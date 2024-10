της Όλγας Φωτιάδου

Ο Έλληνας Red Bull αθλητής από την Νάξο, Lennart Neubauer, σε ηλικία μόλις 20 ετών, αναδείχθηκε πρώτος στο πρωτάθλημα PWA World Cup στο Fuerteventura, ένα από τα πιο απαιτητικά και γνωστά events στην κοινότητα του παγκόσμιου windsurfing.

Η συνέντευξη του Lennart Neubauer:

Πώς μπήκε στη ζωή σου το freestyle windsurf; Πότε ήταν ο πρώτος αγώνας που πήρες μέρος;

Το freestyle windsurf μπήκε στη ζωή μου αρκετά φυσικά, δεν ήταν μια μέρα που το αποφάσισα. Στην πραγματικότητα, στη Νάξο, οι συνθήκες είναι ιδανικές για freestyle windsurf, και ο τότε προπονητής μου ασχολούνταν κι αυτός με αυτό το άθλημα. Έτσι, ακολούθησα τα βήματά του και μου άρεσε από την αρχή, βλέποντάς το να συμβαίνει μπροστά μου. Μου έκανε εντύπωση ως κατηγορία του windsurf, κι έτσι η μετάβαση ήταν πολύ εύκολη.

Ο πρώτος μου αγώνας ήταν στη Νάξο, την ίδια χρονιά που ξεκίνησα το άθλημα. Ήταν πολύ νωρίς και συμμετείχα περισσότερο για να γνωρίσω άλλους αθλητές. Ωστόσο, ο πρώτος αγώνας στον οποίο πήγα με στόχο ήταν το Πανευρωπαϊκό κάτω των 13 στην Κροατία το 2015. Εκεί κέρδισα, κάτι που ήταν απρόσμενο για μένα και για όλους. Σε εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πόσο πολύ μου άρεσε ο αγώνας σαν αίσθηση. Επιπλέον, γνώρισα έναν από τους καλύτερούς μου φίλους, κάτι που έκανε αυτή την εμπειρία ακόμα πιο αξέχαστη.

Πόσο είχες προετοιμαστεί για το trick που σε έκανε να κερδίσεις το παγκόσμιο πρωτάθλημα;

Το freestyle windsurf είναι ουσιαστικά σαν ακροβατικά στο νερό, οπότε ακολουθώ κι εγώ μια συγκεκριμένη ρουτίνα με έξι κόλπα – τρία προς τα δεξιά και τρία προς τα αριστερά – που πρέπει να εκτελέσω στον αγώνα. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, επικεντρώνομαι στο να τελειοποιήσω αυτά τα κόλπα σε κάθε πιθανή συνθήκη: με λίγο ή πολύ αέρα, με μικρά ή μεγάλα κύματα, έτσι ώστε να είμαι έτοιμος για οτιδήποτε μου φέρει ο αγώνας.

Η προετοιμασία μου περιλαμβάνει εξάσκηση σε αυτές τις συνθήκες αλλά και με χρονομέτρηση, γιατί κάθε αγώνας διαρκεί 7-9 λεπτά. Μέσα στη μέρα μου κάνω μέχρι και 10 heats (mini αγώνες) για να αποκτήσω καλύτερη αίσθηση του χρόνου.

Πώς ξεκινάει η μέρα σου; Ποια είναι τα αγαπημένα σου spot για προπόνηση;

Όταν βρίσκομαι στη Νάξο, η μέρα μου είναι αρκετά απλή, θα μπορούσε κανείς να την πει και λίγο μονότονη. Ξυπνάω νωρίς, γύρω στις 6-7 το πρωί, και προσπαθώ κάθε μέρα να κάνω διατάσεις. Μετά από ένα καλό πρωινό, αν έχει αέρα, ξεκινάω τις προπονήσεις μου. Συνήθως κάνω 2 με 3 προπονήσεις μέσα στη μέρα. Η πρώτη ξεκινά γύρω στις 8-9 το πρωί. Μετά, γυρίζω σπίτι για φαγητό και επιστρέφω στην παραλία για τη δεύτερη προπόνηση, που είναι πιο εκτεταμένη, γύρω στις 14:00-16:00. Μετά από ένα ακόμα διάλειμμα για φαγητό, κάνω την τελευταία προπόνηση το απόγευμα, γύρω στις 18:00-19:00, και μετά γυρίζω σπίτι για να ξεκουραστώ και να κοιμηθώ.

