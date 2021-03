H Samsung παρουσιάζει τη νέα σειρά τηλεοράσεων για το 2021

Κατά τη διάρκεια εικονικής εκδήλωσης με θέμα «Unbox & Discover», η Samsung Electronics Co., Ltd. παρουσίασε τη σειρά οθονών 2021, που περιλαμβάνει MICRO LED, Neo QLED, lifestyle τηλεοράσεις, monitors και soundbars. Καθώς οι άνθρωποι πλέον περνούν περισσότερο χρόνο στο σπίτι, οι τελευταίες καινοτομίες της Samsung τους δίνουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν στο έπακρο τις οθόνες τους, ώστε να εργάζονται και να επικοινωνούν αποτελεσματικά, αλλά και να εξερευνούν τα προσωπικά τους ενδιαφέροντα.



«Κατά το περασμένο έτος, τεχνολογίες, που μέχρι τότε θεωρούνταν μη απαραίτητες, έγιναν αναγκαίες, αφού τα σπίτια μας μετατράπηκαν σε γραφεία, σχολεία, γυμναστήρια και πολλά άλλα. Καθώς περάσαμε περισσότερο χρόνο στο σπίτι, η τηλεόραση απέκτησε μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας. Για το λόγο αυτό, το 2021, η Samsung συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τη λειτουργία της τηλεόρασης σύμφωνα με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των χρηστών», δήλωσε ο James Fishler, Senior Vice President, Consumer Electronics Division, Samsung Electronics America.



Επιπλέον των νέων λειτουργιών, η Samsung έχει δεσμευτεί να προσφέρει την καλύτερη δυνατή εμπειρία προβολής. Η ηγετική θέση της εταιρίας στην απόδοση εικόνας έχει καταστήσει τη Samsung ως την κορυφαία εταιρεία στην αγορά τηλεοράσεων για 15 συνεχή χρόνια. Το 2021, η Samsung συνεχίζει να εξελίσσει αυτήν την κληρονομιά για να προσφέρει στους καταναλωτές απαράμιλλη εμπειρία θέασης.



Οι MICRO LED αποκτούν θέση στο σπίτι





Η τεχνολογία Micro LED προσφέρει μια απαράμιλλη εμπειρία θέασης, με εξαιρετική φωτεινότητα, βαθύ μαύρο και εκπληκτική ποιότητα εικόνας, χάρη στα ανόργανα LED, που, εκπέμποντας το δικό τους φως, διασφαλίζουν ζωηρά χρώματα στην οθόνη καθόλη τη διάρκεια της ζωής της τηλεόρασης.



Η συγκεκριμένη τεχνολογία παρουσιάστηκε από τη Samsung για πρώτη φόρα το 2018, με την οθόνη The Wall. Η The Wall είναι μια πλήρως αρθρωτή οθόνη, που αποτελείται από επιμέρους μονάδες και μπορεί να φτάσει σε διαστάσεις μέχρι και τις 292 ίντσες. Για την εγκατάσταση της The Wall στο σπίτι ή στο γραφείο απαιτείται επαγγελματική βοήθεια.



Το 2021 η Samsung φέρνει την τεχνολογία Micro LED στο σπίτι, ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να απολαύσουν στο χώρο τους μια κινηματογραφική εμπειρία, με όμορφο σχεδιασμό οθόνης από άκρη σε άκρη, χωρίς να απαιτείται επαγγελματική συναρμολόγηση και εγκατάσταση. Οι MICRO LED οθόνες θα διατίθενται παγκοσμίως σε διαστάσεις 110" και 99" από την άνοιξη του 2021, σε διάσταση 88" από το φθινόπωρο, ενώ μελλοντικά προγραμματίζεται και η διάθεση μιας οθόνης 76".



Η MICRO LED μπορεί να χωριστεί σε μέχρι και τέσσερις διαφορετικές οθόνες. Με τη λειτουργία 4Vue (Quad View), οι καταναλωτές μπορούν να παρακολουθούν άνετα έως και τέσσερις πηγές περιεχομένου ταυτόχρονα, είτε πρόκειται για παράλληλες αθλητικές εκδηλώσεις ή το streaming οδηγιών για video game, με ρεαλιστική ποιότητα εικόνας σε τεράστια κλίμακα.



Samsung Neo QLED για κάθε σπίτι και κάθε ενδιαφέρον









Η Samsung ανέπτυξε τη Samsung Neo QLED οθόνη για βελτιωμένη εμπειρία προβολής, ανεξάρτητα από το περιεχόμενο που προβάλλεται. Η Neo QLED διαθέτει τον επεξεργαστή Neo Quantum της Samsungκαι τα νέα Quantum Mini LED, που έχουν το 1/40 του μεγέθους των συμβατικών LED, παρέχοντας λεπτομερή έλεγχο φωτισμού. Με βαθύτερο μαύρο, εντονότερο φωτισμό και πιο έξυπνη από ποτέ τεχνολογία αναβάθμισης εικόνας, η Samsung Neo QLED προσφέρει μια εξαιρετικά ρεαλιστική εικόνα.



