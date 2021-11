Arcane: Η πρώτη τηλεοπτική σειρά με θέμα το League of Legends κάνει πρεμιέρα σήμερα στο Netflix

Η στιγμή που όλοι οι φίλοι του League of Legends περίμεναν με ανυπομονησία έφτασε με το πρώτο επεισόδιο της τηλεοπτικής animated σειράς Arcane να κυκλοφορεί στο Netflix σήμερα, Κυριακή, 7 Νοεμβρίου. Το παιχνίδι φαινόμενο που άλλαξε για πάντα τη βιομηχανία του Gaming και των eSports είναι πλέον έτοιμο να κατακτήσει τη μικρή οθόνη. Με εντυπωσιακά οπτικά εφέ, εξαιρετικό cast από voice actors και φυσικά ένα καθηλωτικό σενάριο, το Arcane θα κερδίσει ακόμα και εκείνους που δεν ασχολούνται με τα video games.





H Riot Games γιορτάζει την κυκλοφορία του Arcane





Καθώς περιμένει την επίσημη κυκλοφορία της πρώτης της τηλεοπτικής σειράς, η Riot Games φροντίζει για μια ακόμα φορά να προσφέρει αξέχαστες εμπειρίες στα εκατομμύρια των fans της. Η Riot Games θέλει η πρεμιέρα αυτή να μείνει αξέχαστη στους παίκτες και για αυτό τρέχει την εκδήλωση RiotX Arcane που θα έχει διάρκεια ενός μήνα. Με την εκδήλωση αυτή η δημιουργός του League of Legends θα μοιράσει μοναδικά in-game δώρα στο τεράστιο κοινό των παιχνιδιών της. Μέσα στον Οκτώβριο μάλιστα τα παιχνίδια που διαδραματίζονται στον κόσμο του League of Legends ξεπέρασαν τους 180 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες, σε ένα ιστορικό ρεκόρ για την εταιρεία.





Μαγικές εικόνες στο Burj Khalifa



Στο πλαίσιο των προωθητικών ενεργειών ενόψει της κυκλοφορίας του, το Arcane έφτασε μέχρι και το ψηλότερο κτίριο του πλανήτη. Την Κυριακή 31 Οκτωβρίου το Burj Khalifa μετατράπηκε σε μια “πύλη” για το σύμπαν της Runeterra (ο κόσμος του League of Legends). Στην πρόσοψη του Burj Khalifa (σαν γιγαντοοθόνη με ύψος 160 ορόφων) προβλήθηκε ένα τρέιλερ διάρκειας τριών λεπτών με το αποτέλεσμα να είναι άκρως εντυπωσιακό.







Ραντεβού στο Netflix



Με όλα τα κομμάτια του “παζλ” να έχουν μπει στη θέση τους, εκατομμύρια fans του League of Legends δίνουν ραντεβού στην πλατφόρμα του Netflix την Κυριακή 7 Νοεμβρίου.



