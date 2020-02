Αποκλειστικά στο Vodafone TV ολόκληρος ο κατάλογος του HBO

Του Παύλου Κρούστη



H Vodafone ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά από προσθήκες για τη συνδρομητική της τηλεόραση, Vodafone TV, που δίνουν μεγαλύτερη αξία στο προϊόν, χωρίς να αλλάζουν οι τιμές των πακέτων της. Η υπηρεσία, που ανανεώθηκε τον περασμένο Σεπτέμβρη και έγινε διαθέσιμη για όλους ανεξαρτήτως δικτύου, συνεχίζει να αναπτύσσεται, συνδυάζοντας ποιότητα και ποσότητα για το περιεχόμενό της, ενώ παράλληλα προσφέρει ακόμα περισσότερες χρήσιμες λειτουργίες.



Ο κ. Άρης Γεωργόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής Καταναλωτικών Προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, παρουσίασε την είσοδο του HBO στην υπηρεσία, μεταφέροντας παράλληλα μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία για το Vodafone TV. Όπως ανακοίνωσε, η υπηρεσία έφτασε πλέον τους 120.000 συνδρομητές, διπλασιάζοντας έτσι την πελατειακή βάση μέσα σε 2 χρόνια. Παράλληλα, ο κ. Γεωργόπουλος ανέφερε ότι το On Demand περιεχόμενο έχει φτάσει πλέον στις 30 ώρες θέασης ανά χρήστη/μήνα μέσα από τουλάχιστον από 2 συσκευές.







Το περιεχόμενο που προστίθεται ανακοίνωσαν οι κ.κ. Γιάννης Γκίκας, Head of Proposition & Pricing και Ανδρέας Γεωργιάδης, Pay TV Manager, Vodafone Ελλάδος. Ως γνωστόν, το HBO είναι μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες συνδρομητικών τηλεοράσεων στον κόσμο, με τεράστιες και πολυβραβευμένες παραγωγές, όπως τα Game of Thrones, The Sopranos, The Leftovers, Sex and the City, Veep, Big Little Lies, Chernobyl, True Blood, Westworld και πάρα πολλές ταινίες και σειρές ακόμη.







H Vodafone μάς ενημέρωσε ότι όλες οι παραγωγές του HBO θα είναι πλήρως υποτιτλισμένες και ότι ανέλαβε εξολοκλήρου το κομμάτι της ανάθεσης του υποτιτλισμού η ίδια η Vodafone. Oλόκληρος ο κατάλογος του HBO θα είναι αποκλειστικά διαθέσιμος μέσω του Vodafone TV, ενώ το νέο περιεχόμενο θα έρχεται αμέσως μετά την προβολή του στην Αμερική. Όσον αφορά το ήδη υπάρχον κομμάτι του καταλόγου που προβάλλεται αυτήν τη στιγμή μέσω Nova, αυτό σταδιακά θα έρθει στο Vodafone TV, αφού η συμφωνία της Nova με το HBO έληξε στις 31/12/2019. Όπως μας ενημέρωσαν, όσες σεζόν δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, θα συνεχίσουν να παίζουν στη Nova και με τη λήξη τους θα μεταφερθούν πλέον στο Vodafone TV.



Η ενσωμάτωση του καταλόγου του HBO δεν θα έχει έξτρα χρέωση για το Vodafone TV, αφού ενσωματώνεται αυτόματα στο ήδη υπάρχον βασικό πακέτο.





Τα νέα της υπηρεσίας δεν σταμάτησαν εκεί, αφού ανακοίνωσαν συνεργασία και με την Amazon για την εφαρμογή Prime Video, που πλέον θα είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας Vodafone TV και παρόλο που δεν υπάρχει αποκλειστικότητα, ο χρήστης θα έχει μια απρόσκοπτη εμπειρία, χωρίς να χρειάζεται να αλλάζει τηλεκοντρόλ. Όσον αφορά το Prime Video, το περιεχόμενο με ελληνικούς υπότιτλους είναι ακόμη μικρό, αλλά αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα πιο ενεργή υποστήριξη και για τη χώρα μας.



Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η εφαρμογή Vodafone TV Kids, που λειτουργεί μέσα στην πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει παραμετροποίηση και φιλτράρισμα του κατάλληλου περιεχομένου για παιδιά, ενώ συνοδεύεται από σχετικό γραφικό περιβάλλον, πιο φιλικό πλέον προς όλους.