Η Neo QLED προσφέρει, επίσης, δυνατότητες που αναβαθμίζουν την εμπειρία gaming. Η νέα λειτουργία Game Bar βοηθά τους παίκτες να ελέγξουν γρήγορα κρίσιμες πτυχές του παιχνιδιού και να αποκτήσουν πρόσβαση στο Super Ultrawide Gameview της Samsung, το οποίο προσφέρει ιδιαίτερα ευρεία αναλογία διάστασης στην τηλεόραση, που συναντάται συνήθως μόνο σε gaming οθόνες. Η Samsung είναι ο επίσημος συνεργάτης του Xbox Series X στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, καθώς οι δύο εταιρείες ανανέωσαν την πολυετή συμφωνία τους φέτος. Οι Samsung Neo QLED και Samsung QLED οθόνες προσφέρουν προηγμένες δυνατότητες για την πλήρη αξιοποίηση και απόλαυση παιχνιδιών επόμενης γενιάς με το Xbox Series X. Oι Samsung Neo QLED και QLED οθόνες επιτρέπουν στους κατόχους τους να βλέπουν σχεδόν κάθε λεπτομέρεια με απίστευτη 4Κσαφήνεια, στα 120 καρέ ανά δευτερόλεπτο και με χαμηλό χρόνο απόκρισης στα 5,8 ms.



Η Neo QLED απευθύνεται, επίσης, σε όσους αγαπούν την άσκηση, δίνοντας τους τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν την ολοκληρωμένη πλατφόρμα γυμναστικής και ευεξίας, Samsung Health. Από την άνοιξη του 2020 που ανακοινώθηκε, το Samsung Health βοήθησε τους χρήστες να παραμείνουν σε φόρμα, με εφαρμογές τρίτων μερών για κάθε ζητούμενο φυσικής κατάστασης και απρόσκοπτη συνδεσιμότητα με κινητές συσκευές και wearables. Το 2021, το Samsung Health επεκτείνει τις λειτουργίες του παρουσιάζοντας το Smart Trainer. Προαιρετικά με τη χρήση κάμερας, η λειτουργία Smart Trainer χρησιμοποιεί τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης και όσο ο χρήστης γυμνάζεται σύμφωνα με τις οδηγίες του βίντεο, αναλύει τη στάση του σώματος του και παρέχει σχόλια σε πραγματικό χρόνο για τη βελτίωση της φόρμας του και την αξιοποίηση στο έπακρο του προγράμματος εξάσκησης.



To 2021, τα μοντέλα Neo QLED 8K της Samsung (QN800A και QN900A) θα διατίθενται σε διαστάσεις 65’’, 75’’ και 85’’ ενώ τα μοντέλα 4K (QN90A και QN85A) θα καλύπτουν ένα μεγαλύτερο εύρος διαστάσεων, ξεκινώντας από τις 50’’.



Τεχνολογία τηλεόρασης που αντανακλά το προσωπικό στιλ σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους



Η κατηγορία των Lifestyle τηλεοράσεων περιλαμβάνει οθόνες, που έχουν σχεδιαστεί για κάθε καταναλωτή και κάθε χώρο, εντός και εκτός του σπιτιού. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η The Frame, μία τηλεόραση που μπορεί να μετατραπεί σε έργο τέχνης ειδικά προσαρμοσμένο για να ταιριάζει με την προσωπική αισθητική του κατόχου της τηλεόρασης και τη διακόσμηση του σπιτιού. Με νέες συνεργασίες στο Art Store , όπως με το NAVA Contemporary και το Etsy, η The Frame διαθέτει πλέον περισσότερα αυθεντικά έργα τέχνης, ενώ η τεχνολογία auto-curation, που βασίζεται σε AI, προτείνει έργα τέχνης βάσει των επιλογών του κατόχου. Οι χρήστες μπορούν να επιμεληθούν τη δική τους προσωπική συλλογή, διαλέγοντας από μία βιβλιοθήκη με περισσότερα από 1.400 έργα τέχνης από παγκοσμίου φήμης ιδρύματα, που διαρκώς εμπλουτίζεται. Από αγαπημένα κλασικά και μοντέρνα αριστουργήματα έως εκπληκτική φωτογραφία, το Art Store παρέχει πρόσβαση σε μια ποικιλία περιεχομένου για εξατομίκευση και ανανέωση του χώρου, σύμφωνα με τις επιθυμίες των κατόχων.







