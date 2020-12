Νέο τμήμα Ειδικοτήτων και Ειδικών Αδειών ΣμηΕΑ από την GeoSense UAS Academy, 14-15 Δεκεμβρίου!

Οι ειδικότητες:

Εξ' αποστάσεως εκπαίδευση, Πιστοποίηση από την Υ.Π.Α.

Eιδικότητα νυχτερινών πτήσεων (Night Flights)

Ειδικότητα εναερίων εργασιών (Aerial Works) για φωτογραμμετρία, επιθεωρήσεις, γεωργία ακριβείας, αεροφωτογραφήσεις, βιντεολήψεις

Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση με επέκταση οπτικής επαφής (Extended Visual Line of Sight – EVLOS)

Ειδικότητα πτήσεων σε απόσταση πέραν οπτικής επαφής (Beyond Visual Line of Sight – BVLOS)

Ικανότητα επί αεροπλάνου (σταθερή πτέρυγα – Fixed Wing)

