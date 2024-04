Μια νέα πλατφόρμα που λειτουργεί με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησαν για την KLM το ACE Ai Studio και το digital agency Born05 που είχε προηγουμένως αναπτύξει με επιτυχία το iFly Magazine. Ξεκινώντας το λανσάρισμά της παγκοσμίως από την Ελλάδα, η πλατφόρμα ταξιδιωτικής έμπνευσης με το όνομα ‘Ask Atlas’ παρέχει προσωποποιημένη βοήθεια στους ταξιδιώτες που πετούν με KLM και πρόκειται να βγει σταδιακά στον αέρα σε 40 χώρες και 12 γλώσσες. Επισκεφθείτε το https://inspiration.klm.com/GR_EN και ταξιδέψτε σε έναν κόσμο πολλών πιθανών προορισμών.

Το Ask Atlas είναι το πρώτο στο είδος του και προσφέρει διαισθητικά στους ταξιδιώτες προσωποποιημένη ταξιδιωτική έμπνευση, βοηθώντας τους να σχεδιάσουν το ιδανικό ταξίδι. Με περισσότερες από 60.000 Ai-generated ταξιδιωτικές συμβουλές το Ask Atlas είναι ο συγκυβερνήτης σας για να εξερευνήσετε τον επόμενο προορισμό με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις σας. Η Fabiënne Aertse, Campaign Marketing Manager στην KLM, δήλωσε: “Η KLM είναι γνωστή για το υψηλής ποιότητας ταξιδιωτικό περιεχόμενο. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης κάναμε ένα μεγάλο βήμα στο να το προσωποποιήσουμε. Το ψηφιακό μας περιοδικό iFly KLM έδωσε πολλούς λόγους στους επιβάτες μας να ταξιδεύουν για χρόνια, και τώρα το Ask Atlas δίνει τους δικούς σας λόγους για να ταξιδέψετε. Πρόκειται για την αρχή του εξατομικευμένου περιεχομένου, που δημιουργεί κάτι για τον καθένα για να ανακαλύψει”.

Ο Sjors van Hoof, επικεφαλής του ACE Ai Studio, πρόσθεσε: “Η KLM είναι μια εταιρία που πρωτοπορεί και βρισκόταν πάντα στην πρώτη γραμμή της υιοθέτησης νέων τεχνολογιών. Το Ask Atlas είναι η έμπνευση για το ταξίδι του μέλλοντος. Με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, η KLM μπορεί να εκτελέσει υψηλού επιπέδου καμπάνιες περιεχομένου. Κάνουμε την ποικιλία και την κλίμακα του περιεχομένου διαχειρίσιμη, προσωπική και σε συνέπεια με το brand. Μια κορυφαία και συγκεκριμένη εφαρμογή του Ai”.