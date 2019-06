COSMOTE: 5GB μόνο με 0.90€ για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Συνεχίζοντας τις προσφορές των ΜΒ για τους συνδρομητές της, η COSMOTE προσφέρει για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, που οι ανάγκες για Mobile Internet αυξάνονται, 5GB για 3 ημέρες, μόνο με 0,90€ . Η προσφορά ισχύει για συνδρομητές, ιδιώτες και επαγγελματίες, που διαθέτουν συμβόλαιο, καρτοσυμβόλαιο ή καρτοκινητή, και μπορούν να την ενεργοποιήσουν έως και την Δευτέρα 17/6 (22.00), προκειμένου να σερφάρουν ελεύθερα από το smartphone, το tablet ή το laptop τους.











Οι συνδρομητές COSMOTE απολαμβάνουν γρήγορες ταχύτητες Internet μέσα από το μεγαλύτερο δίκτυο 4G στην Ελλάδα, με πληθυσμιακή κάλυψη πάνω από 98%. Το δίκτυο της COSMOTE έχει βραβευτεί από τον ανεξάρτητο φορέα Ookla ως το πιο γρήγορο δίκτυο Mobile Internet στην Ελλάδα, ενώ έχει λάβει για 5η συνεχόμενη χρονιά και την πιστοποίηση «Best in Test» για τις υπηρεσίες δεδομένων και φωνής, από τη διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία μετρήσεων και ελέγχου δικτύων P3 Communications.



Για να επωφεληθούν της προσφοράς, οι συνδρομητές μπορούν να ενεργοποιήσουν το πακέτο τους, αποκλειστικά μέσα από το My COSMOTE app ή το WHATS UP app.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσφορά εδώ.