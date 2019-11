Τι παίζει στο Netflix | Δεκέμβριος 2019

Του Παύλου Κρούστη



O Δεκέμβριος στο Netflix έρχεται δυναμικά, με τον Γητευτή (The Witcher) να αποτελεί μία από τις πιο αναμενόμενες σειρές που έχουμε δει ποτέ στην υπηρεσία. Στις 20 Δεκεμβρίου, η σειρά μυθοπλασίας που συνδυάζει στοιχεία φαντασίας με πολιτική ίντριγκα αλά Game of Thrones, θα κάνει χαρούμενους όλους τους fans των βιβλίων και των video games, που περιμένουν να δουν τον Henry Cavill στον ρόλο του αφοπλιστικού Witcher, Geralt of Rivia.



Φυσικά, οι νέες προσθήκες δεν σταματούν εκεί: μια άλλη πολυαγαπημένη σειρά επανέρχεται με τη 2η σεζόν της. Ο λόγος για το Lost in Space, τη sci-fi σειρά που θα συνεχίσει να αφηγείται τις ιστορίες της οικογένειας Ρόμπινσον. Άλλες σειρές που επιστρέφουν είναι το "The Good Place" με την 3η σεζόν του, το "You" με τη 2η σεζόν του και μπόλικες ταινίες, πρωτότυπες του Netflix και άλλες αγαπημένες, όπως οι: O Δικηγόρος του Διαβόλου, Κράμερ εναντίον Κράμερ, Καράτε Κιντ, Φονικό Όπλο (1-4), Αόρατη Κλωστή, Ο Λογιστής, Ιστορία Γάμου (Netflix) με τη Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Άνταμ Ντράιβερ , Οι Δύο Πάπες (Netflix) με τον Άντονι Χόπκινς και τον Τζόναθαν Πράις, Πενήντα Αποχρώσεις του Γκρι: Απελευθέρωση, Πάντινγκτον και άλλες.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Ο Γητευτής (20/12/2019)

The Witcher







Ο Γκέραλτ, ένας μεταλλαγμένος κυνηγός τεράτων, αγωνίζεται για να βρει τη θέση του σε έναν κόσμο όπου συχνά οι άνθρωποι είναι πιο κακοί από τα θηρία.



Χαμένοι Στο Διάστημα: Σεζόν 2 (24/12/2019)

Lost in Space: Season 2





Η πολυαναμένη δεύτερη σεζόν με τις περιπέτειες της οικογένειας Ρόμπινσον έρχεται με νέες ιστορίες επιβίωσης στο διάστημα.



Εσύ: Σεζόν 2 (26/12/2019)

You: Season 2



Το παρελθόν τον στοιχειώνει, καθώς ο Τζο είναι πλέον αναγκασμένος να κρύβεται από την πρώην του στο Λος Άντζελες.





Glow up (06/12/2019)

Glow Up





Φιλόδοξοι μακιγιέρ δοκιμάζονται στο μακιγιάζ για σελέμπριτι, την προσθετική για ταινίες και άλλα σε έναν πολύχρωμο διαγωνισμό που παρουσιάζει η Στέισι Ντούλι.





Μια πιο Τρελή Οικογένεια: Σεζόν 5 (06/12/2019)

Fuller House: Season 5





Ο Τζίμι κι η Στεφ επιστρέφουν στο σπίτι με το νέο μωρό, πανέτοιμοι να αναλάβουν τα γονεϊκά τους καθήκοντα. Μην ανησυχείτε όμως, τους περιμένουν πολλές χείρες βοηθείας.





Περί Μαγείας και Ανθρωπότητας: Σεζόν 2 (04/12/2019)

Magic for Humans: Season 2





Ο ξεκαρδιστικός και τρυφερός Τζάστιν Γουίλμαν χρησιμοποιεί κάθε μέσο και αντικείμενο για να μαγέψει καθημερινούς ανθρώπους με αστεία κόλπα και εντυπωσιακά μαγικά.





