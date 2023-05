1ο Διεθνές Συνέδριο Τουρισμού Υγείας: Tο brand name της Ελλάδας στον τουρισμό υγείας και ευεξίας

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία οι εργασίες του “1ου Διεθνούς Συνέδριου Τουρισμού Υγείας” στις 4 και 5 Μαΐου, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής (ΙΚΠΙ) υπό την αιγίδα των Υπουργείων Υγείας και Τουρισμού, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής, σε συνεργασία με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος και τη διαΝΕΟσις. Το Συνέδριο προσέλκυσε το ενδιαφέρον πάνω από 450 Ελλήνων και ξένων συμμετεχόντων και ομιλητών που το παρακολούθησαν διαδικτυακά από χώρες της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής, των ΗΠΑ, αλλά και από όλο τον κόσμο.

Το διεθνές αυτό συνέδριο, το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα, ανέδειξε τις μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα ως έναν ακόμα πυλώνα της ελληνικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα και την ανάγκη για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα καλύπτει τις ανάγκες της νέας μετά Covid εποχής και θα εδραιώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας κάνοντας δυνατή τη μετάβαση από το σημερινό τουριστικό μοντέλο του «ήλιος & θάλασσα», σε έναν τουρισμό που θα καλύπτει τις ανάγκες πολλών περισσότερων ανθρώπων προσφέροντας εναλλακτικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών. Η Ελλάδα πρέπει να αναπτύξει ένα brand name στον τουρισμό υγείας και ευεξίας ενώ είναι αναγκαίος ένας οδικός χάρτης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας. Η Υγεία και ο Τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεμένα. Εντούτοις, υπάρχει ανάγκη να γίνει αντιληπτή η έννοια του τουρισμού υγείας, όρος πολυσυλλεκτικός, με σημαντικότερο στοιχείο το κίνητρο για σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία.

Η συμμετοχή του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη και Υπουργού Τουρισμού Βασίλη Κικίλια, του Περιφερειάρχη Αττικής, Ιατρού και Πρόεδρου του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας (ΕΛΙΤΟΥΡ), Γιώργου Πατούλη, θεσμικών εκπροσώπων της υγείας και τουρισμού αλλά και πολλών επιχειρήσεων, αναδεικνύει τη σημασία που δίνει η πολιτεία και η εγχώρια αγορά στο συνέδριο.

58 προβεβλημένοι εμπειρογνώμονες, Έλληνες και ξένοι ομιλητές, μίλησαν για τις τρέχουσες παγκόσμιες τάσεις, τις απαιτήσεις του νέου προτύπου τουρισμού υγείας και ευεξίας.

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Γιάννης Τούντας, στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στην Ιπποκράτειο αντίληψη για την υγεία και την ευεξία και την ολιστική προσέγγιση της υγείας που έβρισκε την εφαρμογή της στα Ασκληπιεία, όπως αυτό της Επιδαύρου και της Κω. Η πρώτη ιστορική αναφορά σε ιαματικά λουτρά έγινε από τον Ηρόδοτο 2500 χρόνια πριν, στα ιαματικά Λουτρά της Ωραίας Ελένης, έξω από την Κόρινθο. Αναφέρθηκε επίσης στο παράδειγμα των αρχαίων Σπαρτιατών που πριν από τη μάχη χρησιμοποιούσαν τις ιαματικές πηγές των Θερμοπυλών. Κατέληξε ότι η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει εκ νέου, έναν κορυφαίο προορισμό στον τομέα του τουρισμού υγείας εφαρμόζοντας την Ιπποκράτειο αντίληψη στην ανάπτυξή του.

Από την πλευρά της πολιτείας έχουν δρομολογηθεί εξελίξεις, όπως ένα νέο νομοσχέδιο από τα Υπουργεία Υγείας, Τουρισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, το οποίο θα προβλέπει τη δυνατότητα να λειτουργούν πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας κλινικές, που θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες εντός μεγάλων τουριστικών θερέτρων. Επίσης, προβλέπεται η δημιουργία ιατρικής visa (medical visa) -μια πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών- και η δημιουργία κινήτρων για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας για την ανάπτυξη Domestic Management Organisations (DMOs), που θα διαχειρίζονται τον τουρισμό τρίτης ηλικίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στις δυο ημέρες του συνεδρίου καλύφθηκαν οι τομείς του τουρισμού υγείας: ο ιατρικός τουρισμός, ο ιαματικός τουρισμός και ο τουρισμός ευεξίας. Περιγράφηκε από τους συμμετέχοντες στις εργασίες ένα σύνολο προϋποθέσεων για τον τουρισμό υγείας. Είναι απαραίτητο να υπάρχει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για, ενώ παράλληλα έχει εξαιρετική σημασία η ποιότητα και οι υψηλές προδιαγραφές να υπηρετούνται με συνέπεια, με στόχο τη βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή. Προϋποθέσεις για ανάπτυξη του χώρου είναι η στρατηγική, η ανάλυση δεδομένων και η διαρκής εκπαίδευση για υψηλού επιπέδου ανθρώπινο κεφάλαιο. Ο τουρισμός της υγείας εμπεριέχει τις έννοιες της συμπερίληψης, της βιωσιμότητας και της ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό απαιτείται κουλτούρα ποιότητας, υπευθυνότητας και λογοδοσίας, τυποποίησης των διαδικασιών και ενεργός συμμετοχή ασθενών και φροντιστών. Είναι επίσης απαραίτητο οι χώρες προορισμοί του τουρισμού της υγείας να αναπτύξουν το δικό τους αποτύπωμα, την «εξειδίκευσή» τους.

Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη να γίνει περισσότερο κατανοητή η έννοια του τουρισμού υγείας, αφού ο όρος περιλαμβάνει πολλά στοιχεία όπως το κίνητρο για σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία. Ο ιαματικός τουρισμός συνδυάζεται με τον πολιτιστικό τουρισμό, ενώ το στοίχημα για το μέλλον είναι η μετατροπή τους σε προορισμούς πρόληψης και ευεξίας. Ο Τουρισμός Ευεξίας είναι μια παγκόσμια τάση. Είναι αλληλένδετος και με άλλες μορφές τουρισμού και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενεργοποιούμε τον ταξιδιώτη, ώστε να ανακαλύψει την προσωπική του συνταγή ευεξίας. Την ευεξία ως τρόπο ζωής. Μέσα από αυτές τις μορφές τουρισμού, επιστρέφουμε στη φύση και την ιστορία και ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον ιαματικό τουρισμό, μέσα από τη διάσταση της ευεξίας.

