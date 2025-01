Οι ενήλικες με υψηλή χοληστερόλη που λαμβάνουν στατίνες μπορεί να έχουν υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν γλαύκωμα από εκείνους που δεν λαμβάνουν φάρμακα για τη μείωση της χοληστερόλης, σύμφωνα με μια μελέτη παρατήρησης μεγάλης ερευνητικής βάσης δεδομένων.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο Ophthalmology Glaucoma, ανέλυσε ηλεκτρονικά αρχεία υγείας 79.742 ενηλίκων με υπερλιπιδαιμία στη βάση δεδομένων του All of Us Research Program από το 2017 έως το 2022.

Οι 6365 χρήστες στατινών στον πληθυσμό της μελέτης είχαν 47% μεγαλύτερο επιπολασμό γλαυκώματος από τους μη χρήστες των φαρμάκων και 13% μεγαλύτερο επιπολασμό σε μοντέλα που προσαρμόστηκαν για πιθανές συγχυτικές μεταβλητές.

Οι ερευνητές βρήκαν επίσης ότι οι χρήστες στατινών είχαν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα λιποπρωτεϊνικής χοληστερόλης χαμηλής πυκνότητας (LDL-C), αλλά ακόμη και οι ασθενείς με βέλτιστα επίπεδα LDL-C είχαν υψηλότερα ποσοστά γλαυκώματος.

Η εξαγωγή οποιωνδήποτε συμπερασμάτων από αυτήν την μελέτη θα ήταν πρόωρη, δήλωσε η Victoria Tseng, επίκουρη καθηγήτρια στο UCLA και κύρια συγγραφέας της μελέτης. «Σίγουρα δεν θα έλεγα στους ασθενείς μου που λαμβάνουν στατίνες να τις σταματήσουν», δήλωσε η Tseng.

Το εύρημα τ έρχεται σε αντίθεση με προηγούμενες μελέτες που έδειξαν ότι οι στατίνες μπορεί να βοηθήσουν στην πρόληψη του γλαυκώματος ή τουλάχιστον να μην έχουν καμία επίδραση στην οφθαλμική νόσο, αν και η συσχέτιση μεταξύ χοληστερόλης και γλαυκώματος είναι καλά τεκμηριωμένη, πρόσθεσε.

Μια ανάλυση του 2019 σε σχεδόν 137.000 συμμετέχοντες σε τρεις πληθυσμιακές μελέτες δεν βρήκε καμία σχέση μεταξύ της χρήσης στατινών και του κινδύνου για πρωτοπαθές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας.

Μια μελέτη το 2012 σε πάνω από 500.000 άτομα με υψηλή χοληστερόλη διαπίστωσε ότι η χρήση στατινών συσχετίστηκε με μείωση του κινδύνου για γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας.

«Είναι λίγο ασυνήθιστο που βρήκαμε το αντίθετο», δήλωσε η Tseng. Μια εξήγηση είναι η παρατηρητική φύση της ανάλυσης. Μια άλλη εξήγηση θα μπορούσε να είναι η ίδια η φύση της υπερλιπιδαιμίας, ανέφερε. «Υπήρξαν μελέτες που έδειξαν ότι τα αυξημένα επίπεδα χοληστερόλης συνδέονται με αυξημένο κίνδυνο γλαυκώματος. Το πιθανότερο είναι ότι δεν πρόκειται να λάβετε στατίνη εκτός εάν η χοληστερόλη σας είναι σε είναι κάτι παραπάνω από αυξημένη».

Οι εργαστηριακές μελέτες μπορεί να βοηθήσουν στην αποσαφήνιση των σχέσεων μεταξύ στατινών και γλαυκώματος, δήλωσε η Tseng. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει την απευθείας τοποθέτηση στατινών στο οπτικό νεύρο των ποντικών στο εργαστήριο και την περαιτέρω διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο οι στατίνες επηρεάζουν τους μηχανισμούς που έχουν να κάνουν με την πίεση των ματιών, έναν βασικό παράγοντα του γλαυκώματος.