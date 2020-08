H Huawei απαντά για τα updates των Android συσκευών της

Τις προηγούμενες ημέρες έγινε γνωστό το ότι οι ΗΠΑ "έκλεισαν την τελευταία δίοδο" της Huawei για τη συνεργασία με αμερικανικές εταιρείας, καθώς δεν ανανέωσαν την προσωρινή άδεια, που είχε δοθεί στην εταιρεία. Πολλοί είναι αυτοί που φοβήθηκαν ότι αυτό θα σημαίνει ότι θα επηρεαστούν οι συσκευές της εταιρείας που διαθέτουν Google Mobile Services, όμως απ' ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

Η Huawei απάντησε σε χρήστη του Twitter ότι οι συσκευές της θα συνεχίσουν να λαμβάνουν ενημερώσεις ασφαλείας και γενικές ενημερώσεις λογισμικού.

Hi there, thank you for your message. There is no impact on existing devices. We will continue to share security and software updates to our devices, as we always have. If you have any questions, please let us know via DM.