Για την Ελλάδα που φιλοδοξεί να αναπτύξει τον τουρισμό υγείας τα επόμενα χρόνια ως έναν ισχυρό πυλώνα της οικονομίας, η χρηματοδότηση αποτελεί προϋπόθεση. Ο Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και συνεργασιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρθηκε στην ανάγκη αναζήτησης ενός νέου αναπτυξιακού προτύπου για τον τουρισμό της Ελλάδας και παρουσίασε τους τρόπους ενσωμάτωσης της υγείας σε όλες τις πολιτικές της χώρας μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, το ταμείο ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-27. Για τον Τομέα του Ιατρικού Τουρισμού Υγείας υπάρχουν πάνω από 1 δισ. € που μπορούν να διατεθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Σχέδιο Ελλάδα 2.0) και από το ΕΣΠΑ 2021-27. Μέσα από το ΕΣΠΑ και για δράσεις εξωστρέφειας θα διατεθούν 750 εκ. € για εξοπλισμό και ψηφιοποίηση υφιστάμενων δομών, μέσα από το καθεστώς 360 του αναπτυξιακού νόμου θα χρηματοδοτηθούν κέντρα αποθεραπείας ενώ μέσα από το καθεστώς ενναλακτικών μορφών τουρισμού θα χρηματοδοτηθούν κέντρα ιαματικού τουρισμού και ιαματικής θεραπείας. 200 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία 15 νέων και την αναβάθμιση 15 υφισταμένων εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών με παράλληλη ανάπτυξη και των γεωγραφικών περιοχών. «Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα τέτοιο ποσό διαθέσιμο για τον τομέα του Τουρισμού Υγείας», δήλωσε ο κ. Σκάλκος.

Σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ομιλία για τον Ιαματικό - Θερμαλιστικό Τουρισμό στην Ελλάδα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου, υπογράμμισε ότι η στρατηγική του Υπουργείου συνολικά για τον Τουρισμό είναι να συνδέσει αυθεντικές εμπειρίες με τοπικές κοινωνίες και προϊόντα, δημιουργώντας μια 12μηνη τουριστική ροή προς τη χώρα, κάνοντας αναφορά και στις δυνατότητες χρηματοδότησης των σχετικών δράσεων. Μίλησε επίσης για τις αρχαίες και ιστορικές ρίζες των ιαματικών πηγών στην Ελλάδα και τη σύνδεσή τους με την Ιπποκράτειο αντίληψη για την Υγεία.

Διαβάστε περισσότερα για όλες τις συνεδρίες και αναφορά σε όλους τους ομιλητές:

Έναρξη – Πρώτη ημέρα

Στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας, αφού συνεχάρη τους διοργανωτές για την εξαιρετική πρωτοβουλία να προσεγγίσουν τον Τουρισμό Υγείας ως το νέο ανερχόμενο προϊόν του ελληνικού τουρισμού, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο νομοσχέδιο που προετοιμάζεται από τα υπουργεία Υγείας-Τουρισμού και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής, το οποίο θα προβλέπει τη δυνατότητα εντός μεγάλων τουριστικών θερέτρων, να λειτουργούν πιστοποιημένες από το Υπουργείο Υγείας κλινικές, που θα παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, η αιμοκάθαρση κ.α. αλλά και υπηρεσίες ευεξίας. Θα προβλέπει επίσης έναν διαμεσολαβητή με τα ασφαλιστικά ταμεία του εξωτερικού, ώστε να δημιουργηθούν πακέτα, τα οποία με μία μικρή αύξηση του ασφαλίστρου, θα δίνουν τη δυνατότητα της πρόσβασης σε υπηρεσίες τουρισμού υγείας στην Ελλάδα. Τόνισε ότι αυτό θα δώσει τη δυνατότητα προσέλκυσης τουριστών για όλο τον χρόνο και θα αυξήσει σημαντικά τα έσοδα από τον τουρισμό. Δεσμεύτηκε μετά τις εκλογές θα υπάρξει διαβούλευση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών ώστε το νομοσχέδιο να δημιουργήσει ένα στιβαρό θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα.

Ο Πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Αλέξανδρος Βασιλικός υπογράμμισε ότι ο Ιατρικός Τουρισμός δίνει στην Ελλάδα την ιδιαίτερη δυνατότητα να συνδυάσει το εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει σε επαγγελματίες υγείας, με το υψηλό επίπεδο ξενοδοχειακών υποδομών και υπηρεσιών. Αναφέρθηκε στην αναγνώριση που έλαβε η χώρα ως τουριστικός προορισμός, κατά τη διάρκεια της πανδημίας για το επίπεδο των υπηρεσιών της, αλλά και στο ρεύμα που έχει δημιουργηθεί στη μετά covid εποχή. Επιπλέον, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει ένας οδικός χάρτης για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας και χαιρέτισε όλες τις πρωτοβουλίες στην κατεύθυνση αυτή.

Την αναγκαιότητα να διερευνήσουμε τις ανάγκες σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο και να δημιουργήσουμε τις ανάλογες υπηρεσίες υπογράμμισε στον χαιρετισμό του ο Υπουργός Υγείας Αθανάσιος Πλεύρης, καλύπτοντας τις διαστάσεις της υγείας και του τουρισμού, που συνθέτουν τον Ιατρικό Τουρισμό. Χρησιμοποιώντας τα παραδείγματα των αιμοκαθαιρόμενων, αλλά και της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, τόνισε πόσο σημαντικό θα ήταν αν εντός ή και εγγύς μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων να υπάρξουν οι πιστοποιημένες κλινικές που θα παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις που δημιουργήθηκαν εξαιτίας των διαφορετικών προτεραιοτήτων που ανέδειξε η πανδημία, δεσμεύτηκε όμως στην επιτάχυνση των διαδικασιών μετεκλογικά.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Ιατρός και Πρόεδρος του Ελληνικού Συμβουλίου Τουρισμού Υγείας (ΕΛΙΤΟΥΡ), Γιώργος Πατούλης, τόνισε την δυνατότητα καθιέρωσης της Ελλάδας ως σημείο συνάντησης της ευεξίας, της υγείας και της μακροβιότητας, μιας και πρώτη μέσω της Ιπποκράτειου αντίληψης εισήγαγε την ολιστική αντιμετώπιση της υγείας. Ανέφερε ότι παγκοσμίως, ο πρώτος τουρισμός υγείας δημιουργήθηκε στην Ελλάδα μέσα από τα Ασκληπιεία, τα οποία σήμερα έχουν αντικατασταθεί από τα spa πολυτελείας και τόνισε την ανάγκη η χώρα να δημιουργήσει ένα brand name στον τουρισμό υγείας και ευεξίας. Παράλληλα αναφέρθηκε και στις πρωτοβουλίες της ΕΛΙΤΟΥΡ με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, τον Διεθνή Αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος, αλλά και την Enterprise Greece, τα οποία έχουν ως στόχο τη δημιουργία ταξιδιωτικών πακέτων, γραφείων υποδοχής αλλά και δυνατότητες συνεργασιών με ξένους επενδυτές. Υπογράμμισε την πρωτοβουλία του υπουργείου Εξωτερικών για τη δημιουργία «ιατρικής visa», ενώ επικεντρώθηκε και στην ανάγκη δημιουργίας κινήτρων για την ανάληψη πρωτοβουλιών από τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας για την ανάπτυξη Domestic Management Organisations (DMOs), οι οποίοι θα διαχειρίζονται τον τουρισμό τρίτης ηλικίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Στην εναρκτήρια ομιλία του ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, Γιάννης Τούντας, εισήγαγε το ακροατήριο στην Ιπποκράτειο αντίληψη για την υγεία και την ευεξία, μέσα από ένα βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο που βασίζεται στη σύνδεση νου και σώματος, στην ολιστική αντιμετώπιση της υγείας, στην υγεία ως μία κατάσταση ισορροπίας ανάμεσα σε βιολογικούς, ψυχολογικούς και κοινωνικούς παράγοντες, την ασθένεια ως ένα πολυπαραγοντικό και στοχαστικό φαινόμενο, με έμφαση στην πρόληψη και στην προαγωγή υγείας. Με ιστορικές αναφορές σε Έλληνες φιλοσόφους και ιστορικούς της αρχαιότητας, έδειξε ότι το μοντέλο αυτό χτίστηκε από τον Ιπποκράτη εισάγοντας όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν την υγεία και την ευεξία, όπως την απόλυτη αρμονία με το σύμπαν, το ισοζύγιο όλων των σωματικών υγρών, την επίδραση του κλίματος, των ανέμων και του νερού, τη δίαιτα που εμπεριείχε εκτός από την τροφή και τον τρόπο ζωής, αλλά και τις πολιτιστικές, τις πνευματικές και τις θεραπευτικές λειτουργίες. Υπογράμμισε ότι η πρώτη ιστορική αναφορά σε ιαματικά λουτρά έγινε από τον Ηρόδοτο 2500 χρόνια πριν, στα ιαματικά Λουτρά της Ωραίας Ελένης, έξω από την Κόρινθο, και επισήμανε ότι συνδεόταν με μία ολιστική αντίληψη για την ευεξία. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των αρχαίων Σπαρτιατών που πριν τη μάχη χρησιμοποιούσαν τις ιαματικές πηγές των Θερμοπυλών. Η ολιστική αυτή προσέγγιση της υγείας έβρισκε την εφαρμογή της στα Ασκληπιεία, όπως αυτό της Επιδαύρου και της Κω, επισήμανε ο κ. Τούντας. Έχοντας καθιερώσει ως πρωτοπόρος αυτή την ανθρωπιστική ισορροπία ανάμεσα στο εσωτερικό και το εξωτερικό περιβάλλον, η Ελλάδα μπορεί να αποτελέσει εκ νέου, έναν κορυφαίο προορισμό στον τομέα του τουρισμού υγείας εφαρμόζοντας την Ιπποκράτειο αντίληψη στην ανάπτυξή του, κατέληξε.

