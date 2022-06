Ίδρυμα Vodafone: 20 χρόνια προσφοράς στον άνθρωπο και την Ελλάδα

Τα 20 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς και ενεργούς δραστηριοποίησης στην Ελλάδα γιορτάζει το Ίδρυμα Vodafone, με τον άνθρωπο, την ευημερία και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας πάντα στο επίκεντρο.



Ο εορτασμός των 20 ετών αποτελεί ένα ορόσημο για το Ίδρυμα Vodafone που καταδεικνύει την μακροχρόνια δέσμευση ουσιαστικής συνεισφοράς σε σημαντικές κοινωνικές ανάγκες. Ταυτόχρονα όμως, συμπίπτει με μια περίοδο κατά την οποία διευρύνει τα προγράμματά του, ανανεώνει τη στρατηγική του και θέτει τις βάσεις για το μέλλον, αναδεικνύοντας περαιτέρω τον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η καινοτομία και οι ψηφιακές τεχνολογίες για το κοινό καλό.



Το έργο του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2002 και μόνο τον τελευταίο χρόνο περισσότεροι από 700.000 πολίτες, ακόμη και στις πλέον απομακρυσμένες περιοχές της Ελλάδας, έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματά του στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, της κοινωνικής ενσωμάτωσης καθώς και μέσα από την ανταπόκριση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και τις εφαρμογές (apps) που έχουν δημιουργηθεί για το κοινό καλό.



Το Ίδρυμα Vodafone, που παγκοσμίως δραστηριοποιείται σε 27 χώρες, έχει συνεργαστεί με περισσότερους από 100 Οργανισμούς και φορείς στην Ελλάδα και έχει υποστηρίξει δράσεις για την κάλυψη σημαντικών, πάγιων και διαρκών αναγκών στον χώρο της υγείας και της εκπαίδευσης, με στόχο την επιμόρφωση, την κοινωνική επανένταξη, την παροχή ίσων ευκαιριών σε όλους και τη βελτίωση των συνθηκών ζωής συνανθρώπων μας.







Στην Ελλάδα, οι δράσεις του Ιδρύματος Vodafone επικεντρώνονται στον τομέα της υγείας με το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής, στον τομέα της εκπαίδευσης με το πρόγραμμα Generation Next, της κοινωνικής ενσωμάτωσης με το World of Difference, των ψηφιακών εφαρμογών (apps) με το Dream Lab και τα προγράμματα Instant Network και Instant Classroom για την υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων και φυσικών καταστροφών.



Οι νέες δράσεις του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα



Έχοντας συμπληρώσει δύο δεκαετίες σημαντικών πρωτοβουλιών, το ορόσημο των 20 ετών συνδυάζει για τους ανθρώπους του Ιδρύματος Vodafone τον προβληματισμό και την πρόκληση με μια καινοτόμα και τολμηρή ματιά στο μέλλον. Στο πλαίσιο αυτό, έχει σχεδιαστεί ένα νέο πρόγραμμα δράσεων, που έρχονται να συμπληρώσουν και να επεκτείνουν την ήδη σημαντική προσφορά του στην Ελλάδα.



Στον τομέα της Εκπαίδευσης, το Generation Next εμπλουτίζεται με δύο νέες δράσεις. Η πρώτη εξελίσσει το μοντέλο «train the trainer», ενισχύοντας περαιτέρω τους εκπαιδευτικούς της Ελλάδας, μέσω της συνεργασίας του Ιδρύματος με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, θα εμπλουτίσει το Generation Next, με νέο εκπαιδευτικό υλικό που αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενός πρώτου επιπέδου γνώσης και κατανόησης STEM για μαθητές του δημοτικού, ηλικίας 11-12 ετών.



Στην Υγεία, το πρωτοποριακό Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών διευρύνει πλήρως τις παρεχόμενες υπηρεσίες πρόληψης και υγείας σε παιδιά και γυναίκες. Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται ο παιδιατρικός προληπτικός έλεγχος, η χαρτογράφηση της αναπτυξιακής προόδου για παιδιά σε αγροτικές περιοχές (ύψος, βάρος, δείκτης μάζας σώματος), η παρακολούθηση του προγράμματος εμβολιασμού των παιδιών και η παροχή συμβουλών. Τέλος, θα παρέχεται πλήρης παρακολούθηση του ιατρικού ιστορικού. Επιπλέον, το Πρόγραμμα ανανεώνει την προσέγγισή του στην πρόληψη των γυναικολογικών ασθενειών, με νέο ερωτηματολόγιο που απευθύνεται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.





