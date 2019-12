Μεγάλες προσφορές και τα φετινά Χριστούγεννα από τη WIND

Η πιο γλυκιά περίοδος του χρόνου πλησιάζει και στη WIND το γιορτάζουμε. Από τις 14/12/2019 έως τις 04/01/2020 η WIND αποτελεί τον απόλυτο προορισμό δώρου με μεγάλες προσφορές σε προϊόντα τεχνολογίας όπως smartphones&tablets,-30% σε accessories καιέως 20% στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow της Τράπεζας Πειραιώς.



Με κάθε νέα συνδρομή WIND ONE την περίοδο των Χριστουγέννων, μπορεί ο συνδρομητής να κάνει δικό του το πιο hot Smartphone είτε φθηνότερα είτε εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!



Ενδεικτικά ο καταναλωτής μπορεί να βρει:

• Huawei P Smart (2019) από 229€ ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα προγράμματα WIND ONE

• Samsung Galaxy Μ20 από 199€ ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα προγράμματα WIND ONE

• Honor 10 lite 64GB από 259€ ΔΩΡΕΑΝ σε όλα τα προγράμματα WIND ONE

• Xiaomi Redmi Note 8T 64GB από 229€ ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE 5G

• iPhone 7 32GB από 449€ ΔΩΡΕΑΝ στο πρόγραμμα WIND ONE Unlimited





Επιπλέον με μια επίσκεψη στα καταστήματα WIND θα βρει προϊόντα τεχνολογίας (smartphones,tablets, accessories) σε καλύτερες τιμές.



Ενδεικτικά:

• Xiaomi Redmi 7A από 119€ στα 99€

• Huawei P30 lite από 329€ στα 299€

• Fluo F smartphone 5” μόνο με 44€

• Tablet Huawei Mediapad T3 10” 4G από 169€ μόνο 149€

• Tablet Huawei MediaPad T5 10" 4G από 249€ μόνο 189€

• -30% σε όλα τα αξεσουάρ (Ισχύει για αξεσουάρ , όπως Muvit, Senso, SoSeven, Forever και άλλα.)

• Επιπλέον με κάθε αγορά HUAWEI P30 | P30 PRO ή HUAWEI Nova 5T ο καταναλωτής παίρνει ένα δώρο HUAWEI Y5 2018 και ένα HUAWEI Watch GT, δώρα αρχικής αξίας 328€



Για όλες τις αγορές στα καταστήματα WIND οι καταναλωτές έχουν δυνατότητα πληρωμής με έως και 48 άτοκες δόσεις μέσω πιστωτικών καρτών.



Τέλος, στα συνεργαζόμενα καταστήματα WIND ο πελάτης κερδίζει για κάθε 1 ευρώ αξίας συναλλαγής: 50 yellows για αγορές αξίας από 200€ έως και 599,99€ &100 yellows για αγορές αξίας από 600€ και άνω. Ισχύει από 14/12/2019 έως 04/01/2020 για αγορές με Κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης yellow.



Περισσότερες πληροφορίες για τις προσφορές στο 13800, στο https://www.wind.gr ή σε ένα κατάστημα WIND.