WatchGuard: H νέα οικογένεια προϊόντων ασφαλείας endpoint έναν χρόνο μετά την εξαγορά της Panda

Η WatchGuard® Technologies, ένας παγκόσμιος ηγέτης στη νοημοσύνη και ασφάλεια δικτύου, τον έλεγχο ταυτότητας πολλών παραγόντων (MFA), την προηγμένη προστασία τελικού σημείου, το ασφαλές Wi-Fi, ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε στην ενσωμάτωση της σειράς προϊόντων WatchGuard Endpoint Security - παλαιότερα γνωστή ως Panda Adaptive Defense 360, Adaptive Defense, Endpoint Protection Plus και Endpoint Protection - στο WatchGuard Cloud. Ως αποτέλεσμα, οι συνεργάτες και οι πελάτες μπορούν πλέον να αναπτύξουν και να διαχειριστούν την ασφάλεια του τελικού σημείου και του δικτύου τους, καθώς και τις υπηρεσίες MFA, μέσω του WatchGuard Cloud, επιτρέποντάς τους να βελτιώσουν την παροχή ασφάλειας, να απλοποιήσουν την τις λειτουργίες, να ενοποιήσουν τους προμηθευτές και να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την κερδοφορία των επιχειρήσεων τους.



“Η πρωταρχική αποστολή της WatchGuard είναι να δημιουργήσει την ιδανική πλατφόρμα ασφαλείας που χρειάζονται οι MSP, και σε λιγότερο από ένα έτος μετά την απόκτηση της Panda Security, έχουμε κάνει ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση,” δήλωσε ο Andrew Young, senior vice president of product management της WatchGuard και συμπληρώνει “Οι MSPs χρειάζονται μια πλατφόρμα που τους διασφαλίζει μεγαλύτερο συντονισμό μεταξύ των κρίσιμων υπηρεσιών ασφαλείας. Για αυτό το λόγο, προσφέρουμε antivirus επόμενης γενιάς, εντοπισμό και απόκριση τελικών σημείων με δυνατότητα τεχνητής νοημοσύνης (AI), ασφάλεια δικτύου και έλεγχο ταυτότητας ως μία ενοποιημένη πλατφόρμα ασφαλείας (Unified Security Platform) που επιτρέπει στους MSPs να παρέχουν σήμερα πλήρη προστασία στους πελάτες και το κάνουμε ευκολότερο και πιο απλοποιημένο από ποτέ ως προς τη διαχείριση”.







Ανεξάρτητα από το ποιες κατηγορίες προϊόντων της WatchGuard παρέχουν οι συνεργάτες, η πλατφόρμα WatchGuard Cloud προσφέρει μια ποικιλία λειτουργικών πλεονεκτημάτων. Οι MSPs μπορούν να αξιοποιήσουν συμβόλαια ορισμένου χρόνου, WatchGuard Points και ευέλικτες μηνιαίες συνδρομές βάσει χρήσης για την προμήθεια προϊόντων με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στο επιχειρηματικό τους μοντέλο. Επιπρόσθετα, υποστηρίζονται ευέλικτες επιλογές για αναβάθμιση, επέκταση και ανάθεση αδειών, καθώς και εύκολες ρυθμίσεις και διαμορφώσεις βάσει προτύπων που μπορούν να εφαρμόσουν οι συνεργάτες σε περιβάλλοντα πολλαπλών επιπέδων και χρηστών.



Αυτή η ενσωμάτωση είναι το τελευταίο παράδειγμα της συνεχούς δέσμευσης και επένδυσης της WatchGuard στην ενεργοποίηση MSP μέσω βελτιώσεων στο WatchGuard Cloud. Οι συνεργάτες και οι πελάτες διαχειρίζονται περιβάλλοντα ασφαλείας Firebox και εφαρμογές AuthPoint MFA μέσω αυτής της ενιαίας διεπαφής από το 2019. Τον Ιανουάριο του 2020, η WatchGuard παρουσίασε τις δυνατότητές της ThreatSync στο WatchGuard Cloud για να ενοποιήσει τη νοημοσύνη προστασίας από απειλές, τη συσχέτιση και τη βαθμολόγηση σε ολόκληρη την αλυσίδα ασφαλείας WatchGuard, από δίκτυο σε χρήστη. Τώρα με την προσθήκη των λύσεων WatchGuard Endpoint Security, η WatchGuard έχει συγκεντρώσει την παροχή προστασίας για δίκτυα, τελικά σημεία και ταυτότητες ώστε να παρέχει μια πραγματικά Ενοποιημένη Πλατφόρμα Ασφαλείας (Unified Security Platform).





Όπως διευκρινίζει ο David Lesnoy, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Rand Solutions Group, “Η προσθήκη υπηρεσιών ασφαλείας endpoint στο WatchGuard Cloud αλλάζει σημαντικά τα δεδομένα στις MSP υπηρεσίες μας. Τώρα μπορούμε να διαχειριστούμε όλες τις προσφερόμενες λύσεις ασφαλείας μας από το δίκτυο έως το τελικό σημείο μέσα από μία ενοποιημένη πλατφόρμα και να απλοποιήσουμε τα πάντα, από την αρχική ανάπτυξη και ρύθμιση μέχρι τη διαχείριση αδειών, την ανανέωση και τις αναφορές.”



Στο πλαίσιο της ενοποίησης των υπηρεσιών, μεμονωμένα προϊόντα που ήταν πρότερα γνωστά ως Panda Endpoint Protection και Panda Endpoint Protection Plus τώρα περιλαμβάνονται στο WatchGuard EPP (Endpoint Protection Platform), το Panda Adaptive Defense είναι πλέον το WatchGuard EDR (Endpoint Detection and Response) και το Panda Adaptive Defense 360 είναι το WatchGuard EPDR (Endpoint Protection Detection and Response).



Οι λύσεις WatchGuard Endpoint Security προσφέρονται σήμερα στο WatchGuard Cloud. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αυξανόμενο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών και προϊόντων της WatchGuard , δείτε εδώ.