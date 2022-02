Ενίσχυση συνεργασίας μεταξύ IBM και SAP στις cloud υποδομές

Η IBM ανακοινώνει ότι ενώνει τις δυνάμεις της με τη SAP παρέχοντας εξειδίκευση σε τεχνολογικό και συμβουλευτικό επίπεδο ώστε να διευκολύνει τους πελάτες να ενστερνιστούν την υβριδική προσέγγιση στο cloud και να μεταφέρουν κρίσιμα φορτία εργασίας από τις λύσεις SAP ® στο cloud για κλάδους με η χωρίς εκτενείς κανονιστικές ρυθμίσεις.



Καθώς οι πελάτες αναζητούν στρατηγικές υβριδικού cloud, η μετακίνηση φορτίων εργασίας και εφαρμογών που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της επιχείρησής τους απαιτεί ένα ιδιαίτερα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον cloud. Με τη σημερινή ανακοίνωση της επιλογής της ΙΒΜ ως premium προμηθευτή για το RISE with SAP , οι πελάτες θα έχουν τα εργαλεία για την επιτάχυνση της μετάβασης των φορτίων εργασίας λογισμικού SAP στο IBM Cloud, υποστηριζόμενο από κορυφαίες δυνατότητες ασφάλειας του κλάδου.



Η IBM επίσης παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα, το BREAKTHROUGH με την IBM για το RISE with SAP , ένα χαρτοφυλάκιο λύσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών που συμβάλλουν στην επιτάχυνση και ενίσχυση του ταξιδιού στο SAP S/4HANA ® Cloud. Βασισμένο σε μια ευέλικτη και επεκτάσιμη πλατφόρμα, οι λύσεις και οι υπηρεσίες αξιοποιούν ευφυείς ροές εργασιών για τον εξ ορθολογισμό των λειτουργιών. Παρέχουν ένα μοντέλο υλοποίησης που βοηθά στο σχεδιασμό, την εκτέλεση και την υποστήριξη ενός συνολικού επιχειρηματικού μετασχηματισμού. Στους πελάτες παρέχεται επίσης η ευελιξία και η επιλογή μετάβασης φορτίων εργασίας της λύσης SAP στο public cloud με την υποστήριξη μιας εις βάθος τεχνογνωσίας του κλάδου.



Η σημερινή ανακοίνωση της IBM ως προμηθευτής premium, καθιστά την IBM την πρώτη εταιρεία παροχής υπηρεσιών cloud που προσφέρει υποδομή, επιχειρηματικό μετασχηματισμό και υπηρεσίες διαχείρισης εφαρμογών ως μέρος της λύσης RISE with SAP. Ο χαρακτηρισμός της ΙΒΜ ως premium supplier, έρχεται ως συνέχεια της μακρόχρονης προσπάθειας της SAP να παρέχει επιλογή στους πελάτες και υποστηρίζοντας περαιτέρω τους πελάτες της IBM που επιλέγουν να υλοποιούν το RISE with SAP σε IBM Cloud.







Επιπλέον, η μετάβαση στο SAP S/4HANA ® σε IBM Cloud από υποδομές on premise, μπορεί να προσφέρει τα ακόλουθα οφέλη, σύμφωνα με μελέτη της IDC, χορηγούμενη από την IBM:



• Απόδοση της επένδυσης: Σύμφωνα με χρήστες που ερωτήθηκαν, η μετάβαση του SAP S/4HANA ® σε IBM Cloud παρέχει αυξήσεις εσόδων της τάξης έως 90 % για οργανισμούς που πραγματοποιούν τη μετάβαση.

• Μειωμένο κόστος: Περισσότερο από το 80 % των οργανισμών που συμμετείχαν στη μελέτη ανέφεραν ότι είχαν μείωση λειτουργικού κόστους.

• Μεγαλύτερη παραγωγικότητα: 9 στις 10 επιχειρήσεις της μελέτης ανέφεραν ότι βελτίωσαν την παραγωγικότητά τους μετά τη μετάβαση του SAP S/4HANA σε IBM Cloud.



"Είμαστε ενθουσιασμένοι που προωθούμε τη μακροχρόνια συνεργασία μας μέσω της λύσης RISE with SAP", δήλωσε ο John Granger, Senior Vice President τoυ τομέα IBM Consulting "Η κοινή μας δέσμευση είναι να συναντήσουμε τους πελάτες μας, ειδικά εκείνους που δραστηριοποιούνται σε κλάδους της αγοράς που είναι εξαιρετικά ρυθμιζόμενοι (highly regulated) , σε όποιο στάδιο βρίσκονται στο ψηφιακό τους ταξίδι, παρέχοντάς επιλογές για τη μετάβαση ή τον εκσυγχρονισμό των κρίσιμων φορτίων εργασίας με μια προσέγγιση hybrid cloud".



"To πρόγραμμα BREAKTHROUGH με την IBM είναι ένα εξαιρετικό συμπλήρωμα της λύσης RISE with SAP, καθώς θέτει το θεμέλιο για τους πελάτες μας να ξεκινήσουν ή να προωθήσουν το ταξίδι του επιχειρηματικού τους μετασχηματισμού. Επιπλέον, επιβεβαιώνει την αξία που αναγνωρίζουν οι πελάτες μας στη λύση RISE with SAP και την επίδραση και την ευκαιρία για καινοτομία που το RISE with SAP προσφέρει σε οργανισμούς που μεταβαίνουν στο cloud. Έχω κάθε εμπιστοσύνη ότι η συνδυασμένη εξειδίκευση και εμπειρία που προσφέρει η SAP με την IBM θα επιταχύνει την υιοθέτηση του cloud και την επιχειρηματική ανάπτυξη για πελάτες παγκοσμίως", δήλωσε ο Brian Duffy, Πρόεδρος του Cloud, στη SAP.



Η IBM και η SAP έχουν συνεργαστεί με εκατοντάδες πελάτες παγκοσμίως σε χιλιάδες μεμονωμένα έργα για τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων και των επιχειρηματικών διαδικασιών τους με βάση μια ανοικτή, hybrid cloud προσέγγιση. Πρόσφατα παραδείγματα περιλαμβάνουν εταιρείες όπως: Coca-Cola European Partners , Parle Products , Harmont & Blaine, Puravankara Ltd και Virgin Megastore KSA.



Αναδεικνύοντας τη δέσμευσή της στο SAP S/4HANA ® τόσο ως πελάτης SAP όσο και ως επιχειρηματικός συνεργάτης της για 50 χρόνια, η IBM προέβη επιπλέον σε σημαντική επένδυση στο RISE with SAP για να βοηθήσει το μετασχηματισμό της δικής της υποδομής. Η IBM είναι ένας νέος premium προμηθευτής της λύσης RISE with SAP αξιοποιώντας το IBM Hybrid Cloud, συμπεριλαμβανομένου του IBM Power-enabled Infrastructure as a Service, για την ενίσχυση της απόδοσης, της διαθεσιμότητας και της ασφάλειας των υλοποιήσεων των private editions του SAP S/4HANA ® Cloud.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα BREAKTHROUGH με την IBM για RISE with SAP, επισκεφτείτε: https://www.ibm.com/services/sap/rise-with-sap .