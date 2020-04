HBO Max: Ανακοινώθηκε επιτέλους η ημερομηνία λανσαρίσματος

Το HBO Max, η νέα video streaming υπηρεσία που θα έρθει να ανταγωνιστεί το Netflix, πλέον έχει ημερομηνία διάθεσης: 27 Μαΐου. Η υπηρεσία της WarnerMedia θα κοστίζει $14,99/μήνα και θα περιλαμβάνει πάνω από 10.000 ώρες περιεχομένου κατά το λανσάρισμα.



Το HBO Max θα περιλαμβάνει ολόκληρο τον κατάλογο του HBO, με σειρές όπως τα "The Sopranos", "Curb Your Enthusiasm" και άλλες πολλές, μαζί με νέες παραγωγές σε μηνιαία βάση: η σειρά "Love Life" με την Anna Kendrick, το ντοκιμαντέρ για το κίνημα #MeToo, "On The Record", το σόου "Legendary", ανάμεσα σε άλλες παραγωγές, όπως νέα επεισόδια των "Looney Tunes Cartoons" με τον Bugs Bunny και την παρέα του.



Ο ήδη υπάρχων κατάλογος του HBO φυσικά είναι τεράστιος, ενώ θα περιλαμβάνονται σειρές, όπως Friends, The Big Bang Theory, The Fresh Prince of Bel-Air, Doctor Who, Rick and Morty, The OC, αλλά και οι σειρές του CW, όπως τo Batwoman. Παράλληλα, θα δούμε, ειδικότερα κατά τον πρώτο χρόνο και πάνω από 2.000 ταινίες. Οι 20 ταινίες του Studio Ghibli, όλες οι ταινίες Batman και Lord of the Rings, αλλά και το πολυβραβευμένο, Joker.







To ΗΒΟ Max επίσης αναμένεται να παρουσιάσει και πολλές original παραγωγές, με την επανένωση των "Friends", να είναι μία από αυτές, το "Tokyo Vice" του Michael Mann, αλλά και 3 παραγωγές του JJ Abrams που ανακοινώθηκαν πρόσφατα: τη σειρά Justice League Dark, που θα βασίζεται στους χαρακτήρες των DC comics, το spin-off του The Shining, με το όνομα "Overlook", αλλά και το '70s drama, "Duster".



Απ' ό,τι φαίνεται, ο ανταγωνισμός του Netflix μεγαλώνει ακόμη περισσότερο, καθώς πέρα από το Amazon Prime, έχουμε το Disney Plus, που ήδη έχει ξεπεράσει τους 50 εκατ. λογαριασμούς, ενώ τον Ιούλιο ξεκινά και η συνδρομητική υπηρεσία του NBC, το Peacock. Άγνωστο παραμένει το αν θα δούμε την υπηρεσία επίσημα στη χώρα μας, καθώς δεν υπάρχει κάποια ενημέρωση, ενώ τα μερικά δικαιώματα των παραγωγών του HBO για τη χώρα μας έχει λάβει πλέον η Vodafone για το Vodafone TV, ενώ κάποιες παραγωγές ακόμη προβάλλονται στη Nova, μέχρι να λήξει η σύμβασή τους.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης