. Στις παρακάτω γραμμές θα προσπαθήσουμε να κρίνουμε το νέο αυτό περιεχόμενο, απαντώντας παράλληλα στα δύο βασικά ερωτήματα του κοινού: α) αν είναι αυτή η έκδοση που πρέπει να προτιμήσουν οι υποψήφιοι αγοραστές και β) αν αξίζει να ασχοληθούν ξανά όσοι έχουν ήδη παίξει τη προηγούμενη έκδοση.









Αν η σειρά Persona ξεχωρίζει για τον συνδυασμό μεταξύ RPG και εφηβικών social simulation στοιχείων, το P5 ξεχώρισε ιδιαίτερα γιατί -με σημείο αναφοράς πάντα την ανθρώπινη ψυχή- πραγματεύτηκε παράλληλα μία "ταμπού" θεματολογία στην ιστορία του. Χαρακτηριστικά, υπάρχει αναφορά στο bullying, τα ναρκωτικά, τη σεξουαλική παρενόχληση και τις γενικότερες ανήθικες διαστροφές του ανθρώπινου μυαλού. Εκτός αυτού, το P5 προσέφερε ένα απλοϊκό και παράλληλα διασκεδαστικό turn-based σύστημα μάχης, αρμονική σύνδεση μεταξύ καθημερινής ζωής και dungeons, λίγες αλλά καλοδεχούμενες νέες προσθήκες για τη σειρά και συνολικά μια χορταστική εμπειρία περί των εκατό ωρών. Φυσικά, υπήρξαν και αρνητικά στοιχεία όπως οι χειρισμός της κάμερας κατά περιπτώσεις και οι μεγάλες δόσεις διαλόγων που ενίοτε κούραζαν.



Ιστορία κι αλλαγές



Ας δούμε τι έχει να μας δώσει η Royal έκδοση τώρα. Ξεκινώντας από την ιστορία, το κύριο σενάριο παραμένει ίδιο. Ο Joker, ο έφηβος πρωταγωνιστής μας, αποκτά προβλήματα με τον νόμο και όντας υπό δικαστική επιτήρηση πλέον αλλάζει σχολικό περιβάλλον. Ξαφνικά, ανακαλύπτει τις μυστικές του υπερδυνάμεις και μαζί με τους νέους του φίλους θα θελήσει να τις χρησιμοποιήσει για να "τιμωρήσει" τους διεφθαρμένους ενήλικες.



Στη νέα έκδοση έχουμε την προσθήκη δύο ακόμη χαρακτήρων, νέων δραστηριοτήτων για τη καθημερινή ζωή και περισσότερων περιοχών να επισκεφθείτε στο Τόκιο. Οι περισσότερες από τις προσθήκες αυτές έρχονται για να εμπλουτίσουν ελαφρώς τη ρουτίνα του υπάρχοντος σεναρίου. Η προσθήκη των νέων χαρακτήρων στην ήδη υπάρχουσα ιστορία του παιχνιδιού γίνεται τόσο ομαλά και αρμονικά, μέσα από τις νέες αφηγηματικές σκηνές στις οποίες συμμετέχουν, που δεν θα σας περνούσε από το μυαλό ότι δεν υπήρχαν στο πρωτότυπο παιχνίδι. Μπορείτε να αναπτύξετε τους μεταξύ σας δεσμούς -τα λεγόμενα Confidents- και με τους δύο αυτούς χαρακτήρες, αποκτώντας έτσι νέες κι ενδιαφέρουσες ιδιότητες που πριν δεν υπήρχαν. Μάλιστα, ο ένας εκ των δύο χαρακτήρων είναι playable και θα τον δείτε να μπαίνει στην ομάδα σας στο τρίτο και ολοκαίνουργιο μέρος της ιστορίας.



Η βασική ιστορία ολοκληρώνεται σε ένα ημερολογιακό έτος, αποτελούμενη από δύο μαθητικά εξάμηνα. Η Royal έκδοση προσθέτει περισσότερο περιεχόμενο και "βάθος" στην ιστορία με το ολοκαίνουργιο τρίτο εξάμηνο. Η διάρκεια αυτού του μέρους υπολογίζεται περίπου στις δεκαπέντε ώρες. Σαν ξεχωριστό υλικό, το τρίτο αυτό μέρος έχει τη δική του ίντριγκα αλλά δεν καινοτομεί κάπου. Ακολουθεί τη λογική του υπόλοιπου σεναρίου προσφέροντας περισσότερο gameplay υλικό (νέα περιοχή, νέους εχθρούς, νέα Personas κ.α.).