Στην πρώτη συνεδρία της ημέρας για τον τουρισμό υγείας, ο Michel Julian, Senior Programme Officer, Tourism Market Intelligence and Competitiveness Department, United Nations World Tourism Organization (UNWTO), καλωσόρισε θερμά και ευχαρίστησε τους υπουργούς Υγείας και Τουρισμού για την παρουσία τους, καθώς, όπως είπε χαρακτηριστικά, η Υγεία και ο Τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεμένα. Ο κ. Julian παρουσίασε τον UNWTO, ένα διεθνές φόρουμ για τις πολιτικές στον τουρισμό της υγείας προσθέτοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί πολύτιμο μέλος του οργανισμού. Η Ελλάδα αποτελεί παράδειγμα χώρας που ανέκαμψε μετά την πανδημία ακολουθώντας τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τους χωρικούς περιορισμούς, είπε. Γενικότερα, πρόσθεσε, ο τουρισμός της υγείας ανέκαμψε ταχύτατα την μετά Covid εποχή λόγω των υγειονομικών μέτρων που πάρθηκαν με πολύ καλά αποτελέσματα και τόνισε ότι σημασία δεν έχουν τόσο οι βελτιωμένοι αριθμοί αλλά η αλλαγή συνείδησης αναφορικά με τις πιο υπεύθυνες συμπεριφορές των καταναλωτών. Υπάρχει ανάγκη να γίνει καλύτερα αντιληπτή η έννοια του τουρισμού της υγείας με σημαντικότερο το κίνητρο για σωματική, ψυχική και πνευματική υγεία, καταλήγοντας με την επισήμανση ότι ο τουρισμός της υγείας εμπεριέχει τις έννοιες συμπερίληψης, βιωσιμότητας και ανθεκτικότητας.

Ο Daniel Coulton, Founder, Global Clinic Rating, Slovak Republic, αναφέρθηκε σε στρατηγικές και καλές πρακτικές προσέγγισης καινούργιων πελατών. Στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας του ασθενή και το «συνολικό του ταξίδι». Οι παραπομπές από συγγενείς και φίλους και το χτίσιμο σχέσης με τους πελάτες, οι κατάλληλοι συνεργάτες και η ορατότητα στο διαδίκτυο δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες. ενώ οι διαφημίσεις παίζουν μικρότερο ρόλο. Ο Ionut Nache, Dipl. Eng., Director General of INAQ Consulting and Lead Auditor for different International Standards, αναφέρθηκε στην ποιότητα και τις προδιαγραφές ενός οργανισμού αλλά και ποιος είναι ο στρατηγικός του σκοπός. Τόνισε ότι χρειάζεται επικαιροποίηση δεδομένων και γνώση αλλιώς «δεν υπάρχει θέση στην αγορά». Είναι αναγκαία η συνεχής εκπαίδευση στη διαχείριση κρίσεων αλλά και η αναζήτηση καλών συνεργατών. Ο Vladimir Mozetic, MD, PhD, MHA, Assistant Professor, President of the Kvarner Health Tourism Cluster, Croatia, μίλησε για την περιφερειακή στρατηγική η οποία βασίζεται στις καλές συνθήκες και το καλό κλίμα, που από μόνα τους αποτελούν πόλο έλξης για το ευ ζήν και την ποιότητα ζωής. Ειδικότερα, μίλησε για το φαινόμενο Κvarner που αναφέρεται στις φυσικές ικανότητες του εδάφους να προσφέρουν ίαση. Έδωσε το παράδειγμα της Κροατίας, η οποία συγκεντρώνει όλα τα παραπάνω και έχει μάλιστα δημιουργήσει περιφερειακή στρατηγική για τον τουρισμό της υγείας.

Ο Lutz Lungwitz, President, German Medical Wellness Association & Vice-president, Global Healthcare Travel Council, συντόνισε την πρώτη συνεδρία για τον Ιατρικό Τουρισμό. Ο Mohamed Al Mheiri, Director, Health Tourism Department, Health Regulation Sector, Dubai Health Authority, UAE, παρουσίασε την περίπτωση του Ντουμπάι, που αποτελεί παγκόσμιο κέντρο για τον ιατρικό τουρισμό με αναπτυσσόμενο brand, καλές υποδομές, και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες. O Οskar Ausserer, Professor of Philosophy/Psychology, τόνισε πώς το νομικό πλαίσιο είναι απαραίτητο και παρουσίασε την περίπτωση του νότιου Τιρόλου, ενός πολύ πετυχημένου τουριστικού προορισμού αλλά και ιατρικής φροντίδας. Παρουσίασε την καθοριστική διαφορά στις υπηρεσίες υγείας που προσφέρει ένα καινούργιο νοσοκομείο που χτίστηκε στην περιοχή, και σημείωσε ότι «πρέπει να παρέχουμε ένα πλεονέκτημα» αναφερόμενος στις υψηλές προδιαγραφές που προσφέρει το νοσοκομείο. «Πρέπει να εντοπίσουμε τι χρειάζονται οι ασθενείς αλλά και να συνεργαζόμαστε με τους κατάλληλους φορείς». Τέλος, ο Lutz Lungwitz μίλησε για την περίπτωση της Γερμανίας και εξήγησε ότι ο βασικός λόγος αναζήτησης θεραπειών στο εξωτερικό είναι γιατί δεν υπάρχουν οι υπηρεσίες αυτές στις χώρες των ασθενών. Άλλοι προορισμοί έχουν καλύτερες εγκαταστάσεις αλλά και χρησιμοποιούν πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Η συνεδρία έκλεισε με ένα σημαντικό μήνυμα: «να συνεργαστούμε για να αναδείξουμε πώς η Ελλάδα μπορεί να γίνει προορισμός για τον τουρισμό της υγείας».