Αυτήν τη χρονιά, η Samsung προσφέρει στους καταναλωτές νέες δυνατότητες διαμόρφωσης της The Frame, με νέους τρόπους τοποθέτησης, όπως το Slim Fit Wall Mount, πέντε καινούριες επιλογές πλαισίου οθόνης και πολλές ακόμη παροχές τρίτων. Επίσης, φέτος το πλαίσιο της The Frame είναι πιο λεπτό από ποτέ, με πάχος μόλις 24,9 χιλιοστά, περίπου όσο και μια πραγματική κορνίζα, καθιστώντας την εξίσου ελκυστική, ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη.





Η Samsung προσφέρει, ακόμα, έναν νέο τρόπο εγκατάστασης της The Frame, με το My Shelf, ένα νέο αξεσουάρ που θα διατεθεί διεθνώς αργότερα μέσα στο 2021 και θα επιτρέπει στους καταναλωτές να δημιουργήσουν μια εξατομικευμένη πλάτη στήριξης που θα ταιριάζει με την οθόνη της τηλεόρασης και τη διακόσμηση του χώρου. Το My Shelf θα είναι συμβατό με οθόνες The Frame 55’’, 65’’ και 75’’ και θα είναι διαθέσιμο σε τέσσερα διαφορετικά χρώματα: μπεζ, λευκό, καφέ και μαύρο.



Για όσους επιθύμησαν την κινηματογραφική εμπειρία, ο The Premiere, ο πρώτος τριπλός προβολέας λέιζερ της βιομηχανίας με ανάλυση 4K, αποτελεί το επόμενο στάδιο στον οικιακό κινηματογράφο. Οι τυπικοί προβολείς δέσμης μπορεί να είναι δύσκολο να εγκατασταθούν και, ενώ προσφέρουν μεγάλη οθόνη προβολής, η ανάλυση είναι συχνά κατώτερη από εκείνης μιας συνηθισμένης τηλεόρασης. Με μινιμαλιστικό σχεδιασμό, στρογγυλεμένες άκρες και υφασμάτινο φινίρισμα, ο The Premiere ταιριάζει σε οποιοδήποτε σπίτι, και το μόνο που χρειάζεται είναι να τοποθετηθεί σε απόσταση περίπου 5 ιντσών από έναν επίπεδο τοίχο ή μια οθόνη ALR. Για να βοηθήσει τους καταναλωτές να χρησιμοποιήσουν τον The Premiere οπουδήποτε επιθυμούν στο σπίτι τους, η Samsung θα προσφέρει μέσα στο 2021 κυλιόμενες οθόνες, βελτιστοποιημένες για τον The Premiere, μέσω του Samsung.com.



Το 2020, η Samsung μετέφερε την κορυφαία εικόνα της απόδοσης από το εσωτερικό του σπιτιού στην αυλή του, ακριβώς εκείνην τη στιγμή που οι καταναλωτές είχαν ανάγκη να βγουν έξω. Με την οθόνη The Terrace, την πρώτη τηλεόραση της εταιρίας για εξωτερικούς χώρους, οι καταναλωτές μπορούν να απολαύσουν την ποιότητα εικόνας, την απόδοση ήχου και τις έξυπνες λειτουργίες που περιμένουν από τη Samsung, και εκτός σπιτιού. Η The Terrace είναι ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες, με πιστοποίηση IP55 για προστασία από το νερό και τη σκόνη, ενώ δεν απαιτείται επαγγελματική βοήθεια για την εγκατάστασή της και τη σύνδεσή της σε καλωδιακή υπηρεσία και δίκτυο Wi-Fi. Η The Terrace διατίθεται σε διαστάσεις 55”, 65” και ένα νέο μοντέλο 75” Full Sun θα κυκλοφορήσει το καλοκαίρι.



Οθόνες για κάθε ανάγκη: Από την παραγωγικότητα μέχρι και το παιχνίδι





Στον τομέα των οθονών, που ικανοποιούν επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και ψυχαγωγικές ανάγκες, η Samsung παρουσίασε το Smart Monitor. Είναι η πρώτη οθόνη της Samsung, που συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά ενός monitor και μιας τηλεόρασης. Το Smart Monitor είναι συμβατό με Wi-Fi, Bluetooth, Wireless DeX και AirPlay 2. Έτσι, επιτρέπει στους καταναλωτές να εργάζονται από οπουδήποτε, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθούν σε υπολογιστή, ενώ όταν θέλουν να χαλαρώσουν, μπορούν να απολαύσουν τις αγαπημένες τους εκπομπές, ενεργοποιώντας την πλατφόρμα Smart TV και να συνδεθούν απευθείας με τις αγαπημένες τους streaming εφαρμογές.



