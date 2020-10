Τι παίζει στο Netflix | Νοέμβριος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Το φθινόπωρο του 2020 συνδυάζεται με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης και Netflix. Αμέτρητες ώρες νέου περιεχομένου καταφθάνουν τον Νοέμβριο, με πολλά αγαπημένα προγράμματα.



Μακράν από τις πιο αναμενόμενες παραγωγές είναι η 4η σεζόν του "The Crown", στην οποία θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά και η Πριγκίπισσα Νταϊάνα. Παράλληλα, έχουμε την ρομαντική νέα σειρά "Dash & Lily", καθώς επιστρέφει και το "The Good Place", η απίθανη κωμωδία του Michael Shur (The Office, Parks and Recreation) με την Kristen Bell (Veronica Mars).



Από ταινίες έχουμε ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες παραγωγές του Netflix, όπως το ιταλικό "The Life Ahead", το δραματικό "Hillbilly Elegy" με τις Amy Adams και Glenn Close, αλλά και το δεύτερο κεφάλαιο του πολύ επιτυχημένου περσινού χριστουγεννιάτικου έργου με τον Kurt Russel στον ρόλο του Άι-Βασίλη, "The Christmas Chronicles". Επιπρόσθετα, έχουμε δεκάδες αγαπημένες παραγωγές να προστίθενται στον διαθέσιμο κατάλογο: Batman, The Truman Show, Minority Report, Click, Mortal Engines, Scott Pilgrim vs. The World και άλλες πολλές.





Σημείωση: Η υπηρεσία ενημερώνει για το πρωτότυπο περιεχόμενο που προσθέτει κάθε μήνα, αλλά δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το μη πρωτότυπο περιεχόμενο που προβάλλεται, δηλαδή για τις παραγωγές τρίτων. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί από παραγωγές τρίτων είναι τα εξής:



Ταινίες

Το Δικό μου Άινταχο - 01 Νοεμβρίου

- 01 Νοεμβρίου Ζωντανή Μετάδοση: The Truman Show - 01 Νοεμβρίου

- 01 Νοεμβρίου Minority Report - 01 Νοεμβρίου

- 01 Νοεμβρίου Click: Η Ζωή σε Fast Forward - 01 Νοεμβρίου

- 01 Νοεμβρίου The Avengers (1998) - 01 Νοεμβρίου

Μπάτμαν - 01 Νοεμβρίου

- 01 Νοεμβρίου Assassination Nation - 01 Νοεμβρίου

Think Like a Man - 01 Νοεμβρίου

It Takes Two - 01 Νοεμβρίου

The Boss: Anatomy of a Crime - 01 Νοεμβρίου

3 Ninjas: Kick Back - 01 Νοεμβρίου

Miss India - 03 Νοεμβρίου

Midnight at the Magnolia - 5 Νοεμβρίου

Alone/Together - 05 Νοεμβρίου

One More Try - 05 Νοεμβρίου

A Lion in the House - 10 Νοεμβρίου

Mortal Engines - 14 Νοεμβρίου

- 14 Νοεμβρίου Three Words to Forever - 19 Νοεμβρίου

Αν η Οδός Μπιλ Μπορούσε να Μιλήσει - 21 Νοεμβρίου

- 21 Νοεμβρίου Ο Σκοτ Πίλγκριμ εναντίον των 7 Πρώην - 22 Νοεμβρίου



Σειρές

Voice (Season 2) - 01 Νοεμβρίου

The Garfield Show (Seasons) - 01 Νοεμβρίου

The Good Detective (Season 1) - 01 Νοεμβρίου

Barbie Dreamhouse Adventures: Go Team Roberts (Season 2) - 01 Νοεμβρίου

Kid-E-Cats (Season 1) - 01 Νοεμβρίου

Talking Tom and Friends (Season 1) - 01 Νοεμβρίου

Το Καλό Μέρος (Σεζόν 4) - 03 Νοεμβρίου

- 03 Νοεμβρίου The Nodku Flower (Season 1) - 10 Νοεμβρίου

Masameer Classics (Season 3) - 11 Νοεμβρίου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Το Στέμμα: Σεζόν 4 (15/11/2020)

The Crown: Season 4



Τη δεκαετία του '80, η Ελισάβετ συγκρούεται με την πρωθυπουργό Μάργκαρετ Θάτσερ, ενώ ο πρίγκιπας Κάρολος κάνει έναν θυελλώδη γάμο με τη λαίδη Νταϊάνα Σπένσερ.



