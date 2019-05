Η HUAWEI ξεχωρίζει και στις υπηρεσίες After Sales!

Με μερίδιο αγοράς που συνεχώς ανεβαίνει, η HUAWEI ανταποκρίνεται στις αυξανόμενες ανάγκες των πελατών της αναβαθμίζοντας συνεχώς και τις υπηρεσίες After Sales. Το 2018, η ομάδα Service της HUAWEI Ελλάδος βρέθηκε ανάμεσα στις 3 καλύτερες στις χώρες της Κεντροανατολικής Ευρώπης και της Σκανδιναβικής χερσονήσου με την ικανοποίηση των πελατών στην Ελλάδα να φτάνει σε πολύ υψηλά επίπεδα. «Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι με την θετική ανταπόκριση των καταναλωτών για τις υπηρεσίες που παρέχουμε, αυτό είναι και το κίνητρό μας για να συνεχίσουμε με ακόμα μεγαλύτερο ενθουσιασμό και να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά» δήλωσε ο κος Κ. Καράμπελας, Διευθυντής Customer Service για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Η HUAWEI Ελλάδος επενδύει στον τομέα εξυπηρέτησης πελατών και βελτιώνει καθημερινά τις παρεχόμενες υπηρεσίες εγκαινιάζοντας νέα αποκλειστικά σημεία επισκευής σε Πάτρα, Αγρίνιο, και προσεχώς στην Θεσσαλονίκη. Με αφετηρία την αυθημερόν επισκευή των κινητών τηλεφώνων το 2017, σήμερα η HUAWEI περιορίζει τον χρόνο επισκευής, στην πλειοψηφία των συσκευών που φέρνουν οι καταναλωτές στα εξουσιοδοτημένα σημεία, στην 1 ώρα.





Η HUAWEI όμως εστιάζοντας στις ανάγκες των πελατών προσφέρει και μερικές ακόμα, πολύτιμες υπηρεσίες και ευκολίες. Όπως για παράδειγμα την online διάγνωση μέσω τηλεφωνικού κέντρου ή την υπηρεσία Pick Up & Return η οποία είναι μία από τις σημαντικότερες παροχές αφού επιτρέπει δωρεάν παραλαβή της συσκευής από το χώρο του πελάτη και επιστροφή της σε αυτόν μονάχα με ένα τηλεφώνημα και εντελώς δωρεάν για όσες συσκευές είναι εντός εγγύησης. Η υπηρεσία ισχύει για την πλειονότητα των μοντέλων, δείτε όρους και προϋποθέσεις στο επίσημο site της εταιρείας.



Νέο Πρόγραμμα Trade in 4 All



Η HUAWEI θέλοντας να κάνει ακόμα πιο εύκολη την απόκτηση των προηγμένων smartphones της, βάζει και φέτος σε εφαρμογή, μέσω του HUAWEI Exclusive Service Center στην Αθήνα, το πρόγραμμα ανταλλαγής συσκευών Trade in 4 All. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται μόνο από το συγκεκριμένο σημείο στην Οδό Μιχαλακοπούλου 178 και ώρες 09:00 - 17:00, Δευτέρα έως Παρασκευή. Οι συσκευές που θα γίνονται δεκτές αφορούν την πλειονότητα των κατασκευαστών και η προϋπόθεση είναι η συσκευή να είναι λειτουργική. Έπειτα από έλεγχο και εκτίμηση της συσκευής από τους έμπειρους τεχνικούς οι πελάτες θα λαμβάνουν το αντίστοιχο εκπτωτικό κουπόνι για την συσκευή HUAWEI που επιθυμούν.