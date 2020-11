PlayStation 5 - Review: Ήρθε από το μέλλον

Του Παύλου Κρούστη



Πληροφορίες



Συσκευή: Sony PlayStation 5

Είδος: Οικιακή κονσόλα gaming

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 19 Νοεμβρίου 2020

Προτεινόμενη Λιανική Τιμή: €499,99 / €399,99 (PS5 Digital Edition) [playstation.com]



Εισαγωγή



Κάθε 7-8 χρόνια περίπου αλλάζουμε γενιά κονσολών. Αυτό έχει καθιερωθεί από εποχές «πολέμων» ανάμεσα σε SEGA – Nintendo ή και πιο πριν, όμως οι τελευταίες 3 γενιές είναι υπόθεση ανάμεσα σε Sony και Microsoft και η μετάβαση γίνεται επίσημα όταν το πουν αυτοί οι δύο πλέον. Και ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Ήρθε η ώρα να καλωσορίσουμε την 9η γενιά κονσολών.



Στα χέρια μας έπεσε πρώτο το PlayStation 5. Ερχόμενη από μια πάρα πολύ ισχυρή βάση χρηστών του PlayStation 4, στα 113 εκατ. περίπου, η Sony θέλει να διατηρήσει το προβάδισμα που είχε στην προηγούμενη γενιά και, γιατί όχι, να το μεγαλώσει κιόλας. Τo PS4 ήταν το δεύτερο πιο επιτυχημένο PlayStation και μία από τις δημοφιλέστερες κονσόλες όλων των εποχών. Ο πήχης είναι ψηλά και η Sony έρχεται με φόρα.





Περιγραφή



Το PlayStation 5 παρουσιάζεται 7 χρόνια μετά το PS4 και 4 χρόνια μετά το PS4 Pro να αναβαθμίσει ραγδαία την τεχνολογική δύναμη της πλατφόρμας. Η «ωμή» δύναμη του PS5 είναι περίπου 6 φορές μεγαλύτερη του PlayStation 4 και σχεδόν 2,5 φορές μεγαλύτερη απ’ αυτή του PS4 Pro. Τα νούμερα αυτά όμως δεν λένε και πολλά μόνα τους. Οι νέες τεχνολογίες, όπως η υποστήριξη hardware ray tracing στα γραφικά ή το 3D Audio με την Tempest Engine αναμένεται να αλλάξουν το gaming, όπως το γνωρίζαμε ως τώρα.





Η προηγούμενη γενιά έλαβε αναβάθμιση για πρώτη φορά στα χρονικά και είδαμε τις “premium” κονσόλες να κυκλοφορούν στο μέσο της ζωής τους, παρουσιάζοντας ουσιαστικές βελτιώσεις, ενώ μας έκαναν μια εισαγωγή στις 4K αναλύσεις. Αρκετές ήταν οι φορές που οι επιδόσεις όμως… έτρεχαν και δεν έφταναν. Τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, έδωσαν ένα βήμα στους χρήστες για να καταφέρουν να μείνουν στην κορυφή της τεχνολογίας στο gaming, παρά το -ανά σημεία- «γερασμένο» hardware.



Ήρθε η ώρα όμως για μετάβαση σε νέο level. Έναν νέο κόσμο, που όχι μόνο μπορούν να θεωρηθούν δεδομένες οι επιδόσεις, αλλά παρουσιάζονται και ευκολίες σε επίπεδο διεπαφής χρήστη, οι οποίες βελτιώνουν την καθημερινότητα, γλιτώνοντας χρόνο από πράγματα που είχαμε δεδομένα ως σήμερα, όπως για παράδειγμα τα loading screens. Παράλληλα, η Sony φροντίζει να διαφοροποιηθεί περαιτέρω, παρουσιάζοντας έναν νέο τρόπο διάδρασης με τα παιχνίδια: το νέο χειριστήριο, το DualSense. Μια γεύση για το τι κάνει το χειριστήριο μπορείτε να πάρετε από το review του Astro’s Playroom, όμως πιο αναλυτικά θα τα πούμε παρακάτω.







Η Sony έρχεται να συνδυάσει όλα τα παραπάνω με το ισχυρότερο όπλο της: τη βιβλιοθήκη του PlayStation 4. To PS5 είναι σχεδόν καθολικά συμβατό (στο 99%) με τα παιχνίδια του PlayStation 4. Οι υπηρεσίες PS Plus και PS Now συνδέονται για να δώσουν στον χρήστη την ευκολότερη μετάβαση ανάμεσα σε γενιές, συνεχίζοντας ακριβώς από εκεί που άφησε την προηγούμενη κονσόλα του.



Τέλος, για πρώτη φορά στην ιστορία του PlayStation, η Sony κυκλοφορεί στο λανσάρισμα δύο διαφορετικές εκδόσεις του PlayStation 5: την κανονική έκδοση PlayStation 5 στα 499,99 ευρώ και την Digital Edition στα 399,99. Προσέχοντας να μην μπερδέψει τους καταναλωτές με αυτήν την επιλογή, η Sony το έκανε όσο πιο καθαρό γίνεται. Η διαφορά των δύο εκδόσεων είναι μόνο μία: το Ultra HD Blu-ray drive. Η ύπαρξη drive για την ανάγνωση οπτικών δίσκων είναι κάτι που ο καταναλωτής θα πρέπει να σκεφτεί, προτού προβεί σε αγορά. Η διαφορά των 100 ευρώ είναι αρκετά σημαντική για να σπρώξει τους χρήστες προς την αποκλειστική λύση του downloading των παιχνιδιών και του streaming ταινιών, ενώ ταυτόχρονα κοιτά προς το μέλλον. Αν κάποιος έχει συλλογή από δισκάκια PS4, τότε προφανώς η λύση είναι η «κανονική» έκδοση έναντι της Digital. Παράλληλα, η τιμή των νέων παιχνιδιών σε ψηφιακή μορφή είναι στο ταβάνι, ενώ σε Blu-ray ίσως βρεθεί κάποια πιο οικονομική προσφορά. Επίσης μπορεί κάποιος να πουλήσει το φυσικό προϊόν, κάτι για το οποίο δεν έχει παρουσιαστεί ακόμη λύση στον ψηφιακό κόσμο. Από την άλλη, το ψηφιακό κατάστημα του PlayStation έχει πάρα πολύ συχνά εξαιρετικές εκπτώσεις, που δεν υπάρχουν σε φυσικά αντίτυπα. Φυσικά, οι χρήστες της έκδοσης με το drive έχουν τα ίδια πλεονεκτήματα συν αυτά που δίνει η ύπαρξη του Blu-ray drive. Η διαφορά των 100 ευρώ δίνει το πλεονέκτημα των περισσότερων επιλογών στην ακριβότερη έκδοση. Όπως και να αποφασίσει ο καταναλωτής πάντως, πρέπει να κάνουμε σαφές ότι η κονσόλα είναι η ίδια κι έχει ακριβώς τις ίδιες επιδόσεις.



Αφού εμπεδώσαμε τα παραπάνω, ήρθε η ώρα να εξετάσουμε εκτενέστερα το ίδιο το μηχάνημα.



Σχεδιασμός



Το PlayStation 5 με μια πρώτη ματιά φαίνεται σαν κάτι από το μέλλον. Η Sony ξέφυγε από τα γνωστά και ασφαλή λημέρια που έχουν στόχο η κονσόλα να μοιάζει με παλιά συσκευή βίντεο ή κάτι που οφείλει να ταιριάζει με το σαλόνι μας. Δείχνει αυτοπεποίθηση και ορίζει μια πιο φουτουριστική τάση που ξαφνιάζει. Το λευκό χρώμα των εξωτερικών πλευρών συνδυάζεται με μια μαύρη λωρίδα στο λειτουργικό μέσο της κονσόλας από το οποίο αναβλύζει μπλε αύρα, όταν η συσκευή είναι ενεργή. Τα πλαϊνά πλαστικά του PS5 είναι σχετικά εύκολο να αφαιρεθούν και είναι πολύ πιθανό να δούμε στο εμπόριο σε λίγο καιρό να κυκλοφορούν νέα faceplates σε άλλα χρώματα, αν και δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα κάτι τέτοιο ως τώρα.







Έπειτα από την παραπάνω αίσθηση, ένα πράγμα έρχεται στο μυαλό βλέποντας το PS5: η συσκευή έχει εκτόπισμα. Για την ακρίβεια είναι μία από τις μεγαλύτερες σε όγκο κονσόλες που έχουν κυκλοφορήσει. Και οι τρεις διαστάσεις της είναι μεγαλύτερες ακόμη κι από το PS4 Pro, που με τη σειρά του ήταν πιο ογκώδες σε σχέση με το PS4, ενώ συναγωνίζεται το PS3 phat.



Η Sony, ίσως προβλέποντας την κατάσταση, δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες, με μια βάση που δίνεται μαζί στο πακέτο, να τοποθετήσουν την κονσόλα είτε κάθετα, είτε οριζόντια. Συνήθως στο παρελθόν, αν υπήρχε τέτοια δυνατότητα, τότε ο χρήστης έπρεπε να προμηθευτεί επιπλέον κάποια βάση. Εδώ είναι μέρος τους σχεδιασμού και εμπεριέχεται στο πακέτο. Είναι πρακτικό το ζήτημα: ενδεχομένως να μην χωράει στα στενά ράφια ή ακόμη και να χωράει, πιθανώς να μην έχει τον απαραίτητο αέρα που χρειάζεται.



Η αλήθεια είναι ότι ο ασύμμετρος σχεδιασμός της αναδεικνύεται καλύτερα σε κάθετη διάταξη. Τα πτερύγια που σχηματίζουν τα πλαϊνά της κονσόλας αγκαλιάζουν σαν βιβλίο το μεσαίο τμήμα και είναι πιο επιβλητική έτσι.

Στα χέρια μας έχουμε την έκδοση του PlayStation 5 με το optical drive. Σχεδιαστικά υπάρχει διαφορά, καθώς είναι λίγο πιο ογκώδες σε σχέση με το PS5 Digital Edition. Παράλληλα είναι ακόμα πιο ασύμμετρo, αφού στην Digital τουλάχιστον η μία διάστασή της είναι συμμετρική.







Ο όγκος και η σταθερότητα των στιβαρών πλαστικών αναβλύζουν premium αισθητική. Το γυαλιστερό μαύρο τμήμα δένει τέλεια με τις σαγρέ λευκές επιφάνειες, οι οποίες κρύβουν μια έκπληξη: η σαγρέ επιφάνεια στο εσωτερικό μέρος των «πτερυγίων» σχηματίζει τη σκληρή επιφάνειά της με αμέτρητα μικροσκοπικά σχήματα σε τετράγωνο, τρίγωνο, χι και κύκλο. Δεν φαίνεται με τίποτα με την πρώτη ματιά, ούτε καν με τη δεύτερη, αφού για να τα εντοπίσετε θα πρέπει να φέρετε το μάτι σας πολύ κοντά. Είναι μια πινελιά που μας έκανε να αγαπήσουμε λίγο παραπάνω τον νέο σχεδιασμό.



Το μήκος του PS5 είναι 39 εκατοστά, 11 ολόκληρα εκατοστά πιο μεγάλο από το PS4 και 6 εκατοστά μεγαλύτερο από το PS4 Pro, άρα είναι ίσως ένα ζήτημα το αν θα χωράει οριζόντια στο έπιπλο του σαλονιού σας. Παράλληλα η έκδοση με το drive ζυγίζει 4,5 κιλά, ενώ η Digital είναι στα 3,9 κιλά.



Η βάση στήριξης είναι από σκληρά πλαστικά μέρη τα οποία μάλιστα μετακινούνται για να προσαρμοστούν για την κάθε θέση (οριζόντια ή κάθετα). Σε οριζόντια διάταξη δεν έχουμε κάποιο ισχυρό «κούμπωμα» και είναι πιθανό η βάση να φύγει από τη θέση της αν σύρουμε την κονσόλα. Για την κάθετη διάταξη, χρησιμοποιούμε μια βίδα στο κάτω μέρος για τη σταθεροποίηση, η οποία αποθηκεύεται και εντός της βάσης, αν αλλάξουμε θέση. Βρήκαμε λίγο δύσχρηστο το γεγονός ότι η βίδα απαιτεί κατσαβίδι (ίσιο), αλλά δεν αποτελεί σημαντικό πρόβλημα, καθώς δεν αλλάζουμε και κάθε μέρα θέση στην κονσόλα μας…



Ο γενικός σχεδιασμός του PS5 διέπεται από premium αισθητική και από τον όγκο της, ο οποίος είναι μεγάλος για λόγους που θα εξηγήσουμε παρακάτω. Παράλληλα είναι μία από τις πιο μοντέρνες συσκευές της κατηγορίας που έχουμε δει και ίσως είναι το μεγαλύτερο ρίσκο που έχει πάρει η Sony σε σχεδιασμό κονσόλας της ως τώρα. Το εκτιμούμε ιδιαίτερα, γιατί συνδυάζει χαρακτηριστική εμφάνιση, premium κατασκευή και όρεξη για καινοτομία.



