Microsoft Surface Duo: Δείτε το νέο Android τηλέφωνο με τις δύο οθόνες εν δράσει

Τον περασμένο Οκτώβριο η Microsoft αποκάλυψε μια σειρά συσκευών με διπλές οθόνες. Ένα από αυτά ήταν το Surface Duo, το νέο smartphone της εταιρείας που θα τρέχει Android λογισμικό, θα είναι αναδιπλούμενο και θα λειτουργεί με δύο οθόνες.





Σήμερα η εταιρεία έδωσε στους developers τη δυνατότητα να ξεκινήσουν να πειραματίζονται με διάφορες εφαρμογές μέσω εξομοίωσης και χρήση Java για το Surface Duo, χρησιμοποιώντας τις δυο οθόνες.