Αν αυτή είναι η πρώτη σας επαφή με τον τίτλο μιλάμε για περισσότερο σχετικό υλικό για εσάς. Όσοι έχετε ξανασχοληθεί, θα χρειαστεί αναπόφευκτα να επαναλάβετε τις περίπου εκατό ώρες βασικής ιστορίας μέχρι να φτάσετε στο τρίτο εξάμηνο. Μπορεί να ακούγεται βαρετό ή τρομακτικό αλλά δεν είναι. Η αξία των αλλαγών που έχει υποστεί το βασικό περιεχόμενο είναι ίση με αυτή του νέου κεφαλαίου στην ιστορία. Στην πραγματικότητα η νέα έκδοση είναι γεμάτη με φρέσκες "πινελιές" εδώ κι εκεί. Εμείς θα προτιμήσουμε να μην μακρηγορήσουμε και να επικεντρωθούμε στις σημαντικότερες.



Προτού προχωρήσουμε όμως στις λοιπές προσθήκες, οφείλουμε να τονίσουμε ένα μεγάλο "φάουλ" που εντοπίσαμε. Η πρόσβαση στο τρίτο και νέο εξάμηνο της ιστορίας δεν πραγματοποιείται αυτόματα με την ολοκλήρωση του βασικού περιεχομένου, όπως θα περίμενε κανείς, αλλά υπό προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, για να προχωρήσετε στο τρίτο εξάμηνο είναι απαραίτητο να έχετε αναπτύξει προηγουμένως ικανοποιητικά τα Confidants των νέων χαρακτήρων που προαναφέραμε, σε περιορισμένο χρονικό διάστημα κιόλας. Το άσχημο της υπόθεσης είναι ότι δεν αναγράφεται ξεκάθαρα κάπου όλο αυτό, όσο θα παίζετε. Οι προϋποθέσεις από μόνες τους, ευτυχώς δεν είναι απαιτητικές. Οπότε, παλιοί και νέοι παίκτες ενημερωθείτε σχετικά στο διαδίκτυο για τις εν λόγω -εύκολες αλλά αναγκαίες- προϋποθέσεις πρόσβασης στο επιπλέον κεφάλαιο.



Gameplay κι αλλαγές



Συνεχίζοντας, το gameplay στον πυρήνα του παραμένει επίσης ίδιο. Χωρίζεται σε δύο κομμάτια, αυτό της κοινωνικής ζωής κι εκείνο των dungeons. Στα της κοινωνικής ζωής πρώτα, η μέρα χωρίζεται σε τρία μέρη. Το πρωί, το απόγευμα και το βράδυ. Το πρωί συνήθως ολοκληρώνεται με μαθήματα στο σχολείο. Κυρίως το απόγευμα και το βράδυ, λοιπόν, θα έχετε χρόνο να αναπτύξετε τους δεσμούς σας με τους άλλους χαρακτήρες και να βελτιώνετε τα κοινωνικά στατιστικά σας.





Κοινωνική ζωή κι αλλαγές



Οι αλλαγές στον τομέα της κοινωνικής ζωής δεν είναι θορυβώδεις αλλά μικρές και ουσιαστικές. Χαρακτηριστικά, έχουμε την προσθήκη μιας ολοκαίνουργιας περιοχής προς εξερεύνηση. Η νέα τοποθεσία είναι η Kichijoji και μαζί της φέρνει ένα νέο mini-game με darts (τα γνωστά βελάκια) και επιπλέον μέρη για να περάσετε τον χρόνο σας και να βελτιώσετε τεχνικές και στατιστικά. Μερικές ακόμη νέες τοποθεσίες για να περάσετε χρόνο με τους φίλους σας έχουν προστεθεί διάσπαρτα στον χάρτη. Το ενυδρείο της περιοχής είναι ένα από αυτά τα επιπλέον μέρη.