Στη δεύτερη συνεδρία για τον Ιατρικό Τουρισμό, ο συντονιστής Keith Pollard, Editor in Chief, International Medical Travel Journal & Healthcare Consultant, LaingBuisson, ανέλυσε τις απώλειες και τις ευκαιρίες για τον Ιατρικό Τουρισμό μετά την κρίση στην Ουκρανία τονίζοντας ότι πέρα από όλες τις υπόλοιπες συνέπειες, η αύξηση του πληθωρισμού, μέσα από την αύξηση στα είδη διατροφής και την ενέργεια, περιόρισε το διαθέσιμο εισόδημα. Αυτό είχε ως συνέπεια την ελάττωση των «ιδιωτικών» δαπανών για αισθητικές και οδοντιατρικές υπηρεσίες, ενώ δεν επηρέασε τις αντίστοιχες δαπάνες για σοβαρά και επείγοντα περιστατικά. Επίσης, δεν επηρεάστηκαν οι αντίστοιχες δαπάνες των ανθρώπων με υψηλά εισοδήματα, ανέφερε. Στη συνέχεια η Αγγελική Κατσάπη, Director - Certified Assessor, Temos Hellas Ltd., Greece, αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα κρίσιμο ζήτημα της ποιότητας στη φροντίδα υγείας στη μετά covid εποχή, τονίζοντας ότι η πανδημία έχει προσθέσει κινδύνους για τον ασθενή τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει επίσης εισαγάγει το σύνδρομο post-covid, το οποίο ακόμη αποτελεί έναν αστάθμητο παράγοντα στην εξίσωση, ανέφερε. Αυτό δημιουργεί ιδιαίτερες ανάγκες στην κάλυψη του κινδύνου για τον ασθενή στον τομέα του Ιατρικού Τουρισμού, παρόλο που ο κίνδυνος θανάτου είναι, σύμφωνα με μελέτες, ίδιος ανεξαρτήτως του οικονομικού επιπέδου της χώρας. Έτσι, αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, υπογράμμισε. Στις προτάσεις της για την διασφάλιση της ποιότητας στον ιατρικό τουρισμό στην μετά covid εποχή, συμπεριέλαβε την εκπαίδευση των επαγγελματιών της υγείας και την εφαρμογή της κλινικής διακυβέρνησης, μέσα από τη διαμόρφωση μιας κουλτούρας ποιότητας, υπευθυνότητας και λογοδοσίας, τελειοποίησης και τυποποίησης των διαδικασιών και ενεργού συμμετοχής ασθενών και φροντιστών στην πορεία της θεραπείας. Ανέφερε ακόμη ότι στη διαδικασία πιστοποίησης των μονάδων υγείας, η παρακολούθηση της μετεγχειρητικής πορείας του ασθενούς μετά την επιστροφή στη χώρα καταγωγής του είναι ένας ξεχωριστός δείκτης πιστοποίησης της ποιότητας, που μετριέται μέσα από συγκεκριμένα πρωτόκολλα. Τη συνεδρία έκλεισε ο Marek Hołówko, CΕΟ & Co-Founder of Clinic Hunter, Poland, ο οποίος ανέλυσε την αυξανόμενη ανάγκη της δημιουργίας ενός ασφαλιστικού προϊόντος που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του ασθενούς του Ιατρικού Τουρισμού. Αναφέρθηκε στις διαφορετικές προσδοκίες που έχει ένας τέτοιος ασθενής, αλλά και στα μη προγραμματισμένα κόστη που μπορεί να προκύψουν, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία και την ανάγκη κάλυψής τους. Περιέγραψε επίσης ένα ασφαλιστικό προϊόν, που δημιούργησε η κλινική του σε συνεργασία με την AXA, για να καλύψει αυτές τις συγκεκριμένες ανάγκες, με αποτέλεσμα την αύξηση του κύκλου των εργασιών της.

Στη συνεδρία για τον Ιαματικό - Θερμαλιστικό Τουρισμό συμμετείχαν οι: Simone Zagrodnik, Executive Director, European Historic Thermal Towns Association (EHTTA), η οποία και συντόνισε τη συνεδρία, η Claudia Wagner, Managing Director, Fit Reisen Group, Health, Spa & Wellbeing, και ο Riccardo Mortandello, Mayor of the City Montegrotto Terme, Italy. Η Claudia Wagner ενημέρωσε για τις τάσεις του τουρισμού υγείας της Fit Reisen για το 2023, οι οποίες δημιουργήθηκαν μέσα από μια ολιστική προσέγγιση για το σώμα, το μυαλό και την ψυχή. Η Fit Reisen διαθέτοντας 45 χρόνια εμπειρίας στον χώρο, πιστεύει στη δημιουργία προγραμμάτων εξατομικευμένων αλλά και στοχευμένων σε ειδικές ομάδες ανθρώπων, που συνδυάζουν τον ιατρικό με τον ιαματικό και τον τουρισμό ευεξίας. Ανέφερε επίσης ότι η εταιρεία της συνεργάζεται με 13 θέρετρα στην Ελλάδα και ότι υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη και τουριστικό ρεύμα προς την Ελλάδα σήμερα. Ο Riccardo Mortandello περιέγραψε την εμπειρία και τα βήματα για την καθιέρωση του Montegrotto Terme ως ένα ιαματικό θέρετρο και ανακοίνωσε τον επόμενο στόχο του κέντρου που δεν είναι άλλος από τον χαρακτηρισμό τους ως το Spa της Βενετίας, η οποία απέχει μόλις 40 λεπτά με το τρένο από την τοποθεσία του. Τη συνεδρία έκλεισε η Simone Zagrodnik, η οποία, αφού περιέγραψε το ιστορικό και την αποστολή του ΕΗΤΤΑ, ο οποίος αριθμεί 50 μέλη από 18 χώρες, υπογράμμισε ότι στον θερμαλιστικό τουρισμό συνδυάζει κανείς τον ιατρικό με τον πολιτιστικό τουρισμό. Οι προορισμοί αυτοί ανέφερε, έρχονται από τα βάθη της ιστορίας και είναι αφιερωμένοι στη θεραπεία, ενώ το στοίχημα για το μέλλον είναι η μετατροπή τους σε προορισμούς πρόληψης και ευεξίας. Υπογράμμισε επίσης ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας τα ιαματικά θέρετρα είναι τα πρώτα που έκλεισαν και τα τελευταία που άνοιξαν και τώρα στη μετά covid εποχή θα πρέπει να τα ξαναανακαλύψουμε. Αναφέρθηκε ακόμη στη προωθητικές εκστρατείες που διοργανώνει ο οργανισμός ΕΗΤΤΑ για τα ιαματικά ταξίδια, αλλά και στη σημασία των ενεργειών εξωστρέφειας όπως η παρουσίαση των Λουτρών Πόζαρ στην ITB Berlin 2023.

