JobDay DEV: Ημερίδα για τον κλάδο της πληροφορικής στις 19 Ιανουαρίου 2020

Μια ημερίδα με παρουσία επιχειρήσεων από τον κλάδο της πληροφορικής, συνεντεύξεις, LinkedIn tips, workshops, συμβουλές αναφορικά με τα εργασιακά δικαιώματα και networking με YouTubers, experts της πληροφορικής, διοργανώνει για πρώτη χρονιά φέτος το Skywalker.gr στο πλαίσιο των δράσεών του «Επί το Έργον».





Το #JobDay DEV θα διεξαχθεί στο Σεράφειο του δήμου Αθηναίων, Πειραιώς & Πέτρου Ράλλη, την Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2020 από τις 12:00 έως τις 20:00.





Η είσοδος είναι ελεύθερη για τους επισκέπτες.





Βασικός σκοπός του #JobDay DEV, που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του δήμου Αθηναίων, του GRECA (Greek eCommerce Association), του ΣΕΠΒΕ (Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος) και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) είναι η φυσική συνάντηση όσων αναζητούν το επόμενο βήμα στην καριέρα τους με τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς οργανισμούς του κλάδου της πληροφορικής.



Το #JobDay DEV απευθύνεται σε: Mobile Developers, Back-end Developers, Front-end Developers, Full Stack Developers, Sys Admins, Dev Ops, Network Engineers, Database Administrators, Data Analysts, Hardware Engineers, Software Engineers, Help-desk Agents, ERP Developers, Web Designers, IT Administrators και IT Managers / Directors.







Οι επισκέπτες του #JobDay DEV θα έχουν την ευκαιρία:



Να πραγματοποιήσουν συνεντεύξεις με εταιρίες οι οποίες αναζητούν προσωπικό στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής.

Να παρακολουθήσουν δωρεάν σεμινάρια από τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου με έμπειρους εισηγητές.

Να ανταλλάξουν απόψεις στον τομέα της τεχνολογίας και της πληροφορικής με έμπειρα στελέχη του κλάδου.

Να μοιραστούν ιδέες, σκέψεις και γνώσεις μεταξύ τους.

Να λάβουν συμβουλές για το προφίλ τους στο LinkedIn.

Να ενημερωθούν και να λάβουν συμβουλές από εργασιακούς συμβούλους για τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.

Να συνομιλήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να γνωρίσουν από κοντά τους SocialNerds, Έλληνες YouTubers, experts του προγραμματισμού.



Όσοι επιθυμούν να επισκεφθούν το #JobDay DEV μπορούν να δηλώσουν δωρεάν συμμετοχή στο https://jobdays.gr/jobday-dev και να ανεβάσουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην αντίστοιχη φόρμα.

Το Skywalker.gr είναι το πρώτο site που δραστηριοποιήθηκε στην αναζήτηση εργασίας στην Ελλάδα, ήδη από το 1999. Σήμερα παραμένει η μοναδική ελληνική ιστοσελίδα στον χώρο και η πρώτη επιλογή στην αναζήτηση εργασίας. Tο 2018 περισσότερες από 8.500 εταιρίες δημοσίευσαν στο www.skywalker.gr περισσότερες από 82.000 αγγελίες για όλες τις ειδικότητες, με τις ετήσιες επισκέψεις να προσεγγίζουν τις 8.000.000.





Site: https://jobdays.gr/jobday-dev

Facebook Event: https://www.facebook.com/events/594554521298487/





Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ, επικοινωνήστε:

Μαίρη Κατσαπρίνη, Events Marketing Director, Skywalker.gr, 210 9730280, εσωτ. 231, mkatsaprini@skywalker.gr