Χειριστήριο



Το ίδιο σχέδιο επεκτείνεται και στο χειριστήριο, που έρχεται επίσης στα ίδια χρώματα. Είναι λευκό στο επάνω μέρος του, με μαύρο συμπλήρωμα στο κάτω μισό. Τα πλευρικά κουμπιά είναι μαύρα επίσης και πλέον δεν υπάρχει lightbar στο πίσω μέρος, αλλά αναβλύζει φως πίσω από το touchpad, που θυμίζει την αύρα της κονσόλας. Το touchpad είναι λίγο μεγαλύτερο από αυτό του DualShock 4 και από κάτω του έχουμε δυο κουμπιά. Το κυκλικό κουμπί PS πλέον έχει δώσει τη θέση του σε ένα κουμπί που έχει ανάγλυφο το σήμα του PS. Οφείλουμε να πούμε ότι ειδικά κατά τις πρώτες ώρες χρήσης δεν εντοπίζαμε με ευκολία το κουμπί, καθώς δεν ξεχωρίζει τόσο από την επιφάνεια του χειριστηρίου, αλλά δεν είναι κάτι σημαντικό. Από κάτω του έχει το ηχείο, το οποίο πλέον είναι μεγαλύτερο και ακούγεται πιο καθαρά ακόμα και σε μεγαλύτερες εντάσεις, ενώ ακόμα πιο κάτω εντοπίζεται ακόμα ένα κουμπί το οποίο ελέγχει το mute για το νέο ενσωματωμένο μικρόφωνο. Ναι, το DualSense πλέον έχει μικρόφωνο και δεν απαιτείται η χρήση κάποιου εξωτερικού περιφερειακού για να μιλήσετε στο σύστημα ή διαδικτυακώς, ενώ υπάρχει και δεύτερο μικρόφωνο στο πίσω μέρος, που λειτουργεί για την ακύρωση θορύβου.







Η μπαταρία του χειριστηρίου κρίνεται επαρκής, αλλά σίγουρα υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης. Κρατά περίπου 8 ώρες βαριάς χρήσης, όσο περίπου και το DualShock 4, όμως εδώ η απτική ανάδραση είναι πολύ πιο ενεργή με αποτέλεσμα να καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Οι διάρκεια ζωής εξισορροπείται από το ότι έχουμε περίπου 50% παραπάνω σε χωρητικότητα μπαταρίας. Η φόρτιση γίνεται μέσω USB-C αυτήν τη φορά και παίρνει περίπου 2,5 ώρες για να φορτίσει πλήρως.



Περνώντας στους αναλογικούς μοχλούς, διατηρείται η συμμετρία, που ήδη γνωρίζουμε από τα DualShock και θα λέγαμε ότι η αίσθηση που αφήνουν είναι ότι είναι ελαφρώς πιο μακριά μεταξύ τους σε σχέση με του DS4, όμως ίσως να μην ισχύει και να παίζει ρόλο ο συνολικός όγκος του χειριστηρίου που είναι ελαφρώς πιο μεγάλος. Για την ακρίβεια με τον επιπλέον όγκο, οι παλάμες αγκαλιάζουν καλύτερα και πιο φυσικά το χειριστήριο, ακόμα και για πιο μικρά χέρια και το νιώθουμε πολύ πιο εργονομικό. Τα μικροσκοπικά σχήματα του PlayStation, που αναφέραμε πιο πάνω, βρίσκονται και στο χειριστήριο και λειτουργούν ως grip για καλύτερο κράτημα στο πίσω μέρος. Ο «σταυρός» κατεύθυνσης (d-pad) έχει ολόιδια αίσθηση, μόνο που αυτήν τη φορά είναι από διάφανο πλαστικό, ενώ για πρώτη φορά στα χρονικά έχουμε διάφανα κουμπιά χωρίς χρώματα για τα βασικά κουμπιά του χειριστηρίου: το τετράγωνο, το χι, το τρίγωνο και τον κύκλο. Ξεχάστε τα χρώματα που ξέρατε ως τώρα και τα οποία χρησιμοποιούνταν κατά κόρον και στα ίδια τα βιντεοπαιχνίδια. Ενδεχομένως να χαλάει τα σχέδια κάποιων προγραμματιστών, όμως έχουμε μια πιο μοντέρνα εμφάνιση σίγουρα σε σχέση με την πολυχρωμία του παρελθόντος. Τα κουμπιά τα νιώθουμε λίγο πιο κοντά στην επιφάνεια και ελαφρώς πιο πλατιά, όμως διατηρούν την ίδια απαράμιλλη, clicky, αίσθηση. Παράλληλα, το κουμπί “Share” του DualShock4 έχει μετονομαστεί σε “Create” και τόσο αυτό, όσο και το Menu button πλέον ευτυχώς ξεχωρίζουν λίγο περισσότερο από την επιφάνεια σε σχέση με του DS4.







Τα κουμπιά που βρίσκονται στο πάνω μέρος του χειριστηρίου (shoulder buttons) έχουν αποκτήσει κάποιο όγκο έξτρα, με τις σκανδάλες να μην έχουν μεγάλη διαφορά στην αφή σε σχέση με το DualShock 4 όταν είναι ανενεργό το χειριστήριο. Όταν όμως ενεργοποιείται, καταλαβαίνουμε για ποιον λόγο η Sony αποφάσισε να του αλλάξει όνομα. Το DualSense έχει να κάνει με την αίσθηση (sense) και αυτό είναι ένα από τα χαρακτηριστικά σημεία ολόκληρης της κονσόλας, αλλά και συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό της.

Η Sony αποφάσισε να εξελίξει τον τρόπο με τον οποίο αισθανόμαστε τα παιχνίδια μας και το αποτέλεσμα τη δικαιώνει. Το DualSense είναι νικητής. Οι σκανδάλες έχουν πλέον δυναμική απόκριση. Διαθέτουν έναν εξαιρετικά σύνθετο μηχανισμό που τους επιτρέπει να προσαρμόζουν την πίεση και το πόσο σκληρές είναι, αναλόγως gameplay. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα γι’ αυτό στο review μας για το Astro’s Playroom, το οποίο αποτελεί στην ουσία ένα παιχνίδι αφιερωμένο στις νέες δυνατότητες του DualSense. Η πίεση που ασκείτε θα παίζει ρόλο στα παιχνίδια όχι μόνο μέσω αναλογικής αναπαράστασης της δράσης σας, αλλά αντιδρά με feedback στα δάχτυλά σας, όπως ακριβώς οι τιμονιέρες που ενσωματώνουν force feedback. Η σκανδάλη αντιδρά πίσω στην πίεση που ασκείτε με το πάτημά σας. Σκεφθείτε ότι για παράδειγμα στο νέο Call of Duty, η σκανδάλη αντιδρά διαφορετικά σχεδόν για κάθε όπλο.