Στην πρώτη αφιερωμένη στον τουρισμό ευεξίας συνεδρία, ο Laszlo Puczkó, Health Tourism Worldwide, Co-founder, αναφερόμενος στις τάσεις και τις προκλήσεις του σήμερα για τον τουρισμό ευεξίας, περιέγραψε διάφορους τύπους ταξιδιωτών, οι οποίοι επιζητούν την ευεξία υπογραμμίζοντας το γεγονός ότι δεν θα πρέπει να αντιλαμβανόμαστε την ευεξία ως μία στατική έννοια. Τόνισε ότι ο Τουρισμός Ευεξίας είναι αλληλένδετος και με άλλες μορφές τουρισμού και υπογράμμισε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ενεργοποιούμε τον ταξιδιώτη, ώστε να ανακαλύψει την προσωπική του συνταγή ευεξίας. Τον λόγο πήρε στη συνέχεια ο Andrew Gibson, Advisor and strategist for Wellness communities, real estate and hospitality, περιγράφοντας την ευεξία ως τρόπο ζωής. Τόνισε τις πολλαπλές ερμηνείες του όρου, αναγνωρίζοντας ωστόσο την παγκόσμια τάση που έχει δημιουργηθεί προς τον Τουρισμό Ευεξίας. Ο ομιλητής ανέφερε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλούς τουριστικούς προορισμούς με διακρίσεις στον συγκεκριμένο τομέα του τουρισμού και πρότεινε βελτιώσεις στην προβολή του προϊόντος με παράλληλη ανάπτυξη μίας εθνικής στρατηγικής. Πρότεινε η χώρα να κατοχυρώσει την μοναδική ελληνική λέξη «θάλασσα» σαν υπογραφή για τις δραστηριότητες της ευεξίας. Τη συνεδρία έκλεισε η Csilla Mezősi, Secretary General of the European Spas Association (ESPA), αναφέροντας ότι εδώ και 25 χρόνια η ESPA προωθεί τα ιαματικά θέρετρα και την λουτρολογία στην Ευρώπη. Υπογράμμισε ότι μέσα από αυτές τις μορφές τουρισμού, επιστρέφουμε στη φύση και την ιστορία και τόνισε ότι ολοένα και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν τον ιαματικό τουρισμό, μέσα από τη διάσταση της ευεξίας. Αναφέρθηκε σε πετυχημένα παραδείγματα του εξωτερικού αλλά και στις δυνατότητες που ανέδειξε η πανδημία, τονίζοντας ότι ήδη 16 χώρες σήμερα προσφέρουν ήδη θεραπείες για το post covid σύνδρομο μέσω του ιαματικού τουρισμού.

Η δεύτερη συνεδρία για τον τουρισμό ευεξίας με συντονιστή τον Χάρη Ντιγριντάκη, Chairman/CEO Tourism Media & Events, Editor at Eleftheros Typos, Insider, Tourismtoday, ξεκίνησε με την παραδοχή ότι η Ελλάδα τηρεί τις προδιαγραφές και είναι προορισμός για τον τουρισμό της υγείας. Η Maria Todd, Mercury Healthcare, USA, επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει ένα βασικό προτέρημα, «έχει μία φυσική τάση να προσφέρει αποκατάσταση λόγω της ποιότητας του νερού». Αναφέρθηκε επίσης στις συνέπειες της Covid-19 για τον τουρισμό της υγείας λέγοντας χαρακτηριστικά ότι ήταν κάτι αναπάντεχο, «ένας μαύρος κύκνος». Η μετά covid εποχή χαρακτηρίστηκε από μια τάση των ταξιδιωτών να χρησιμοποιούν τα ιδιωτικά τους οχήματα, επιλέγοντας κοντινούς προορισμούς. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε η χρήση ψηφιακών μέσων για την άντληση πληροφοριών σε ό,τι αφορά ιατρικές υπηρεσίες και θεραπείες αποκατάστασης. Ως εκ τούτου, σημείωσε, οι προκλήσεις όπως η Covid-19 δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και καλύτερες στρατηγικές για το μέλλον. Ο Alberto Apostoli, Architect, Trendsetter, Author, μίλησε για την χρήση των λέξεων «εξέλιξη» και «επανάσταση», αντί για την ανάγκη να ανακαλύπτουμε την τάση των καταναλωτών. Η εισήγησή του αφιερώθηκε στη σημασία της βιωσιμότητας και στο πώς «μπορούμε να συμβάλουμε στην επανάσταση μέσω της αρχιτεκτονικής και της άμεσης σχέσης της με τη γη».

Η πρώτη ημέρα του συνεδρίου έκλεισε με τη δεύτερη συνεδρία για τον τουρισμό υγείας, με συντονιστή τον Irving Stackpole, President of Stackpole & Associates, Inc., USA. Η Anne Dimon, President/CEO, Wellness Tourism Association, USA, αναφέρθηκε στην παρανόηση που υπάρχει σε ό,τι αφορά το ταξίδι για την ευεξία και ευζωία. Συγκεκριμένα είπε «όταν ο τουρισμός για την ευζωία συναντά τον ιατρικό τουρισμό, τότε έχουμε την ιατρική ευζωία η οποία δημιουργεί την ανάγκη στον ταξιδιώτη να κάνει την ευζωία σκοπό». Ο Illan Geva, President, Ilan Geva & Friends Inc., USA, Senior Director of Strategy, Head of Americas, and US office Vmarsh Healthcare UAE, σχολίασε ότι οι χώρες προορισμοί του τουρισμού της υγείας πρέπει να αναπτύξουν το δικό τους αποτύπωμα, την «εξειδίκευσή» τους και να δημιουργήσουν στρατηγικές με βάση τα δικά τους δεδομένα. Πρότεινε συνεχή αξιολόγηση των υπηρεσιών, συνεργασία με φορείς, δημιουργία εργαστηρίων, ημερίδων και συνεδρίων αλλά και συνεχή ανάλυση δεδομένων. Ο συνεδρία ολοκληρώθηκε με την τοποθέτηση του Ιrving Stackpole, o οποίος ανέλυσε τον τρόπο με τον οποίο ο τουρισμός της υγείας μπορεί να επανέλθει μετά από μια καταστροφή. Τόνισε πως η αποκατάσταση της αίσθησης της ασφάλειας είναι προτεραιότητα, γι’ αυτό και οι χώρες προορισμού πρέπει να έχουν την υπομονή να περιμένουν, οι αρχές να αναδεικνύουν την ασφάλεια και όχι μόνο να αναφέρονται σε αυτή.