Άλλες σημαντικές νέες λεπτομέρειες που συναντήσαμε αφορούν την ταχύτερη, πλέον, αναβάθμιση των κοινωνικών χαρακτηριστικών συγκριτικά με την πρωτότυπη έκδοση. Τα αυξημένα Social Stats, κατά κύριο λόγο, είναι απαραίτητα για να δημιουργήσετε και να αναπτύξετε σχέσεις με συγκεκριμένους χαρακτήρες και να λάβετε τεχνικές και αναβαθμίσεις που έχουν να προσφέρουν. Κάποιοι παίχτες γκρίνιαξαν για την αργή αναβάθμιση των Social Stats στο P5, που σίγουρα απαιτούσε δεύτερο playthrough για πλήρη ολοκλήρωση. Η P-Studio έκανε την απαραίτητη αλλαγή και έβαλε τις "βάσεις" για δυνατότητα ολοκλήρωσής τους ακόμη και σε ένα playthrough. Για παράδειγμα, έδωσε επιπλέον "παράθυρα" δραστηριοτήτων σε πολλά απογεύματα των ημερολογιακών ημερών που συνδέονται με την κύρια ιστορία αλλά στην προηγούμενη έκδοση δεν υπήρχαν.



Dungeons κι αλλαγές



Ο τομέας των dungeons, σε αντίθεση με την κοινωνική ζωή, έχει δεχθεί περισσότερο "χτυπητές" προσθήκες. Αρχικά, έχουμε την ύπαρξη ενός νέου "παλατιού" (νέου dungeon) το οποίο και βρίσκεται στο περιεχόμενο του τρίτου εξαμήνου. Για όσους δεν έχουν ξανασχοληθεί με το P5 να πούμε πως έχουμε δύο είδη dungeons. Τα "παλάτια" είναι νέο είδος που έκανε την πρώτη του εμφάνιση στη σειρά με το P5. Έχουν μοναδική και συγκεκριμένη διαρρύθμιση, ενώ είναι διαθέσιμα για περιορισμένο χρονικό διάστημα και συνδέονται άμεσα με τα κύρια γεγονότα της ιστορίας.



Τα collectibles μπαίνουν δυναμικά στον κόσμο του P5 με την Royal έκδοση και τη νέα προσθήκη των Will Seeds. Κάθε "παλάτι" διαθέτει από τρία Will Seeds πλέον, τα οποία βρίσκονται κρυμμένα σε τρία επίσης νέα δωμάτια μέσα σε αυτά τα dungeons και προσφέρουν ως αντάλλαγμα για τη συλλογή τους ισχυρά αντικείμενα. Μια ακόμη προσθήκη είναι αυτή του γάντζου. Επεκτείνει ελαφρώς το platforming στοιχείο, αφού με τον νέο τους γάντζο οι παίκτες μπορούν να αναρριχηθούν σε ψηλότερα σημεία είτε για να ακολουθήσουν μία εναλλακτική πορεία, είτε για να αιφνιδιάσουν τους εχθρούς από ψηλά, είτε για να βρουν κατά περιπτώσεις τον δρόμο για τα Will Seeds. Η συγκεκριμένη λειτουργία θεωρούμε πως θα μπορούσε να έχει μεγαλύτερη "βαρύτητα". Με τον τρόπο όμως που εισήχθη δείχνει διακοσμητική και περιττή.



Τα Mementos αποτελούν τα κλασικά dungeons της σειράς Persona. Η δομή τους κάθε φορά αλλάζει, ενώ στο σενάριο χρησιμοποιούνται ως τοποθεσία ολοκλήρωσης των δευτερευόντων αποστολών. Αρκετοί υποστηρικτές της σειράς παραπονέθηκαν πως τα Mementos "έπασχαν" από έλλειψη υλικού. Όπως με τα Social Stats, έτσι κι εδώ οι δημιουργοί του τίτλου φαίνεται πως αφουγκράστηκαν το κοινό τους κι έκαναν αξιοσέβαστη προσπάθεια να το αλλάξουν αυτό.



Την εμφάνισή του για πρώτη φορά κάνει ένας νέος NPC χαρακτήρας, ο νεαρός Jose, ο οποίος "στήνει" το δικό του κατάστημα στα Mementos. Οι ιδιαιτερότητες που υπάρχουν εδώ είναι δύο. Τα αντικείμενα που πουλάει δεν αγοράζονται με τα χρήματα του υπόλοιπου παιχνιδιού. Εδώ εμφανίζονται ακόμη δύο collectibles, τα Flowers και τα Stamps. Τα μεν Flowers εμφανίζονται τυχαία στους διαδρόμους των Mementos και χρησιμοποιούνται ως νόμισμα στην αγορά αντικειμένων. Τα δε Stamps είναι συγκεκριμένα collectibles κι αποκτούν σημαντική βαρύτητα για το gameplay στην εξαργύρωσή τους. Προσφέροντάς τα στον Jose, αυτός μπορεί να αλλάξει την σύσταση των Mementos, αυξάνοντας το πλήθος των αντικειμένων που βρίσκουν οι παίκτες, όπως και τα χρήματα και τους πόντους εμπειρίας που λαμβάνουν μετά από κάθε μάχη.









