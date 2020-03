Η τοποθέτηση του Κ. Φαρσαλινού μετά τις δηλώσεις του Τσιόδρα για τα πραγματικά κρούσματα κορωνοϊού

Η Ζούγκλα δεν έχει κανένα λόγο ούτε να προκαλέσει ούτε να δημιουργήσει έριδες και δημόσιες συγκρούσεις μεταξύ επιστημόνων για το θέμα του κορωνοϊού, τη στιγμή μάλιστα που η χώρα καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η πανδημία.

Όμως είναι σαφές ότι ο λοιμωξιολόγος και εκπρόσωπος του ΕΟΔΥ Σωτήρης Τσιόδρας στη σημερινή του ενημέρωση αναφερόταν στα δημοσιεύματα και στη συνέντευξη του καθηγητή Κωνσταντινού Φαρσαλινου στο zougla.gr.

Το zougla.gr προάγει τον λόγο και επιλέγει τον διάλογο. Άλλωστε, αυτό είναι και το βασικό όπλο της επιστήμης. Στα πλαίσια αυτού του διαλόγου, δείτε τι απαντάει ο Κωνσταντίνος Φαρσαλινός στην προσωπική του σελίδα στο facebook στον Σωτήρη Τσιόρδα, μετά τις δημόσιες δηλώσεις του τελευταίου το απόγευμα της Τετάρτης.

Ακολουθεί η ανάρτηση του Κωνσταντίνου Φαρσαλινού:

«Απέσυρα σήμερα δηλώσεις μου στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και του Open TV, οι οποίες είχαν γίνει λίγες ώρες πριν τις σημερινές επίσημες ανακοινώσεις των αρχών. Δεν υπήρξα ποτέ συνομωσιολόγος ή γραφικός γυρολόγος των καναλιών και των μέσων ενημέρωσης. Θα σταματήσω τις δημόσιες εμφανίσεις στα μέσα ενημέρωσης, τουλάχιστον σε αυτή τη χρονική περίοδο. Οι θέσεις μου έχουν ήδη καταγραφεί, και δεν είναι η ώρα για αντιπαραθέσεις και κοκκορομαχίες μπροστά σε αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Θα συνεχίσουμε τις αναλύσεις από εδώ. Είμαι άλλωστε στην ευχάριστη θέση να μην κριθώ εγώ στο τέλος εκ του αποτελέσματος.

Θα επισημάνω όμως τα εξής, εδώ στο προφίλ μου.

Έπρεπε να παρουσιάσω μια αδρή και πρόχειρη ανάλυση για τα πραγματικά έναντι των καταγεγραμμένων περιστατικών στην Ιταλία συγκρίνοντάς τα με την Νότια Κορέα, σε συνδυασμό με την απόφαση της Ιταλίας να χαλαρώσει τους ελέγχους για κοροναϊό, για να μάθουμε σήμερα ότι τα πραγματικά περιστατικά είναι 2000-3000 (κατά προσέγγιση και με άγνωστη ακρίβεια).

Έπρεπε να επαναλαμβάνω τις τελευταίες μέρες το αυτονόητο (και κοινό μυστικό όλων), ότι ο αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων είναι άκυρος, αναξιόπιστος και πλασματικός, για να μάθουμε σήμερα ότι έχουμε κατ’εκτίμηση 2000-3000 περιστατικά. Δηλαδή 4-7 φορές περισσότερα από τα επιβεβαιωμένα. Η ανάλυσή μου για την Ιταλία, πολύ πρόχειρη και χωρίς τη χρήση πολύπλοκων μοντέλων, κατέληξε ότι τα πραγματικά περιστατικά ήταν 4πλάσια από τα επιβεβαιωμένα.

Ως πολίτης (κι όχι ως επιστήμονας), δεν αισθάνθηκα πανικό όταν μου παρουσίασαν την πραγματική εικόνα σήμερα. Ως πολίτη, θα με κάνει πιο υπεύθυνο να γνωρίζω την πραγματική κατάσταση των 2000-3000 κρουσμάτων (έστω και κατά προσέγγιση), αντί να καθησυχάζομαι με την ψευδαίσθηση των 418 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων. Ως πολίτη, η πληροφορία θα με κάνει να κατανοήσω καλύτερα την έκταση της επιδημίας αντί να πιστεύω ότι είναι σχεδόν αδύνατο να προσβληθώ από τον ιό από 418 άτομα μέσα σε πληθυσμό 10 εκατομμυρίων. Αν συνέβαλα έστω και στο ελάχιστο στην αποκάλυψη της πραγματικότητας, είμαι ικανοποιημένος και μου φτάνει.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων αναφέρει στην τελευταία ανάλυση κινδύνου με ημερομηνία 13 Μαρτίου 2020 (πηγή) : “The speed with which COVID-19 can cause nationally incapacitating epidemics once transmission within the community is established indicates that it is likely that in a few weeks or even days, similar situations to those seen in China and Italy may be seen in other EU/EEA countries or the UK, as more countries report evidence of community transmission.”

Μετάφραση: «Η ταχύτητα με την οποία το COVID-19 μπορεί να προκαλέσει εθνικά δραματικές επιδημίες μόλις η μετάδοση περάσει στην κοινότητα αποδεικνύει ότι είναι πιθανό σε λίγες εβδομάδες ή ακόμα και ημέρες, παρόμοιες καταστάσεις με εκείνες που παρατηρούνται στην Κίνα και την Ιταλία μπορεί να παρατηρηθούν σε άλλες χώρες της ΕΕ ή το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς περισσότερες χώρες παρουσιάζουν στοιχεία μετάδοσης στην κοινότητα.»