Μέσα στη σεζόν, δεν έχω πολύ χρόνο για κάτι άλλο εκτός από την προπόνηση. Στην preseason, ωστόσο, προσθέτω και πολύ γυμναστήριο στο πρόγραμμά μου.

Αγαπημένα μου spot για προπόνηση, με διαφορά το Νο1 είναι η Νάξος. Δεν το λέω απλώς επειδή μεγάλωσα εκεί – αν και είναι το home spot μου – αλλά πραγματικά πιστεύω ότι είναι το καλύτερο μέρος στην Ευρώπη για να μάθει κάποιος freestyle windsurf. Ακόμα και στο επίπεδο που βρίσκομαι τώρα, προετοιμαζόμενος για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, θεωρώ ότι η Νάξος είναι ιδανική.

Εκτός από τη Νάξο, υπάρχουν επίσης εξαιρετικά spot στα Κανάρια Νησιά, όπου περνάω 3 μήνες κάθε καλοκαίρι. Επίσης, στην Ισπανία, η Ταρίφα είναι ένα ακόμα πολύ καλό μέρος για προπόνηση. Τέλος, μου αρέσει ιδιαίτερα η Νότια Αφρική, όπου πηγαίνω κάθε Ιανουάριο για 1-2 μήνες. Σχεδόν κάθε ήπειρος έχει τρομερά spot για windsurf, οπότε υπάρχουν πολλές επιλογές για εξαιρετική προπόνηση παγκοσμίως.

Πώς βλέπουν οι κάτοικοι της Νάξου το άθλημα που κάνεις;

Πιστεύω ότι οι κάτοικοι της Νάξου γνωρίζουν ότι κάνω windsurf, αλλά ίσως δεν έχουν ακριβώς εικόνα για το τι είναι αυτό, πώς είναι και τι ακριβώς κάνω. Αυτό είναι φυσιολογικό, γιατί θυμάμαι και εγώ πριν ξεκινήσω το άθλημα, δεν είχα ιδέα τι ήταν το windsurf. Ωστόσο, ελπίζω ότι όσο περνάει ο καιρός, το άθλημα θα γίνει πιο γνωστό και θα ξεκινήσουν περισσότεροι ντόπιοι να το δοκιμάζουν. Αν υπάρξουν οι κατάλληλες υποδομές, ώστε ο κόσμος να μπορεί να δοκιμάσει, πιστεύω ότι τότε όλοι θα καταλάβουν το άθλημα πολύ καλύτερα.

Έχεις συγκεκριμένη νοοτροπία; Κάτι που όλοι οι αθλητές χρειάζονται πραγματικά;

Η νοοτροπία που με βοηθάει πολύ, ειδικά μετά τον τραυματισμό μου, είναι το να ζω κάθε στιγμή και να μην αφήνω το μυαλό μου να ξεφεύγει ώρες, μέρες ή μήνες στο μέλλον. Προσπαθώ πάντα να βρίσκομαι στο παρόν, και αυτό με βοηθάει πραγματικά πολύ, ειδικά στους αγώνες. Το άγχος που μπορεί να δημιουργήσει ένας αθλητής στον εαυτό του συνήθως προέρχεται από σκέψεις όπως “τι θα γίνει αν χάσω;” ή “τι θα γίνει αν νικήσω;” ή ακόμα και “τι θα πούνε οι άλλοι;”. Το άγχος δεν έρχεται από το ίδιο το σπορ, αλλά από τις απαιτήσεις που βάζει κανείς στον εαυτό του. Αν καταφέρω να παραμείνω στο παρόν κατά τη διάρκεια του αγώνα, τότε το άγχος εξαφανίζεται, και αυτό είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα στο αγωνιστικό κομμάτι.

Είσαι ο πρώτος Έλληνας παγκόσμιος πρωταθλητής στο freestyle windsurf. Ξεχώρισες ανάμεσα σε πολλές χώρες. Πώς νιώθεις για αυτό;

Αυτό ήταν από τα πρώτα πράγματα που μου μπήκαν στο μυαλό όταν πήρα τον τίτλο. Είμαι πάρα πολύ περήφανος γι’ αυτό και για το γεγονός ότι η Ελλάδα τώρα έχει κερδίσει παγκόσμιο τίτλο στο freestyle windsurf. Πριν από τον Κακλαμανάκη, δεν υπήρχε Έλληνας που να έχει φτάσει σε αυτό το επίπεδο, και ο Κακλαμανάκης είναι σίγουρα ένας από τους πιο δυνατούς αθλητές που έχουν περάσει ποτέ στο windsurf.

