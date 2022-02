Μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος προστάτη: Δαρολουταμίδη συν αντιανδρογόνα και δοσεταξέλη αυξάνουν την επιβίωση

Τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης III ARASENS για την αξιολόγηση της θεραπείας δαρολουταμίδης με αντιανδρογόνα (ADT) και δοσεταξέλη έδειξαν αύξηση της συνολικής επιβίωσης και μείωση του κινδύνου θανάτου κατά 32,5% σε σύγκριση με τον συνδυασμό ADT και δοσεταξέλης σε ασθενείς με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (mHSPC).

Σταθερά οφέλη παρατηρήθηκαν επίσης σε όλα τα δευτερεύοντα τελικά σημεία, τα οποία είναι πολύ σημαντικά για τους ασθενείς, όπως η καθυστέρηση του χρόνου εξέλιξης της νόσου σε ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη (CRPC), ο χρόνος έως την εξέλιξη του πόνου, ο χρόνος έως το πρώτο συμπτωματικό σκελετικό συμβάν (SSE) και ο χρόνος έως την έναρξη της επακόλουθης συστηματικής αντινεοπλασματικής θεραπείας.

Η συνολική συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονταν με τη θεραπεία ήταν παρόμοιες στα δύο σκέλη θεραπείας.

Τα αποτελέσματα της μελέτης Φάσης ΙΙΙ ARASENS παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου ASCO GU Cancers Symposium 2022 και δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

Αθήνα, 18 Φεβρουαρίου 2022 - Τα αποτελέσματα από τη μελέτη Φάσης III ARASENS έδειξαν ότι η χρήση του, από του στόματος, αναστολέα των υποδοχέων ανδρογόνων, της δαρολουταμίδης με αντιανδρογόνα (ADT) και δοσεξατέλη αύξησε σημαντικά τη συνολική επιβίωση (OS) σε ασθενείς με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη mHSPC) σε σύγκριση με τον συνδυασμό ADT και δοξεταξέλης. Η δαρολουταμίδη συν ADT και δοσεταξέλη μείωσε σημαντικά τον κίνδυνο θανάτου κατά 32,5% σε σύγκριση με τη δοσεταξέλη συν ADT. Κατά την ημερομηνία λήξης συλλογής των δεδομένων για την αρχική ανάλυση (25 Οκτωβρίου 2021), η διάμεση διάρκεια θεραπείας ήταν μεγαλύτερη για τη δαρολουταμίδη συν ADT και δοσεταξέλη (41,0 μήνες) έναντι της ADT συν δοσεταξέλη (16,7 μήνες). Η δαρολουταμίδη συν ADT και δοσεταξέλη έδειξαν επίσης σταθερά οφέλη στα δευτερεύοντα τελικά σημεία και σε προκαθορισμένες υποομάδες. Τα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών (ΑΕ) δεν αυξήθηκαν με την προσθήκη δαρολουταμίδης. Αυτά τα δεδομένα παρουσιάστηκαν στο ASCO GU Cancers Symposium 2022.και δημοσιεύθηκαν ταυτόχρονα στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό The New England Journal of Medicine.

«Ο μεταστατικός καρκίνος του προστάτη είναι γενικά μία θανατηφόρα ασθένεια και παρά την πρόοδο των τελευταίων ετών, μόνο το 30% αυτών των ανδρών θα επιβιώσει πέραν των πέντε ετών. Η μελέτη ARASENS έδειξε ότι η προσθήκη δαρολουταμίδης, ενός αναστολέα υποδοχέα ανδρογόνων, αύξησε σημαντικά τη συνολική επιβίωση για ασθενείς που έλαβαν την στάνταρντ θεραπεία αντιανδρογόνων και δοσεταξέλης ως αρχική θεραπεία για μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη. Η δαρολουταμίδη βελτίωσε επίσης τον χρόνο για την εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη και άλλα βασικά δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία», δήλωσε ο Matthew Smith, MD, Ph.D., Διευθυντής του Προγράμματος για τις Κακοήθειες του Ουροποιογεννητικού, στο Κέντρο Καρκίνου του Γενικού Νοσοκομείου Μασαχουσέτης. «Αυτά τα αποτελέσματα είναι ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον στην αντιμετώπιση της νόσου και για τη θεραπεία ασθενών με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη».

«Με την προσθήκη των αποτελεσμάτων της μελέτης ARASENS για τους ασθενείς με μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη στα υπάρχοντα δεδομένα, από τη μελέτη Φάσης ΙΙΙ ARAMIS στον μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη, η δαρολουταμίδη έχει πλέον θετικά αποτελέσματα σε δύο βασικές κλινικές δοκιμές για τους ασθενείς σε αυτά τα βασικά στάδια της νόσου», δήλωσε ο Robert LaCaze, