Σταματά από φέτος η σειρά Samsung Galaxy Note;

Εδώ και αρκετούς μήνες κυκλοφορούν διάφορες πληροφορίες που θέλουν τη Samsung να σταματά να κυκλοφορεί τη business ναυαρχίδα της, τη σειρά Galaxy Note από φέτος. Συγκεκριμένα, οι πρώτες φήμες είχαν έρθει όταν μάθαμε για πρώτη φορά ότι η σειρά S21 θα υποστηρίζει τη γραφίδα της Samsung, το S Pen, κάτι που αποτελούσε μία από τις σημαντικότερες διαφορές ανάμεσα στις σειρές Galaxy S και Galaxy Note.



Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τελικά η σειρά Galaxy Note μάλλον θα σταματήσει και έτσι η Samsung θα δώσει περισσότερη βαρύτητα στη μοναδική της flagship σειρά, τα Galaxy S.

Ένας ιδιαίτερα γνωστός leaker, o Ice Universe, δήλωσε μέσω Twitter "Galaxy Note - The End". Την ίδια πληροφορία επιβεβαίωσε και ο Ross Young, γνωστός για τις διασυνδέσεις του στη βιομηχανία. Ο Young προσέθεσε ότι παρότι δεν θα δούμε Galaxy Note 21, ίσως κυκλοφορήσει κάποια άλλη έκδοση του Note 20, όπως για παράδειγμα το Samsung Galaxy Note 20 FE.

1) We now see Oppo and Xiaomi each launching a flagship using a Samsung LTPO panel in 1H'21.

2) Although now there is no Note 21 coming, we may see a Note 20 FE...

3) The lack of a Note 21 series means the S21 series will sell at higher volumes for longer and could outsell S10..