Τέλος, όπως ανέφεραν, το Vodafone TV σύντομα, μέσα στη χρονιά, θα αποκτήσει δική του εφαρμογή για smart TVs, χωρίς να απαιτείται η χρήση set top box. Λεπτομέρειες γι' αυτό θα έχουμε αργότερα.







Συμπληρωματικά, αναφέρουμε ότι το HBO διαθέτει στο εξωτερικό ήδη την υπηρεσία HBO Max, τύπου Netflix, και η συνεργασία Vodafone - HBO δηλώνει ότι πιθανώς θα αργήσουμε να δούμε στην Ελλάδα την υπηρεσία, αφού υπάρχει αποκλειστική συμφωνία. Ολόκληρος ο κατάλογος του HBO για πρώτη φορά στη χώρα μας έρχεται μέσω του Vodafone TV και η Vodafone φαίνεται να δίνει όλο και περισσότερο βάρος στο περιεχόμενο σειρών και ταινιών. Σχολιάζοντας το γεγονός ότι στη χώρα μας οι συνδρομητικές υπηρεσίες έχουν ταυτιστεί με το αθλητικό περιεχόμενο, οι υπεύθυνοι του Vodafone TV δήλωσαν ότι "το αθλητικό κοινό είναι φανατικό, αλλά συγκεκριμένο" και βλέπουν ότι έχει πιάσει "ταβάνι", ενώ από την άλλη το κοινό που παρακολουθεί σειρές και ταινίες είναι ολοένα αυξανόμενο και η χώρα μας ακολουθεί την τάση της υπόλοιπης Ευρώπης.





Ακολουθεί το Δ.Τ.:



«Αποκλειστική συνεργασία του Vodafone TV με την HBO στην Ελλάδα



Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, The Outsider, Avenue 5 και όλες οι σειρές που άλλαξαν την ιστορία της τηλεόρασης, μαζί με τις νέες επιτυχίες της HBO, παίζουν στο VodafoneTV, το οποίο διατίθεται πάνω από όλα τα δίκτυα, με ειδικό μενού για παιδιά και πρόσβαση στο Amazon Prime Video.



Η Vodafone Ελλάδας ανακοινώνει την έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας με την HBO στην Ελλάδα, μέσα από το Vodafone TV, το οποίο γίνεται το «Σπίτι της HBO» στη χώρα μας, προσφέροντας στους συνδρομητές του δωρεάν πρόσβαση στις κλασικές πολυαγαπημένες και βραβευμένες σειρές που άλλαξαν την ιστορία της τηλεόρασης, αλλά και σε όλες τις νέες επιτυχίες της HBO, οι οποίες θα προβάλλονται αποκλειστικά στο Vodafone TV και σε Α’ προβολή.



Επιπλέον, Το VodafoneTV εγκαινιάζει την εμπορική του διάθεση σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών.Και παρουσιάζει το επόμενο βήμα στην παροχή περιεχομένου, απαντώντας στην ανάγκη του σύγχρονου θεατή να διατηρεί παράλληλα πολλαπλές συνδρομές, προκειμένου να απολαμβάνει το αγαπημένο του τηλεοπτικό περιεχόμενο με όλα όσα θέλει και χρειάζεται, όποια στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή τα θέλει.



Το Vodafone TV, αποκλειστικό «Σπίτι της HBO» στην Ελλάδα



Η HBO (Home Box Office), μια από τις πιο καινοτόμες και δημοφιλείς εταιρείες στον κόσμο και η παλαιότερη και πιο επιτυχημένη υπηρεσία συνδρομητικής τηλεόρασης κατέκτησε μέσα στα χρόνια την κορυφή του περιεχομένου ψυχαγωγίας και εξελίχθηκε στο σπίτι των πιο πολυσυζητημένων & ποιοτικών shows παγκοσμίως, με τους μεγαλύτερους stars να μεταπηδούν από το Hollywood στις σειρές της.



Όλοι οι συνδρομητές του Vodafone TV μπορούν πλέον να απολαύσουν το πρόγραμμα της HBO, που περιλαμβάνει τις πιο πολυβραβευμένες, λατρεμένες σειρές διεθνώς, όπως Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, Girls, Boardwalk Empire, αλλά και τις πιο δημοφιλείς και συναρπαστικές σειρές που άλλαξαν και εξακολουθούν να διαμορφώνουν την ιστορία του περιεχομένου ψυχαγωγίας, όπως Westworld, Euphoria, Sharp Objects, The Night Of, True Detective κ.α.