Συνεδρίες της δεύτερης ημέρας

Η δεύτερη ημέρα του συνεδρίου, η οποία ήταν αφιερωμένη στην ελληνική πραγματικότητα, ξεκίνησε με μία ενδιαφέρουσα συνεδρία για τον Ιατρικό τουρισμό στην Ελλάδα με συντονίστρια τη Μαρία Γεωργά, Specialist in the International Health Tourism Market - Global Manager, LaingBuisson UK. Ο Βασίλης Αποστολόπουλος, Dr., CEO Athens Medical Group τοποθετήθηκε για το διεθνές Βαλκανικό Νοσοκομείο. Τόνισε ότι λείπει μία εθνική στρατηγική για τον τουρισμό της υγείας προκειμένου η χώρα συλλογικά να μπει στον παγκόσμιο χάρτη του ιατρικού τουρισμού, ενώ υπογράμμισε ότι «οι Έλληνες γιατροί, οι εγκαταστάσεις, η τεχνογνωσία και το κλίμα μπορούν να μας πάνε ψηλά». Ο Γιώργος Αδαμόπουλος, Chief Executive Officer at Evexia Rehabilitation Center, παρουσίασε το έργο του ιδιωτικού κέντρου αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ, το οποίο πρωτοστατεί στην εξυπηρέτηση ασθενών από Ρωσία και Ουκρανία. Η κ. Αδαμόπουλος έδωσε έμφαση στο υψηλό επίπεδο που πρέπει να έχουν οι υπηρεσίες, στην καλή οργάνωση και στην ανθρωποκεντρική προσέγγιση. Τον λόγο έλαβε στη συνέχεια ο κύριος Πάνος Παπανδρέου, Clinical Pharmacist, Scientific Director, CibusMed, ο οποίος μίλησε για την επιρροή που έχουν οι ενώσεις ασθενών στις ταξιδιωτικές τάσεις. Οι ασθενείς συμμετέχουν σε δίκτυα όπου ο διάλογος μεταξύ των μελών είναι απαραίτητος για να διαμοιραστούν οι πληροφορίες, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι «τα επίσημα δίκτυα ασθενών διατηρούν την επικοινωνία με τους παρόχους υγείας». Η παρουσία της πληροφόρησης αυξάνει την εμπιστοσύνη. Η Μαρία Γεωργά έκανε μία γενική παρουσίαση για την παρουσία του τουρισμού της υγείας στην Ελλάδα και τόνισε ότι η Ελλάδα τηρεί όλες τις προδιαγραφές και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυτόχρονα έχει πολύ καλά εκπαιδευμένο προσωπικό, καλές υποδομές αλλά και καλό κλίμα που ευνοούν τους ταξιδιώτες. Ωστόσο οι ψηλές τιμές, η περιορισμένη προώθηση στο εξωτερικό και η έλλειψη δεδομένων δημιουργούν αδυναμίες σε μια αγορά που είναι υπαρκτή. Για τα παραπάνω πρότεινε συμφωνίες με γειτονικές χώρες, διάδοση «από στόμα σε στόμα» και συνεργασία με φορείς και οργανώσεις. Η συνεδρία ολοκληρώθηκε με ομιλία του κ. Κωνσταντίνου Κουσκούκη, Professor of Dermatology – Lawyer, President of Hellenic Academy of Thermal Medicine, President of Hellenic Health Tourism Association, ο οποίος είπε ότι η Ελλάδα είναι ένας παγκόσμιος αναπτυξιακός μοχλός, ένας καταξιωμένος τουριστικός προορισμός με σημαντικό προβάδισμα και περιθώριο ανάπτυξης. Επίσης τόνισε ότι είναι απαραίτητη η σύμπραξη μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στη δεύτερη συνεδρία για τον Ιατρικό Τουρισμό στην Ελλάδα, με συντονίστρια την Μαρία Γεώργα, Specialist in the International Health Tourism Market - Global Manager, LaingBuisson UK, ο Zaki Antar, Dr., HHG International Patients Program Director, Metropolitan Hospital, περιέγραψε την 16χρονη εμπειρία του ομίλου Hellenic Healthcare Group στην αντιμετώπιση των διεθνών ασθενών και τόνισε ότι στην επιλογή του ασθενούς τα τρία κρίσιμα στοιχεία είναι ο προορισμός, οι υποδομές και ο θεράπων ιατρός, ενώ υπάρχουν ασθενείς που συνδυάζουν τις ιατρικές υπηρεσίες με τον τουρισμό και τα επείγοντα περιστατικά. Ανέφερε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τις ρομποτικές επεμβάσεις και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες προς τους διεθνείς ασθενείς (τηλεϊατρικής και ιατρικού φακέλου) αλλά και στις πιστοποιήσεις των νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ο Ιωάννης Γιακουμάκης, Clinical Director, Obstetrician – Gynecologist, Mediterranean Fertility Institute, με μεγάλη εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή σε διεθνείς ασθενείς ανέπτυξε το νομικό πλαίσιο αλλά και τις διαδικασίες που διέπουν τον θεσμό της παρένθετης μητέρας στην Ελλάδα. Την αυξημένη τάση που υπάρχει στον Ιατρικό Τουρισμό για αισθητικές επεμβάσεις ανέλυσε ο Αθανάσιος Χριστόπουλος, MD, Plastic Surgeon, Director of “DrC Clinic” (Greece), Medical Director of Advanced Estetica (Dubai), ο οποίος τόνισε τη σημασία της υψηλής ποιότητας σε υπηρεσίες και υποδομές, τον συνδυασμό του κόστους με την ποιότητα και την ασφάλεια, αλλά και την κατανόηση της διαφορετικής κουλτούρας ομορφιάς που υπάρχει σε κάθε χώρα. Η Καλλιόπη Κούμπη, General Director of Financial Affairs, Greek National Organization for Health Care Services Provision (EOPYY), ενημέρωσε για τις προοπτικές και τις προκλήσεις που δημιουργεί στο ευρωπαϊκό τοπίο η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2011/24 για τη διασυνοριακή φροντίδα υγείας. Αναφέρθηκε στη δημιουργία ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για 30 χώρες της Ευρώπης που θα διευκολύνει την κινητικότητα των ασθενών, διασφαλίζοντας την ποιότητα των υπηρεσιών, την ασφάλεια και τα δικαιώματα των ασθενών, προωθώντας τις συνεργασίες ανάμεσα σε διαφορετικές χώρες και συστήματα υγείας μέσα στην Ε.Ε. Υπογράμμισε ότι ενθαρρύνεται η συμμετοχή τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα υγείας και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα Εθνικά Σημεία Επαφής για τη διασυνοριακή υγεία, τα οποία είναι διαθέσιμα σε όλες τις χώρες και διαβουλεύονται με τους παρόχους, τις ενώσεις ασθενών, τα ασφαλιστικά ταμεία και εταιρείες, ενώ παρέχουν στους ασθενείς όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, οι οποίες είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμες και προσβάσιμες για τα ΑμεΑ. Τα Εθνικά σημεία Επαφής συμβάλλουν στη διαφάνεια και στη γνώση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας, υπογράμμισε.

