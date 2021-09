Αlmora PLUS® CISTUS PROTECT για ισχυρό ανοσοποιητικό με τη δύναμη του κίστου, του ψευδάργυρου & της βιταμίνης D

Η γνωστή σειρά συμπληρωμάτων διατροφής almora PLUS® εμπλουτίζει το χαρτοφυλάκιο των σκευασμάτων της στην κατηγορία του ανοσοποιητικού συστήματος με ένα νέο καινοτόμο σκεύασμα που έχει ως βασικό συστατικό το φαρμακευτικό φυτό κίστο (Cistus Creticus). Ερευνώντας περαιτέρω τις ευεργετικές ιδιότητες του κίστου, η εταιρεία προχώρησε πρόσφατα στην κυκλοφορία το almora PLUS® CISTUS PROTECT. Πρόκειται για ένα σύγχρονο συμπλήρωμα διατροφής με ειδικά μελετημένη σύνθεση 3 συστατικών (κίστος, ψευδάργυρος, βιταμίνη D), που συμβάλλουν στη διατήρηση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος και στην αποτελεσματική θωράκιση του οργανισμού από τις εποχικές λοιμώξεις.

Το ανοσοποιητικό σύστημα διαθέτει μια πληθώρα μηχανισμών για τον έλεγχο και την εξάλειψή των παθογόνων παραγόντων που μπορεί να υπάρχουν στο εξωτερικό περιβάλλον. Μέσω αυτών επιτελεί τις λειτουργίες του, οι οποίες συμβάλλουν στην ατιμετώπιση τόσο των τοξικών, όσο και των αλλεργιογόνων ουσιών που εισέρχονται στον οργανισμό από τους βλεννογόνους. Η διατήρηση ενός ισχυρού ανοσοποιητικού συστήματος αποτελεί συνεπώς την άμυνα του οργανισμού απέναντι στις εποχικές λοιμώξεις.

Η μοναδική σύνθεση τoυ almora PLUS® CISTUS PROTECT συνδυάζει το μελετημένο από την αρχαιότητα εκχύλισμα του κίστου με τα πιο επίκαιρα και αναγνωρισμένα για την αποτελεσματικότητά τους συστατικά, ψευδάργυρο και βιταμίνη D. O κίστος (Cistus Creticus) είναι ένα κρητικό βότανο με φαρμακευτικές ιδιότητες. Το εκχύλισμά του εμφανίζει υψηλή συγκέντρωση σε πολυφαινόλες, οι οποίες διακρίνονται για την ιδιαίτερα υψηλή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική τους ικανότητα. Οι πολυφαινόλες που υπάρχουν στο φυτό κίστο αδρανοποιούν τις ελεύθερες ρίζες, εμφανίζοντας αντιοξειδωτικό αποτέλεσμα1. Επιπλέον, κλινική μελέτη σε 160 ασθενείς έδειξε την επικουρική δράση του κίστου στην υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος έναντι εποχικών ιογενών και βακτηριακών λοιμώξεων, καθώς και στη βελτίωση των συμπτωμάτων τους.2

Ένα ακόμη συστατικό του almora PLUS® CISTUS PROTECT είναι η βιταμίνη D. Αποτελώντας μια από τις σημαντικότερες βιταμίνες για τη λειτουργία του οργανισμού, η βιταμίνη D επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστημα με την ανεπάρκειά της να σχετίζεται με τον αυξημένο κίνδυνο λοιμώξεων. Από επίσημες μελέτες προκύπτει επίσης μια συσχέτιση των χαμηλών επιπέδων της βιταμίνης D με την αυξημένη εμφάνιση λοιμώξεων.3 Από τα ευρήματα επιδημιολογικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 19.000 περίπου συμμετεχόντων προέκυψε, πως η πιθανότητα νόσησης από λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού ήταν πολύ μεγαλύτερη στα άτομα με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D.4

Επιπλέον, η βιταμίνη D διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση επαρκών επιπέδων ασβεστίου και φωσφόρου στον οργανισμό, επηρεάζοντας ενεργά το σχηματισμό και τη διατήρηση ισχυρών οστών. Η απουσία της από τον οργανισμό οδηγεί στην απορρόφηση μόλις του 10 με 15% του διαιτητικού σβεστίου και περίπου το 60% του φωσφόρου. Έχει επίσης διαπιστωθεί, πως η βιταμίνη D έχει επίδραση στην ανοσολογική λειτουργία, καθώς και στην έμφυτη αντιμικροβιακή απόκριση.3

Το almora PLUS® CISTUS PROTECT περιέχει ακόμη διγλυκινικό ψευδάργυρο, ένα απαραίτητο ιχνοστοιχείο για τις βασικές κυτταρικές δραστηριότητες. Με εμπλοκή στη λειτουργία πολλών ενζύμων, ο ψευδάργυρός εμφανίζει αντιϊκή δραστηριότητα που τον καθιστά απαραίτητο για την ανοσοαπόκριση στις ιογενείς λοιμώξεις. Σε τυχαιοποιημένη επίσης κλινική μελέτη αποδείχθηκε επίσης, πως η μορφή διγλυκινικού ψευδαργύρου αυξάνει σημαντικά την από του στόματος βιοδιαθεσιμότητά του.5

Το almora PLUS® CISTUS PROTECT κυκλοφορεί με την υπογραφή ποιότητας της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας ELPEN, που αποτελεί συνώνυμο του αξιόπιστου Ελληνικού Φαρμάκου εδώ και 56 χρόνια. Είναι κατάλληλο για ενήλικες και η κυκλοφορία του έρχεται να προστεθεί στη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής almora PLUS®, που μετρούν περισσότερα από 40 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη κάθε ελληνικής οικογένειας.

Βιβλιογραφικές αναφορές

Kanti Bhooshan Pandey and Syed Ibrahim Rizvi. Plant polyphenols as dietary antioxidants in human. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2:5, 270-278; November/December 2009

Ulrich Kalusa, Alexandre Grigorova et al. Cistus incanus (CYSTUS052) for treating patients with infection of the upper respiratory tract. A prospective, randomised, placebo-controlled clinical study. Antiviral Research 84 (2009) 267–271

Aranow C. Vitamin D and the immune system. J Investig Med. 2011;59(6):881-886. doi:10.2310/JIM.0b013e31821b87552

Gunville CF, Mourani PM, Ginde AA. The role of vitamin D in prevention and treatment of infection. Inflamm Allergy Drug Targets. 2013 Aug;12(4):239-45. doi: 10.2174/18715281113129990046. PMID: 23782205; PMCID: PMC3756814.

Gandia et al. A Bioavailability Study Comparing Two Oral Formulations Containing Zinc (Zn Bis-Glycinate vs. Zn Gluconate) After a Single Administration to Twelve Healthy Female Volunteers. Int. J. Vitam. Nutr. Res., 77 (4), 2007, 243–248

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη διατροφή. Να μην γίνεται υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Συνιστώμενη δόση του προϊόντος για ημερήσια κατανάλωση, 1-2 κάψουλες. Δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας εάν είστε έγκυος θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να φυλάσσονται μακριά από το μικρά παιδιά. Τα προϊόντα δεν υπόκεινται σε διαδικασία αδειοδότησης. Αρ. Γνωστ ΕΟΦ: 54846/09-06-2021