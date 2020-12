Χριστούγεννα στο Vodafone TV: Απόλαυσε δωρεάν αγαπημένες ταινίες, σειρές και παιδικά

Το 2020 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Σίγουρα, όλοι θέλουμε να ξεσκάσουμε και να αφήσουμε πίσω μας το άγχος. Πλησιάζει όμως προς το τέλος της και ετοιμαζόμαστε όλοι για τις γιορτές, παρέα με τους αγαπημένους μας. Επιτέλους τα Χριστούγεννα έφτασαν και το Vodafone TV έχει βάλει τα γιορτινά του!





Συνοδοιπόρος σε αυτήν τη χρονιά ήταν το Vodafone TV, με το απίθανο πρόγραμμά του, που μας κράτησε αμέτρητες ώρες συντροφιά. Τώρα ήρθαν τα Χριστούγεννα όμως και το Vodafone TV γιορτάζει με ένα χριστουγεννιάτικο αφιέρωμα, το οποίο περιλαμβάνει δωρεάν αγαπημένες ταινίες, σειρές και παιδικά, που θα προσφέρουν στιγμές χαλάρωσης και ξεγνοιασιάς.











Στη νέα κατηγορία «Επιτέλους Χριστούγεννα», που θα βρείτε στο On Demand του Vodafone TV, θα μπορέσετε να απολαύσετε περιεχόμενο για όλα τα γούστα. Αν θέλετε να «χουχουλιάσετε» με τον/τη σύντροφό σας σε χριστουγεννιάτικο κλίμα και ψάχνετε μια όμορφη ρομαντική κομεντί, τότε η Julia Roberts με τον Hugh Grant θα σας μεταφέρουν στο βρετανικό “Notting Hill”. Αν σας αρέσει το είδος, μην χάσετε το “The Holiday”, που μας δείχνει και τις δυο μεριές του Ατλαντικού με το κουαρτέτο Kate Winslet, Cameron Diaz, Jude Law και Jack Black. Φυσικά, το κλασικό “Love, Actually” δεν θα μπορούσε να λείπει, ενώ το “Love Happens” με την Jennifer Aniston και τον Aaron Eckhart λέει ότι… «η αγάπη θέλει τον χρόνο της»! Η “Bridget Jones” αμφιταλαντεύεται ανάμεσα στον Hugh Grant και τον Colin Firth, καθώς ο Jim Carrey και η Kate Winslet πρωταγωνιστούν σε μία από τις καλύτερες ταινίες που έχουν βγει ποτέ για τον έρωτα, το "Eternal Sunshine of the Spotless Mind", πάντα με το χιονισμένο φόντο να μας βάζει σε mood.



Το «Επιτέλους Χριστούγεννα» φυσικά περιλαμβάνει και κλασικές επιτυχίες για όλη την οικογένεια, όπως το “Christmas with the Cranks”, το “Peter Pan”, τo βιογραφικό "The Man Who Invented Christmas”, που αφηγείται to πώς έγραψε το πασίγνωστο βιβλίο του ο Charles Dickens “The Christmas Carol”, το “Annie”, η κλασική ιστορία του μικρού ορφανού κοριτσιού και άλλα πολλά. Το “Billy Elliot The Musical” θα σας μεταφέρει τον ρυθμό ενώ θα ζήσετε περιπέτειες με τον “E.T.” τον εξωγήινο και τη διασκευασμένη ιστορία της Χιονάτης στο “Snow White & the Huntsman”, με τη Charlize Theron, την Kristen Stewart και τον Chris Hemsworth.







Φυσικά, τα Χριστούγεννα είναι γεμάτα με παιδικές ταινίες και σειρές. Ο “Shrek” και η παρέα του δεν θα μπορούσαν να λείπουν, όπως και το “The Lorax” του Dr. Seuss, αλλά και ο "Arthur Christmas", ο «Γιος του Αϊ-Βασίλη». Ο «Αστυνόμος Σαΐνης» έρχεται να σώσει τα Χριστούγεννα και οι ”Penguins” της Μαγαδασκάρης μπλέκουν σε νέες περιπέτειες. Η «Μπάρμπι», ο «Τόμας το Τρενάκι» και άλλοι πολλοί ήρωες είναι και αυτοί στο Vodafone TV για να σας κρατήσουν συντροφιά αυτά τα Χριστούγεννα.



Η κατηγορία «Επιτέλους Χριστούγεννα» θα είναι διαθέσιμη στο Vodafone TV έως τις 11/01/2021.







Αυτά και πολλά ακόμη μπορείς να βρεις στο Vodafone TV, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε όλους τους χρήστες να αποκτήσουν πρόσβαση σε πλούσιο, αποκλειστικό και δημοφιλές περιεχόμενο, είτε έχουν είτε δεν έχουν αποκωδικοποιητή.



Μάλιστα, οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν τον πρώτο μήνα της υπηρεσίας δωρεάν και να έχουν πρόσβαση, μέσω του Vodafone TV app, από το κινητό ή το tablet σε δημοφιλή κανάλια, δωρεάν αγαπημένες ταινίες, σειρές για μικρούς και μεγάλους, αλλά και όλο το αποκλειστικό περιεχόμενο της HBO. Όλα αυτά, κάνοντας άμεσα online εγγραφή στο vodafone.gr μέσα σε λίγα λεπτά, με πολύ απλά βήματα.