Θερινό σχολείο για τα αυτόνομα συστήματα drones στο ΑΠΘ

Ξεκινάει την Δευτέρα 26 Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο το θερινό σχολείο του εργαστηρίου Τεχνητής Νοημοσύνης και Ανάλυσης Πληροφοριών από την ομάδα Icarus. Το σχολείο φέτος θα επικεντρωθεί στα αυτόνομα αυτοκίνητα και στα πολλαπλά σμήνη drone.

Το πρόγραμμα αποτελείται από 2 αυτοτελείς ενότητες. Το 1ομέρος έχει ως θέμα “ Computer Vision and Deep Learning course “ και το 2ο «Programming course on Autonomous system».

H Icarus είναι μια πρότυπη ερευνητική και αναπτυξιακή ομάδα ειδικού ενδιαφέροντος (Special Interest Group) αποτελούμενη από φοιτητές/αποφοίτους του Α.Π.Θ. και άλλους ενδιαφερόμενους με σκοπό την έρευνα και την ανάπτυξη τεχνολογιών για μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για σειρά εφαρμογών.