Πέρα από τις σκανδάλες όμως, το νέο χειριστήριο προσφέρει και κάτι ακόμα που θα αλλάξει πλήρως τον τρόπο που αισθάνεστε το παιχνίδι: την απτική ανάδραση. Πρόκειται για ένα εξελιγμένο σύστημα δονήσεων που αντικαθιστά πλήρως την κλασική δόνηση. Το Nintendo Switch έχει προσπαθήσει να φτιάξει κάτι προς αυτήν την κατεύθυνση με το HD Rumble του Switch, όμως εδώ νιώθουμε ότι έχουμε την πρώτη πλήρη υλοποίηση. To DualSense δίνει στα χέρια του παίκτη ακριβώς την αίσθηση που θα έπρεπε να λαμβάνετε εντός παιχνιδιού: για παράδειγμα περπατάει ο Astro, του Astro’s Playroom, επάνω στα γράμματα του μενού έναρξης και νιώθετε ελαφριά χτυπήματα στο πάνω μέρος του χειριστηρίου. Σκοντάφτετε πάνω σε ξύλα στο Demon’s Souls και το νιώθετε στο κάτω μέρος του χειριστηρίου. Κοπανάτε το τσεκούρι σας επάνω στον τοίχο και τραντάζεται στο σημείο που είναι ο τοίχος στην οθόνη σας. Σκεφτείτε κάτι σε πολύ μεγαλύτερη ανάλυση για τη δόνηση, όμως αν δεν το πιάσετε για να το καταλάβετε, είναι δύσκολο να το μεταφέρουμε με λόγια. Το Astro’s Playroom που είναι προεγκατεστημένο στην κονσόλα σίγουρα θα σας δώσει μια εξαιρετική εικόνα για το τι να περιμένετε, όσον αφορά τα next-gen controls. Και κάπως έτσι η φιλοσοφία της Sony δείχνει ότι θέλει να δώσει στον παίκτη το κάτι παραπάνω στο κομμάτι της αφής, που είναι η μία από τις τρεις αισθήσεις με τις οποίες αντιλαμβανόμαστε τα παιχνίδια μας. Πώς πάνε οι άλλες δύο; Εκείνες πιο παραδοσιακά, εξαρτώνται από το hardware και τις επιδόσεις.



Hardware



Φτάνουμε αισίως στο κομμάτι που ίσως -για κάποιους- έχει τη μεγαλύτερη σημασία: την ισχύ της κονσόλας. Τι μπορούμε να πάρουμε με 400 ευρώ; Πρώτα απ’ όλα, αυτήν τη φορά η CPU, εν αντιθέσει με την προηγούμενη γενιά, είναι στην αιχμή της τεχνολογίας, κάτι που δίνει πολλούς πόντους για το future-proofing, αλλά και για να φανεί μια ουσιαστική μετάβαση από την προηγούμενη γενιά, με τη CPU να αποτελεί ουσιαστικά bottleneck για τις κονσόλες τα τελευταία χρόνια. Όχι πλέον όμως. Ακολουθείται και πάλι η τάση των κονσολών να μοιάζουν στα PC, με αρχιτεκτονική x86, όμως αυτήν τη φορά έχουμε επεξεργαστή Ryzen Zen 2 της AMD στα 7nm, 8 πυρήνες με 16 threads και χρονισμό που φτάνει έως και 3.5 GHz, χρησιμοποιώντας όμως παράλληλα μεταβαλλόμενες συχνότητες για βέλτιστη ενεργειακή απόδοση, αν και έχει δηλωθεί ήδη από την εταιρεία ότι ως επί το πλείστον οι χρονισμοί λειτουργούν στην υψηλότερη ταχύτητα. Η CPU εν γένει στα games χρησιμοποιείται σε τομείς, όπως physics, τεχνητή νοημοσύνη, διαχείριση μεγάλου πλήθους χαρακτήρων κλπ. Μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι θα δούμε σημαντικές εξελίξεις στα παιχνίδια μας σύντομα σε αυτούς τους τομείς.







Ο Zen 2 συνοδεύεται από GPU της AMD με την ολοκαίνουργια αρχιτεκτονική RDNA 2, που παρουσιάστηκε μόλις πριν μερικούς μήνες και έχουμε 36 CUs χρονισμένες στα 2.23 GHz και πάλι με μεταβλητές ταχύτητες. Μια λέξη που ακούγεται συχνά και προσπαθεί να αποδώσει τη δύναμη της κονσόλας είναι τα TFLOPs. Αυτά υπολογίζονται από τα παραπάνω να φτάνουν τα 10.23 και κάπως έτσι λέμε ότι η κονσόλα είναι ισχυρότερη περίπου 2,5 φορές σε σχέση με το PS4 Pro. Φυσικά, τα απόλυτα αυτά νούμερα δεν μπορούν με τίποτα να εκφράσουν τις τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται και ουσιαστικά είναι κατά πολύ σημαντικότερες για τη δουλειά των προγραμματιστών, που θα μας δώσουν το τελικό αποτέλεσμα. Η φιλοσοφία της Sony είναι να δώσει τα βέλτιστα εργαλεία στους devs και αυτό είναι κάτι που διακατέχει καθολικά τον σχεδιασμό της κονσόλας.



Η υλοποίηση της μονάδας επεξεργασίας γραφικών για το PlayStation 5 αποτελεί custom λύση, που αποδίδεται ως “RDNA2-based” (και όχι RDNA2), το οποίο αυτόματα σημαίνει διαφορετική χρήση κάποιων τεχνικών «υψηλής κοπτοραπτικής». Για παράδειγμα, η Sony έχει κάτι που ονομάζεται “Geometry Engine” και υποκαθιστά το variable rate shading της RDNA2. Χωρίς να μπαίνουμε σε πολλές λεπτομέρειες, γίνεται προσπάθεια μέσω ιδιαίτερα πολύπλοκων τεχνικών που χρησιμοποιούν τα τελευταία τεχνολογικά μέσα για εξοικονόμηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων για τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις και οι κατασκευαστές έχουν μπει σε σοβαρό «κόπο» για να δημιουργήσουν τέτοιες τεχνολογίες, γιατί αποτελούν… το μέλλον. Το demo της Unreal Engine 5, που είχε παρουσιαστεί πριν μερικούς μήνες και έτρεχε σε PS5 ίσως δώσει σε κάποιους καλύτερη εικόνα.



Ουσιαστικό ρόλο στη νέα γενιά όμως παίζει το ray tracing. Το PlayStation 5 διαθέτει hardware λύση για το ray tracing. Πρόκειται για μια τεχνολογία που σκοπό έχει να χρησιμοποιήσει τις ιδιότητες του φωτός για να δημιουργήσει αληθοφάνεια στα γραφικά, χρησιμοποιώντας κάθε ακτίνα φωτός, όπως στην πραγματικότητα. Σκεφθείτε πολύ πιο φυσική διάχυση φωτός, διάθλαση και περίθλαση, πιο φυσικές σκιές, αντανακλάσεις 1:1, αντανακλάσεις επιφανειών που κάνουν χρήση του υλικού της επιφάνειας και δεν είναι πλέον «στο περίπου», αλλά προγραμματίζονται με βάση τις ιδιότητες των πραγματικών υφών και άλλα πολλά, καθώς το ray tracing έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί στα πάντα, ακόμα και σε ήχο. Το ray tracing όμως απαιτεί σοβαρούς πόρους από το σύστημα. Η χρήση του ray tracing στα παιχνίδια ξεκίνησε δειλά δειλά με τη σειρά 2000 GTX της Nvidia, όμως πλέον θα το δούμε σε πολύ περισσότερα παιχνίδια, μιας και έχουμε ικανό hardware πλέον.

