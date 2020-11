Τι παίζει στο Netflix | Δεκέμβριος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Η καραντίνα είναι εδώ και το Netflix έρχεται να βοηθήσει... Μπόλικο περιεχόμενο για να μας κρατήσει συντροφιά μέσα στον Δεκέμβριο με τις χριστουγεννιάτικες ταινίες φυσικά να έχουν την τιμητική τους.



Από το πρωτότυπο υλικό του Netflix ξεχωρίζουμε σε σειρές το 4ο του «Οι Ανατριχιαστικές Περιπέτειες της Σαμπρίνα», ενώ επιστρέφει και το ξεκαρδιστικό "Big Mouth". Πολύ ενδιαφέρουσα φαίνεται και η σειρά μυστηρίου "Equinox".



Ο Δεκέμβριος έχει μερικές πολυαναμενόμενες ταινίες, όπως το "MANK" του David Fincher με τον Gary Oldman και το «Ο Ουρανός του Μεσονυχτίου», η περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας με τον Τζορτζ Κλούνεϊ. Φυσικά, θα απολαύσετε και το ολοκαίνουργιο "The Prom", το μιούζικαλ με τη Nicole Kidman και την Meryl Streep.



Στο Netflix θα μπορέσετε να απολαύσετε μέσα στον Δεκέμβρη και αγαπημένες παραγωγές, όπως το "Back to the Future", το "Gangs of New York", αλλά και το "O, Brother Where Art Thou?", ενώ θα ξυπνήσει η νοσταλγία με το «E.T. ο Εξωγήινος».





Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία υπηρεσία ψυχαγωγίας μέσω streaming παγκοσμίως, με πάνω από 195 εκατομμύρια συνδρομές επί πληρωμή σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.



Σημείωση: Η υπηρεσία ενημερώνει για το πρωτότυπο περιεχόμενο που προσθέτει κάθε μήνα, αλλά δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το μη πρωτότυπο περιεχόμενο που προβάλλεται, δηλαδή για τις παραγωγές τρίτων. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί από παραγωγές τρίτων είναι τα εξής:



Ταινίες



Τα Κακά Κορίτσια - 01 Δεκεμβρίου

Mary, Queen of Scots - 01 Δεκεμβρίου

All I See Is You - 01 Δεκεμβρίου

Annie - 01 Δεκεμβρίου

Midnight Sun - 01 Δεκεμβρίου

Fred Claus - 01 Δεκεμβρίου

THX 1138 - 01 Δεκεμβρίου

High Noon - 01 Δεκεμβρίου

Fool's Gold - 01 Δεκεμβρίου

Ballerina - 01 Δεκεμβρίου

Andre & His Olive Tree - 01 Δεκεμβρίου

Christine - 01 Δεκεμβρίου

Fright Night - 01 Δεκεμβρίου

The Incredible Burt Wonderstone - 01 Δεκεμβρίου

U-Turn - 01 Δεκεμβρίου

Vendetta - 01 Δεκεμβρίου

Between Maybes - 03 Δεκεμβρίου

Torbaaz - 11 Δεκεμβρίου

Rocketman - 15 Δεκεμβρίου

Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης - 21 Δεκεμβρίου

Επιστροφή στο Μέλλον - 30 Δεκεμβρίου

Ε.Τ. Ο Εξωγήινος - 31 Δεκεμβρίου

O Brother, Where Art Thou? - 31 Δεκεμβρίου

Να Με Φωνάζεις με τ' Όνομά Σου - 31 Δεκεμβρίου

Το Ημερολόγιο της Μπρίτζετ Τζόουνς - 31 Δεκεμβρίου



Σειρές



The Guest (Season 1) - 01 Δεκεμβρίου

LEGO Jurassic World: Legend of Isla Nublar (Season 1) - 01 Δεκεμβρίου

Super Wings (Seasons) - 01 Δεκεμβρίου

Once Again (Season 1) - 02 Δεκεμβρίου

Kings of Jo'Burg (Season 1) - 04 Δεκεμβρίου

100 Days My Prince (Season 1) - 07 Δεκεμβρίου

Grizzly and the Lemmings (Season 2) - 12 Δεκεμβρίου

Kid-E-Cats (Season 1) - 15 Δεκεμβρίου

Jeopardy (Seasons) - 18 Δεκεμβρίου

Partners in Justices (Seasons) - 22 Δεκεμβρίου



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Μπρίτζερτον (25/12/2020)

Bridgerton



Εμπνευσμένο από τα διάσημα μπεστ σέλερ, το "Μπρίτζερτον" ακολουθεί τα οκτώ δεμένα αδέρφια της ισχυρής οικογένειας Μπρίτζερτον στην προσπάθειά τους να βρουν την αγάπη.



Οι Ανατριχιαστικές Περιπέτειες της Σαμπρίνα: Μέρος 4 (31/12/2020)

Chilling Adventures of Sabrina: Part 4





Στο Μέρος 4, η Σύναξη έρχεται αντιμέτωπη με πολλές απειλές. Οι μάγισσες κηρύσσουν πόλεμο και ο Νικ, με τη βοήθεια της Λέσχης του Τρόμου, διεκδικεί ξανά τη Σαμπρίνα.



Tiny Pretty Things (14/12/2020)

Tiny Pretty Things



Όταν μια επίθεση καταστρέφει την πιο λαμπρή μαθήτρια σε μια ελίτ σχολή μπαλέτου, η αντικαταστάτριά της μπαίνει σε έναν κόσμο ψεμάτων, προδοσίας κι ανελέητου ανταγωνισμού.



Το Χάος που Άφησες Πίσω (11/12/2020)

The Mess You Leave Behind (El desorden que dejas)



Μια καθηγήτρια πιάνει δουλειά σε ένα λύκειο αλλά στοιχειώνεται από έναν θάνατο που συνέβη πριν από τρεις εβδομάδες... ο οποίος αρχίζει να απειλεί την ίδια τη ζωή της.



Equinox (30/12/2020)

Equinox



Το 1999, η νεαρή Άστριντ βλέπει ένα λεωφορείο με μαθητές να εξαφανίζεται. Το 2019, η Άστριντ προσπαθεί να διαλευκάνει το μυστήριο, αλλά τελικά αλλάζει το παρελθόν.



Οι Χριστουγεννιάτικες Ταινίες με τις οποίες Μεγαλώσαμε (01/12/2020)

The Holiday Movies That Made Us



Ξετυλίξτε τις αληθινές ιστορίες πίσω από αυτά τα θρυλικά χριστουγεννιάτικα μπλοκμπάστερ, χάρη σε σκηνές από τα γυρίσματα και συνεντεύξεις με το καστ και το συνεργείο.



Σπίτι για τα Χριστούγεννα: Σεζόν 2 (18/12/2020)

Home for Christmas: Season 2



Η Γιοχάνε προσαρμόζεται σε μια σχέση με προοπτικές, αντιμετωπίζοντας παράλληλα νέους γείτονες, πρώην και την προβληματική της οικογένεια.



Song Exploder: Η Μουσική στο Μικροσκόπιο: Τόμος 2 (15/12/2020)

Song Exploder: Volume 2



Η σειρά συνεχίζεται με τους Killers, τη Νατάλια Λαφουρκάδε, την Dua Lipa και τους Nine Inch Nails να μοιράζονται όσα έζησαν καθώς έγραφαν τα τραγούδια τους.



Big Mouth: Σεζόν 4 (04/12/2020)

Big Mouth: Season 4







Λίγο πριν από τη νέα σχολική χρονιά, η παρέα αντιμετωπίζει προβλήματα στη θερινή κατασκήνωση, σκοτεινά alter ego, όρια στο φάσωμα και την Τίτο, το κουνούπι του άγχους.



Σελίνα: Η Σειρά (04/12/2020)

Selena: The Series



Η Μεξικανοαμερικανή τραγουδίστρια Σελίνα και η οικογένειά της δουλεύουν σκληρά και γίνονται διάσημοι στον μουσικό κόσμο, ξεπερνώντας προβλήματα στη διαδρομή τους.



Κύριε Ιγκλέσιας: Μέρος 3 (08/12/2020)

Mr. Iglesias: Part 3



Ενόψει ενός νέου έρωτα, ο Γκέιμπ ωθεί τους μαθητές του να δαμάζουν τους φόβους τους, να ονειρεύονται και να πιστεύουν στους ίδιους - μαθήματα που προσπαθεί να αφομοιώσει.



Επικά Αποφάγια (30/12/2020)

Best Leftovers Ever!



Οι κορυφαίοι ερασιτέχνες μάγειρες χρησιμοποιούν ως υλικά τους τα αποφάγια και τα ταξιδεύουν σε τρεις επικούς γύρους στον απόλυτο διαγωνισμό μαγειρικών μεταμορφώσεων.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



MANK (04/12/2020)

MANK



Δεκαετία '30. Ο καυστικός, αλκοολικός σεναριογράφος Χέρμαν Μάνκιεβιτς επαναπροσδιορίζει με την οπτική του το Χόλιγουντ ενώ προσπαθεί να τελειώσει τον "Πολίτη Κέιν".



The Prom (11/12/2020)

The Prom





Μια παρέα ξεπεσμένων σταρ του Μπρόντγουεϊ αναστατώνει μια μικρή πόλη της Ιντιάνας όταν παίρνει το μέρος μιας έφηβης που θέλει να πάει την κοπέλα της στον χορό αποφοίτησης.

Ο Ουρανός του Μεσονυχτίου (23/12/2020)

The Midnight Sky



Ένας μόνος επιστήμονας στην Αρκτική προσπαθεί να επικοινωνήσει με ένα πλήρωμα αστροναυτών που γυρνούν μετά την καταστροφή της Γης. Παίζει και σκηνοθετεί ο Τζορτζ Κλούνεϊ.



Η Θρυλική Μα Ρέινι (18/12/2020)

Ma Rainey's Black Bottom





Η ένταση κορυφώνεται όταν η "μητέρα του μπλουζ" και η μπάντα της συναντιούνται σε ένα στούντιο ηχογράφησης στο Σικάγο του 1927. Βασίζεται σε θεατρικό του Όγκαστ Γουίλσον.



Κλέφτες κι Αστυνόμοι (28/12/2020)

Cops and Robbers



Μια μικρού μήκους ταινία κινουμένων σχεδίων, βασισμένη στο ποίημα-βίντεο που κυκλοφόρησε ως απάντηση στη δολοφονία του Αχμάντ Άρμπερι στις 6 Μαΐου 2020.



Καμβάς (11/12/2020)

Canvas



Μετά από μια οδυνηρή απώλεια, ένας συντετριμμένος παππούς που παλεύει να ανακτήσει το πάθος του για τη ζωγραφική βρίσκει έμπνευση για νέες δημιουργίες.



Χριστούγεννα στην Καλιφόρνια (14/12/2020)

A California Christmas



Με φόβο μη χάσει την ανεμελιά, ένας πλούσιος γόης παριστάνει τον βοηθό σε ράντσο για να αναγκάσει μια αγρότισσα να πουλήσει την οικογενειακή γη πριν από τα Χριστούγεννα.



Η Χριστουγεννιάτικη Ευχή της Άντζελα (01/12/2020 )

Angela's Christmas Wish



Η Άντζελα κάνει μια ευχή να ξανασμίξει η οικογένειά της έγκαιρα για τα Χριστούγεννα και βάζει μπροστά ένα σχέδιο για να πάει από την Ιρλανδία στην Αυστραλία.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Alien Worlds: Η Ζωή στους Άλλους Πλανήτες (02/12/2020)

Alien Worlds







Εφαρμόζοντας στον υπόλοιπο γαλαξία τους νόμους της ζωής στη Γη, αυτή η σειρά παντρεύει τα επιστημονικά δεδομένα με τη φαντασία και φαντάζεται τη ζωή σε άλλους πλανήτες.



Στην Κόψη του Χειρουργού (09/12/2020)

The Surgeon's Cut



Είναι φιλόσοφοι, διηγούνται ιστορίες και πρωτοπορούν. Τέσσερις χειρουργοί κάνουν αναδρομή στη ζωή και το επάγγελμά τους σ' αυτήν την εμψυχωτική σειρά ντοκιμαντέρ.



Έχουμε Φωνή (11/12/2020)

Giving Voice



Μαθητές απ' όλες τις ΗΠΑ περνούν από οντισιόν για μια θέση στον Διαγωνισμό Μονολόγων Όγκαστ Γουίλσον, καταλήγοντας σ' έναν καθηλωτικό τελικό σε σκηνή του Μπρόντγουεϊ.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Mighty Express: Μια Χριστουγεννιάτικη Περιπέτεια (05/12/2020)

Mighty Express: A Mighty Christmas



Οι Mighty Express υποδέχονται ένα νέο τρένο και πάνε βιαστικά κόντρα σε μια χιονοθύελλα για να παραδώσουν τα δώρα του Αϊ-Βασίλη και να σώσουν τα Χριστούγεννα στο Τράκσβιλ.