Σύστημα μάχης κι αλλαγές



Στην Royal έκδοση το σύστημα μάχης ευεργετήθηκε περισσότερο από κάθε άλλον τομέα. Στο P5 ήταν ήδη διασκεδαστικός τομέας, αν και απλοϊκός. Εδώ φάνηκε η διάθεση της Atlus να του δώσει μερικές "φανταχτερές" νότες. Περιγράφοντάς το περιληπτικά για όσους δεν γνωρίζουν, οι μάχες κρίνονται κυρίως στο ποιος θα εκθέσει πρώτος τις αδυναμίες του αντιπάλου. Αν είναι ο εχθρός αδύναμος σε επιθέσεις φωτιάς, εκτελώντας αντίστοιχες ενέργειες δίνεται η ευκαιρία για μία, δύο και τρεις ακόμη συνεχόμενες επιθέσεις στον ίδιο γύρο. Αντίστροφα, το ίδιο συμβαίνει κι όταν ο εχθρός εκθέσει τις αδυναμίες του χαρακτήρα μας.

Αρχικά, το ήδη υπάρχον Baton Pass (η τεχνική των συνεχόμενων επιθέσεων που προαναφέραμε) εμπλουτίστηκε. Από εκεί που απλά ενίσχυε τις επιθέσεις των παικτών, τώρα δίνει επιπλέον δυνατότητες όπως είναι η αναπλήρωση ζωής και η επίθεση χωρίς απώλειες σε Stamina Points. Ύστερα, έχουμε την προσθήκη των Disaster Shadows. Πρόκειται για ισχυρότερες εκδοχές των κοινών random εχθρών. Προκαλούν μεγαλύτερη ζημιά αλλά όταν εξουδετερωθούν, ανατινάζονται. Ως αποτέλεσμα προκαλούν ζημιά και στους υπόλοιπους εχθρούς της συγκεκριμένης μάχης.



Το πρωτότυπο παιχνίδι διαθέτει ήδη την ομαδική επίθεση All-Out Attack. Το P5 Royal εισάγει μία ακόμη συνδυαστική επίθεση, το Showtime. Αυτή η προσθήκη μπορεί να θεωρηθεί και το "κερασάκι στην τούρτα" στις προσθήκες του συστήματος μάχης. Αυτό που ξεχωρίζει εδώ είναι η κινηματογραφική της παρουσίαση. Δύο χαρακτήρες ενώνονται σε μία χορογραφία ενισχυμένης επίθεσης. Γίνεται διαθέσιμη στους παίκτες σταδιακά με το πέρας της ιστορίας. Δεν επιλέγεται επιτηδευμένα από τους παίκτες αλλά γίνεται διαθέσιμη σε τυχαίες στιγμές μέσα στη μάχη. Μετά το "λίφτινγκ" που δέχθηκε το σύστημα μάχης παύει να είναι πια απλοϊκό, συνεχίζει να είναι όμως καθόλα διασκεδαστικό με μεγαλύτερες ακόμη δόσεις στρατηγικής.



Η αλήθεια είναι πως όλες αυτές οι βοήθειες κάνουν τη διαδικασία της μάχης σαφώς ευκολότερη σε σχέση με πριν. Επομένως, θα προτείναμε σε όσους θέλουν να εκτιμήσουν πλήρως τις νέες λειτουργίες, να παίξουν στα μεγαλύτερα επίπεδα δυσκολίας. Εμείς το δοκιμάσαμε και ανταμειφθήκαμε.







Λοιπές αλλαγές



Εμπλουτισμένο με νέο υλικό εμφανίζεται και το Velvet Room. Το δωμάτιο στο οποίο οι παίκτες ενώνουν τα Personas τους, προσπαθώντας να δημιουργήσουν τον απόλυτο σύντροφο στις μάχες, δηλώνει έτοιμο να απασχολήσει τους παίκτες ακόμη περισσότερο. Fusion Alarm είναι το όνομα της νέας λειτουργίας. Κατά περιπτώσεις, το δωμάτιο μπαίνει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού. Ως αποτέλεσμα επιφέρει ακόμη ισχυρότερα Personas σε ενώσεις που εκτελούνται εκείνη τη στιγμή. Η προσθήκη που ξεχωρίσαμε εδώ όμως είναι τα Challenge Battles. Στο ίδιο μοτίβο με τα Challenge Modes άλλων τίτλων, οι παίκτες έχουν την ευκαιρία να αντιμετωπίσουν μία σειρά από εχθρούς προσπαθώντας να κάνουν High Score και να κερδίσουν σπάνια αντικείμενα. Το εν λόγω Mode είναι ιδανικό για όσους παίκτες ψάχνουν την παραπάνω πρόκληση στο παιχνίδι τους.