V WARS (05/12/2019)

V Wars





Όταν μια πανάρχαια ασθένεια αρχίζει να κάνει τους ανθρώπους βαμπίρ, ένας γιατρός εναντιώνεται στον καλύτερό του φίλο. Από κόμικ των Τζόναθαν Μέιμπερι και Άλαν Ρόμπινσον.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Ιστορία Γάμου (06/12/2019)

Marriage Story









Η ανθρώπινη ιστορία της διάλυσης ενός γάμου και της διατήρησης μιας οικογένειας από τον Νόα Μπάουμπακ. Πρωταγωνιστούν η Σκάρλετ Γιόχανσον κι ο Άνταμ Ντράιβερ.



Οι Δύο Πάπες (20/12/2019)

The Two Popes









Απογοητευμένος από την πορεία που έχει τραβήξει η Εκκλησία, ο Καρδινάλιος Μπεργκόλιο ζητά την άδεια από τον Πάπα Βενέδικτο να αποσυρθεί από τη θέση του το 2012.





6 Underground (13/12/2019)

6 Underground





Έξι άνθρωποι από όλο τον κόσμο, ο καθένας κορυφαίος στο είδος του, επελέγησαν όχι μόνο για τις ικανότητές τους αλλά και για την επιθυμία τους να αλλάξουν το μέλλον.





Ο Πρίγκιπας των Χριστουγέννων: Το Βασιλικό Μωρό (05/12/2019)

A Christmas Prince: The Royal Baby





Ο Αϊ-Βασίλης φέρνει στην Αλντόβια ένα βασιλικό μωρό. Η βασίλισσα Άμπερ όμως βοηθά πρώτα την οικογένεια και το βασίλειό της να βρουν τη χαμένη συνθήκη ειρήνης.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX





Καθ' Ομολογίαν Δολοφόνος (06/12/2019)

The Confession Killer





Κατά τη διάρκεια της δίκης του για φόνο, ο Χένρι Λι Λούκας ομολογεί εκατοντάδες ακόμα φόνους. Αυτή η σειρά ντοκιμαντέρ εξετάζει την αλήθεια πίσω από τις ομολογίες του.





Κάτω τα Χέρια Από τις Γάτες: Το Κυνήγι του Δολοφόνου (18/12/2019)

Don't F**k With Cats: Hunting an Internet Killer





Το Internet έχει έναν κανόνα: μην τα βάζεις με γάτες. Ένας ψυχοπαθής δολοφόνος δεν τον τήρησε. Οι συνέπειες; Απίστευτες.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Σπίριτ: Καλπάζοντας Ελεύθερα - Χριστούγεννα με τον Σπίριτ (06/12/2019)

Spirit Riding Free: The Spirit of Christmas









Η Λάκι κι η παρέα σκέφτονται πώς θα φτάσουν σπίτι εγκαίρως για τα Χριστούγεννα, αλλά η πτώση ενός βράχου και μια δυνατή χιονοθύελλα καταστρέφουν τα σχέδιά τους.





Χριστούγεννα με την Οικογένεια ΜακΚέλαν (09/12/2019)

A Family Reunion Christmas





Η Μεντίερ κι οι αδερφές της προσπαθούν να προετοιμάσουν το τραγούδι τους πριν από μια χριστουγεννιάτικη εκδήλωση στην εκκλησία, ενώ ο παππούς δίνει ένα μάθημα στα παιδιά.





Μαχητές των Δρόμων: Σπιντάτοι Κατάσκοποι (26/12/2019)

Fast & Furious Spy Racers





Οι περιπέτειες διαδέχονται η μία την άλλη, καθώς μια παρέα εφήβων εισχωρούν σε μια ελίτ αγωνιστική ομάδα, που ελέγχει ένας οργανισμός με σκοπό την παγκόσμια κυριαρχία.





Αλέξα και Κέιτι (30/12/2019)

Alexa & Katie: Season 3





Η επιτυχημένη εφηβική σειρά με πρωταγωνίστρια την καρκινοπαθή Αλέξα επιστρέφει για τρίτη σεζόν, αλλά ευτυχώς ο καρκίνος έχει πλέον περάσει.



Έρχονται στο Netflix από την επόμενη εβδομάδα: