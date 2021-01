Facebook: Χάκερ δίνει πρόσβαση σε τηλέφωνα χρηστών με... 20 δολάρια

Πρόσβαση σε βάση δεδομένων με τηλεφωνικούς αριθμούς των χρηστών του Facebook απέκτησε κάποιος χάκερ, τους οποίους στη συνέχεια ξεκίνησε να τους πουλά μέσω ενός Telegram bot, όπως αναφέρει το Motherboard.



Το Telegram αποτελεί μια υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων που μετρά πάνω από 300 εκατ. χρήστες και θεωρείται μία από τις λιγότερο ασφαλείς εφαρμογές του είδους. Κάποιος χάκερ έχει προγραμματίσει ένα bot, μια εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης δηλαδή, να πουλά τα τηλέφωνα χρηστών του Facebook, από μία βάση δεδομένων την οποία κάπως απέκτησε.



Ο ερευνητής ασφαλείας, Alon Gal, που ανακάλυψε το bot, ανέφερε ότι οι πληροφορίες αφορούν σε στοιχεία 533 εκατ. χρηστών, τα οποία έχουν προέλθει από μια ευπάθεια του Facebook, που διορθώθηκε το 2019.





Few days ago a user created a Telegram bot allowing users to query the database for a low fee, enabling people to find the phone numbers linked to a very large portion of Facebook accounts.



This obviously has a huge impact on privacy. pic.twitter.com/lM1omndDET