Chico Bon Bon: Καλές Μουρογιορτές (03/12/2020)

Chico Bon Bon and the Very Berry Holiday



Για να αποτρέψει μια χριστουγεννιάτικη καταστροφή, η Ομάδα Φτιάξτο βιάζεται να περάσει από κάθε σπίτι και να παραδώσει μπισκότα Μπλάντερμουρου προτού ξυπνήσει η πόλη.



Ο Καπετάν Βράκας και τα Σούπερ Γελούγεννα (04/12/2020)

Captain Underpants Mega Blissmas





Τα Χριστούγεννα γίνονται παράξενα —πολύ παράξενα— όταν ο Τζορτζ και ο Χάρολντ ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο για να αλλάξουν κάποιες αγαπημένες τους γιορτινές παραδόσεις.



Τα Σούπερ Τερατάκια: Οι Τερατοβοηθοί του Αϊ-Βασίλη (08/12/2020)

Super Monsters: Santa’s Super Monster Helpers



Ο Αϊ-Βασίλης χρειάζεται βοήθεια στην ετοιμασία των δώρων και τα Σούπερ Τερατάκια δίνουν ένα χεράκι —και λίγη τερατομαγεία— για να φύγουν τα δώρα στην ώρα τους.



Άσλεϊ Γκαρσία: Διάνοια στον Έρωτα: Χριστούγεννα (09/12/2020)

Ashley Garcia: Genius in Love: Christmas



Η πιο ωραία εποχή του χρόνου έφτασε... την Παραμονή των Χριστουγέννων όμως, η Άσλεϊ βλέπει οράματα ενός όχι και τόσο εορταστικού μέλλοντος.



Το Σόου του Μπιγκ Σόου: Χριστούγεννα (09/12/2020)

The Big Show Show: Christmas



Χο, χο, ωχ! Λόγω τραυματισμού, ο Μπιγκ Σόου δεν μπορεί να κάνει τον Αϊ-Βασίλη, αλλά η Κάσι -η κυρία Κλάους- αναλαμβάνει να κρατήσει ζωντανό το χριστουγεννιάτικο πνεύμα.



Χριστούγεννα με το Σκουπιδιάρικο (11/12/2020)

A Trash Truck Christmas





Όταν το έλκηθρο του Αϊ-Βασίλη χαλάει την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Χανκ, το Σκουπιδιάρικο και οι φίλοι τους τα ζώα αναλαμβάνουν να σώσουν τις γιορτές για όλους.



Χίλντα: Σεζόν 2 (14/12/2020)

Hilda: Season 2



Η Χίλντα ψάχνει για νέα μέρη και κρυμμένες γωνιές στο Τρόλμπεργκ, αλλά η αγάπη της για περιπέτεια και η τάση της για ανεξαρτησία ίσως της δημιουργήσουν μπελάδες.



Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Σεζόν 3 (26/12/2020)

Go! Go! Cory Carson: Season 3



Στη νέα σεζόν, το καρτουνίστικο αυτοκινητάκι Κόρι Ρόδας ζει νέες περιπέτειες με την οικογένεια και τους φίλους του στην Αυτοκινητούπολη.



Το Μαγικό Σχολικό στο Δρόμο Ξανά Πάντα στην Ώρα του (26/12/2020)

The Magic School Bus Rides Again In the Zone



Η κυρία Φριζλ και η τάξη περνούν τη μεγαλύτερη Παραμονή Πρωτοχρονιάς της ζωής τους: ταξιδεύουν πίσω στον χρόνο -ώρα με την ώρα- για να σώσουν το αγαπημένο τους σχολικό!



Μαχητές των Δρόμων: Σπιντάτοι Κατάσκοποι: Σεζόν 3: Σαχάρα (26/12/2020)

Fast & Furious Spy Racers: Season 3: Sahara





Με την κα Πουθενά και τον Γκάρι να αγνοούνται στη Σαχάρα, η Έκο ξεκινά ως αρχηγός των Μαχητών των Δρόμων μια αποστολή εξόντωσης παλιών εχθρών.