Τι παίζει στο Netflix | Φεβρουάριος 2020

Συνεχίζει τη δυναμική ροή το Netflix με πρωτότυπο περιεχόμενο, αλλά και άλλες αγαπημένες ταινίες και σειρές. Πρωτοστατεί η 2η σεζόν του sci-fi Altered Carbon, η 2η σεζόν του Narcos: Mexico, η βασισμένη σε κόμικ σειρά Locke & Key, η συνέχεια της 8ης σεζόν του Suits, η 6η σεζόν Vikings, η 5η σεζόν Gotham, αλλά και αγαπημένες παραγωγές όπως το The Hateful Eight του Tarantino, το You've Got Mail με τον Τομ Χανκς και τη Μεγκ Ράιαν και πολλά ακόμη.



Narcos: Μεξικό: Σεζόν 2 (15/02/2020)

Ο Φέλιξ πρέπει να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ και τις συνέπειες των ενεργειών του ενάντια στη Δίωξη Ναρκωτικών, ενώ η δυσαρέσκεια αυξάνεται στο εσωτερικό της οργάνωσής του.

Locke & Key: Σεζόν 1(07/02/2020)

Μετά τη δολοφονία του πατέρα τους, τρία αδέρφια μετακομίζουν σε ένα σπίτι με μυστηριώδη κλειδιά. Βασισμένο σε κόμικς των Τζο Χιλ και Γκάμπριελ Ροντρίγκεζ.



Θνητοί Θεοί: Σεζόν 2 (27/02/2020)

Μια αποστολή στέλνει τον Τακέσι Κόβατς πίσω στον Κόσμο του Χάρλαν σε νέο περίβλημα, όπου βρίσκει έναν πλανήτη σε πόλεμο και τη χαμένη του αγάπη.



Ο Έρωτας Είναι Τυφλός: Σεζόν 1 (13/02/2020)

Μπορεί η συναισθηματική σύνδεση να νικήσει τη σωματική έλξη; Ελεύθεροι και ελεύθερες προσπαθούν να βρουν ταίρι και να ερωτευθούν - χωρίς να έχουν συναντηθεί αυτοπροσώπως.



Gentefied: Σεζόν 1 (21/02/2020)

Τρεις εντελώς διαφορετικοί Λατίνοι που είναι και ξαδέρφια παλεύουν να κρατήσουν "ζωντανό" το ταχυφαγείο του παππού τους σε μια υπό αναβάθμιση γειτονιά του Λος Άντζελες.



Formula 1: Οδηγός... Επιβίωσης: Σεζόν 2 (28/02/2020)

Οι οδηγοί, οι μάνατζερ και οι ιδιοκτήτες ομάδων της Formula 1 ζουν τη ζωή στα κόκκινα - εντός και εκτός πίστας. Η σειρά επιστρέφει τώρα για 2η σεζόν.



I Am Not Okay With This: Σεζόν 1 (26/02/2020)

Μια έφηβη με προβλήματα στο σχολείο και στο σπίτι, εξερευνά τη σεξουαλικότητα, ενώ παλεύει να αποδεχτεί τις νέες της υπερδυνάμεις. Βασισμένο στο κόμικ του Τσαρλς Φόρσμαν.



Οι Τηλεφωνήτριες: Τελευταία σεζόν: Μέρος 1 (14/02/2020)

Η Λίδια επιστρέφει στην Ισπανία για να προσπαθήσει να βρει την κόρη της με τη βοήθεια του στενού φιλικού της κύκλου, ενώ όλοι βιώνουν τις συνέπειες του εμφύλιου πολέμου.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Το Κορίτσι των Αλόγων (07/02/2020)

Ένα γλυκό και ασυνήθιστο κορίτσι που λατρεύει τις κατασκευές, τα άλογα και τις σειρές με μεταφυσικά εγκλήματα βλέπει τα όνειρά της να ζωντανεύουν.



Όλα τα Φωτεινά Μέρη (28/02/2020)

Δύο έφηβοι με συναισθηματικά τραύματα αλλάζουν ο ένας τη ζωή του άλλου, σε μια ταινία που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ. Με τους Ελ Φάνινγκ και Τζάστις Σμιθ.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Ο Φαρμακοποιός: Σειρά μίας σεζόν (05/02/2020)

Μετά τον τραγικό θάνατο του γιου του, ένας φαρμακοποιός από τη Λουιζιάνα φτάνει στα άκρα για να αποκαλύψει την αχαλίνωτη διαφθορά πίσω από τον εθισμό στα οπιοειδή.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Το Διαστελλόμενο Σύμπαν της Άσλεϊ Γκαρσία: Μέρος 1 (17/02/2020)

Μια έφηβη μηχανικός ρομποτικής και επιστήμονας πυραύλων γυρίζει την Αμερική για να εργαστεί για τη NASA και να ζήσει με τον ανέμελο θείο της και πρώην παίκτη φούτμπολ.



Ομάδα Κέιλι: Μέρος 3 (03/02/2020)

Ετοιμαστείτε για περιπέτεια! Η Κέιλι, ο Ρέι Ρέι, η Άμπερ, η Βαλέρια, ο Τσούι κι η Τζάκι ανακαλύπτουν τη φιλία, το φλερτ και την υπέροχη ύπαιθρο. Ακολουθήστε τους!



Ομάδα Τεχνοδιάσωσης: Σεζόν 1 (21/02/2020)

Δύο έφηβοι δουλεύουν σε ένα μαγαζί με βιντεοπαιχνίδια για να καλύψουν την πραγματική τους δουλειά, δηλαδή το κυνήγι βιντεο-τεράτων που κυκλοφορούν στον αληθινό κόσμο.