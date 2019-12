YouTube Rewind: Τι είδαμε και τι ακούσαμε το 2019 στην Ελλάδα

Το #YouTubeRewind είναι και πάλι εδώ για να μοιραστεί τις λίστες με τα πιο δημοφιλή βίντεο του 2019 στην Ελλάδα. Οι λίστες αυτές περιλαμβάνουν τα αγαπημένα music και non music βίντεο και καταρτίζονται σύμφωνα με τις προτιμήσεις των χρηστών του YouTube, με βάση τις προβολές (views), τον αριθμό των κοινοποιήσεων (shares), τα σχόλια και τα likes κατά τη διάρκεια της χρονιάς.



Στις 3 πρώτες θέσεις του φετινού Top 10 των Μουσικών Βίντεο, κυριαρχεί το νέο ελληνικό ραπ που όπως φαίνεται, αποτελεί το πιο δυνατό μουσικό trend της χρονιάς. Στην πρώτη θέση βρίσκεται το Calliente των Mente Fuerte, Hawk & Baghdad, ακολουθεί το Déjàvu των Hawk & Sapranov ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται το Senorita, του Snik με την Tamta.



Στα Μη-Μουσικά Βίντεο, οι 3 πρώτες θέσεις του Top 10 έχουν γέλιο και... Mama! Πρώτοι οι Ράδιο Αρβύλα, στην κατηγορία Ειδήσεις και Πολιτική, με την παρωδία του ομώνυμου τραγουδιού του Sin Boy, που έκανε μια από τις πιο τρελές επιτυχίες της τελευταίας πενταετίας. Δεύτερος ο κυρ-Αλέκος, ο Έφορος, με ένα bonus βίντεο στην κατηγορία Κωμωδία, από αυτά που φέρνουν χιλιάδες views. Η τριάδα συμπληρώνεται και πάλι με... Mama, στην κατηγορία Ψυχαγωγία, αυτή τη φορά μέσα από τη συνέντευξη του Sin Boy στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.



Mε περισσότερες από 500 ώρες περιεχομένου να γίνονται upload κάθε λεπτό, το YouTube είναι ο κορυφαίος παγκόσμιος προορισμός για online βίντεο και πόλος έλξης μιας γενιάς που έχει μεγαλώσει παρακολουθώντας αυτό που θέλει, τη στιγμή που το θέλει, σε οποιαδήποτε διαθέσιμη συσκευή.



Δείτε παρακάτω τις λίστες του YouTube Rewind με τα πιο δημοφιλή video για την Ελλάδα:



Δημοφιλέστερα Μουσικά Video:



1. Mente Fuerte, Hawk, Baghdad - Caliente (Official Music Video 4K)

2. HAWK & SAPRANOV - DEJA VU (Official Music Video 4K)

3. SNIK x Tamta - SENORITA (Official Music Video)

4. Νίκος Οικονομόπουλος - Βαλ' Το Τέρμα (Official MusicVideo)

5. TOQUEL ft. LIGHT - STARS (Prod. by Sin Laurent)

6. TOQUEL - Business (Prod. by Sin Laurent)

7. Claydee & Eleni Foureira - Loquita (Official Video)

8. TOQUEL - Netflix ft Hawk (Prod. by Sin Laurent)

9. ΝΙΝΟ Ξυπολιτάς - Παράνοια - Official Music Video

10. Γιώργος Μαζωνάκης - Οινόπνευμα Φτηνό - Official Lyric Video



Δημοφιλέστερα Μη-Μουσικά Video:



1. Μαμά - Radio Arvyla Cover

2. Κυρ Αλέκος, ο έφορος: BonusVideo

3. THE 2NIGHT SHOW - Sin Boy

4. "Greece the Musicult" - (Μάρκος Σεφερλής - Δελφινάριο 2018)

5. Ιωάννα Τούνη | ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ #13

6. Cretan CASA DE PAPEL | Η Τέλεια Νοθεία !

7. Δυολόγια... | SissyChristidou

8. Master Class | Ομελέτα

9. Q&A με τον TUS! | 2J

10. Δώσαμε 1000€ ΣΕ ΝΤΕΛΙΒΕΡΑΔΕΣ!