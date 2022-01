Η LG παρουσιάζει στη CES 2022 λύσεις για ένα βιώσιμο, συνδεδεμένο μέλλον

Στην CES 2022, η LG Electronics (LG), επικοινώνησε το όραμά της για έναν αναβαθμισμένο τρόπο ζωής και ένα καλύτερο μέλλον για όλους. Στο πλαίσιο του LG World Premiere, με οικοδεσπότη τον CEO της LG, William Cho, η εταιρεία παρουσίασε μία σειρά καινοτομιών για το νέο έτος και έγινε λεπτομερής περιγραφή των συνεχών προσπαθειών της να δημιουργήσει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία για τον χρήστη και ένα βιώσιμο μέλλον. Το θέμα της LG για την CES 2022, The Better Life You Deserve, τονίζει τον απώτερο στόχο της εταιρείας να αναβαθμίσει όλες τις πτυχές της καθημερινής ζωής, μέσω τεχνολογικών και σχεδιαστικών καινοτομιών. Αυτό το όραμα ζωντανεύει μέσα από τρεις ταινίες μικρού μήκους με τίτλους: A Better Life for You, A Better Life for All και A Better Life Tomorrow.



A Better Life for You: Δημιουργώντας αξία για κάθε τρόπο ζωής



Η ιδέα της LG γύρω από την αναβαθμιζόμενη συσκευή είναι το επίκεντρο της πρώτης ταινίας μικρού μήκους, A Better Life for You. Το 2022, η αναβαθμισμένη πλέον πλατφόρμα ThinQ της LG, με βελτιωμένες ικανότητες μάθησης και εξέλιξης για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών του τρόπου ζωής των χρηστών ξεχωριστά, ενισχύει συμβατά προϊόντα με ακόμη περισσότερες δυνατότητες για να προσφέρει πρόσθετες ανέσεις. Το Better Life for You δείχνει πώς οι εξελίξεις στις λύσεις ψυχαγωγίας της LG προσφέρουν μια πιο εξατομικευμένη, διαδραστική εμπειρία στους θεατές που απολαμβάνουν περιεχόμενο σε μεγαλύτερες οθόνες στο σπίτι.











Για παράδειγμα, η LG OLED evo Gallery Edition TV συνδυάζει ανώτερη ποιότητα εικόνας και αυξημένη φωτεινότητα οθόνης με μία κομψή εμφάνιση, ενώ η LG StanbyME, μια ασύρματη, ιδιωτική, κινητή οθόνη, πηγαίνει οπουδήποτε στο σπίτι για να προσφέρει την απόλυτη εμπειρία προβολής, όπως μία παραδοσιακή τηλεόραση. Κάνοντας το παγκόσμιο ντεμπούτο του, το LG PuriCare™ AeroTower, είναι μια λύση all-in-one, που έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει τα οφέλη ενός καθαριστή αέρα, ανεμιστήρα και θερμαντικού σώματος, και του LG tiiun, μιας εσωτερικής συσκευής κηπουρικής που προσφέρει έναν απλό, καθαρό και αξιόπιστο τρόπο για την ανάπτυξη υγιών χορταρικών όλο το χρόνο.



A Better Life for All: Μία ζωή πιο βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς



Το επίκεντρο της ταινίας A Better Life for All είναι η δέσμευση της LG να μειώσει τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις και να καταστήσει τις δραστηριότητές της πιο βιώσιμες. Όλες οι καινοτομίες εξοικονόμησης ενέργειας, ξεκινώντας από αυτές που είναι ενσωματωμένες στο ψυγείο InstaView®, την τεχνολογία που επιτρέπει στο χρήστη να φωτίζει το εσωτερικό του ψυγείου με δύο μόνο χτυπήματα στο γυάλινο πάνελ, την αυξημένη χρήση ανακυκλωμένων υλικών σε υλικά συσκευασίας του LG Soundbar, έως και τη μείωση των πλαστικών εξαρτημάτων στις τηλεοράσεις LG OLED, δείχνουν τη δέσμευση της LG για την εύρεση λύσεων που είναι καλύτερες και για την ανθρωπότητα και τον πλανήτη. Μετά το 2022, η LG αναμένει να εισάγει περισσότερους από 600.000 τόνους ανακυκλωμένων πλαστικών στις διαδικασίες παραγωγής της και να αυξήσει την ανάκτηση ηλεκτρονικών αποβλήτων σε οκτώ εκατομμύρια τόνους έως το 2030.



Η ένταξη είναι επίσης καίριας σημασίας για την ανάπτυξη της LG ως μάρκας. Συγκεκριμένα για να πετύχει αυτόν τον στόχο, η LG δεσμεύεται να επενδύσει σε συμβούλια προσβασιμότητας σε διάφορες αγορές. Τα συμβούλια αποτελούνται από ειδικούς προσβασιμότητας και άτομα που ζουν με αναπηρίες και διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην παροχή συμβουλών για την LG. Αυτό συμβαίνει διότι η εταιρεία έτσι αναπτύσσει προϊόντα, έχοντας κατά νου μία πιο συνολική εμπειρία χρήστη, όπως συνέβη και με τις φωνητικές εντολές και τη σήμανση σε γραφή Braille.



