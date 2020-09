POCO X3 NFC: Έρχεται σύντομα στην ελληνική αγορά

Το POCO, το ανεξάρτητο, πρωτοπόρο smartphone brand κάτω από το Xiaomi Group, ανακοίνωσε τη διάθεση της νέας συσκευής POCO X3 NFC. Ειδικά σχεδιασμένο για τους λάτρεις της νέας τεχνολογίας και του gaming, το POCO X3 NFC υιοθετεί ένα μοναδικό design αντάξιο της ισχύς του. Η συσκευή δίνει τη μεγαλύτερη έμφαση στις επιδόσεις, προσφέροντας χαρακτηριστικά υψηλών προδιαγραφών σε πολύ χαμηλότερο κόστος της συνηθισμένης τιμής για ανάλογα χαρακτηριστικά. Το ντεμπούτο του κάνει και ο τελευταίος και πιο ισχυρός 700-series 4G επεξεργαστής της Qualcomm – Snapdragon™ 732G – Το POCO X3 (NFC) προσφέρει εντυπωσιακή αυτονομία, αφού μπορεί να διαρκέσει έως και 2 ημέρες με μία φόρτιση, χάρη στη μπαταρία υψηλής χωρητικότητας 5.160mAh. Επιπλέον, η οθόνη 120Hz+240Hz δημιουργεί μία εξαιρετικά ομαλή και γρήγορη εμπειρία χρήσης, ανώτερη των περισσότερων flagship συσκευών της αγοράς.

Υψηλές επιδόσεις με τον ολοκαίνουργιο επεξεργαστή Qualcomm® Snapdragon™ 732G

Το POCO X3 NFC αποτελεί το τέλειο καθημερινό εργαλείο είτε για απλή χρήση, είτε για gaming. Χρησιμοποιώντας τον πανίσχυρο 4G επεξεργαστή Qualcomm Snapdragon™ 732G, προσφέρει σταθερά κορυφαίες επιδόσεις και δυνατότητες AI, που θα εντυπωσιάσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς gamers, χάρη στην αρχιτεκτονική του που βασίζεται στην οκταπύρηνη KryoTM 470 CPU και στην ιδανική για gaming Adreno™ 618 GPU.

Για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας χρήσης, η συσκευή αξιοποιεί τη LiquidCool 1.0 Plus τεχνολογία, συνδυάζοντας ένα μεγάλο, χάλκινο αγωγό θερμότητας με πολλαπλά επίπεδα γραφίτη, που συνεργάζονται ώστε να μειώσουν τη θερμοκρασία του επεξεργαστή μέχρι και 6 βαθμούς1.

Οι εκπληκτικές επιδόσεις του Smartphone μπορούν να ενισχυθούν ακόμη περισσότερο με το Game Turbo 3.0, τη λειτουργία που ρυθμίζει τη συσκευή ανάλογα με τις απαιτήσεις των παιχνιδιών, ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή απόδοση του επεξεργαστή. Επιπλέον, o γραμμικός κινητήρας Ζ-axis εξασφαλίζει μια έντονη εμπειρία αίσθησης με περισσότερες από 150 λειτουργίες δόνησης για διαφορετικές περιπτώσεις.

Κορυφαία εμπειρία με 120HZ + 240Hz οθόνη και στερεοφωνικά ηχεία

Το POCO X3 NFC ενσωματώνει μία εντυπωσιακή οθόνη 6.67” FHD+ DotDisplay με ελάχιστα περιθώρια και έναν εκπληκτικό συνδυασμό υψηλού ρυθμού ανανέωσης στα 120Hz και ρυθμό ευαισθησίας αφής στα 240Hz.

To νέο Smartphone διαθέτει μία από τις πιο ομαλές οθόνες στην κατηγορία τιμής του. Η λειτουργία DynamicSwitch του επιτρέπει να εξοικονομεί ενέργεια, αλλάζοντας αυτόματα σε 50, 60, 90 και 120Hz ανάλογα με τη χρήση και το περιεχόμενο που απεικονίζεται στην οθόνη. Έτσι, ο ρυθμός ανανέωσης της συσκευής σε κάποιες περιπτώσεις, όπως gaming, αυξάνεται και σε άλλες, όπως διάβασμα, μειώνεται – εξυπηρετώντας την καλύτερη χρήση ενέργειας.

