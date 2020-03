Τι παίζει στην COSMOTE TV - Απρίλιος 2020

Σκάνδαλα, δικαστικές διαμάχες και πολεμικά δράματα εποχής έρχονται στην COSMOTE TV τον Απρίλιο. Μεταξύ όσων θα παρακολουθήσουν οι συνδρομητές είναι ο 4ος κύκλος των σειρών The Last Kingdom και The Good Fight, ενώ τον ίδιο μήνα, για όσο «μένουν στο σπίτι», θα έχουν στη διάθεσή τους 6 ακόμα πρεμιέρες νέων παραγωγών, όπως αυτή της σειράς Devils με τον Πάτρικ Ντέμπσι του Grey’s Anatomy και το βρετανικό δράμα εποχής Miss Scarlet & The Duke.



Επίσης, οι συνδρομητές της νέας streaming υπηρεσίας της COSMOTE TV έχουν ακόμα πιο εύκολη πρόσβαση στο είδος σειρών που τους ενδιαφέρει, αφού με τη χρήση artificial intelligence, η υπηρεσία τους κάνει προτάσεις με βάση τις προτιμήσεις και τις συνήθειες θέασης που έχουν.



Όλες οι σειρές θα προβάλλονται στο COSMOTE SERIES HD. Αμέσως μετά την προβολή τους στο κανάλι, τα επεισόδια των σειρών θα είναι διαθέσιμα μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS.





The Last Kingdom, The Good Fight και The Split με νέα επεισόδια στην COSMOTE TV



Το επιτυχημένο πολεμικό δράμα βρετανικής παραγωγής The Last Kingdom επιστρέφει με 4ο κύκλο επεισοδίων, στον οποίο οι συμμαχίες ανάμεσα στα βασίλεια έχουν πλέον κατακερματιστεί. Ο Ούτρεντ (Αλεξάντερ Ντρέιμον), συνεχίζοντας την προσπάθεια διεκδίκησης της γης που του ανήκει, αποφασίζει να προκαλέσει σε μάχη τον θείο του (Δευτέρα 27/4, 22.00).



Στην 4η σεζόν του υποψήφιου για Emmy® αστυνομικού δράματος The Good Fight, η Κριστίν Μπαράνσκι επιστρέφει στον ρόλο της μάχιμης δικηγόρου Νταϊάν Λόκχαρτ, που έρχεται αντιμέτωπη με νέες προκλήσεις στον επαγγελματικό στίβο. Αφού η ίδια και οι συνεργάτες της χάνουν τον μεγαλύτερό τους πελάτη, αναγκάζονται να αποδεχθούν προσφορά από μια πολυεθνική νομική εταιρεία, ώστε να συνεχίσουν ως μικρή θυγατρική (Α’ προβολή αμέσως μετά το εξωτερικό – Παρασκευή 10/4, 21.00).



Επίσης, με καινούριο κύκλο επιστρέφει και η δραματική σειρά του BBC, The Split σε σκηνοθεσία της Τζέσικα Χομπς (The Crown, Apple Tree Yard). Η 2η σεζόν θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 24/4 στις 23.00.





Οικονομικά σκάνδαλα, παιχνίδια εξουσίας και διαγαλαξιακές μάχες επιβίωσης



Η νέα σειρά Devils μας μεταφέρει στο Λονδίνο του 2011, όπου ο Μάσιμο Ρουγκέρο, ένας Ιταλός τραπεζίτης, απολαμβάνει τις συνεχόμενες επιτυχίες του σε επενδυτική εταιρεία του Λονδίνου, όπου είναι φαβορί για τη θέση του Αντιπρόεδρου. Ωστόσο, ένα σκάνδαλο που αφορά τη σύζυγό του, βάζει φρένο στις φιλοδοξίες του, οδηγώντας τον Αμερικανό διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Ντόμινικ Μόργκαν (Πάτρικ Ντέμπσι – Grey’s Anatomy) να αποσύρει την υποστήριξή του. Τα πράγματα παίρνουν περίεργη τροπή όταν ο βασικός του ανταγωνιστής για την ίδια θέση δολοφονείται (Πρεμιέρα - Κυριακή 19/4, 23.00). Η σειρά θα προβάλλεται κάθε εβδομάδα με διπλό επεισόδιο.



Το νορβηγικό αστυνομικό δράμα Witch Hunt περιστρέφεται γύρω από την Ίντα Γουέιτζ, την οικονομική διευθύντρια ενός φημισμένου δικηγορικού γραφείου, η οποία βλέπει τους πάντες να στρέφονται εναντίον της, όταν αποκαλύπτει ότι ένα τιμολόγιο που ανήκει σε επιχείρηση ξεπλύματος χρημάτων, συνδέεται με τον μεγαλύτερο πελάτη της. Με τη δουλειά αλλά και την αξιοπιστία της σε κίνδυνο, η Ίντα συνεχίζει να αναζητά τη δικαιοσύνη και στην πορεία ανακαλύπτει την εμπλοκή και πολιτικών προσώπων, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή της ίδιας και της οικογένειάς της (Πέμπτη 2/4, 22.00).