Για την Υποστήριξη ανθρωπιστικών κρίσεων, μέσα από τα προγράμματα Instant Network και Instant Classroom, το Ίδρυμα Vodafone δεσμεύεται για συνεχή ανταπόκριση, όπου και όταν χρειάζεται. Στο πλαίσιο αυτό δημιουργήθηκαν Instant networks σε προσφυγικές δομές στο Μαυροβούνι Λέσβου και για τους σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι Κρήτης, ενώ η Vodafone ολοκλήρωσε τη διάθεση 5.000 καρτών SIM σε Ουκρανούς πρόσφυγες που φιλοξενούνται στη χώρα μας. Παράλληλα, η Vodafone συμμετέχει στη διεθνή προσπάθεια στήριξης των Ουκρανών που προσπαθούν να διαφύγουν από την εμπόλεμη κατάσταση στην χώρα τους, δημιουργώντας έκτακτες υποδομές συνδεσιμότητας στα σύνορα με την Ουγγαρία.



Στον πυλώνα «Ψηφιακές εφαρμογές για το κοινό καλό» το Ίδρυμα Vodafone πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας στη χώρα. Η Vodafone και η ελληνική κυβέρνηση προχώρησαν στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών, ώστε να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.



Η δημιουργία του Panic Button, της καινοτόμου εφαρμογής που δίνει τη δυνατότητα σε κάθε γυναίκα που δέχεται επίθεση να μπορεί να ειδοποιήσει άμεσα τις ειδικές μονάδες της Ελληνικής Αστυνομίας, θα διατεθεί για πιλοτική εφαρμογή, σε 300 γυναίκες που ζουν σε κακοποιητικό περιβάλλον.



Σύντομα θα είναι γεγονός η προσαρμογή της διεθνούς αναγνωρισμένης εφαρμογής του Ιδρύματος Vodafone «Bright Sky» και στην Ελλάδα, για την υποστήριξη και ορθή πληροφόρηση οποιουδήποτε μπορεί να βρίσκεται σε καθεστώς κακοποιητικού περιβάλλοντος. Ήδη λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία σε 10 χώρες. Apps Against Abuse (vodafone.com)



Ο πλανήτης, το κοινό μας σπίτι, θα έχει επίσης δράσεις υποστήριξης από το Ίδρυμα Vodafone και στη χώρα μας. Το Ίδρυμα έχει αναγνωρίσει την ανάγκη επένδυσης σε περιβαλλοντικά έργα και ήδη είναι σε εξέλιξη ερευνητικό έργο για τον εντοπισμό των δυνατοτήτων και των προτεραιοτήτων και σε αυτόν τον τομέα, ώστε να σχεδιαστεί το έργο τους επόμενους μήνες.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Vodafone Ελλάδος, κ. Χάρης Μπρουμίδης, γιορτάζοντας τα 20 χρόνια παρουσίας του Ιδρύματος Vodafone στη χώρα μας, δήλωσε: «Για τη Vodafone και τους ανθρώπους της η προσφορά στον άνθρωπο και την κοινωνία είναι αδιαπραγμάτευτη αξία. Αυτή η δέσμευση μετουσιώνεται και στις δράσεις του Ιδρύματος Vodafone, που εφέτος στη χώρα μας συμπληρώνει 20 χρόνια παρουσίας, έχοντας σταθεί μόνο τον τελευταίο χρόνο δίπλα σε περισσότερους από 700.000 ωφελούμενους των προγραμμάτων του. Η πίστη μας ότι “μαζί μπορούμε” και η φιλοσοφία του Ιδρύματος να “συνδέει για καλό” ανθρώπους και ψηφιακές τεχνολογίες είναι η αφετηρία για κάθε πρωτοβουλία, κάθε πρόγραμμα, κάθε δράση, κάθε επένδυση που υλοποιούμε. Συνεχίζουμε με αυτές τις αρχές και υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, για ένα μέλλον ευημερίας, βιωσιμότητας και ανάπτυξης».



Περισσότερες πληροφορίες για τα 20 χρόνια δράσης του Ιδρύματος Vodafone στην Ελλάδα



Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής



Στον τομέα της υγείας το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί από το 2006 το Πρόγραμμα Τηλεϊατρικής για την παροχή δωρεάν υπηρεσιών πρωτοβάθμιας υγείας σε κατοίκους απομακρυσμένων περιοχών. Το πρόγραμμα προσφέρει τη δυνατότητα πρόσβασης σε εξειδικευμένες υπηρεσίες υγείας για τουλάχιστον 500.000 κατοίκους της περιφέρειας.



