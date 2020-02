Κίνα: Έτοιμο σε χρόνο ρεκόρ το νοσοκομείο για τον κοροναϊό στη Γιουχάν

Ένα νοσοκομείο που έχει κατασκευαστεί ειδικά για τη θεραπεία των μολυσμένων ασθενών από κοροναϊό, πρόκειται να ανοίξει στην πόλη Γιουχάν της Κίνας.

Η εκπληκτικά μεγάλη ιατρική μονάδα κατασκευάστηκε σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, όπως μεταδίδει το ειδησεογραφικό δίκτυο RT.

Το Νοσοκομείο Huoshenshan των 25.000 τετραγωνικών μέτρων και συγκεκριμένα μία από τις δύο νέες εγκαταστάσεις, έχει προγραμματιστεί να αρχίσει να λειτουργεί την Δευτέρα.

#BREAKING Construction work of Huoshenshan Hospital, #Wuhan's makeshift hospital built for treating pneumonia patients infected with the novel #coronavirus completed Sunday morning; the hospital will officially start services from Monday pic.twitter.com/njpeB8xqmG