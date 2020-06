Facebook: Πώς να μεταφέρετε εύκολα όλες τις φωτογραφίες σας

To Facebook έκανε διαθέσιμο ένα νέο εργαλείο που θα σας βοηθήσει να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας στο Google Photos και κατά συνέπεια να τις κατεβάσετε στον υπολογιστή σας και να τις διαχειριστείτε όπως θέλετε.



Στο μέλλον η υπηρεσία θα δώσει κι άλλες επιλογές εκτός του Google Photos. Χρησιμοποιώντας τα παρακάτω βήματα μπορείτε να μεταφέρετε τις φωτογραφίες σας, είτε αν σκοπεύετε να κλείσετε τον λογαριασμό σας στο Facebook, είτε αν απλά θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας.



Πώς να μεταφέρετε τις φωτογραφίες/βίντεο σας από το Facebook στο Google Photos:



1) Πηγαίνετε στο "Your Facebook Information" στα Settings του Facebook

2) Επιλέξτε "Transfer a Copy of Your Photos or Videos"

3) Εισάγετε για επαλήθευση τον κωδικό ασφαλείας σας στο Facebook

4) Επιλέξτε προορισμό (προς το παρόν η μόνη διαθέσιμη επιλογή είναι το Google Photos)

5) Επιβεβαιώστε τη μεταφορά και εισάγετε τον κωδικό σας για τον Google λογαριασμό σας







Το συγκεκριμένο εργαλείο είναι μέρος του Data Transfer Project, μια πλατφόρμας ανοιχτού κώδικα που ξεκίνησε το 2018 κι έχει σκοπό να δώσει την ελευθερία σε όλους τους χρήστες να μεταφέρουν τα δεδομένα τους ελεύθερα ανάμεσα στις υπηρεσίες.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης