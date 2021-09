Χάρης Μπρουμίδης: Η ψηφιακή υγεία και τα δίκτυα νέας γενιάς καταλύτης για την ανάπτυξη και τον μετασχηματισμό της περιφέρειας

Η πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας μέσω της τεχνολογίας και της τηλεϊατρικής μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιφέρειας και να στηρίξει την πρόοδο των απομακρυσμένων περιοχών, σύμφωνα με τα συμπεράσματα σχετικής συζήτησης, που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 στις Βρυξέλλες με τη συμμετοχή του πρόεδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Vodafone Ελλάδας, Χάρη Μπρουμίδη.



Ο επικεφαλής της Vodafone Ελλάδας συμμετείχε στην ημερίδα “Health Access In Rural Areas: The Need For A Long-Term Vision In Europe”, που συνδιοργανώθηκε από την συμμαχία All Policies for a Healthy Europe – στην οποία η Vodafone σύντομα θα γίνει μέλος – και την οργάνωση RUMRA & Smart Villages Intergroup, με αντικείμενο τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι απομακρυσμένων περιοχών στις υπηρεσίες υγείας- ένα θέμα επίκαιρο εξ αιτίας της πανδημίας.



Όπως τόνισε ο Χάρης Μπρουμίδης, για την οικονομία της περιφέρειας τα δίκτυα νέας γενιάς είναι η κρίσιμη υποδομή που θα προσφέρει ευκαιρίες στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, τη βελτίωση της αγροτικής παραγωγής και την καλύτερη διάθεση υπηρεσιών προς τους πολίτες, όπως η πρόσβαση στην υγεία.



Επίσης, επισήμανε ότι η εκπλήρωση των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας για την Ευρώπη σε αυτές τις περιοχές θα απαιτήσει σημαντική αρωγή από τις κυβερνήσεις, οι οποίες τώρα έχουν την ιστορική ευκαιρία να υποστηρίξουν τη δημιουργία σύγχρονων ψηφιακών υποδομών σε απομακρυσμένες περιοχές, μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, ενθαρρύνοντας παράλληλα τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ του κράτους και του κλάδου των τηλεπικοινωνιών για το κλείσιμο του ψηφιακού χάσματος.







Σύμφωνα με τον επικεφαλής της Vodafone Ελλάδας, οι τεχνολογίες της υγείας μπορούν να προσφέρουν σημαντικά οφέλη σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, όπου η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας δεν είναι ούτε εύκολη ούτε δεδομένη. Η ψηφιακή υγεία, τόνισε, αποτελεί μία πρώτης τάξης ευκαιρία για τη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ κέντρου και περιφέρειας μέσα από την πλέον βέλτιστη χρήση πόρων και την καλύτερη διάγνωση και εκπαίδευση, κάνοντας έτσι τις υπηρεσίες υγείας πιο προσβάσιμες για όλους.



Μάλιστα, ο Χάρης Μπρουμίδης επισήμανε ότι η Vodafone μπορεί να συμβάλλει σε αυτήν την εξέλιξη, καθώς η θυγατρική της Vodafone Ελλάδας, Vodafone Innovus έχει επιλεγεί από τον όμιλο ως ένα από τα παγκόσμια κέντρα έρευνας και ανάπτυξης γύρω από το Internet of Things και τις εφαρμογές ψηφιακής υγείας. Ενώ, παράλληλα, διαθέτει την εμπειρία της 14ετούς λειτουργίας του προγράμματος Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone, το οποίο εφαρμόζεται σε περισσότερες από 100 απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας σε δυνητικά πάνω από 500.000 πολίτες.



«Εάν κινηθούμε γρήγορα, θα διαπιστώσουμε ότι η πρόσβαση στις ψηφιακές υποδομές μπορεί να συμβάλλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, καθώς η συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων είναι απαραίτητη για την οικονομική ανάπτυξη και την καθημερινότητα των πολιτών, αλλά και προαπαιτούμενο για την διείσδυση του οφέλους των νέων τεχνολογιών», τόνισε.



Ο Χάρης Μπρουμίδης εξήγησε ότι τα ψηφιακά δίκτυα υπήρξαν καταλυτικά κατά την περίοδο της πανδημίας, υποστηρίζοντας την τηλεργασία, την τηλεκπαίδευση και τη συνέχιση της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας των πολιτών. Και επισήμανε ότι η περαιτέρω διείσδυση των δικτύων νέας γενιάς στην περιφέρεια θα υποστηρίξει τους τέσσερις πυλώνες[1] που έχει ορίσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ευρώπη των περιφερειών.



Η ψηφιακή υγεία και οι ψηφιακές τεχνολογίες μπορούν να βελτιώσουν την πρόληψη, τη διάγνωση, την αποθεραπεία, την παρακολούθηση των ασθενών και τη διαχείριση των υγειονομικών θεμάτων, επισήμανε και πρόσθεσε ότι τα δίκτυα νέας γενιάς μπορούν όχι μόνο να ενδυναμώσουν ιατρούς και ασθενείς, αλλά και να προσφέρουν ευκαιρίες για ολόκληρη το οικοσύστημα παραγωγής αξίας της υγείας.



Η εμπειρία από το πρόγραμμα Τηλεϊατρικής του Ιδρύματος Vodafone έχει δείξει τα οφέλη της χρήσης τεχνολογίας: σχεδόν το 75% των ασθενών ανέφερε ότι έχει μειωθεί η ανάγκη να μεταβούν στο νοσοκομείο, ένας στους δύο επισήμανε ότι η πρόσβαση σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας υγείας έχουν βελτιωθεί, ενώ η πλειονότητα των ιατρών παραδέχθηκε τόσο τη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών όσο και την αποφυγή δημιουργίας συμφόρησης στα περιφερειακά νοσοκομεία. Σύμφωνα με τον Χάρη Μπρουμίδη, πέρα από τις επενδύσεις σε ψηφιακά δίκτυα, θα απαιτηθούν και άλλες πρωτοβουλίες για τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, όπως η καλλιέργεια των δεξιοτήτων.



Στην ημερίδα συμμετείχαν με χαιρετισμό η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Dubravka Šuica, αρμόδια για τη Δημοκρατία και τη Δημογραφία, ο ευρωβουλευτής Tomislav Sokol (EPP, HR), αντιπρόεδρος της ομάδας RUMRA & Smart Villages Intergroup και πρέσβης της συμμαχίας All Policies for a Healthy Europe Well-Being, ο Zeger Vercouteren, Vice-President Government Affairs & Policy EMEA and Global Supply Chain, Johnson & Johnson, αλλά και οι Ana Moreno Monroy, Policy Analysis, Rural Studies Section από τον ΟΟΣΑ, Dr. Stanimir Hasardzhiev, Γεν. Γραμματέας της EU Patient Access Partnership (PACT) και Marion Eckardt, πρόεδρος της European Leadership Association for Rural Development (ELARD).