Σε μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για τον Ιαματικό - Θερμαλιστικό Τουρισμό στην Ελλάδα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Τουρισμού, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης Ολυμπία Αναστασοπούλου, αφού υπογράμμισε ότι η στρατηγική του υπουργείου συνολικά για τον Τουρισμό είναι να συνδέσει αυθεντικές εμπειρίες με τοπικές κοινωνίες και προϊόντα, δημιουργώντας μια 12μηνη τουριστική ροή προς τη χώρα, αναφέρθηκε στις αρχαίες και ιστορικές ρίζες των ιαματικών πηγών στην Ελλάδα και την σύνδεσή τους με την Ιπποκράτειο αντίληψη για την Υγεία. Πρέπει να φύγουμε από το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» -είπε με έμφαση- και να απλώσουμε την αντίληψή μας σε ευρύτερους ορίζοντες εκμεταλλευόμενοι τις πολλαπλές δυνατότητες που η Ελλάδα μπορεί να προσφέρει ως τουριστικό προϊόν. Η ομιλήτρια αναφέρθηκε στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο για τον ιαματικό-θερμαλιστικό τουρισμό και τον τουρισμό ευεξίας και τόνισε την ανάγκη οι τουριστικές επενδύσεις στη χώρα να κινηθούν στην κατεύθυνση της καινοτομίας και της βιωσιμότητας, μέσα από την πράσινη και την ψηφιακή μεταρρύθμιση, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών. Αφού περιέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τις πιστοποιημένες από το υπουργείο θερμές πηγές και θερμαλιστικές τουριστικές εγκαταστάσεις (οι οποίες είναι λίγες σε σχέση με τον συνολικό αριθμό στην ελληνική επικράτεια), ανέφερε ότι υπάρχουν διαθέσιμα 28 εκ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τη δημιουργία καινούργιων δομών του Ιαματικού - Θερμαλιστικού Τουρισμού, αλλά και την αναβάθμιση των υπαρχουσών. Πρότεινε τη δημιουργία δικτύου δομών ευεξίας συνδεδεμένων με τον ιαματικό τουρισμό και κέντρων ιαματικής ιατρικής, προσθέτοντας ότι υπάρχει πρόβλεψη για κατεύθυνση 150.000 τουριστών στον συγκεκριμένο τουριστικό τομέα, με προβλεπόμενη εισροή 3 εκ € και μελλοντικό στόχο το 1 δισ. € ετησίως. Στη συνέχεια ο Μάρκος Δανάς, Europe Spa Expert, συντονιστής της συνεδρίας, περιέγραψε την υφιστάμενη κατάσταση του Ιαματικού - Θερμαλιστικού Τουρισμού στην Ελλάδα και τόνισε ότι ο τομέας αυτός υπέστη σημαντική φθορά το 2010 και ακόμη βρίσκεται σε φάση ανασυγκρότησης. Υπογράμμισε ότι υπάρχει ένας έντονος διεθνής ανταγωνισμός με προορισμούς καθιερωμένους εδώ και χρόνια. «Γιατί να επιλέξει ο διεθνής τουρίστας την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό θερμαλιστικού τουρισμού;», αναρωτήθηκε, και στη συνέχεια ανέλυσε τα μειονεκτήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, που όμως μπορούν να υπερκεραστούν. Ο κ. Δανάς πρότεινε την απλούστευση του νομοθετικού πλαισίου και τόνισε τα φυσικά πλεονεκτήματα που τελικά δίνουν στην Ελλάδα το συγκριτικό πλεονέκτημα. Τη συνεδρία έκλεισε ο Παναγιώτης Αναγνωστόπουλος, Senior Project Manager, Real Estate, Hellenic Republic Asset Development Fund, ο οποίος αφού περιέγραψε τα έργα που έχουν υλοποιηθεί ή βρίσκονται σε φάση υλοποίησης από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας σε σχέση με τους ιαματικούς - θερμαλιστικούς προορισμούς, αναγνώρισε ότι η διαδικασίες έκδοσης των Ειδικών Σχεδίων Χωρικής Ανάπτυξης Δημοσίων Ακινήτων είναι χρονοβόρες, ωστόσο απαραίτητες και τόνισε ότι υπάρχει η δέσμευση να προχωρήσει η ανάπτυξη των έργων αυτών.

Στην επόμενη συνεδρία και αφού αναλύθηκαν το θεσμικό πλαίσιο, οι ανάγκες και οι δυνατότητες του Θερμαλιστικού τουρισμού, τρεις ενεργοί εκπρόσωποι του κλάδου ανέλαβαν να περιγράψουν τις δυνατότητες που υπάρχουν αλλά και τις ελλείψεις που εμποδίζουν το τουριστικό προϊόν να απογειωθεί. Συμμετείχαν οι: Χάρης Κάπολος, President of the Association of Hydrotherapy Centers of Edipsos, Άνθιμος Γεωργιάδης, President of the Association of Professionals in Agkistro, Municipal counselor in the municipality of Sintiki/Serres, και Ηρακλής Λιβαδιώτης, Deputy Mayor of the Municipality of Kassandra and President of the Public Benefit Enterprise of the Municipality of Kassandra. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι οποίες αναφέρονται σε μικρές, μεσαίες και μεγαλύτερες επιτυχημένες μονάδες στη χώρα, αναλύθηκαν όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που κάνουν ιδιαίτερα ελκυστικούς τους προορισμούς αυτούς, με απτά αποτελέσματα στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Επίσης ανέδειξαν την επιτυχία του συνδυασμού διαφόρων εναλλακτικών μορφών τουρισμού με τον θερμαλιστικό τουρισμό. Διαπιστώθηκε η αναπτυξιακή προοπτική των μονάδων όχι μόνο στην ιαματική διάστασή τους αλλά και στην προσέλκυση τουρισμού ευεξίας για νεότερες ηλικιακές ομάδες. Ορισμένες κοινές διαπιστώσεις σχετικά με υφιστάμενες δυσκολίες ήταν: α) η ανάγκη αναβάθμισης του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου σε ό,τι αφορά τη στελέχωση με ιατρικό προσωπικό, β) η ανάγκη επαναφοράς του επιδόματος λουτροθεραπείας για τον εγχώριο πληθυσμό, γ) η επίτευξη ισορροπίας του κόστους λειτουργίας ανάμεσα στον ιδιωτικό και τον δημόσιο τομέα και δ) η ανάγκη διευκόλυνσης της πρόσβασης σε όλη τη χώρα.

Ακολούθησε συνεδρία για τον τουρισμό Ευεξίας στην Ελλάδα, με συντονιστή τον Σταύρο Μαυρίδη, General Manager ΣOUL TAILORΣ member of Eurotel group, ο οποίος έκανε μια εισαγωγή για το μέλλον του παραπάνω τουριστικού τομέα αναφέροντας ότι «Εμείς στη ΣΟUL ΤΑΙLORΣ δημιουργούμε την ιδέα της ευεξίας». Υποστήριξε ότι τα spa και τα κέντρα ευεξίας θα αλλάξουν τον τρόπο που βλέπουμε το μέλλον, άρα οι απαραίτητες δράσεις για το μέλλον απαιτούν μια στρατηγική στροφή με την ανάπτυξη τεχνολογικών εργαλείων για τη βελτιστοποίηση της εμπειρίας των φιλοξενούμενων. Η Μαρία Γκάτσου, General Manager, SETE, στην παρουσίασή της περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις θα μετατρέψουν τις δυνατότητες σε ευκαιρίες με τον τουρισμό της ευεξίας μέσα από μία ολιστική προσέγγιση η οποία δεν περιορίζεται σε θέματα ομορφιάς και αισθητικής. Τόνισε ειδικότερα, ότι η βελτίωση υποδομών και θεσμικού πλαισίου θα φέρουν νέες θέσεις εργασίας και στρατηγικό πλεονέκτημα στη χώρα. Ο Kent Richards, Corporate Operations Director, Six Senses Hotels Resorts Spas, αναφέρθηκε επίσης σε μια ολιστική προσέγγιση του τουρισμού της υγείας, την οποία ο όμιλος χρησιμοποιεί και προσαρμόζει ανάλογα με τα δεδομένα της χώρας στην οποία δραστηριοποιείται. Ο Γιώργος Μπριλάκης, General Manager, Daios Cove, Luxury Hotel and Villas, παρουσίασε την μετάβαση του DAIOS Cove από ένα ξενοδοχείο 5 αστέρων σε θέρετρο ευεξίας. Η συνεδρία έκλεισε με την τοποθέτηση του Stephan Clambaneva, Member of the Board of Directors of IDSΑ, ο οποίος παρουσίασε την έννοια της κυκλικής στρατηγικής και της ολιστικής βιωσιμότητας για να δημιουργηθεί η μετάβαση σε ένα νέο οικονομικό μοντέλο.