Το σύστημα συνοδεύεται από 16GB GDDR6 RAM με το bandwidth να φτάνει τα 448 GB/s. To «κυκλοφορικό σύστημα» του PS5 πλέον φαίνεται να μην έχει την παραμικρή «θρόμβωση». Τα bottlenecks είναι πάντα ο εφιάλτης ενός συστήματος και η Sony φαίνεται να έχει προσπαθήσει να κάνει τα πάντα για να αποφύγει τη… συμφόρηση. Σε αυτό βοηθά φυσικά η ιδιαίτερη λύση αποθήκευσης με τον NVMe SSD να ενσωματώνεται στη μητρική πλακέτα, αξιοποιώντας πλήρως τους δεδομένους διαύλους για ταχύτητες. Το κακό είναι ότι ο σκληρός δίσκος πλέον αποτελεί στην ουσία μέρος της… πλακέτας, όμως τα οφέλη είναι τεράστια.







Ο σκληρός δίσκος του PS5 είναι στα 825 GB και έχει ταχύτητα ανάγνωσης 5.5 GB/s σε raw data ή 8 GB/s σε συμπιεσμένα δεδομένα, μια ταχύτητα που δεν υπάρχει καν σε κορυφαίους δίσκους της αγοράς αυτήν τη στιγμή. Τα 825 GB δεν είναι 1GB, όπως θα περίμενε κάποιος γιατί η custom λύση αποθήκευσης επιτρέπει στον SSD να «συνεννοείται» απρόσκοπτα με τη CPU, χωρίς να υπάρχει η παραμικρή καθυστέρηση. Δυστυχώς, μεγάλο μέρος του SSD «τρώει» και το λειτουργικό, οπότε κατεβαίνουμε στα 667,2GB ωφέλιμου χώρου. Ευτυχώς διατίθεται μια θύρα επέκτασης, όπου μπορείτε να συνδέσετε κι άλλους SSD δίσκους, οι οποίοι θα μπορούν να αποθηκεύσουν PS5 παιχνίδια, ενώ παράλληλα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και εξωτερικό USB δίσκο για τα PS4 παιχνίδια σας. Φυσικά, μπορείτε να τα αποθηκεύσετε και στον εσωτερικό, όμως προτείνεται να αφήσετε χώρο για τα PS5 games…



To σύστημα ψύξης είναι τρομερά βελτιωμένο σε σχέση με αυτά των PlayStation 4 και PS4 Pro και έχουμε πολύ καλύτερη απαγωγή της θερμότητας με έναν ογκώδη ανεμιστήρα και ένα εξίσου μεγάλο heatsink, τα οποία είναι και υπεύθυνα για τον όγκο της κονσόλας. Οι θερμοκρασίες κινούνται περίπου στους 40 βαθμούς ακόμη και σε απαιτητική χρήση, ενώ ο θόρυβος είναι σε πραγματικά πολύ χαμηλά επίπεδα, αφού δεν πρόκειται ποτέ να ξεπεράσει σε ένταση τον ήχο της τηλεόρασής σας ή να φτάσει στα επίπεδα του PS4 Pro. Ακούγεται πολύ χαμηλά ένα βουητό από τον ανεμιστήρα με τα μεταλλικά μέρη, αλλά αυτό θα το εντοπίσετε μόνο σε συνθήκες απόλυτης ησυχίας. Το ίδιο δεν ισχύει βέβαια όταν τοποθετήσουμε δισκάκι στο μηχάνημα. Εκεί αναπτύσσονται πολλές στροφές και συνεπώς ακούγεται αρκετά, όμως τα δισκάκια διαβάζονται κατά την εγκατάσταση του παιχνιδιού και δεν ακούγεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.



Οι θύρες της κονσόλας περιλαμβάνουν τα προβλεπόμενα: στο μπροστινό μέρος έχουμε μια θύρα USB type C (Super Speed / 10Gbps) και μία Type-A (High Speed). Στο πίσω μέρος έχουμε 2 θύρες USB- A (Super Speed / 10Gbps), όπου είναι προτιμότερο να συνδέσετε κάποιον εξωτερικό σκληρό δίσκο, ενώ οι λοιπές θύρες περιλαμβάνουν Ethernet, ρεύμα και φυσικά την πολύτιμη θύρα HDMI 2.1. Λόγω αυτής της θύρας, επάνω στο κουτί της συσκευής υπάρχει το logo για τις 8K αναλύσεις, αλλά και η υποστήριξη 4K στα 120fps, ανάμεσα σε άλλα χαρακτηριστικά. Το HDMI 2.1 πρωτόκολλο περιλαμβάνει κι άλλες πολύ χρήσιμες λειτουργίες για το gaming, όπως το variable refresh rate (VRR) και το auto low latency mode (ALLM). Με λύπη διαπιστώσαμε ότι πέραν της υποστήριξης 4K@120, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά λείπουν προς το παρόν. Η Sony ενημέρωσε ότι σύντομα θα έρθει με update υποστήριξη για 8K αναλύσεις, αλλά δεν υπάρχει ενημέρωση για τα υπόλοιπα ακόμη, ενώ για μία ακόμη φορά δεν υπάρχει υποστήριξη για αναλύσεις 1440p, που υποστηρίζουν πολλά monitor. Παράλληλα, επικρατεί σύγχυση για το καλώδιο που συμπεριλαμβάνεται στο πακέτο, το οποίο δεν γράφει “Ultra High Speed”, όπως γράφουν τα πιστοποιημένα καλώδια 2.1, όμως η εταιρεία επικοινώνησε μαζί μας, διαβεβαιώνοντας ότι το συγκεκριμένο καλώδιο μπορεί να υποστηρίξει πλήρως όλα τα χαρακτηριστικά του HDMI 2.1 πρωτόκολλου.



Τέλος, κάποιοι θα δυσαρεστηθούν από την υποστήριξη 3D Blu-ray, αλλά και την έλλειψη εξόδου οπτικής ίνας, όμως πρέπει να αναφέρουμε ότι η οπτική ίνα δεν μπορεί να χωρέσει τα δεδομένα που απαιτούν σύγχρονες κωδικοποιήσεις ήχου. To PS5 υποστηρίζει έως και ασυμπίεστο 7.1 ή κωδικοποιημένο DTS:X και Dolby Atmos για χρήση μέσω Blu-ray. Δυστυχώς δεν υποστηρίζεται Dolby Atmos για χρήση σε παιχνίδια ή Dolby Vision σε οποιαδήποτε μορφή. Όλα τα υπόλοιπα γνωστά πρωτόκολλα όμως υποστηρίζονται κανονικά και στα παιχνίδια, έως και Dolby TrueHD (7.1) και DTS Master Audio-HD (7.1).



Μιλώντας για ήχο, αξίζει να αναφερθούμε στην Tempest Engine. Πρόκειται για τη νέα τεχνολογία της Sony για 3D Audio, που σκοπό έχει να φέρει τον παίκτη μέσα στο παιχνίδι, χρησιμοποιώντας τεχνικές surround. Το 3D Audio του PS5 ενεργοποιείται για την ώρα αποκλειστικά και μόνο για ακουστικά, τα οποία είτε είναι συμβατά με PS4/PS5 (μέσω USB/ασύρματα), είτε όλα τα ακουστικά μέσω 3.5mm. Εντός του μενού μπορούμε να επιλέξουμε ένα από τα πέντε διαθέσιμα προφίλ, που ταιριάζουν καλύτερα στα δικά μας αυτιά βάσει ενός τεστ αντίληψης συχνοτήτων που υπάρχει στις επιλογές. Το 3D Audio της Sony λαμβάνει υπόψη του κάτι το οποίο ονομάζεται HRTF (head-related transfer function), το οποίο στην ουσία είναι ένα προφίλ το πώς λαμβάνει τον ήχο ο κάθε άνθρωπος. Αυτό εξαρτάται από το σχήμα προσώπου του καθενός, το σχήμα των αυτιών και άλλα. Η εταιρεία ετοιμάζει αναλυτικά εργαλεία για αυτόν τον σκοπό και θα εξατομικεύσει τον ήχο για τον κάθε χρήστη.







Δυστυχώς, σε αυτήν τη φάση ακόμη δεν είναι διαθέσιμα όλα τα χαρακτηριστικά, όμως είχαμε τη δυνατότητα να δοκιμάσουμε το 3D Audio σε ακουστικά τρίτων, αλλά και στα νέα ακουστικά PlayStation, τα 3D Pulse, για τα οποία ετοιμάζουμε ξεχωριστή παρουσίαση. Κάποιες απαραίτητες προϋποθέσεις για να δουλέψει σωστά ο 3D ήχος είναι: να ενεργοποιήσουμε το 3D Audio για τα ακουστικά από το μενού της κονσόλας, να υποστηρίζει το παιχνίδι μας 3D Audio (και να είναι ενεργοποιημένο εντός) και παράλληλα να απενεργοποιήσουμε οποιοδήποτε surround mode έχουν τα ακουστικά μας. Το αποτέλεσμα είναι ένα αρκετά πιο ακριβές περιβάλλον 3D ήχων, όπου καταλαβαίνουμε με σχετικά μεγάλη ακρίβεια από πού προέρχεται ο κάθε ήχος, ενώ το αποτέλεσμα ήταν ακόμη καλύτερο με τη χρήση των ακουστικών 3D Pulse. Δεν είχαμε πολύ καλά αποτελέσματα μέσω 3.5mm με όποια ακουστικά και να δοκιμάσαμε, γι’ αυτό δεν το προτείνουμε, όμως το 3D Audio φαίνεται όντως να δουλεύει με τις παραπάνω συνθήκες. Στην ουσία η Sony χρησιμοποιεί τις δικές της λύσεις για 3D που μοιάζουν αρκετά με αυτά που έχουμε ακούσει από άλλες τεχνολογίες (πχ. Dolby) και απ’ ό,τι φαίνεται ως τώρα είναι πολύ εύκολο για την εταιρεία να πείσει τους developers να χρησιμοποιούν το 3D Audio στα παιχνίδια τους. Περιμένουμε να δούμε πώς θα λειτουργήσει σε home cinema ή μέσω τηλεοράσεων, καθώς το θέμα εξελίσσεται.



Software – UI (UX)



Περνώντας στο λογισμικό της κονσόλας, έχουμε σημαντικές αλλαγές σε πολλαπλά μέτωπα. Εν αντιθέσει με τον ανταγωνισμό, που επέλεξε να διατηρήσει όμοιο UI, η Sony δίνει μια γεύση από τη νέα γενιά, αλλάζοντας τα μενού της κονσόλας σημαντικά. Το νέο user interface θυμίζει κάτι από τα παλιά μόνο αν λάβουμε υπόψη μας το υπομενού των ρυθμίσεων ή την οριζόντια διάταξη των κύβων, ενώ είναι πολύ πιο καθαρό πλέον, με native 4K απεικόνιση και ενεργοποιημένο το HDR. Είναι πανέμορφο και αναδεικνύει τα στοιχεία του, όπως για παράδειγμα τα εικονίδια των παιχνιδιών και τα διάφορα system animations.







Το βασικό μενού, το οποίο πλέον είναι από την αρχή πλήρως διαθέσιμο στα Ελληνικά, πλέον χωρίζεται σε δύο μεριές επιτέλους: μία για τα παιχνίδια και μία για την αναπαραγωγή πολυμέσων. Δεν μπορούμε να περιγράψουμε καν πόσο απαραίτητος ήταν αυτός ο διαχωρισμός, όπως επίσης και το γεγονός ότι το εικονίδιο του προφίλ και αυτό των ρυθμίσεων πλέον βρίσκεται επάνω δεξιά, «καθαρίζοντας» έτσι κατά πολύ την εικόνα που έχουμε μπροστά μας. Παράλληλα, η κεντρική σειρά με τα παιχνίδια που έχουμε εγκατεστημένα, είναι πλέον πολύ μικρότερη και τοποθετημένη επάνω αριστερά, ώστε η υπόλοιπη οθόνη να κοσμείται από το key art του παιχνιδιού που έχετε επιλεγμένο, καθώς στο background ακούγεται και η μουσική από αυτό. Στην ίδια σειρά με τα tiles θα βρούμε τόσο το PlayStation Store, όσο και το PS Plus, ενώ τέρμα δεξιά βρίσκεται η βιβλιοθήκη μας.



Στη βιβλιοθήκη θα βρούμε όχι μόνο όλα τα παιχνίδια που έχουμε αγοράσει ψηφιακά, αλλά και όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε παίξει μέσω disc σε PS4 και PS5, μια λεπτομέρεια που βοηθά αν δεν θυμόμαστε τι έχουμε αγορασμένο και τι όχι. Υπάρχει ανάλογη σήμανση για το καθένα, με τα παιχνίδια που έχουν παιχτεί από Blu-ray, προφανώς να απαιτούν ξανά δισκάκι για να παίξουν. Στο ίδιο μενού θα βρείτε τα εγκατεστημένα παιχνίδια σας, αλλά και όσα έχετε προσθέσει στη συλλογή σας μέσω PS Plus. Σε όλα τα μενού μπορείτε να καθορίσετε ταξινόμηση, αλλά και να βάλετε φίλτρα, όπως για παράδειγμα ποιας πλατφόρμας τα παιχνίδια να βλέπετε.

