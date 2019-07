Η Huawei βοηθάει τους παρόχους να καινοτομήσουν στην εποχή του 5G

Με κεντρικό θέμα "Building a Fully Connected, Intelligent World" η Huawei έλαβε μέρος στο MWC 19 που πραγματοποιήθηκε στη Σαγκάη. Στη διάρκεια των εκδηλώσεων που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της MWC, η Huawei παρουσίασε σε παγκόσμιους παρόχους και συνεργάτες, τις καλύτερες λύσεις της, καθώς και case studies σχετικά με την ανάπτυξη, τη βελτιστοποίηση και την παροχή υπηρεσιών δικτύου 5G. Η Huawei παρουσίασε πολλαπλές θεματικές σχετικά με την πλήρη κάλυψη του 5G, απλουστευμένες λύσεις για 5G sites, ανάπτυξη υπηρεσιών 5G, βιομηχανικές εφαρμογές, και λειτουργίες με τεχνολογία Τεχνητής Νοημοσύνης (AI). Με τον τρόπο αυτό, η Huawei στοχεύει να υποστηρίξει παρόχους που λειτουργούν με ταχείς ρυθμούς, μεγάλης κλίμακας εμπορική ανάπτυξη δικτύων 5G και να ωθήσει περαιτέρω τα επιχειρηματικά τους πλάνα. Αυτό θα βοηθήσει όλες τις βιομηχανίες να υιοθετήσουν το 5G, και να δημιουργήσουν ένα μέλλον με έξυπνη συνδεσιμότητα.

Καθώς η παγκόσμια ψηφιοποίηση επιταχύνεται με νέες τεχνολογίες όπως το 5G, την τεχνητή νοημοσύνη (AI) και το Internet of Things (IoT), η ανθρωπότητα εισέρχεται σε έναν πλήρως συνδεδεμένο, έξυπνο κόσμο. Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών, ως ο ακρογωνιαίος λίθος της ευφυούς σύνδεσης, εισέρχεται έτσι σε έναν νέο κύκλο ανάπτυξης.

Για την αντιμετώπιση των παραπάνω προκλήσεων, η Huawei παρουσίασε την θεματική "5G is ON, Connecting an Intelligent Future" και έδωσε την ευκαιρία στην παγκόσμια ελίτ της βιομηχανίας και στους διαμορφωτές της κοινής γνώμης να ανταλλάξουν ιδέες, να μοιραστούν τη γνώση, και να συζητήσουν για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που ένας πλήρως συνδεδεμένος, ευφυής κόσμος μπορεί να φέρει στην ανθρωπότητα.











Το περίπτερο της Huawei στην αίθουσα N1 στο MWC19 στη Σαγκάη



Με τα παγκόσμια 5G πρότυπα, τα δίκτυα, τις καταναλωτικές συσκευές και τις έτοιμες εφαρμογές, η εμπορική χρήση του 5G επιταχύνεται και χώρες όπως η Νότια Κορέα, η Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναπτύσσουν ήδη εμπορικά δίκτυα 5G. Η Huawei έχει επενδύσει $4 Δις Δολάρια ΗΠΑ σε 5G την τελευταία δεκαετία και έχει αναπτύξει κορυφαίες δυνατότητες 5G σε όλους τους τομείς, από τα chipsets μέχρι και προϊόντα networking. Είναι η μόνη εταιρεία τηλεπικοινωνιών στον κόσμο που είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες εμπορικές λύσεις 5G. Μέχρι στιγμής, η Huawei έχει υπογράψει εμπορικές συμβάσεις με περισσότερους από 50 παρόχους παγκοσμίως και έχει αποστείλει πάνω από 150.000 σταθμούς βάσης 5G. Η Huawei δίνει τη δυνατότητα στους πελάτες παρόχους της να είναι οι πρώτοι που θα προσφέρουν 5G εμπορικές υπηρεσίες, προσφέροντας μεγάλο εύρος υπηρεσιών και υψηλής ποιότητας εμπειρία χρήστη.

Με βάση τα υπάρχοντα δίκτυα, η Huawei καινοτομεί συνεχώς σε δίκτυα, υπηρεσίες και επιχειρηματικά μοντέλα. Με καινοτόμες επιχειρησιακές λύσεις όπως LTE με 5G-like εμπειρία, 10G PON gigabit πόλεις και cloud-network συνέργειες, η Huawei συνεργάζεται με τους πελάτες της για να ανακαλύψει νέα επιχειρηματικά μοντέλα και όρια στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών προκειμένου να βοηθήσει τους παρόχους να επιτύχουν την επιχειρηματική τους ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια της MWC 19 στη Σαγκάη, η Huawei Consumer BG παρουσίασε επίσης και κάποια από τα δημοφιλή προϊόντα της, συμπεριλαμβανομένων των smartphones όπως το P30, των tablets, ρολογιών και βεβαίως της σειράς tablet M6 που παρουσιάστηκε πρόσφατα στο Wuhan. Η Huawei θα συνεχίσει να προσφέρει στους καταναλωτές και στον κόσμο καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες και τεχνολογίες.