Ναι, έχουμε καταλήξει ήδη στο συμπέρασμα πως το Persona 5 Royal φέρνει μαζί του πολλές νέες εμπειρίες, μάλλον τις περισσότερες που έχει προσφέρει ποτέ μία βελτιωμένη Persona έκδοση. Όμως δεν είναι όλες οι προσθήκες το ίδιο εύστοχες ή ενδιαφέρουσες. Εδώ ξεκινάει η αναφορά στο νεοεισελθέν Thieves Den. Πρόκειται για δωμάτιο που δεν έχει σχέση με το κύριο παιχνίδι. Λειτουργεί σαν μουσείο του τίτλου, δίνοντας πρόσβαση σε unlockables όπως cutscenes και μουσικά κομμάτια. Μπορεί ακόμη και να διακοσμηθεί από τους παίκτες με αντικείμενα και θέματα που ξεκλειδώνονται στο βασικό παιχνίδι, χωρίς όμως κάποιο ουσιαστικό νόημα. Η μόνη ενδιαφέρουσα λειτουργία εδώ εντοπίστηκε στο Tycoon, ένα νέο mini-game με χαρτιά και με αντιπάλους τους συντροφικούς σας χαρακτήρες.



Τεχνικός τομέας κι αλλαγές



Τεχνικά, το αποτέλεσμα είναι σχεδόν ίδιο με την προηγούμενη έκδοση. H ανάλαφρη κόμικ/animated αισθητική που γνωρίσαμε στην προηγούμενη έκδοση επιστρέφει αναλλοίωτη, με σταθερή απόδοση, χωρίς bugs ή glitches. Η κάμερα στα dungeons συνεχίζει κατά περιπτώσεις να είναι δύσχρηστη με τις κακές γωνίες λήψεις της, όπως και πριν. Θα θέλαμε να δούμε τις απαραίτητες βελτιώσεις αυτή τη φορά, όμως συνολικά η εμπειρία του παίκτη δεν επηρεάζεται αξιοσημείωτα. Ένα άλλο τεχνικό ατόπημα που παρατηρήσαμε είναι δύο-τρία "παγώματα" της οθόνης για λίγα δευτερόλεπτα. Σε ένα playthrough που αγγίζει τις 120 ώρες όμως κάτι τέτοιο μοιάζει με πταίσμα.





Από εκεί και πέρα διαπιστώσαμε πως έχουν αποκτήσει "φωνή" χαρακτήρες σε μερικές ακόμη σκηνές, στο πλαίσιο μίας προσπάθειας να μετριαστεί η πλήξη που μπορεί να νιώσουν οι παίκτες ενίοτε λόγω του μεγάλου όγκου διαλόγων που διαθέτει το παιχνίδι.



Συμπέρασμα



Αν το Persona 5 ήταν εξαιρετικό, η Royal έκδοση πλησίασε το απόλυτο. Το επιπλέον και αποκλειστικό υλικό που προσφέρει είναι πλούσιο. Οι νέες λεπτομέρειες -πλην μικρών εξαιρέσεων- είναι εύστοχες και αλλάζουν προς το καλύτερο κάθε πτυχή του gameplay. Χωρίς καμία υπερβολή, έχουμε να κάνουμε με την καλύτερη έκδοση ολόκληρου του franchise. Παράλληλα, αξίζουν συγχαρητήρια στην Atlus γιατί δείχνει πως θα έπρεπε να είναι κάθε επανέκδοση τίτλου.



Το Persona 5 Royal θα μπορούσε να είναι ο MVP των ιαπωνικών RPG στην τρέχουσα γενιά. Αν πρόκειται να ασχοληθείτε για πρώτη φορά με τον τίτλο, η εν λόγω έκδοση είναι "μονόδρομος", ενώ κανένας λάτρης του συγκεκριμένου είδους παιχνιδιών δεν πρέπει να το χάσει. Τέλος, οι παλιοί παίκτες που βρήκατε διασκεδαστικό τον πρωτότυπο τίτλο, αξίζει να ασχοληθείτε ξανά.



Βαθμολογία: 9/10