Το 2020, το gaming monitor Odyssey G9 προσέλκυσε μεγάλο ενδιαφέρον. Φέτος, η Samsung αναβαθμίζει την εμπειρία με μια οθόνη Quantum MiniLED και premium gaming λειτουργίες. Η κυρτότητα της οθόνης 1000R σε συνδυασμό με την τεχνολογία οθόνης Quantum MiniLED προσφέρουν στους παίκτες μια εμπειρία άνευ προηγουμένου. Το νέο G9 προστίθεται στην πλήρη σειρά Odyssey, που περιλαμβάνει κυρτές και επίπεδες οθόνες gaming.



Για να παρέχει έναν ασφαλή, νέο τρόπο μάθησης και εργασίας, η Samsung παρουσιάζει το Interactive Display FLIP 75 ιντσών, έναν ψηφιακό πίνακα, στον οποίο οι χρήστες μπορούν να γράψουν, να σχεδιάσουν και να επεξεργαστούν τα αρχεία τους. Το Flip προσφέρει λειτουργίες συνδεσιμότητας για υβριδική εργασία και μάθηση, και είναι ιδανικό για χρήση στην τάξη, στο γραφείο και στο σπίτι. Με βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας 4K και ευανάγνωστα οπτικά, μέχρι 20 άτομα μιας ομάδας μπορούν να εργαστούν ταυτόχρονα, συγχρονίζοντας τις προσωπικές συσκευές τους για κοινή χρήση περιεχομένου σε πραγματικό χρόνο. Το Flip επιτρέπει στους χρήστες να δουν την παρουσίαση ενός συναδέλφου ή του δασκάλου τους, σαν να ήταν όλοι μαζί παρόντες και να συνεργαστούν, παραμένοντας ασφαλείς. Ειδικά σχεδιασμένο για να ενισχύει τη συνεργασία, την παραγωγικότητα και την απρόσκοπτη ανταλλαγή ιδεών, το Interactive Display FLIP 75’’ προστίθεται σε μια ήδη ευρεία διαδραστική σειρά, που περιλαμβάνει οθόνες, 55, 65 και 85 ιντσών.



Ήχος αντάξιος της εικόνας



Παρόλο που οι τηλεοράσεις Samsung προσφέρουν απίστευτο ήχο ακόμη κι από τα μικρότερα ηχεία, τίποτα δεν ολοκληρώνει την εμπειρία του οικιακού κινηματογράφου περισσότερο από ένα Samsung soundbar. Ολόκληρη η σειρά Q Series διαθέτει αποκλειστική τεχνολογία Q-Symphony, που συγχρονίζει τα ηχεία από τη Samsung TV για βελτιωμένη εμπειρία τρισδιάστατου ήχου. Ακόμα, το soundbar αναλύει το περιβάλλον μέσω της αντανάκλασης του ήχου και τον κατευθύνει ακριβώς εκεί που χρειάζεται.







Το Q950A διαθέτει το πρώτο κανάλι ήχου 11.1.4 της βιομηχανίας, που φέρνει τους καταναλωτές στο επίκεντρο της δράσης. Η νέα του λειτουργία Bass Boost επιτρέπει στους χρήστες να προσθέσουν περισσότερα μπάσα με ένα απλό κλικ. Για όσους αναπαράγουν μουσική από τις κινητές συσκευές τους, με τη λειτουργία Tap Sound μπορούν απλώς να ακουμπήσουν τη συσκευή τους στο soundbar και αυτή το αναπαράγει. Ακόμα, το Q950A συνεργάζεται με πολλούς ψηφιακούς βοηθούς, όπως την Alexa του Amazon και το Bixby, διευκολύνοντας τον πλήρη έλεγχο της εμπειρίας ακρόασης.



Ενδιαφέροντα, στιλ, προτιμήσεις και ανάγκες





Το 2021, η Samsung βοηθά τους χρήστες να εξασκούν τα ενδιαφέροντά τους, προσαρμόζεται στις προτιμήσεις τους και προσφέρει απόδοση, που βελτιώνει όλες τις εμπειρίες. Από τις κορυφαίες επιδόσεις της MICRO LED, στην αισθητική γοητεία της The Frame, η Samsung επαναπροσδιορίζει το ρόλο της τηλεόρασης στο σπίτι, σε μια εποχή που η ίδια η τηλεόραση είναι πιο απαραίτητη από ποτέ.



* Η διαθεσιμότητα των προϊόντων ενδέχεται να διαφέρει ανά περιοχή.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα τηλεόρασης της Samsung, παρακαλούμε επισκεφθείτε το www.samsung.com/.