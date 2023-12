Εκατομμύρια ζωές συνεχίζουν να χάνονται πρόωρα από καρδιακές παθήσεις κάθε χρόνο, σύμφωνα με τη νέα ειδική έκθεση που δημοσιεύεται στο περιοδικό «Journal of the American College of Cardiology». Όπως διαπιστώνεται, ο παγκόσμιος αριθμός θανάτων λόγω καρδιαγγειακής νόσου αυξήθηκε από 12,4 εκατομμύρια το 1990 σε 19,8 εκατομμύρια το 2022.