Ξεκίνησα πριν από περίπου έξι χρόνια τους πρώτους μου αγώνες σε παγκόσμιο επίπεδο και ήμουν ο μόνος Έλληνας. Τώρα, όμως, είμαστε περίπου 4 σε όλες τις κατηγορίες, και αυτό είναι πραγματικά πολύ όμορφο, γιατί τα τελευταία 20 χρόνια δεν υπήρξαν τόσοι Έλληνες που να έχουν συμμετάσχει σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό με κάνει πιο χαρούμενο από όλα και είμαι πάρα πολύ περήφανος που είμαι ο πρώτος Έλληνας που έχει κερδίσει παγκόσμιο τίτλο.

Υπήρξαν δύσκολες στιγμές στην αρχή της καριέρας σου;

Ναι, στην αρχή όταν ξεκίνησα, ήμουν πολλές φορές μόνος μου. Έκανα πολλές φορές προπόνηση μόνος μου, κυρίως τον χειμώνα, για πολλούς μήνες. Σαν παιδί, σίγουρα ήθελα και εγώ να έχω τους φίλους μου και τις παρέες μου, αλλά ήταν θυσίες που έπρεπε να γίνουν από μικρή ηλικία. Έτσι, επέλεγα συνεχώς να πάω και να κάνω προπόνηση μόνος μου, στο κρύο και στη βροχή, και όχι να βρίσκομαι με φίλους και παρέες. Ναι, αυτό ήταν σίγουρα δύσκολο στην αρχή, αλλά όσο το έκανα, τόσο περισσότερο αγάπησα το άθλημα. Αυτή η δυσκολία, τελικά, δεν την βλέπω πια ως δυσκολία, γιατί μου έδινε και μου δίνει τόσο πολλά το άθλημα, που ό,τι δυσκολία και να υπήρχε, στο τέλος άξιζε κάθε κόπο.

Τι σου προσφέρει το Red Bull και σου δίνει extra φτερά;

Το Red Bull με έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, και κυρίως το 2022, όταν είχα έναν σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο. Ήμουν εκτός θάλασσας για πάνω από 1 χρόνο, και το Red Bull μου έδωσε τη δυνατότητα να πάω στο κέντρο αποκατάστασης που έχουν στην Αυστρία, όπου έμεινα πάνω από 8 μήνες, on and off, και έκανα εκεί την αποκατάσταση με τους καλύτερους φυσικοθεραπευτές και προπονητές του κόσμου. Πιστεύω πραγματικά ότι χωρίς αυτή τη βοήθεια τότε, δεν θα είχα φτάσει στο ίδιο επίπεδο, οπότε τους ευχαριστώ και θα τους ευχαριστώ για πάντα γι’ αυτή τη δυνατότητα που μου έδωσαν. Επίσης, έχω κρατήσει πολλές επαφές με άλλους αθλητές από τότε και πραγματικά πιστεύω ότι κέρδισα πολλές εμπειρίες σαν αθλητής εκείνη τη χρονιά. Οπότε ναι, με βοηθάνε με πραγματικά πολλούς τρόπους.

Ποια θα έλεγες ότι είναι η μεγαλύτερη πρόκλησή σου ως επαγγελματίας αθλητής;

Πιστεύω ότι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχω ως αθλητής είναι να καταφέρω, τη μέρα του αγώνα, να βρίσκομαι στο σωστό mindset. Αυτό είναι το παν για έναν αθλητή. Έχουμε δύο παγκόσμια κάθε χρόνο, και πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να καταφέρω να έχω το καλύτερο mindset εκείνη τη μέρα. Να νιώθω αυτοπεποίθηση, να είμαι καλά, να είμαι σωματικά υγιής, και αυτό πολλές φορές είναι πραγματικά πολύ δύσκολο. Αλλά είναι αναγκαίο για να πάω καλά σε έναν αγώνα. Οπότε όλη μου η προπόνηση γίνεται με στόχο αυτό: να είμαι συγκεντρωμένος και έτοιμος εκείνη τη σημαντική μέρα.