Με στόχο την προώθηση της καινοτομίας στους τομείς της βιωσιμότητας και της ένταξης το 2022, η LG θεσμοθέτησε το βραβείο LIFE’S GOOD AWARD. Το βραβείο αυτό εστιάζει σε 2 κατηγορίες, «Καινοτομία για τη Γη» και «Καινοτομία για Όλους», προσκαλώντας τους υποψηφίους να υποβάλουν τις ιδέες τους γύρω από το πώς θα ελαχιστοποιηθούν οι συνέπειες των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον και πώς τα προϊόντα της LG μπορούν να γίνουν πιο προσβάσιμα και φιλικά προς τον χρήστη. Οι συμμετέχοντες που θα διακριθούν θα κερδίσουν βραβεία αξίας έως και 1 εκατομμυρίου δολαρίων, με περισσότερες πληροφορίες να ανακοινώνονται κατά τη διάρκεια του έτους.











A Better Life Tomorrow: Σχέδιο για το μέλλον



Η τρίτη και τελευταία ταινία μικρού μήκους επικεντρώνεται στο μέλλον και στο ρόλο που έχει η LG στη μετατροπή των ιδεών της επιστημονικής φαντασίας σε πραγματικότητα, με το ρομπότ παράδοσης CLOi της εταιρείας, που λειτουργεί χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, να ετοιμάζεται για να τεθεί σε λειτουργία. Το κοινό επίσης «κλέβει» και μια ματιά στα παρασκήνια, για να παρακολουθήσει την εξαιρετική καλλιτέχνιδα της LG, Reah, να κάνει πρόβες για το επερχόμενο μουσικό της βίντεο.



Επίσης, στο επίκεντρο είναι το LG OMNIPOD, μια λύση κινητικότητας χάρη στην οποία η διάκριση μεταξύ σπιτιού και αυτοκινήτου δεν είναι ξεκάθαρη. Επεκτείνοντας τις λύσεις για την αυτοκινητοβιομηχανία, που παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο Connected Car της LG, στην CES 2020, το LG OMNIPOD είναι μια on-the-road επέκταση του προσωπικού χώρου διαβίωσης κάποιου. Σχεδιασμένο για να λειτουργεί ως οικιακό γραφείο, κέντρο ψυχαγωγίας ή ακόμα και σαλόνι, το LG OMNIPOD προσφέρει μια ιδέα για το πώς ένα πολυάσχολο άτομο θα μπορεί να είναι σε θέση να κάνει περισσότερα στο μέλλον, όταν η εργασία εξ αποστάσεως δεν θα σημαίνει ότι πρέπει να εργαστεί κανείς απαραίτητα από το σπίτι.



Ο εκθεσιακός χώρος της LG, που βρίσκεται στην κεντρική είσοδο του Central Hall του Las Vegas Convention Center, υπόσχεται να προσφέρει σε όλους τους επισκέπτες, που θα μεταβούν στην έκθεση και σε όσους θα την απολαύσουν virtually, μια συναρπαστική και διαδραστική εμπειρία μέσω τεχνολογιών AR και VR.



Οι προτάσεις οικιακής ψυχαγωγίας της LG θα προβληθούν στο LG Virtual Studio σε τρεις μεμονωμένες ζώνες: LG OLED στο Metaverse, Εικονική Έκθεση και LG OLED Art. Και οι τρεις ζώνες επιτρέπουν στους επισκέπτες να ανακαλύψουν και να βιώσουν τα τελευταία προϊόντα της εταιρείας με συναρπαστικούς, διαδραστικούς τρόπους. Οι νέες οικιακές συσκευές της LG θα εμφανίζονται στις εικονικές αίθουσες εκθέσεων, που ονομάζονται εύστοχα LG Home, LG Home by Objet Collection και LG ThinQ. Το LG Home είναι ένας εικονικός χώρος διαβίωσης, όπου οι επισκέπτες μπορούν να εξερευνήσουν τις τελευταίες συσκευές της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου ενός νέου σετ πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων, του PuriCare AeroTower και του LG tiiun. Στο LG Home by Objet Collection, οι επισκέπτες μπορούν να επιμελούνται τον δικό τους χώρο, επιλέγοντας την ταπετσαρία, το δάπεδο και άλλα στοιχεία εσωτερικής διακόσμησης, ώστε να εναρμονίζονται με τις προσαρμόσιμες συσκευές της premium lifestyle συλλογής της LG. Τέλος, η LG ThinQ προσφέρει στους επισκέπτες μια παρουσίαση όλων των χαρακτηριστικών και λειτουργιών του έξυπνου οικοσυστήματος της LG, μέσω της αναβαθμισμένης εφαρμογής LG ThinQ.



Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το τι εκθέτει η LG στην CES 2022, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα LG’s CES και το επίσημο κανάλι YouTube.