Τι παίζει στο Netflix | Οκτώβριος 2020

Του Παύλου Κρούστη



Tο Netflix προσθέτει πολλές φρέσκες παραγωγές με σειρές και ταινίες που θα βοηθήσουν σίγουρα στην κοινωνική αποστασιοποίηση, δίνοντάς μας μπόλικους λόγους να κάτσουμε σπίτι αυτόν τον μήνα.



Από πρωτότυπες παραγωγές του Netflix, έχουμε τη σειρά τρόμου "Οι Δαίμονες", που συνεχίζει με τη 2η σεζόν του "The Haunting of Bly Manor", την αναπάντεχη επιστροφή του "The Alienist" με τη 2η σεζόν, αλλά και την 3η σεζόν του "Star Trek: Discovery", ενώ έχουμε την επιστροφή της σειράς "Arrow" με τη 7η και τελευταία της σεζόν.



Από ταινίες, ξεχωρίζει το "The Trial of the Chicago 7" και το "Hubie Halloween" στις παραγωγές του Netflix, ενώ έχουμε πολλές αγαπημένες παραγωγές, όπως το "Blade Runner: The Final Cut", το "The Terminal", το "Pet Sematary" του 2019, το "Bridesmaids", την τριλογία "Twilight" και άλλες πολλές.





Για όσους δεν γνωρίζουν, το Netflix αποτελεί την κορυφαία υπηρεσία ψυχαγωγίας μέσω streaming παγκοσμίως, με 193 εκατομμύρια συνδρομές επί πληρωμή σε πάνω από 190 χώρες. Τα μέλη του απολαμβάνουν τηλεοπτικές σειρές, ντοκιμαντέρ και ταινίες από ένα ευρύ φάσμα ειδών και γλωσσών και μπορούν να παρακολουθούν απεριόριστο περιεχόμενο, όποτε και όπου επιθυμούν, από οποιαδήποτε συσκευή με σύνδεση στο Internet. Τα μέλη έχουν επίσης τη δυνατότητα να παρακολουθούν, να κάνουν παύση και να συνεχίζουν να παρακολουθούν το περιεχόμενο, χωρίς διαφημιστικά σποτ ή δεσμεύσεις.



Σημείωση: Η υπηρεσία ενημερώνει για το πρωτότυπο περιεχόμενο που προσθέτει κάθε μήνα, αλλά δεν υπάρχει πλήρης ενημέρωση για το μη πρωτότυπο περιεχόμενο που προβάλλεται, δηλαδή για τις παραγωγές τρίτων. Αυτά που έχουν ανακοινωθεί από παραγωγές τρίτων είναι τα εξής:



Ταινίες

Blade Runner: The Final Cut - 01 Οκτωβρίου

The Terminal - 01 Οκτωβρίου

Νεκρωταφίο Ζώων - 01 Οκτωβρίου

Μία Ημέρα - 23 Οκτωβρίου

Φιλενάδες - 23 Οκτωβρίου

Μπρίτζετ Τζόουνς: Η Επόμενη Σελίδα - 23 Οκτωβρίου

Oblivion - 23 Οκτωβρίου

Όσα Φέρνει ο Χρόνος - 23 Οκτωβρίου

Λυκόφως - 29 Οκτωβρίου

The Twilight Saga: Nέα Σελήνη - 29 Οκτωβρίου

The Twilight Saga: Έκλειψη - 29 Οκτωβρίου

Σειρές

Arrow (Σεζόν 7) - 15 Οκτωβρίου

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX





Οι Δαίμονες της Έπαυλης Μπλάι (9/10/2020)

The Haunting of Bly Manor







Από τον δημιουργό του "Οι Δαίμονες του Χιλ Χάουζ" έρχεται το νέο κεφάλαιο της ανθολογίας, μια γοτθική αισθηματική ιστορία φαντασμάτων από τις ιστορίες του Χένρι Τζέιμς.



Ο Ψυχίατρος: Σεζόν 2 (22/10/2020)

The Alienist: Angel of Darkness





Έναν χρόνο αργότερα, η Σάρα διευθύνει το δικό της πρακτορείο ντετέκτιβ, το οποίο αναλαμβάνει να βρει τη νεογέννητη κόρη του Iσπανο0ύ γενικού προξένου που έχει απαχθεί.



Η Έμιλι στο Παρίσι (2/10/2020

EMILY IN PARIS



Η φιλόδοξη εικοσάχρονη Έμιλι από το Σικάγο βρίσκει ξαφνικά τη δουλειά των ονείρων της στο Παρίσι όπου προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με τη δουλειά, τη φιλία και τον έρωτα.



Σταρ Τρεκ: Ντισκάβερι: Σεζόν 3 (16/10/2020)

Star Trek: Discovery: Season 3







Σε αυτήν τη σεζόν, το πλήρωμα του Ντισκάβερι προσγειώνεται σε πραγματικά απάτητο χώμα: 930 χρόνια μπροστά στο μέλλον. Η Ομοσπονδία έχει κι αυτή υποστεί κάποιες αλλαγές.



Το Γκαμπί της Βασίλισσας (23/10/2020)

The Queen's Gambit



Σε ένα ορφανοτροφείο του Κεντάκι τη δεκαετία του '50, ένα κορίτσι ανακαλύπτει το σπάνιο ταλέντο της στο σκάκι, ενώ παλεύει με τον εθισμό της και το χάρισμα της ιδιοφυΐας.



Deaf U: Το Σιωπηλό Πανεπιστήμιο (9/10/2020)

Deaf U





Σε αυτήν τη σειρά ντοκιμαντέρ, μια παρέα από κωφούς μαθητές διηγείται τις ιστορίες της και εξερευνά τα τυχερά και τις δυσκολίες της ζωής στο Πανεπιστήμιο Γκαλοντέτ.



Social Distance (15/10/2020)

Social Distance



Γυρισμένη στην καραντίνα, αυτή η κωμικοτραγική σειρά περιλαμβάνει σκοτεινές και αστείες εκδοχές για το πώς οι άνθρωποι προσπαθούν να διατηρήσουν επαφή από απόσταση.



Και Τώρα οι Τρεις μας: Σεζόν 5 (22/10/2020)

You Me Her: Season 5



Η Ίζι επιστρέφει στο Πόρτλαντ και ανακαλύπτει ότι η ζωή συνεχίστηκε χωρίς εκείνη.



Grand Army (16/10/2020)

Grand Army





Πέντε μαθητές στο μεγαλύτερο δημόσιο λύκειο του Μπρούκλιν παλεύουν για να πετύχουν, να επιβιώσουν, να απελευθερωθούν και να πάρουν το μέλλον στα χέρια τους.



Ονειρεμένα Σπίτια για Όλους (16/10/2020)

Dream Home Makeover



Ενώ χτίζουν το δικό τους σπίτι, η Σέι και ο Σιντ ΜακΓκι του Στούντιο Μακγκί βοηθούν τους πελάτες τους να δημιουργήσουν ονειρεμένους χώρους με βάση το προσωπικό τους στιλ.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΤΑΝΙΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Ρεβέκκα (21/10/2020)

Rebecca



Μια νεαρή νιόπαντρη κοπέλα μετακομίζει στην επιβλητική οικογενειακή έπαυλη του άντρα της και παλεύει να ξεφύγει από τη σκιά της συγχωρεμένης πρώην γυναίκας του.



Η Δίκη των 7 του Σικάγου (16/10/2020)

The Trial of the Chicago 7





Μια ειρηνική διαμαρτυρία κατέληξε σε άγρια σύγκρουση μεταξύ αστυνομίας και Εθνοφρουράς. Η δίκη που ακολούθησε θεωρείται μια από πιο διαβόητες δίκες στην ιστορία.



Το Χάλοουιν του Χιούμπι (7/10/2020)

Hubie Halloween



Ο καλόκαρδος αλλά φοβητσιάρης Χιούμπι δεν είναι πολύ αγαπητός στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης. Βέβαια, αυτό δεν τον εμποδίζει από το να προστατεύσει την πόλη του το Χάλοουιν.



Η Σαραντάχρονη Έκδοση (9/10/2020)

The Forty-Year-Old Version



Απεγνωσμένη να κάνει επιτυχία πριν από τα 40, η άτυχη Νεοϋορκέζα θεατρική συγγραφέας Ράντα επαναπροσδιορίζει τον εαυτό της ως ράπερ, αναζητώντας την αληθινή της φωνή.



Οδηγός Καταδίωξης Τεράτων για Μπέιμπι Σίτερ (15/10/2020)

A Babysitter's Guide to Monster Hunting



Αναλαμβάνοντας να κάνει την μπέιμπι σίτερ το Χάλοουιν, η μαθήτρια Κέλι Φέργκιουσον προσλαμβάνεται σε μια μυστική οργάνωση που προστατεύει από τέρατα παιδιά με δυνάμεις.



Φεγγάρι, σου 'ρχομαι (23/10/2020)

Over the Moon



Ένα κορίτσι φτιάχνει έναν πύραυλο και εκτοξεύεται στο διάστημα με την ελπίδα να γνωρίσει μια μυθική θεά του φεγγαριού. Μιούζικαλ κινουμένων σχεδίων του Γκλεν Κιν.





ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΤΟΥ NETFLIX

Ο Ντικ Τζόνσον Είναι Νεκρός (2/10/2020)

Dick Johnson Is Dead



Η κινηματογραφίστρια Κίρστεν Τζόνσον κι ο ηλικιωμένος πατέρας της σκηνοθετούν τον θάνατό του, ώστε να αντιμετωπίσουν τον αναπόφευκτο χαμό του με χιούμορ και θλίψη.



Ντέιβιντ Ατένμπορο: Η Ζωή στον Πλανήτη μας (4/10/2020)

David Attenborough: A Life on Our Planet



Ένας παρουσιαστής αφηγείται τη ζωή του και την εξελικτική ιστορία της ζωής στη Γη, για να θρηνήσει την απώλεια άγριων τόπων και να προσφέρει ένα όραμα για το μέλλον.



BLACKPINK: Light Up the Sky (14/10/2020)

BLACKPINK: Light Up the Sky



Τα μέλη του πετυχημένου κορεατικού γυναικείου γκρουπ BLACKPINK διηγούνται την ιστορία τους και περιγράφουν τα όνειρα και τις δυσκολίες πίσω από την εκρηκτική άνοδό τους.



Άλυτα Μυστήρια: Τόμος 2 (19/10/2020)

Unsolved Mysteries: Volume 2



Αληθινές υποθέσεις ανεξήγητων εξαφανίσεων, σοκαριστικοί φόνοι και παραφυσικά φαινόμενα δίνουν τροφή σε αυτήν την καθηλωτική αναβίωση της θρυλικής σειράς ντοκιμαντέρ.



Τα Μυστικά του Τάφου της Σακκάρα (28/10/2020)

Secrets of the Saqqara Tomb



Μια ομάδα αρχαιολόγων φέρνει στο φως ανεξερεύνητα περάσματα, στύλους και τάφους, αποκαλύπτοντας τα μυστικά του πιο σημαντικού αιγυπτιακού ευρήματος τα τελευταία σχεδόν 50 χρόνια.

ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ ΚΑΙ ΣΕΙΡΕΣ ΤΟΥ NETFLIX

Toot-Toot Κόρι το Αυτοκινητάκι: Χάλοουιν (2/10/2020)

A Go! Go! Cory Carson Halloween



Αυτό το Χάλοουιν, ο Κόρι, η Κρίσι και ο Φρέντι έχουν βγει στο κυνήγι τεράστιων κερασμάτων! Αξίζουν όμως όλες οι λιχουδιές το ταξίδι στην τρομακτική πλευρά της πόλης;



Τα Σούπερ Τερατάκια: Ημέρα των Τεράτων (9/10/2020)

Super Monsters: Dia de los Monsters



Τα Σούπερ Τερατάκια γιορτάζουν την Ντία ντε λος Μουέρτος στην πόλη της Βίδα με τη μαγική της οικογένεια, μερικούς νέους τερατοφίλους και μια φαντασμαγορική παρέλαση!



H Κίπο και η Εποχή των Τρανοθηρίων: Σεζόν 3 (12/10/2020)

Kipo and the Age of Wonderbeasts: Season 3



Παρά τις δυσκολίες, η Κίπο και η παρέα κατάφεραν να σταματήσουν την τρομοκρατία ενός παλιού εχθρού. Τώρα, πρέπει εξοντώσουν την πολέμια των μεταλλαγμένων, τη δρα Εμίλια.



Κουταβοακαδημία: Σεζόν 2 (16/10/2020)

Pup Academy: Season 2



H Κουταβοακαδημία επέστρεψε! Μια νέα απειλή όμως εμφανίζεται όταν ένα σατανικό σχέδιο στοχεύει να καταστρέψει τον δεσμό ανάμεσα σε ανθρώπους και σκυλιά.



Μαχητές των Δρόμων: Σπιντάτοι Κατάσκοποι: Σεζόν 2 (9/10/2020)

Fast & Furious Spy Racers: Season 2: Rio







Μετά την εξαφάνιση ενός από τα μέλη τους, οι Σπιντάτοι Κατάσκοποι φεύγουν από το Λος Άντζελες και πάνε στη Βραζιλία για να εξοντώσουν μια εγκληματική οργάνωση στο Ρίο.



Chico Bon Bon: Η Μαϊμού με τη Φοβερή Ζώνη: Σεζόν 4 (27/10/2020)

Chico Bon Bon: Monkey with a Tool Belt: Season 4



Δεν υπάρχει πρόβλημα που να μην μπορεί να λύσει ο Τσίκο Μπον Μπον και η Ομάδα "Φτιάξε το". Από το να φτιάξει ένα νέο πάρκο σκέιτμπορντ ως το να σταματήσει ένα όχημα πριν πέσει στον γκρεμό, αυτή η ομάδα φροντίζει για κάθε μηχανικό πρόβλημα που συναντά.