Ντας και Λίλι: Σεζόν 1 (10/11/2020)

DASH & LILY



Τα αντίθετα έλκονται τα Χριστούγεννα: ο κυνικός Ντας και η χαρωπή Λίλι ανταλλάσσουν μηνύματα και προκλήσεις μέσα από ένα κόκκινο σημειωματάριο που τριγυρνά στη Νέα Υόρκη.



Είμαστε οι Πρωταθλητές: Σεζόν 1 (17/11/2020)

We Are The Champions



Μια σειρά ντοκιμαντέρ που εξερευνά μοναδικές —από ιδιαίτερες έως και παράδοξες— ανταγωνιστικές αθλητικές εκδηλώσεις και παρουσιάζει τις κοινότητες των οπαδών τους.



Οι Φωνές της Φωτιάς: Σεζόν 1 (20/11/2020)

Voices of Fire



Μια σειρά ντοκιμαντέρ για την εκκλησία της γενέτειρας του Φαρέλ Γουίλιαμς που δημιουργεί την καλύτερη γκόσπελ χορωδία στον κόσμο με άγνωστα ταλέντα της κοινότητας.



Η Πόλη Δίπλα στο Ποτάμι: Σεζόν 2 (27/11/2020)

Virgin River: Season 2



Αρραβώνες. Μωρά. Χωρισμοί. Φόνοι. Αν και μικρή πόλη, το Βέρτζιν Ρίβερ κρύβει πολύ δράμα — και η Μελ Μονρό βρίσκεται πολύ συχνά στο επίκεντρό του.



Περνάμε... Ζάχαρη!: Χριστούγεννα: Σεζόν 2 (27/11/2020)

Sugar Rush Christmas: Season 2



Ο χρόνος κυλάει γρήγορα κι αυτήν τη φορά οι ζαχαροπλάστες μας πρέπει να δημιουργήσουν γιορτινά γλυκά με μοναδική εμφάνιση αλλά και γεύση.



Στόλισε το Σπίτι σου με τον Γκουρού των Χριστουγέννων: Σεζόν 1 (18/11/2020)

Holiday Home Makeover with Mr. Christmas



Ο διακοσμητής Μπέντζαμιν Μπράντλεϊ -ο "Γκουρού των Χριστουγέννων"- και τα έμπιστα "ξωτικά" του βοηθούν οικογένειες να μεταμορφώσουν τα σπίτια τους για τα Χριστούγεννα.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Η Ζωή Μπροστά σου (13/11/2020)

The Life Ahead



Στην παραθαλάσσια Ιταλία, μια ηλικιωμένη Εβραία δίνει στέγη σε ένα μουσουλμανόπαιδο και προσπαθεί να το βοηθήσει να βρει την οικογένεια και την πίστη.



Το Τραγούδι του Χιλμπίλη (24/11/2020)

Hillbilly Elegy

Με αφορμή ένα επείγον τηλεφώνημα, ένας φοιτητής Νομικής του Γέιλ επιστρέφει στη γενέτειρά του στο Οχάιο, όπου αναλογίζεται την οικογενειακή ιστορία και το μέλλον του.



Διπλή Πριγκίπισσα: Ξαναλλάζουμε; (19/11/2020)

The Princess Switch: Switched Again



Λίγο πριν από τη στέψη της δούκισσας Μάργκαρετ, η Στέισι επεμβαίνει για να φτιάξει την ερωτική της ζωή. Όμως, μια νέα σωσίας ίσως προκαλέσει βασιλικά δράματα.



Μπομπ Σφουγγαράκης: Επιχείρηση Διάσωσης (05/11/2020)

The Spongebob Movie: Sponge on the Run





Όταν ο κολλητός του, ο Γκάρι, εξαφανίζεται, ο Μπομπ Σφουγγαράκης κι ο Πάτρικ ξεκινούν μια θεότρελη αποστολή πέρα από τον Βυθό του Μπικίνι για να σώσουν τον ροζ φίλο τους.



If Anything Happens I Love You (20/11/2020)

If Anything Happens I Love You



If Anything Happens I Love You is an elegy on grief. Writer/directors Will McCormack and Michael Govier bring a beautifully illustrated animated short film which takes us on an extraordinary emotional journey of two parents struggling to overcome the hurt left by a tragic event that leaves their family changed forever.