Φοβήθηκες ποτέ; Είχες κάποιο τραυματισμό ή αντιμετώπισες κάποια δυσκοία που να σε έκανε να τα παρατήσεις;

Ναι, όπως ανέφερα και πριν, εκείνος ο τραυματισμός που είχα στο γόνατο το 2022 σίγουρα μου έβαλε σκέψεις στο μυαλό για το αν θα μπορέσω να επιστρέψω στο ίδιο επίπεδο και πολλές άλλες ερωτήσεις. Πολλά δάκρυα εκείνη τη χρονιά, ήταν πολύ δύσκολος χρόνος, παρόλο που είχα υποστήριξη από πραγματικά παντού. Στο τέλος, όμως, ήταν και πάλι το δικό μου σώμα που έπρεπε να επανέλθει, και η βλάβη ήταν πάνω στο δικό μου σώμα, οπότε ναι, ήταν μια δύσκολη χρονιά. Δεν σκέφτηκα ποτέ να τα παρατήσω, αλλά δεν ήξερα κατά πόσο θα μπορούσα να επιστρέψω, γιατί το windsurf είναι τόσο σκληρό για το σώμα. Αν δεν ήμουν 100% καλά, δεν θα μπορούσα να βρίσκομαι στο υψηλό επίπεδο που απαιτείται για να τρέχω σε παγκόσμιους αγώνες. Οπότε ναι, αυτή ήταν μια μεγάλη δυσκολία που έπρεπε να αντιμετωπίσω.

Τι λατρεύεις περισσότερο σε αυτό που κάνεις;

Αυτό που με έκανε σαν μικρό παιδάκι να αγαπήσω το άθλημα, ήταν η ελευθερία που μου δίνει. Δηλαδή, μπορώ μια μέρα να ξυπνήσω και να πω «θέλω να πάρω το windsurf μου και να πεταχτώ στην Πάρο, να φάω κάτι, να δω κάποιους φίλους και να επιστρέψω ξανά το απόγευμα στη Νάξο». Αυτή η αυτονομία και η ελευθερία είναι που με ελκύουν τόσο πολύ σε αυτό το άθλημα. Και επίσης, το αγωνιστικό κομμάτι του windsurf. Είμαι πολύ ανταγωνιστικός σαν άνθρωπος από μικρός και το format του freestyle windsurf είναι σαν να είμαστε 1v1: κάνω εγώ τα κόλπα μου, τα κάνει και ο αντίπαλος, βγαίνουν τα σκορ και περνάει ο καλύτερος στον επόμενο γύρο. Ζω για αυτές τις στιγμές, οπότε ναι, αυτά τα δύο, το αγωνιστικό και η ελευθερία που μου δίνουν, με κάνουν να λατρεύω αυτό το άθλημα.

Οι στόχοι σου για το υπόλοιπο του 2024…

Παρόλο που φέτος έχω καταφέρει σχεδόν κάθε στόχο που έχω βάλει στο μυαλό μου, έχω πάρει τον πρώτο μου παγκόσμιο τίτλο στο freestyle, είμαι υγιής, ο τελευταίος μου στόχος για φέτος είναι να κερδίσω το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που θα γίνει στη Νάξο, δηλαδή στα νερά όπου μεγάλωσα. Ξέρω το μέρος πάρα πολύ καλά και έχω αρκετά μεγάλες απαιτήσεις για τον αγώνα αυτό. Οπότε, ναι, ο τελευταίος στόχος της χρονιάς θα ήταν να κερδίσω το Πανευρωπαϊκό στη Νάξο.

Τι θα συμβούλευες κάποιον που θέλει να ξεκινήσει freestyle windsurf;

Σε κάποιον που θέλει να δοκιμάσει freestyle windsurf, θα τον συμβούλευα να έχει πάρα πολλή υπομονή. Είναι ένα από τα πιο δύσκολα αθλήματα που τουλάχιστον εγώ έχω δοκιμάσει και θυμάμαι την υπομονή που χρειαζόταν στην αρχή. Κανένας δεν έγινε καλός στο freestyle χωρίς να πέσει αμέτρητες φορές στην αρχή. Επίσης, είναι σημαντικό να βρει κάποια παρέα. Εγώ θυμάμαι ότι μικρός είχα βρει κάποιους φίλους και κάναμε μαζί windsurf και το διασκεδάζαμε 10 φορές παραπάνω. Κυρίως όταν όλοι προσπαθούσαμε να μάθουμε κάποιο κόλπο και μετά το μάθαινε ένας από εμάς, ήταν μεγάλο κίνητρο για να το μάθουν και οι υπόλοιποι. Οπότε, πιστεύω ότι η παρέα είναι πολύ σημαντική στο windsurf. Αν και δεν είναι ομαδικό σπορ, είναι πάντα ωραίο να υπάρχει παρέα για να μαθαίνει κανείς πιο γρήγορα.