Το μενού του media center από την άλλη είναι αντίστοιχο και μέσω του PS Store, μπορούμε να κατεβάσουμε τις αγαπημένες μας εφαρμογές για μουσική, ταινίες και σειρές, ανάμεσα σε άλλα. Διαθέσιμα θα βρούμε τα Spotify, Netflix, Amazon Prime Video και YouTube, ενώ για πρώτη φορά, έχουμε πρόσβαση στο Apple TV, το οποίο έγινε διαθέσιμο και στις κονσόλες προηγούμενης γενιάς. Η ισχύς του συστήματος δίνει τη δυνατότητα πραγματικά αστραπιαίας περιήγησης. Θα το αντιληφθεί κάποιος αν δοκιμάσει για παράδειγμα να χρησιμοποιήσει το YouTube, το οποίο είναι πολύ πιθανό να φορτώνει πιο γρήγορα από οποιοδήποτε άλλο σύστημα χρησιμοποιεί ο χρήστης.



Η Sony επέλεξε να μην συμπεριλάβει browser αυτήν τη φορά στο σύστημα, πιθανώς για λόγους ασφαλείας/συντήρησης. Πολύ σημαντικό είναι όμως ότι πλέον το PS Store, αλλά και τα υπομενού στο media center δεν είναι web-based, αλλά εμφανίζονται απευθείας στο ίδιο το μενού του PS5. Για παράδειγμα στην αρχική σελίδα του media center θα βρείτε σειρές με τα προτεινόμενα της κάθε εφαρμογής. Για παράδειγμα μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε την αγαπημένη σας σειρά στο Netflix, πατώντας μόνο ένα κουμπί μέσα από το μενού του PS5, χωρίς να χρειαστεί να ψάξετε εντός του Netflix.



Και μιας και είπαμε για ψάξιμο, η αναζήτηση (στην οποία έχετε πρόσβαση άμεσα, πατώντας το τρίγωνο) πλέον χρησιμοποιείται καθολικά, αναζητώντας περιεχόμενο βάσει των λέξεων που θα εισάγετε, είτε αναφερόμαστε σε σειρά, παιχνίδι, εφαρμογή ή οτιδήποτε.



Μια εξαιρετικά σημαντική αλλαγή είναι το quick menu, που εμφανίζεται πατώντας μια φορά το PS button. Εκεί θα βρείτε μια πολύ χρήσιμη νέα λειτουργία που είναι η εναλλαγή παιχνιδιού, μέσω της οποίας δεν χρειάζεται πλέον να βγαίνετε στο βασικό μενού και να επιλέγετε άλλο παιχνίδι, αφού θα σας εμφανίζει τα πιο πρόσφατα. Στο ίδιο μενού θα βρείτε επιλογές για τον ήχο, τις λήψεις σας, τους φίλους σας (Game Base) και άλλα, ενώ τέρμα δεξιά είναι οι λειτουργίες απενεργοποίησης της κονσόλας και κατάστασης αναμονής.



Στο PS5 θα βρείτε αρκετές ακόμη νέες λειτουργίες: μία βασική είναι αυτή των «Δραστηριοτήτων». Πρόκειται για κάποιες καρτέλες που θα δείτε να εμφανίζονται στο quick menu, οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα είτε να ακολουθήσετε εύκολα την πρόοδό σας σε σχέση με κάποιον συγκεκριμένο στόχο ή ακόμη και απλά να σας τοποθετήσουν ακριβώς στην αποστολή που βρισκόσασταν. Φυσικά, μπορείτε να έχετε ένα παιχνίδι ενεργό κατά η λειτουργία αναστολής, όπως γινόταν και στο PS4, όμως αυτήν τη φορά, μπορείτε να επιτύχετε αντίστοιχη ταχύτητα φόρτωσης, ακόμη κι όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Πατώντας την αντίστοιχη δραστηριότητα, φορτώνει το παιχνίδι στο σημείο που ήσασταν, προσπερνώντας όλα τα μενού, στα οποία χρειαζόταν να πατήσετε “load checkpoint / continue” κλπ. Εξαιρετικά χρήσιμο χαρακτηριστικό.



Εκτός από τις δραστηριότητες, έχουμε το PlayStation Help, μια αποκλειστική υπηρεσία για τους PS Plus συνδρομητές, που επιτρέπει τη χρήση οδηγών μέσα από το μενού του PS5, με βίντεο να τοποθετούνται επάνω από το μενού που έχετε ανοιχτό ή ακόμα και σε picture in picture. Αν ψάχνετε κάποιο μυστικό σε ένα παιχνίδι και υπάρχει διαθέσιμο PS Help γι’ αυτό, τότε θα σας δείξει κάποιο σύντομο βίντεο για το πού να το βρείτε. Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπηρεσία λειτουργεί «έξυπνα», καθώς εντοπίζει ακριβώς τι είναι αυτό που σας λείπει για να προσαρμόσει τη βοήθεια στις ανάγκες σας. Τέλος, κάποια παιχνίδια θα υποστηρίζουν τις «Προκλήσεις». Μπορείτε να συναγωνιστείτε με τους φίλους σας μέσω κάποιων leaderboards, που δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται εντός των παιχνιδιών, αφού μπορούν να λειτουργήσουν μέσω του UI. Μέσα από αυτό, μπορείτε να στείλετε προσκλήσεις για να καταρρίψετε τα ρεκόρ των φίλων σας.



Γενικότερα, η φιλοσοφία του UX είναι εξαιρετικά φιλική προς τον χρήστη και η Sony χρησιμοποιεί αρκετές νέες ιδέες που βελτιστοποιούν τους χρόνους που σπαταλούσε ο χρήστης στο παρελθόν. Αν λάβουμε υπόψη μας και τις απίθανες ταχύτητες για τους χρόνους φόρτωσης ή απόκρισης, μπορούμε εύκολα να αφήσουμε στο παρελθόν αυτό το κομμάτι. Πλέον, αν θέλετε να παίξετε, αρκεί να πατήσετε μερικά πλήκτρα και μέσα σε δευτερόλεπτα θα είστε εκεί που πρέπει, χωρίς να περιμένετε να φορτώσουν διάφορα στοιχεία. Η νέα βελτιωμένη εμπειρία του UX του PS5 επωφελείται τόσο από αυτό, όσο και από τον κατά πολύ καθαρότερο σχεδιασμό.



Παιχνίδια



Φτάνουμε έτσι σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς για την κονσόλα: τα παιχνίδια. Οι χρήστες PS4 θα χαρούν να μάθουν ότι η Sony έχει κάνει την εμπειρία της μετάβασης απόλυτα ομαλή. Από το πώς κάνετε login με τον λογαριασμό σας στη νέα κονσόλα, μέχρι το backwards compatibility, το PS5 θα συνεχίσει απλά από εκεί που σταματήσατε με το PS4. Για αρχή, αν χρησιμοποιείτε τη νέα εφαρμογή PlayStation App, μπορείτε να κάνετε login στο PS5 με QR code πανεύκολα. Έπειτα θα συνδεθεί η κονσόλα με την εφαρμογή σας και θα έχετε σωρεία επιλογών. Μπορείτε να αγοράσετε παιχνίδια μέσω της εφαρμογής ή να ορίσετε τα download σας, ενώ μία από τις πιο χρήσιμες λειτουργίες είναι το γεγονός ότι σας έρχεται ειδοποίηση στο κινητό, όταν ολοκληρωθεί μια λήψη. Οι λήψεις αυτήν τη φορά για κάποιον λόγο περιορίζονται σε μία ανά πάσα στιγμή και όχι 3, όπως ήταν στο PS4.