Το δεύτερο μέρος της συνεδρίας για τον τουρισμό ευεξίας στην Ελλάδα ξεκίνησε με την τοποθέτηση της συντονίστριας Μαλού Λαρσινού, Health & Wellness Coach, σχετικά με την αυτοφροντίδα ως πρόληψη για την αντιμετώπιση ασθενειών. Η ανάγκη να φροντίσουμε τον εαυτό μας μπορεί να μας οδηγήσει σε έναν τουριστικό προορισμό, τόνισε. Στη συνέχεια η Ιωάννα Γάκα, Gynaecologist – Holistic Physician, μίλησε για μια ολιστική προσέγγιση μέσα από σύγχρονα εργαλεία και πρωτόκολλα που μπορούν να επαναφέρουν το άτομο σε ιδανική κατάσταση ισορροπίας και ευεξίας. Κατόπιν, η Αλεξάνδρα Σαρηγιάννη, Raw Vegan Chef, Cooking Instructor, Yoga Teacher, μαζί με την Λένα Κωνσταντινίδη, Healthy lifestyle designer Naturopath, μίλησαν για μια αλλαγή στον τρόπο διατροφής, σκέψης, πνευματικής και σωματικής ισορροπίας. Τέλος, ο Γρηγόρης Κοτσικάρης, Chairman of the Board & Director of iKnowHow Group, μίλησε για την σπουδαιότητα του ψηφιακού μετασχηματισμού στον τουρισμό της υγείας και τις δυνατότητες που μας παρέχει για την αναγνωρισιμότητα της χώρας.

Μία συνεδρία αφιερώθηκε στο ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των τρόπων χρηματοδότησης, θεμέλιο λίθο της ανάπτυξης του Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα, με συντονίστρια την Αγγελική Κατσάπη, Director - Certified Assessor, Temos Hellas Ltd., Greece. Ο πρώτος ομιλητής, Δημήτρης Σκάλκος, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και συνεργασιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, αναφέρθηκε στην ανάγκη να σταματήσουμε να στηριζόμαστε σε ένα μονοσήμαντο μοντέλο τουρισμού, αλλά να αναζητήσουμε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο για τον τουρισμό της Ελλάδας. Παρουσίασε τους τρόπους ενσωμάτωσης της υγείας σε όλες τις πολιτικές της χώρας μέσα από τον αναπτυξιακό νόμο, το ταμείο ανάκαμψης και το ΕΣΠΑ 2021-27. Ανέφερε ότι για τον Τομέα του Ιατρικού Τουρισμού Υγείας υπάρχουν πάνω από 1 δισ. € που μπορούν να διατεθούν από τον Αναπτυξιακό Νόμο, από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Σχέδιο Ελλάδα 2.0) και από το ΕΣΠΑ 2021-27. Μέσα από το ΕΣΠΑ και για δράσεις εξωστρέφειας θα διατεθούν 750 εκ. € για εξοπλισμό και ψηφιοποίηση υφιστάμενων δομών, μέσα από το καθεστώς 360 του αναπτυξιακού νόμου θα χρηματοδοτηθούν κέντρα αποθεραπείας ενώ μέσα από το καθεστώς ενναλακτικών μορφών τουρισμού θα χρηματοδοτηθούν κέντρα ιαματικού τουρισμού και ιαματικής θεραπείας. 200 εκ. € από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας θα χρηματοδοτήσουν τη δημιουργία 15 νέων και την αναβάθμιση 15 υφισταμένων εγκαταστάσεων ιαματικών πηγών με παράλληλη ανάπτυξη και των γεωγραφικών περιοχών. «Είναι η πρώτη φορά που υπάρχει ένα τέτοιο ποσό διαθέσιμο για τον τομέα του Τουρισμού Υγείας», δήλωσε ο κ. Σκάλκος. Όσον αφορά την επιλογή για χρηματοδότηση, υπογράμμισε, ότι πέρα από τη μελετητική ωριμότητα ιδιαίτερο ρόλο θα παίξει η δημιουργία σταθερών και καλοπληρωμένων θέσεων εργασίας. «Είναι η ώρα οι σοβαροί επενδυτές με όραμα να απευθυνθούν σε μας για να προχωρήσουν μέσα από όλα τα εγκεκριμένα σχέδια εθνικής πολιτικής», κατέληξε.

Στη συνέχεια ο Μπάμπης Τσαλκιτζής, Associate, Advice for Small Businesses, Greece, SME Finance & Development Group, European Bank for Reconstruction and Development, αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός του υποστηρίζει συμβουλευτικά τις μικρές επιχειρήσεις ώστε να προχωρήσουν σε όλους τους τομείς αλλά και στον τουρισμό υγείας. Στα πολλαπλά χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν σήμερα αναφέρθηκε στη συνέχεια ο Χάρης Λαμπρόπουλος President, Hellenic Development Bank of Investments S.A. (HDBI, ex TANEO). Αναφέρθηκε στην ιδιαίτερη επενδυτική τάση που κυριαρχεί στα διεθνή επενδυτικά ταμεία, για τη στήριξη των μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων. Τόνισε τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της τράπεζας, αλλά και την επέκτασή της σε διεθνείς αγορές, αναφέροντας επιτυχημένα επενδυτικά παραδείγματα.

Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν με μια συνεδρία στην οποία συμμετείχαν τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής Μαρία Γεωργά, Μάριος Δανάς, Σταύρος Μαυρίδης και Αγγελική Χρηστίδου και ο πρόεδρος Γιάννης Τούντας, οι οποίοι συνόψισαν τα σημαντικότερα σημεία του διήμερου συνεδρίου, αυτά που θα καθιερώσουν την Ελλάδα ως έναν από τους κορυφαίους προορισμούς Τουρισμού Υγείας. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας στην Ελλάδα, είπαν. Εντούτοις υπάρχει ανάγκη να διαμορφωθεί ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο για τη μετά covid εποχή, που θα αναδείξει το νέο brand της χώρας με τα συγκριτικά πλεονεκτήματά της κάνοντας τη μετάβαση από το σημερινό τουριστικό μοντέλο του «ήλιος & θάλασσα», σε έναν πρότυπο τουρισμού που θα καλύπτει τις ανάγκες περισσότερων ανθρώπων προσφέροντας εναλλακτικές, προσαρμοσμένες στις ανάγκες των καιρών. Ο εμπνευστής του συνεδρίου, καθηγητής Γιάννης Τούντας έκλεισε τις εργασίες ευχαριστώντας τους συμμετέχοντες τους ομιλητές, τους οργανισμούς υποστήριξης τους χορηγούς και τη διοργάνωση, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το συνέδριο θα καθιερωθεί στον Ελλαδικό αλλά και στον Διεθνή χώρο, ως ένα φόρουμ πρότασης, προαγωγής και εφαρμογής όλων των σύγχρονων μεθόδων και πολιτικών στον τομέα του Τουρισμού Υγείας.

Δείτε τα videos των συνεδριών ΕΔΩ