Τα Χρονικά των Χριστουγέννων: Δεύτερο Μέρος (25/11/2020)

The Christmas Chronicles: Part Two

Η Κέιτ Πιρς, μια κυνική πλέον έφηβη, ξανασμίγει απροσδόκητα με τον Αϊ-Βασίλη με αφορμή έναν μυστηριώδη ταραχοποιό που απειλεί να καταργήσει τα Χριστούγεννα... για πάντα.



Jingle Jangle: Μαγικά Χριστούγεννα (13/11/2020)

Jingle Jangle: A Christmas Journey



Δεκαετίες αφότου ο μαθητευόμενός του τον πρόδωσε, ένας άλλοτε χαρωπός παιχνιδοποιός βρίσκει ξανά την ελπίδα στο πρόσωπο της εγγονής του που εμφανίζεται στο κατώφλι του.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX



Η 4η Δίκη: Σειρά μίας σεζόν (Έρχεται τον Νοέμβριο)

Trial 4





Έχοντας καταδικαστεί για τον φόνο ενός αστυνομικού ως έφηβος το 1993, ο Σον Έλις μάχεται για να αποδείξει την αθωότητά του και να ξεσκεπάσει τη διαφθορά στην αστυνομία.



Shawn Mendes: In Wonder (23/11/2020)

Shawn Mendes: In Wonder



Κατά τη διάρκεια μιας παγκόσμιας περιοδείας, αυτό το αυθόρμητο ντοκιμαντέρ παρακολουθεί τον Σον Μέντες που συνειδητοποιεί τη δόξα, τις σχέσεις και το μουσικό του μέλλον.



Όνειρα Χορού: Hot Chocolate Nutcracker (27/11/2020)

Dance Dreams: Hot Chocolate Nutcracker



Αυτό το ντοκιμαντέρ καταγράφει τις ετοιμασίες ενός ετήσιου μουσικού θεατρικού φαινομένου σε παραγωγή της Σχολής Χορού Ντέμπι Άλεν στο Λος Άντζελες.



ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX



Το Σκουπιδιάρικο: Σεζόν 1 (10/11/2020)

Trash Truck



Ο Χανκ είναι ένα ελεύθερο, καταλασπωμένο εξάχρονο αγόρι που έχει μεγάλη φαντασία και έναν ακόμη μεγαλύτερο κολλητό... ένα γιγάντιο σκουπιδιάρικο που κορνάρει κι αγκομαχά.



Αρχηγός από Κούνια: Ο Αρχιμπόμπιρας Επιστρέφει: Σεζόν 4 (17/11/2020)

The Boss Baby: Back in Business: Season 4





Ο Αρχιμπόμπιρας έγινε επιτέλους αφεντικό κι έχει ένα φιλόδοξο σχέδιο να καταφέρει απόλυτη μωροαγάπη. Όμως, παλιοί και νέοι εχθροί συνεργάζονται για να τον καταστρέψουν.



Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Χριστούγεννα (27/11/2020)

A Go! Go! Cory Carson Christmas



Όταν ένα εκχιονιστικό που θυμίζει απίστευτα τον Αϊ-Βασίλη πέφτει μέσα στην αυλή των Ρόδα, ο Κόρι πρέπει να του υπενθυμίσει ποιος είναι για να σώσει τα Χριστούγεννα.



Δράκοι: Ομάδα Διάσωσης: Γιορτές στο Καλυβοχώρι (24/11/2020)

Dragons: Rescue Riders: Huttsgalor Holiday



Με τα πρώτα χιόνια ξεκινούν και τα Όντινιουλ, η γιορτή προσφοράς των Βίκινγκ! Αλλά ο αλλοπρόσαλλος καιρός ίσως χαλάσει την παράδοση, εκτός κι αν επέμβει η Ομάδα Διάσωσης.



Τρομερά Ζωάκια: Σεζόν 1 (24/11/2020)

Wonderoos



Μια περιπετειώδης και αξιαγάπητη ομάδα από ζωάκια από όλο τον κόσμο παίζουν, γελούν, τραγουδούν και μαθαίνουν παρέα να λύνουν γνώριμα προβλήματα προσχολικής ηλικίας.



Τρομερά Ζωάκια: Καλές Γιορτές! (29/11/2020)

Wonderoos: Holiday Holiday!



Ο χειμώνας έφτασε στην πόλη και παρά την έλλειψη χιονιού, ένα μπλακάουτ και ένα αποτυχημένο πάρτι, τα τρομερά ζωάκια μαθαίνουν το αληθινό νόημα των γιορτών.