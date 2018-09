Honor Play: Πολύ έξυπνο, πολύ γρήγορο, πολυβραβευμένο

Η Honor, ένα μοντέρνο, πρωτοποριακό και καινοτόμο smartphone e-brand, κέρδισε μία σειρά βραβείων στην IFA 2018 για το «Απίστευτα Γρήγορο, Απίστευτα Έξυπνο» Honor Play. Η πρώτη gaming ναυαρχίδα της Honor εγκωμιάστηκε για το GPU Turbo και για τις «έξυπνες» λειτουργίες του, που περιλαμβάνουν AI-powered δόνηση και notch screen 6,3 ιντσών για εξαιρετικές εμπειρίες gaming.Στην IFA 2018, το Honor Play απέσπασε 9 βραβεία από κορυφαία μέσα του χώρου της τεχνολογίας, μεταξύ αυτών το «Best of IFA 2018» από το Android Headlines, το Digital Trends, το Pocket-lint, το T3 καθώς και το Ubergizmo, το Gear Diary, το Geek Spin, το Talk Android και το Technobuffalo. Πήρε πολύ θετικά σχόλια για τις ανώτερου επιπέδου επιδόσεις, το εντυπωσιακό κόστος την ποιότητα των γραφικών και την πραγματικά έξυπνη AI κάμερα. Επίσης, εντυπωσίασαν οι επιδόσεις των γραφικών του GPU Turbo, η Full HD+ οθόνη 6,3 ιντσών, το hardware και το software που βασίζεται στο gaming καθώς αντλεί τη δύναμή του από τον πρωτοποριακό επεξεργαστή Kirin 970, ο οποίος το κάνει τη νούμερο ένα επιλογή για gamers. Όλα τα παραπάνω συνέβαλλαν στο να βραβευτεί το Honor Play ως «Best of IFA 2018».Η τεχνολογία που ενσωματώνει και οι δυνατότητες που προσφέρει το ανέδειξαν ως το «Digital Trends Recommended Product», το «Experts Reviews Recommended», το «Editor’s Choice», το «Best Gaming Phone», το «Tech Advisor Recommended» και το «Trusted Reviews Recommended» από κορυφαία μέσα του χώρου.Το λανσάρισμα του Honor Play σηματοδοτεί μία νέα «Game On» εποχή. Το παγκόσμιο λανσάρισμα στην IFA 2018 σύστησε για πρώτη φορά δύο top τεχνολογίες σε gamers αλλά και στους υπόλοιπους χρήστες: Το GPU Turbo και την προηγμένη AI τεχνολογία κάμερας.«Είμαστε περήφανοι για την ισχυρή υποστήριξη των media σε όλες τις αγορές. To Honor Play προσφέρει στου νέους αυτό που πραγματικά θέλουν από το smartphone τους, μία καθηλωτική non-stop εμπειρία gaming και διασκέδασης. Αυτή η αναγνώριση επιβεβαιώνει ότι το Honor Play είναι η «Game On» στιγμή για την βιομηχανία.» αναφέρει ο George Zhao, Πρόεδρος της Honor.Το Honor Play έχει ακόμα μία FullView οθόνη που καλύπτει το 89% της συσκευής και μία τεράστια μπαταρία 3,750mAh που μπορεί να κρατήσει για τουλάχιστον 4,5 ώρες gaming. Είναι διαθέσιμο στις διεθνής αγορές συμπεριλαμβανομένης της Δυτικής Ευρώπης (ΗΒ, Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ισπανία), της Νότιας και Βόρειας Ευρώπης, την Μέση Ανατολή, την Ρωσία, την Ινδία και τις χώρες τις Ανατολικής Ασίας.