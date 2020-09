Όλη η μουσική πλέον είναι στο Internet

Την 1η Οκτώβρη, δυναμώνουμε την ένταση – γιορτάζουμε την Παγκόσμια Μέρα Μουσικής την ίδια ημερομηνία από το 1975 μέχρι σήμερα. Στην 45η επέτειο της μελωδικής μέρας, ο ήχος θα έρχεται απευθείας από το διαδίκτυο.

Ψηφιακή μουσική

Το online streaming αντικαθιστά την αγορά των CD και τα podcasts έρχονται και παίρνουν τη θέση του ραδιοφώνου – τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι άνθρωποι αλλάζουν τις συνήθειές τους γύρω από το χώρο της μουσικής βιομηχανίας με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στο μέσο μιας ραγδαίας εξέλιξης. Μόνο τον τελευταίο χρόνο, τα κέρδη των υπηρεσιών streaming αυξήθηκαν κατά 32% (στοιχεία από την Counterpoint Research). Το 2019, οι υπηρεσίες streaming στην αγορά της κεντρικής Βόρειας Αμερικής κατέκτησαν το 79,5% σε συνολικά κέρδη (επίσημες μετρήσεις από τον Οργανισμό Μουσικής Βιομηχανίας της Αμερικής). Αυτό σημαίνει ότι η εποχή του CD έχει φτάσει στο τέλος της. Οι Έλληνες λάτρεις της μουσικής δεν αποτελούν εξαίρεση. Στην Ελλάδα, το 2018, το 54% των συνολικών εσόδων στη μουσική βιομηχανία προήλθε από πλατφόρμες streaming.

Οι επιτυχίες στο streaming

Η Σουηδική εταιρία Spotify® είναι μια από τις εταιρείες που έχουν το μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς στον τομέα της ψηφιακής μουσικής. Πρακτικά το όνομα της εταιρείας έχει συνδεθεί άρρηκτα με το streaming της μουσικής. Συνολικά υπάρχουν 138 εκατομμύρια συνδρομητές premium και 299 εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως (μέχρι το δεύτερο τετράμηνο του 2020). Ποίοι καλλιτέχνες είναι στα trending το τελευταίο διάστημα; Πέρσι, ήταν ο Αμερικανός pop τραγουδιστής Post Malone, του οποίου τα τραγούδια αναπαρήχθην πάνω από 6,5 δισεκατομμύρια φορές σύμφωνα με τη λίστα των most-streamed καλλιτεχνών στο Spotify. Μαζί με τον Malone στην πρώτη τριάδα ήταν δύο ακόμα ταλαντούχοι καλλιτέχνες, η Billie Eilish και η Ariana Grande. Η Eilish, που πρόσφατα έκλεισε τα 18, κατέκτησε τον τίτλο του most-streamed άλμπουμ της χρονιάς με το "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", ενώ η Ariana Grande είναι η πιο επιτυχημένη τραγουδίστρια της δεκαετίας σύμφωνα με τα streaming που έχει. Μιας και μιλάμε για την τελευταία δεκαετία, αξίζει να σημειωθεί ότι: Από το 2010, το τραγούδι "Shape of You" του Ed Sheeran είναι αυτό που αναζητήθηκε περισσότερο μέσα στους servers του Spotify. Το επιτυχημένο single του Βρετανού μουσικού παραμένει στην κορυφή των πιο δημοφιλών τραγουδιών.

Ο ισχυρός ήχος απαιτεί ισχυρό Internet

Παρόλα αυτά, η εποχή του streaming έχει και αυτή νέες προκλήσεις. Παλιότερα η μουσική ψυχαγωγία γινόταν μέσα από κασέτες ή CD στο σπίτι και το αυτοκίνητο, όπου υπήρχε η δυνατότητα και το μόνο πρόβλημα που μπορεί να υπήρχε ήταν οι γρατσουνιές στα CD για να μην μπορούμε να απολαύσουμε την αγαπημένη μας μουσική. Τώρα το πρόβλημα που προκύπτει είναι η σύνδεση στο Internet και κατά πόσο αυτή είναι αρκετά ισχυρή ώστε να μην νιώθει ο ακροατής ότι ο DJ έχει αποκοιμηθεί πάνω στα deck. Και αυτό ισχύει και εκτός αλλά και εντός του σπιτιού. Πολλά οικιακά δίκτυα θα υπερφορτωθούν σχετικά σύντομα αν υπάρχουν πολλά μέλη του σπιτιού που θέλουν να χρησιμοποιήσουν το Internet παράλληλα. Ο λόγος για το πρόβλημα που προκύπτει θα είναι είτε η λανθασμένη κατανομή της ταχύτητας στην κάθε συσκευή είτε η ανεπαρκής κάλυψη του WiFi στο χώρο.

Για αυτό η απρόσκοπτη μουσική απόλαυση ξεκινά με ένα σταθερό οικιακό δίκτυο, το οποίο αποκτάται ευκολότερα με προσαρμογείς Powerline. Χρησιμοποιούν την υπάρχουσα ηλεκτρική καλωδίωση ως «αυτοκινητόδρομο» δεδομένων και μετατρέπουν οποιαδήποτε πρίζα σε σημείο πρόσβασης WiFi ή σύνδεσης μέσω καλωδίων LAN. Τα πλεονεκτήματα των Powerline, όπως αυτά της σειράς Magic της devolo, τον ηγέτη στον τομέα των Powerlines, είναι ξεκάθαρα: Οι τοίχοι και οι οροφές δεν επιβραδύνουν πλέον τις συνδέσεις και επειδή μπορείτε να μετακινήσετε τους προσαρμογείς σε νέες τοποθεσίες όπως και όποτε θέλετε, το γρήγορο Internet θα φτάνει πάντα εκεί που το χρειάζεστε. Μπορεί ακόμη να καλύψει και το υπόγειο ή τον κήπο και να προσφέρει στο επόμενο πάρτι το σωστό soundtrack - φυσικά μέσω Ιnternet streaming.

Τιμές και διαθεσιμότητα

Το νέο Magic 2 WiFi next είναι διαθέσιμο σε φυσικά και ηλεκτρονικά καταστήματα: Το Starter Kit περιλαμβάνει δύο προσαρμογείς στην τιμή των 199,90€ (με τον ΦΠΑ) και καλύπτει ένα σπίτι περίπου στα 90 m². Το devolo Magic 2 WiFi next multiroom kit, καλύπτει επιφάνειες περίπου στα 180 τ.μ., περιλαμβάνει τρεις προσαρμογείς και κοστίζει 299,90€ (με τον ΦΠΑ). Για να επεκτείνετε ένα ήδη υπάρχον δίκτυο Magic, το Magic 2 WiFi next είναι διαθέσιμο και μεμονωμένο στην τιμή των 129,90€ (με τον ΦΠΑ).

Η devolo παρέχει εγγύηση κατασκευαστή τριών ετών για τις συσκευές της. Σε περίπτωση βλάβης εντός της εγγύησης γίνεται άμεση αντικατάσταση του προϊόντος. Η τεχνική υποστήριξη παρέχεται Δε - Πα από 09:00 έως 17:00, στα ελληνικά, στο τηλ. +30 22210 84387 με χρέωση αστικής κλήσης από σταθερό τηλέφωνο. Η τιμή διαφοροποιείται για κλήσεις από το εξωτερικό.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να έχετε ένα τέλειο οικιακό δίκτυο, επισκεφθείτε το www.devolo.gr