iPad: Επιτέλους θα υποστηρίζει ποντίκι

H Apple επιτέλους δίνει αυτό που ζητούσαν χρήστες εδώ και πολύ καιρό, υποστήριξη ποντικιού στα iPad. Με το νέο λογισμικό που ανακοινώθηκε, το iPadOS, θα μπορείτε να συνδέσετε USB ποντίκι ή το Magic Trackpad της Apple, όπως ανακάλυψε ένας developer του iOS από την beta του νέου λειτουργικού.

Hello mouse support on iOS 13! It’s an AssistiveTouch feature, and works with USB mice. @viticci nailed this pic.twitter.com/nj6xGAKSg0