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων περιγράφει αυτή την πιθανότητα ως μια πραγματικότητα, και το αναφέρει σε ιστοσελίδα όπου ο καθένας έχει ελεύθερη πρόσβαση. Όταν εγώ απλά μεταφέρω αυτή την εκτίμηση (που δεν είναι καν δική μου) στα κοινωνικά δίκτυα και σε άρθρα μου, διαδίδω fake news και προκαλώ πανικό. Οι δημόσιες προειδοποιήσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νοσημάτων αποτελούν μια ψύχραιμη αξιολόγηση της πραγματικότητας και της πιθανότητας να ξεφύγει η επιδημία, ενώ η επιστολή μου ήταν μια δραματική έκκληση και διασπορά πανικού και fake news. Ας το κρίνει ο καθένας.

Ας υπενθυμίσω εδώ και την πρόσφατη έκκληση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Test, test, test.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων σαφώς και περιγράφει την δυνατότητα σε μια χώρα να κάνει επιλεκτική εξέταση για κοροναϊό σε συγκεκριμένες πληθυσμιακές ομάδες και σε σοβαρά περιστατικά. Επιβεβαιώνω κι εγώ αυτά που ακούστηκαν. Για την ακρίβεια αναφέρει (πηγή): “If resources or capacity are limited, rational approaches should be implemented to prioritise high-yield actions, which include: rational use of confirmatory testing… Testing approaches should prioritise vulnerable populations, protection of social and healthcare institutions, including staff.

Μετάφραση: «Αν οι πόροι ή οι δυνατότητες είναι περιορισμένα, πρέπει να εφαρμοστούν ορθολογικές προσεγγίσεις για να δοθεί προτεραιότητα σε δράσεις υψηλής απόδοσης, οι οποίες περιλαμβάνουν: ορθολογική χρήση των τεστ επιβεβαίωσης (για κοροναϊό)... Η προσέγγιση στα τεστ πρέπει να δώσει προτεραιότητα στους ευάλωτους πληθυσμούς, την προστασία των κοινωνικών και υγειονομικών ιδρυμάτων, συμπεριλαμβανομένων και του προσωπικού».

Έχει λοιπόν τη δυνατότητα μια χώρα να κάνει περιορισμένες αναλύσεις, όταν οι πόροι και οι δυνατότητες είναι περιορισμένα. Τις τελευταίες ημέρες λοιπόν, εγώ και άλλοι επιστήμονες προσπαθήσαμε να κινητοποιήσουμε το υπάρχον δυναμικό και τον εξοπλισμό που αποτελεί ήδη περιουσία της χώρας. Αναδείξαμε την ύπαρξη μεγάλου αριθμού μηχανημάτων PCR σε όλη τη χώρα. Το κάναμε χωρίς κανένα προσωπικό όφελος, χωρίς καμία χρηματική ανταμοιβή. Δεν προσπαθήσαμε να πουλήσουμε καινούργιο εξοπλισμό. Μετά τις πρώτες παρεμβάσεις, παρουσιάζονται στα μέσα ενημέρωσης άρθρα περί έλλειψης κιτ και αναλωσίμων.

Επανήλθαμε αναδεικνύοντας την δυνατότητα πραγματοποίησης των αναλύσεων χωρίς τη χρήση εξειδικευμένων κιτ, μέσω πρωτοκόλλων που έχει δημοσιεύσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενώ προτείναμε την κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων κιτ που υπάρχουν στην χώρα, σε δημόσια και ιδιωτικά ερευνητικά ιδρύματα. Και πάλι, δεν προσπαθήσαμε να πουλήσουμε τίποτα, ούτε επιδιώξαμε προσωπικό χρηματικό όφελος. Τελικά φαίνεται πως τα δημοσιεύματα είναι fake news αφού δεν υπήρξε καμία επίσημη διαβεβαίωση από τις αρχές ότι λείπουν αναλώσιμα.

Κάναμε την προσπάθειά μας, που τελικά δεν είχε νόημα αφού οι αναφερόμενες ελλείψεις δεν επιβεβαιώνονται επίσημα. Πάντως, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νοσημάτων λέει ότι ύποπτο κρούσμα είναι όποιος έχει λοίμωξη αναπνευστικού (εφόσον ο ιός βρίσκεται ήδη στην κοινότητα).

Δεν θα σχολιάσω επί της ουσίας τις ανακοινώσεις για τις ομάδες που θα κάνουν δειγματοληψίες από σπίτι σε σπίτι. Δείτε απλά τι έκανε η Νότια Κορέα με τις δειγματοληψίες μέσα από το αυτοκίνητο, κάτι που ανακοινώθηκε ότι θα εφαρμοστεί και στην Ιρλανδία. Τελικά οφείλουμε να δώσουμε δυο φορές συγχαρητήρια στη Νότια Κορέα, που παρά την πυκνοκατοικημένη δομή της, κατάφερε να ελέγχει μέχρι σήμερα την επιδημία.

Θα συνεχίσουμε τις αναλύσεις από εδώ. Έχουν καταγραφεί όλα όσα ειπώθηκαν, και δεν παίρνω πίσω ούτε μισή κουβέντα απ’όσα λέω. Αλλά θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Η επιστημονική διαφωνία, προάγει τη γνώση και οδηγεί σε πρόοδο. Όμως, όποιος αξιολογότατος επιστήμονας, ή ακόμη και κάτοχος Nobel, με κατηγορήσει ότι διασπείρω fake news και προκαλώ πανικό, θα εκτεθεί ανεπανόρθωτα γιατί θα υποστεί τις συνέπειες της τεκμηρίωσης και των βιβλιογραφικών αναφορών για όλα όσα λέω.