Αυτή η απρόσκοπτη εμπειρία που αναφέραμε όμως έχει να κάνει με το γεγονός ότι η συνδρομή PS Plus είναι κοινή και το PS5 παίζει σχεδόν όλα τα παιχνίδια του PS4 μέσω backwards compatibility. Υπάρχει μια λίστα με περίπου 100 παιχνίδια από τις χιλιάδες που κυκλοφορούν, τα οποία αναφέρουν με μήνυμα στην αρχή όταν τα φορτώνετε ότι ενδεχομένως να παρουσιάσουν κάποιο πρόβλημα. Ένα από αυτά που δοκιμάσαμε ήταν το Assassin’s Creed Syndicate, το οποίο έπαιζε κανονικά, με ένα πολύ μικρό πρόβλημα να παρουσιάζεται σε κάποιες από τις σκιές του παιχνιδιού. Πέρα από αυτήν τη λίστα, το υπόλοιπο 99% παίζει απροβλημάτιστα.

Από τους υπόλοιπους τίτλους, πολλοί είναι αυτοί που απεικονίζονται ή θα απεικονίζονται βελτιωμένα στο PS5 με κάποιο μελλοντικό update. Η λειτουργία Game Boost, λειτουργεί όπως η αντίστοιχη του PS4, χωρίς να χρειάζεται όμως εδώ να την ενεργοποιήσετε. Όποια παιχνίδια έχουν «αέρα» για να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους, τότε το Game Boost δίνει την απαραίτητη ώθηση για να δείξουν τις next-gen δυνατότητές τους. Λαμπρά παραδείγματα είναι τα Days Gone και Ghost of Tsushima που δοκιμάσαμε, τα οποία πλέον τρέχουν σε 4K ανάλυση και ακατέβατα 60 καρέ το δευτερόλεπτο, μεταμορφώνοντας την εμπειρία του κάθε παιχνιδιού.

Σημαντική είναι και η δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης για πολλούς τίτλους της προηγούμενης γενιάς. Για παράδειγμα, αγοράζοντας το νέο Spider-Man: Miles Morales ή τα Watch Dogs: Legion και Assassin’s Creed Valhalla της Ubisoft, ο χρήστης με το ίδιο δισκάκι ή την ψηφιακή αγορά που έχει κάνει για PS4, μπορεί να παίξει την PS5 έκδοση του παιχνιδιού.



Όσον αφορά στο launch line-up της κονσόλας, έχουμε μια ικανοποιητική συλλογή, με κορυφαίους τίτλους εξ αυτών τα Spider-Man: Miles Morales και το remake του Demon’s Souls. Και τα δύο παιχνίδια δείχνουν εκτενώς τις next-gen δυνατότητές τους και θα τα αναλύσουμε περαιτέρω στο review του καθενός. Παράλληλα, έχουμε τα platformers Sackboy και Astro’s Playroom, που είναι ιδανικά και για νέες ηλικίες, ενώ φυσικά στην αγορά θα βρείτε και τα παιχνίδια της Ubisoft που αναφέραμε, το νέο Call of Duty: Black Ops – Cold War, την PS5 έκδοση του NBA 2K21, ενώ έρχονται πολλά ακόμη και σύντομα. Μάλιστα η ίδια η Sony αναμένεται να κάνει την καλύτερη χρονιά της μέσα στο 2021, αν κυκλοφορήσουν όλα όσα έχουν ανακοινωθεί για αυτήν τη χρονιά: νέο Gran Turismo, νέο God of War, νέο Horizon, νέο Ratchet & Clank και αμέτρητα άλλα. Το μέλλον διαγράφεται κάτι παραπάνω από λαμπρό, αφού πέρα απ’ όσα αναφέραμε, αυτό είναι το βαρύ πυροβολικό του PS5: τα παιχνίδια του. Παράλληλα φυσικά περιμένουμε PS5 updates για παιχνίδια, όπως τα Nioh 2, The Last of Us Part II, God of War, Cyberpunk 2077, The Witcher 3 και πολλά ακόμη. Ίσως είναι η πρώτη φορά που έχουμε τόσες επιλογές σε έναρξη γενιάς. Τέλος, οι χρήστες PS Plus μπορούν να προσθέσουν στη συλλογή τους το καρτουνίστικο Bugsnax δωρεάν.



Συμπέρασμα



To PlayStation 5 είναι εδώ και μας εκπλήσσει σε περισσότερους τομείς απ’ ό,τι περιμέναμε. To DualSense είναι ακριβώς αυτό που μας περιέγραφαν, οι χρόνοι φόρτωσης όντως τείνουν να εξαφανιστούν και το UI είναι απίστευτα διαισθητικό. Μικρά προβλήματα, όπως η έλλειψη υποστήριξης 8K και VRR ή κάποια μικρά θέματα με το UI υφίστανται, αλλά αρκετά από αυτά είναι θέμα χρόνου απλά να λυθούν ή να προστεθούν. Η κονσόλα είναι εξαιρετικά εμφανίσιμη, ενώ το hardware πλέον μοιάζει βελτιστοποιημένο σύμφωνα με τα στάνταρ της εποχής, εν αντιθέσει με άλλες γενιές και παράλληλα το σύστημα φαίνεται σχεδιασμένο για να βοηθά τους developers να αναπτύσσουν παιχνίδια γι’ αυτό.



Όλα τα παραπάνω όμως έχουν έναν σκοπό: να ευχαριστηθούμε περισσότερο το gaming και να το βιώσουμε σε ακόμα καλύτερη μορφή και εκεί θεωρούμε ότι το PS5 κάνει σημαντικές προσπάθειες. Είτε μιλάμε για το 3D audio, είτε για το haptic feedback, είτε για τις τρομερές βελτιώσεις που είδαμε μέσω backwards compatibility στα ήδη υπάρχοντα παιχνίδια, που θα συνεχίσουμε να παίζουμε (τουλάχιστον για τα αμέσως επόμενα χρόνια), η Sony έχει δώσει τον καλύτερό της εαυτό. Με ένα launch line-up που μας χάρισε ως τώρα μικρή μεν, αλλά απίθανη γεύση, το PlayStation 5 ήδη μας έχει δώσει πολλούς λόγους για να ενθουσιαστούμε.



Βαθμολογία: 9/10