Η sci-fi σειρά Vagrant Queen ακολουθεί την Ελίντα, γόνο βασιλικής οικογένειας που μετά τον θάνατο των γονιών της καταλήγει απόκληρη, στις επικίνδυνες γωνίες του γαλαξία. Απέναντί της βρίσκει συνεχώς την κυβέρνηση που προσπαθεί να εξαφανίσει όσους έχει δίπλα της. Όταν μαθαίνει ότι η μητέρα της είναι ακόμα ζωντανή, ξεκινά μία ριψοκίνδυνη επιχείρηση διάσωσης (Πρεμιέρα - Σάββατο 11/4, 00.00).



Ιστορικά δράματα με «άρωμα» Downton Abbey, «αταίριαστα» ζευγάρια και ιστορίες κατασκοπείας σε Α’ προβολή στο COSMOTE SERIES HD



Στη νέα βρετανική παραγωγή Miss Scarlet & The Duke, η Ελίζα Σκάρλετ (Κέιτ Φίλιπς - Peaky Blinders, The Crown, Downton Abbey), γίνεται η πρώτη γυναίκα ντετέκτιβ του 19ου αιώνα, όταν μετά τον θάνατο του πατέρα της, αποφασίζει να αναλάβει την επιχείρησή του, ένα γραφείο ντετέκτιβ, προκειμένου να μην καταφύγει στον γάμο για την εξασφάλιση της επιβίωσής της. Για να λειτουργήσει σε έναν ανδροκρατούμενο κόσμο, χρειάζεται έναν σύντροφο, τον οποίο βρίσκει στο πρόσωπο ενός επιθεωρητή. Η μεταξύ τους συνεργασία, τους οδηγεί στην επίλυση μερικών από των πιο σκοτεινών υποθέσεων του Λονδίνου του 1880. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή 3/4 στις 22.00.



Η κωμική σειρά Baker and the Beauty θα μας βάλει στην καθημερινότητα του Ντάνιελ, ενός αρτοποιού και γιού μεταναστών, του οποίου η ζωή αλλάζει όταν γνωρίζει την Νόα, διάσημη κόρη μεγιστάνα με ταραχώδη προσωπική ζωή. Όταν οι δυο τους γνωρίζονται ξεκινά μία ερωτική σχέση που γίνεται γρήγορα θέμα συζήτησης και αιτία δυνατής σύγκρουσης ανάμεσα στις οικογένειες (Πρεμιέρα - Τρίτη 14/4, 22.00).





Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται στην COSMOTE TV και η πρεμιέρα του The Salisbury Poisonings. Βασισμένη στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στο Σόλσμπερι της Αγγλίας το 2018, όταν η τοξική ουσία Novichok έγινε αιτία για τη μεταφορά 3 ατόμων στο νοσοκομείο που σχετίζονταν με την κατασκοπεία, η σειρά απεικονίζει όσα ακολούθησαν σε μία υπόθεση που θεωρήθηκε εθνικής σημασίας.



Ολόκληροι κύκλοι σειρών και το νέο αστυνομικό θρίλερ Interrogation στο COSMOTE TV PLUS



Μέσα από τη δωρεάν on demand υπηρεσία COSMOTE TV PLUS, οι τηλεθεατές θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ολόκληρους κύκλους δημοφιλών σειρών. Μεταξύ αυτών, οι 4 κύκλοι του το Billions με τους Πολ Τζιαμάτι και Ντέμιαν Λούις ενώ ο 5ος κύκλος θα κάνει πρεμιέρα στις 5/5 αμέσως μετά την Αμερική, το My Brilliant Friend, το Project Blue Book, MacGyver η βρετανική κλασική παραγωγή Downton Abbey, τα The Young Pope και The New Pope με τον Τζουντ Λο, η κωμική σειρά Will & Grace, το The Good Fight και τη δραματική σειρά του BBC Call The Midwife.



Επίσης, αποκλειστικά μέσω της υπηρεσίας, οι τηλεθεατές θα έχουν στη διάθεσή τους και τα 10 επεισόδια του νέου αστυνομικού θρίλερ Interrogation, από τον δημιουργό Τζον Μάνκιεβιτς (House of Cards, House M.D.) με πρωταγωνιστή έναν νεαρό άντρα που κατηγορείται για τη βάναυση δολοφονία της μητέρας του. Ακόμα και μετά την καταδίκη του σε ισόβια, εκείνος συνεχίζει την προσπάθεια απόδειξης της αθωότητάς του.



Διαθέσιμοι στο COSMOTE TV PLUS είναι και οι 2 κύκλοι επεισοδίων της ιταλικής σειράς La Vita Promessa για μία οικογένεια Σικελών που δραπετεύει από τη βία και την εξαθλίωση του ιταλικού Νότου, αναζητώντας καταφύγιο στη μακρινή Νέα Υόρκη.



** Λόγω των συνθηκών, η προγραμματισμένη για τα τέλη Απριλίου παγκόσμια πρεμιέρα της 4ης σεζόν του Fargo αναβλήθηκε από το στούντιο παραγωγής.