Ο ρυθμός ευαισθησίας αφής 240Hz ενισχύει ακόμη περισσότερο τις εκπληκτικές δυνατότητες της οθόνης, επιτρέποντάς της να υπερισχύσει στην πλειοψηφία του ανταγωνισμού. Το POCO X3 NFC διαθέτει 33% ταχύτερη ανταπόκριση σε σύγκριση με τα περισσότερα flagships που είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή στην αγορά (2), προσφέροντας μία μοναδική εμπειρία χρήσης και δίνοντας μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε κάθε απαιτητικό παιχνίδι.

Για να εξασφαλίσει μια καθηλωτική εμπειρία ήχου, η συσκευή φέρει στερεοφωνικά ηχεία επιπέδου flagship. To ισοδύναμο με 4cc πάνω ηχείο, το ισοδύναμο με 1cc κάτω ηχείο και το 0.5mm δυναμικό εύρος δόνησης προσφέρουν ποιοτικό και καθαρό, στερεοφωνικό ήχο αλλά και μία μοναδική εμπειρία gaming. Επίσης, η δυνατότητα των ηχείων για αυτόματο καθάρισμα εξασφαλίζει την απρόσκοπτη ποιότητα του ήχου σε βάθος χρόνου.

Κορυφαίες φωτογραφίες με την τετραπλή AI κάμερα 64MP

Το POCO X3 NFC φέρει ένα κορυφαίο οπίσθιο σύστημα τετραπλής κάμερας, που αποτελείται από την κύρια κάμερα 64MP, τον υπερευρυγώνιο φακό 13MP, τον macro φακό 2MP και τον αισθητήρα βάθους 2MP.

Η βασική κάμερα της συσκευής είναι ένας flagship αισθητήρας Sony IMX 682, ο οποίος διαθέτει ƒ/1.89 διάφραγμα και 1.6μm 4-σε-1 Super Pixel που δημιουργούν λεπτομερείς και πεντακάθαρες φωτογραφίες. Ο υπερευρυγώνιος φακός 13MP υποστηρίζει έως και 119° FoV, ενώ διαθέτει ƒ/2.2 διάφραγμα και 1.0μm μέγεθος pixel. Παράλληλα, η macro κάμερα 2MP σε συνδυασμό με τον αισθητήρα βάθους ολοκληρώνουν το σύστημα φωτογραφίας, προσφέροντας επιπλέον λειτουργικότητα και ενισχύοντας τις δυνατότητες του κύριου φακού.

Μπροστά, η συσκευή ενσωματώνει μία μικροσκοπική dot κάμερα 20MP με διάφραγμα ƒ/2.2 και 1.6μm 4-σε-1 Super Pixel, ιδανική για αψεγάδιαστες selfies.

Για αυτούς που θέλουν να ξεχωρίζουν, το POCO X3 NFC διαθέτει κάποιες ξεχωριστές λειτουργίες, συμπεριλαμβανομένων 6 καλειδοσκοπικών επιλογών, λειτουργία Gold Vides, λειτουργία Cyberpunk, αρκετά νέα φίλτρα φωτογραφιών, όπως και AI Skyscaping 3.0, δίνοντας έτσι νέους δημιουργικούς τρόπους για να εμπλουτίσουν οι χρήστες την εικόνα τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Οι λάτρεις του video μπορούν να εκμεταλλευτούν την 4K δυνατότητα της συσκευής αλλά και άλλες λειτουργίες, όπως το ομαλό video zoom, το focus peaking και το κλείδωμα AE/AF. Η υποστήριξη αρχείων σε LOG/RAW μορφή και η λειτουργία Vlog δεν εξασφαλίζουν μόνο ότι οι χρήστες θα απαθανατίσουν τις πιο σημαντικές στιγμές τους στην καλύτερη ανάλυση, αλλά ότι και το smartphone τους θα μετατραπεί σε μία ημι-επαγγελματική συσκευή παραγωγής περιεχομένου video.

Μεγάλη διάρκεια ζωής με μπαταρία 5.160mAh και γρήγορη φόρτιση 33W

Τα flagship χαρακτηριστικά δεν έχουν κανένα νόημα, χωρίς μία μπαταρία που διαρκεί. Για να εγγυηθεί ότι όλοι οι χρήστες θα μπορούν να απολαύσουν τα εκπληκτικά χαρακτηριστικά του, το POCO X3 NFC είναι εξοπλισμένο με μία μεγάλη μπαταρία 5.160mAh(typ), η οποία με μέση χρήση μπορεί να αντέξει για περισσότερο από δύο ημέρες. Υποστηρίζει ακόμη γρήγορη φόρτιση 33W, γεγονός που σημαίνει ότι χρειάζεται μόλις 65 λεπτά για να φτάσει στο 100% και μόλις 30 για να φτάσει στο 62% (1).

