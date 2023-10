Ζήσης Ψάλλας

Μια νέα μελέτη εντόπισε μια πειστική σχέση μεταξύ ανεπάρκειας βιταμίνης Β12 και χρόνιας φλεγμονής, η οποία σχετίζεται με μια σειρά προβλημάτων υγείας, όπως καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης και νευροεκφυλιστικές διαταραχές. Δημοσιεύτηκε στο Journal of the Science of Food and Agriculture και εξέτασε τις επιδράσεις της συγκέντρωσης της Β12 σε δύο βασικούς φλεγμονώδεις δείκτες τόσο σε ανθρώπους όσο και σε ποντίκια.

Δεδομένου ότι η χρόνια φλεγμονή σχετίζεται με ένα ευρύ φάσμα ασθενειών, η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο η κατάσταση της βιταμίνης Β12 επηρεάζει τη φλεγμονή θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πρόληψη και τη διαχείριση της νόσου. Η IL-6 και η CRP αναγνωρίζονται ευρέως ως βασικοί δείκτες φλεγμονής στην κλινική πράξη. Τα αυξημένα επίπεδά τους σχετίζονται με διάφορες φλεγμονώδεις καταστάσεις και χρόνιες ασθένειες.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δείγματα από μια τυχαιοποιημένη υποενότητα συμμετεχόντων στο PREDIMED, μια μεγάλη ισπανική κλινική δοκιμή, σχεδιασμένη να αξιολογήσει την επίδραση της μεσογειακής διατροφής στην πρωτογενή πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων. Μια αξιολόγηση των επιπέδων της βιταμίνης Β12 στο αίμα και των συγκεντρώσεων των φλεγμονωδών δεικτών αποκάλυψε μια συσχέτιση μεταξύ των δύο.

«Η μελέτη μας διαπίστωσε ότι σε γενικές γραμμές, όσο περισσότερη βιταμίνη Β12 έχει ένα άτομο, τόσο χαμηλότεροι είναι οι φλεγμονώδεις δείκτες του», εξήγησε η Marta Kovatcheva, μεταδιδακτορική ερευνήτρια και συγγραφέας της μελέτης. «Όσον αφορά την ανεπάρκεια βιταμίνης Β12, πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν εξετάσαμε συγκεκριμένα άτομα με έλλειψη σε αυτήν τη μελέτη. Ωστόσο, τα αποτελέσματά μας εγείρουν ορισμένα σημαντικά ερωτήματα. Γνωρίζουμε ήδη ότι η ανεπάρκεια της βιταμίνης Β12 μπορεί να είναι επιβλαβής με πολλούς τρόπους, αλλά έχουμε αναφέρει εδώ μια νέα συσχέτιση. Αυτό μπορεί να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα γιατί εμφανίζονται ορισμένα ανεξήγητα συμπτώματα ανεπάρκειας Β12, όπως νευρολογικά ελαττώματα. Θα είναι σημαντικό να εξεταστούν οι διαφορές που σχετίζονται με το φύλο (καθώς οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν συχνά διαφορετική βιολογία) και επίσης να διερευνηθούν συγκεκριμένες καταστάσεις όπως η ανεπάρκεια Β12, στη μόλυνση ή τη γήρανση».

Η μελέτη παρατήρησε επίσης την ίδια σχέση μεταξύ βιταμίνης Β12 και φλεγμονωδών δεικτών σε ηλικιωμένα ποντίκια, προσφέροντας μια πολύτιμη οδό χρήσης μοντέλων ποντικιών. Παραδόξως, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι σε αντίθεση με τους ανθρώπους, τα ποντίκια δεν παρουσιάζουν έλλειψη Β12 με την ηλικία. «Δεν το γνωρίζαμε αυτό πριν, και υπάρχει η πιθανότητα ότι η μελέτη ποντικών θα μπορούσε ενδεχομένως να μας βοηθήσει να καταλάβουμε πώς θα μπορούσαμε να αποτρέψουμε την ανεπάρκεια Β12 σε ηλικιωμένους ανθρώπους», είπε η Kovatcheva.