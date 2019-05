'In the Blink' - Anthill Films

Σε οποιοδήποτε είδος ποδηλασίας, οι αναβάτες απολαμβάνουν περισσότερο την διαδρομή όταν την κάνουν με φίλους.

«Το mountain biking είναι ένα αρκετά μεγάλο άθλημα, αλλά η σκηνή του freeriding είναι πολύ μικρή. Υπάρχουν freeriders που συμμετέχουν στο Rampage και σε κινηματογραφήσεις ή sloperstylers που απλά τρέχουν σε αγώνες. Συνολικά είναι γύρω στα 30 άτομα. Το mountain biking είναι ένα κοινό πάθος μεταξύ όλων μας. Πριν χρόνια δεν μπορούσα να μιλήσω καθόλου αγγλικά, όμως δεν χρειάζεται να μιλάς την ίδια γλώσσα για να περάσεις ωραία με κάποιον άλλο». - Thomas Genon, επαγγελματίας αθλητής slopestyle.

H εταιρεία παραγωγής Anthill Films είναι γνωστή για τις κορυφαίες ταινίες που έχει κινηματογραφήσει, όπως είναι οι: Unreal, NotBad, Not2bad και άλλες, με θέμα το mountain bike και σε όλες πρωταγωνιστούν οι καλύτεροι αθλητές του χώρου.

Το 'In the Blink'είναι απόσπασμα της νέας τους ταινίας "Return to earth" που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2019.

Στην ταινία παίζουν οι: Brett Rheeder, Ryan Howard, Casey Brown, Brandon Semenuk, Thomas Vanderham, Matt Hunter Jackson Goldstone, Jakob Jewett, Dane Jewett, Tahnee Seagrave, Kaos Seagrave, Kade Edwards, Joey Schusler, Thomas Genon, Emil Johansson, Reed Boggs, Carson Storch.

Επιμέλεια: Όλγα Φωτιάδου