Η αυξημένη ταχύτητα φόρτισης επιτυγχάνεται μέσω της τεχνολογίας Middle Middle Tab (MMT). Στις συμβατικές μπαταρίες, το ηλεκτρικό ρεύμα έρχεται από το κάτω μέρος της μονάδας, γεμίζοντάς την προς τα πάνω, με αποτέλεσμα την πολύ αργή ταχύτητα φόρτισης. Η τεχνολογία Middle Middle Tab (MMT) βασίζεται σε μία καινοτόμα μέθοδο, στην οποία η μπαταρία δέχεται το ηλεκτρικό ρεύμα από τη μέση και διαδίδει ταυτόχρονα στην κορυφή και το κάτω μέρος της μονάδας. Με αυτό τον τρόπο η φόρτιση γίνεται ταχύτερα και με μεγαλύτερη συνοχή, ενώ η μπαταρία αποκτάει μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, σε σχέση με τα παλαιότερα πρότυπα.

Η συσκευή θα διατεθεί στην ελληνική και κυπριακή αγορά τις προσεχείς εβδομάδες, από την Info Quest Technologies, τον επίσημο διανομέα της Xiaomi, και η προτεινόμενη λιανική τιμή πώλησης θα είναι στα €269 (3).



1 Αποτελέσματα εργαστηρίου. Τα αποτελέσματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις εκάστοτε συνθήκες.

2 Ο αριθμός αναφέρεται σε οθόνες με ρυθμό ευαισθησίας αφής 180Hz.

3 Η τιμή και η διαθεσιμότητα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τον πάροχο.



Χαρακτηριστικά

Performance

• Qualcomm® Snapdragon™ 732G

- Kyro™ 470 octa-core CPU,

- Adreno™ 618 GPU with Elite Gaming

• LiquidCool Technology 1.0 Plus

• LPDDR4X RAM, UFS 2.1 storage

- 6GB+64GB, 6GB+128GB

• Hybrid SIM slot, up to 256GB expandable storage

- Copper heat pipe + graphite

• MIUI 12 for POCO, based on Android 10

Display & Design

• 6.67” FHD+ LCD DotDisplay

- 20:9, 2400x1080, 395ppi

- 240Hz touch sampling rate

- 120Hz refresh rate

- Color gamut: NTSC 84% (typ), DCI-P3 87.4%

- Contrast ratio: 1,500:1(typ)

- Brightness: 450 nits (typ) / 380 nits (min)

- TÜV Rheinland Low Blue Light Certification

- HDR10

• Dimensions:165.3mm x 76.8mm x 9.4mm

• Weight: 215g

• Available colors: Shadow Gray, Cobalt Blue

• 2.5D glass front, 3D curved back

• Corning® Gorilla® Glass 5 front

• Polycarbonate back

• Super aluminum alloy frame

• Side-mounted fingerprint sensor

• Splash-proof protection, IP53 TÜV SÜD tested

Battery / charging

• 5,160mAh (typ) high-capacity battery

• 33W fast charging

• 33W in-box charger

• USB Type-C

Audio

• Dual Stereo Speakers

- 4cc-equivalent 1012 upper speaker, open cavity

- 1cc-equivalent 1216 lower speaker

- Maximum speaker vibration amplitude: 0.5mm

Camera

64MP+13MP+2MP+2MP quad rear camera

• 64MP main wide sensor

- Sony IMX682

- 1/1.73“ sensor, ƒ/1.89, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, 6P lens

• 13MP ultra wide-angle sensor

- 119° FoV, ƒ/2.2, 1.0μm

• 2MP macro sensor

- ƒ/2.4, 1.75μm, 4cm

• 2MP depth sensor

- ƒ/2.4, 1.75μm, FF

• Up to 4K 30fps, video recording

• AI Skyscaping 3.0, Night Mode, ShootSteady video, Vlog

Mode

20MP in-display front camera

• ƒ/2.2, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel

Connectivity

• Dual SIM, dual standby

• Bands:

- 2G: GSM: B2/3/5/8

- 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8

- TDD-LTE B38/40/41􀊢120MHz􀊣

- FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/20/28

• Wi-Fi 5

• Bluetooth 5.1

• 3.5mm headphone jack