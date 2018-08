Η αερόβια άσκηση μπορεί να βοηθήσει στην καταπολέμηση του εθισμού στην κοκαΐνη

Η αερόβια άσκηση, σύμφωνα με τον έλληνα αναπληρωτή καθηγητή Ψυχολογίας στη Σχολή Νευροεπιστημών στο πανεπιστήμιο Buffalo (senior research scientist in the UB Research Institute on Addictions and the Department of Pharmacology and Toxicology in the Jacobs School of Medicine and Biomedical Sciences) Παναγιώτη (Πέτρο) Θάνο, PhD, μπορεί να βοηθήσει στο να αποφύγει ένας ασθενής τον εθισμό που έχει στην κοκαΐνη. Όπως αναφέρει ο καθηγητής Θάνος, ο εθισμός στην κοκαΐνη χαρακτηρίζεται συχνά από κύκλους ανάκαμψης και υποτροπής, όπου το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα παίζουν σημαντικό ρόλο και αποτελούν τα κύρια αίτια μιας υποτροπής.

Για την έρευνά του χρησιμοποίησε ζώα και διαπίστωσε, ότι η τακτική αερόβια άσκηση (μία ώρα σε διάδρομο, πέντε φορές την εβδομάδα) μείωσε τη συμπεριφορά που προκαλείται από το στρες που προκαλείται από την κοκαΐνη. Η άσκηση άλλαξε επίσης τις συμπεριφορικές και φυσιολογικές αντιδράσεις στο άγχος.

Τα άτομα που είναι εθισμένα στην κοκαΐνη έχουν νευρική συμπεριφορά και μη φυσιολογική αντίδραση στο άγχος. Η έρευνα που διεξήχθη από τον καθηγητή Θάνο έδειξε πως η άσκηση μπορεί να μεταβάλει τον τρόπο με τον οποίο δρα η ντοπαμίνη του εγκεφάλου, η οποία ενισχύει τις ιδιότητες φαρμάκων όπως η κοκαΐνη.

Επιπλέον, η άσκηση έχει αποδειχθεί ότι μειώνει τις ορμόνες του στρες και αυξάνει την καλή διάθεση, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων που σχετίζονται με την διακοπή χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

Οι μέχρι σήμερα μελέτες, έχουν ήδη δείξει ότι η αερόβια άσκηση (γνωστή και ως καρδιοαναπνευστική ) είναι μια αποτελεσματική στρατηγική κατά πολλών προβλημάτων σωματικής υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καρδιακών παθήσεων, του διαβήτη και της αρθρίτιδας, μαζί με ορισμένα προβλήματα ψυχικής υγείας, όπως το άγχος και η κατάθλιψη.

Όπως λέει ο καθηγητής στο www.buffalo.edu, τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής έδειξαν ότι η τακτική αερόβια άσκηση θα μπορούσε να αποτελέσει μια χρήσιμη στρατηγική για την πρόληψη υποτροπών, ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος θεραπείας για την αποκατάσταση των ατόμων που κάνουν χρήση κοκαΐνης.

Ωστόσο, συμπλήρωσε ότι είναι απαραίτητη η περαιτέρω έρευνα για να διευκρινιστεί αν αυτά τα αποτελέσματα ισχύουν επίσης για άλλα φάρμακα και ουσίες που προκαλούν εθισμό.

Πηγή: cretalive.gr