Παράλληλα, κάθε μήνα, ο ανεξάντλητος On Demand κατάλογος του VodafoneTV θα υποδέχεται αποκλειστικά στην Ελλάδα τις πολυαναμενόμενες σειρές της HBO, όπως το The Outsider με τον Ben Mendelsohn και τον Jason Bateman, το Avenue 5 με τον αγαπημένο Hugh Laurie σε κωμικά διαγαλαξιακά ταξίδια, το βασισμένο στο δημοφιλές, ομώνυμο μυθιστόρημα του Philip Roth The Plot Against America με τον JohnTurturro και τη Winona Ryder, το The Undoing της Susanne Bier με τη Nicole Kidman και τον Hugh Grant που αναμένεται να μονοπωλήσει τα μελλοντικά βραβεία, αλλά και πολλές ακόμη εκπλήξεις, λίγες μόλις ώρες μετά την επίσημη πρεμιέρα τους στην Αμερική!



Και φυσικά οι εκπλήξεις δεν σταματούν εκεί, καθώς οι μίνι σειρές, τα ντοκιμαντέρ, οι ταινίες, τα docu-series και όλο το περιεχόμενο της HBO θα ενημερώνεται συνεχώς με νέες ανατρεπτικές προτάσεις, στην ειδική On Demand κατηγορία του Vodafone TV.



O Casey Bloys, President, Programming της HBO, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που η νέα και συναρπαστική συνεργασία με τη Vodafone Ελλάδας δίνει πλέον τη δυνατότητα στους Έλληνες καταναλωτές να απολαμβάνουν όλο το νέο περιεχόμενό μας - για το οποίο είμαστε υπερήφανοι, αλλά και φυσικά να ανακαλύψουν το περιεχόμενο που αγαπήσαμε μέχρι σήμερα».



Ο εμπορικός διευθυντής καταναλωτικών προϊόντων της Vodafone Ελλάδας, Άρης Γεωργόπουλος δήλωσε: «Ο μεγαλύτερος On Demand κατάλογος περιεχομένου της ελληνικής αγοράς ενισχύεται ακόμη περισσότερο. Το Vodafone TV εμπλουτίζεται με περισσότερες επιλογές από μια τεράστια γκάμα βραβευμένου, πολυσυζητημένου και ανατρεπτικού περιεχομένου και γίνεται το αποκλειστικό Σπίτι της HBO στην Ελλάδα, με απεριόριστες επιλογές σε σειρές, ταινίες, ντοκιμαντέρ, ψυχαγωγικές εκπομπές και όχι μόνο. Μέσα από την αποκλειστική μας συνεργασία με την HBO, υλοποιούμε τη στρατηγική μας για μια σύγχρονη υπηρεσία περιεχομένου για να απολαμβάνει κανείς ό,τι θέλει, όποια στιγμή κι από οποιαδήποτε συσκευή θέλει».



Το Vodafone TV διατίθεται πάνω από όλα τα δίκτυα και προσφέρει πρόσβαση στο Amazon Prime Video



Η Vodafone ανακοινώνει την εμπορική διάθεση του Vodafone TV σε όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως δικτύων και τεχνολογιών. Έτσι, οι πελάτες όλων των δικτύων τηλεπικοινωνιών της Ελλάδας θα μπορούν να απολαμβάνουν το ανανεωμένο Vodafone TV, μέσω μίας ενιαίας υπηρεσίας, που διατίθεται με ευέλικτο κι εύκολο τρόπο. Μάλιστα, η τιμή της υπηρεσίας διατηρείται σταθερή στα 9,40 ευρώ ανά μήνα, στην οποία περιλαμβάνεται και ο αποκωδικοποιητής, προκειμένου όλοι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβαση, στο νέο αναβαθμισμένο περιεχόμενο του Vodafone TV.



Και εγκαινιάζει αυτήν τη νέα εποχή, ξεκινώντας από την πρωτοποριακή πλατφόρμα περιεχομένου Amazon Prime Video, η οποία καθίσταται διαθέσιμη μέσα από το Vodafone TV. Παράλληλα, το Vodafone TV προσφέρει το ειδικό μενού Vodafone TV Kids, με περιβάλλον και περιεχόμενο ειδικά σχεδιασμένο για παιδιά, καθώς και με πρωτοποριακές δυνατότητες γονικού ελέγχου. Μάλιστα, σύντομα το Vodafone TV θα γίνει διαθέσιμο και μέσω smart TV app. »