Από το 2008 έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 55.000 εξετάσεις, σε 100 απομακρυσμένα σημεία όλης της Ελλάδας, ενώ από το 2013 έχουν εξεταστεί πάνω 17.750 κάτοικοι ακριτικών και απομακρυσμένων περιοχών.



Το Πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, συμμετέχουν το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και η εταιρεία Vidavo, ενώ τελεί υπό την Αιγίδα των υπουργείων Υγείας και Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής.



DreamLab



Το DreamLab είναι η βραβευμένη mobile εφαρμογή που δίνει τη δυνατότητα σε χιλιάδες ανθρώπους να βοηθήσουν, ενώ κοιμούνται, ώστε να ολοκληρωθούν πιο γρήγορα σημαντικές έρευνες στον τομέα της υγείας. Δημιουργήθηκε το 2015 με σκοπό να υποστηρίξει την έρευνα για τον καρκίνο και από την έναρξη της πανδημίας αξιοποιήθηκε και για την καταπολέμηση της COVID-19.







Πρόκειται για μια παγκόσμια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone, η οποία υλοποιείται σε συνεργασία με το Imperial College London και στοχεύει στην ανακάλυψη αντιικών ιδιοτήτων σε υφιστάμενα φάρμακα και σε τροφές για την καλύτερη αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Ήδη η 1η φάση του ερευνητικού έργου CORONA AI (artificial intelligence) ολοκληρώθηκε, με την έρευνα να εντοπίζει μόρια που καταπολεμούν τις ασθένειες, σε καθημερινά τρόφιμα, όπως μήλα, καρότα, σέλινο, πορτοκάλια, λάχανο κ.ά.



Generation Next



Στον τομέα της εκπαίδευσης από το 2017 υλοποιείται το Generation Next, ένα πρόγραμμα με επίκεντρο τη σχετική πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα σε μαθητές, Γυμνασίου και Λυκείου και καθηγητές απ’ όλη την Ελλάδα να ενισχύσουν τις γνώσεις τους στις νέες εκθετικές τεχνολογίες που διαμορφώνουν το μέλλον, και να πειραματιστούν με τις επιστήμες STEM.



Με την ολοκλήρωση του 4ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού, το Generation Next μετρούσε περισσότερους από 92.000 ωφελούμενους, καθώς και 535 καινοτόμα projects, από 119 περιοχές της χώρας. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo–Επιστήμη Επικοινωνία και την Ελληνογερμανική Αγωγή.



Instant Νetwork & Instant Classroom



Από το 2011 το Ίδρυμα Vodafone υποστηρίζει την ανακούφιση ανθρωπιστικών κρίσεων, υλοποιώντας παγκοσμίως το Instant Network, με στόχο να προσφέρει «ανακούφιση» σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι πληθυσμοί που πλήττονται από φυσικές καταστροφές ή άτομα που ζουν σε καταυλισμούς. Στο πλαίσιο αυτό, έχει εγκαταστήσει δωρεάν υποδομές Wi-Fi για τους 300 σεισμόπληκτους στο Αρκαλοχώρι της Κρήτης και για τους 3.000 πρόσφυγες στο Κέντρο Φιλοξενίας προσφύγων στη Λέσβο.



Το 2015, και σε συνεργασία με τα Παιδικά Χωριά SOS, το Ίδρυμα Vodafone υλοποίησε το πρόγραμμα Instant Classrooms, με στόχο την ενσωμάτωση των παιδιών προσφύγων μέσω πρόσβασης στην εκπαίδευση με tablets, προεγκατεστημένες εφαρμογές και εκπαιδευτικό υλικό για την εκμάθηση γλωσσών. Συνολικά έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 30.000 παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών σε δομές φιλοξενίας της Λέσβου και της Θεσσαλονίκης.



World of Difference



Ένα πρόγραμμα που προσέφερε τα μέγιστα στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης από το 2010 και πλέον ολοκληρώνει τον κύκλο του είναι το World of Difference, που δίνει τη δυνατότητα σε ευαισθητοποιημένους νέους, ηλικίας 18-35, να εργαστούν για 6 μήνες στον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία. Το Ίδρυμα Vodafone κάλυπτε τον μισθό και τις εργοδοτικές εισφορές, ενισχύοντας την απασχόληση των νέων, στηρίζοντας παράλληλα το έργο των ΜΚΟ της χρονιάς. Στα 12 χρόνια υλοποίησής του, το Πρόγραμμα μετράει περισσότερες από 2.470 αιτήσεις και 109 συμμετέχοντες που εργάστηκαν για λογαριασμό 94 ΜΚΟ.