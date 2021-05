Red Bull Art of Motion 2021

Ο κορυφαίος freerunning θεσμός επιστρέφει στη χώρα μας το Σάββατο 10 Ιουλίου, δίνοντας για πρώτη φορά ραντεβού στην καρδιά του Πειραιά, το Μικρολίμανο. Ο online qualifier, ανοιχτός για αθλητές από όλο τον κόσμο, μόλις ξεκίνησε, δήλωσε τώρα συμμετοχή!

Το Red Bull Art of Motion επιστρέφει το 2021 και οι καλύτεροι freerunners του κόσμου θα αναμετρηθούν σε μια μοναδική πίστα και αλλά και σε μια ολοκαίνουρια τοποθεσία, στην καρδιά του Πειραιά, στο Μικρολίμανο. Ένα από τα πρώτα λιμάνια της Αττικής με την αμφιθεατρική Καστέλα να υψώνεται γύρω του θα φιλοξενήσει τον κορυφαίο freerunning διαγωνισμό, εκεί όπου οι 18 καλύτεροι αθλητές του κόσμου θα αναδείξουν τα skills τους εν πλω!

Πιο συγκεκριμένα, η 8η χρονιά του Red Bull Art of Motion στη χώρα μας θα διεξαχθεί επάνω στα καταστρώματα δύο πανέμορφων ιστιοφόρων σκαφών! Το μοναδικό σκηνικό σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη του Πειραιά, θα συμπληρώσουν παραπλέοντα ιστιοπλοϊκά και καταμαράν θεατών και καλεσμένων.

Υπάρχουν δύο τρόποι με τους οποίους μπορείς να πάρεις μέρος στο διαγωνισμό. Ο πρώτος είναι μέσα από την εφαρμογή του Red Bull Art of Motion, όπου και ανεβάζεις ένα βίντεο με την συμμετοχή σου για τον Online Qualifier.

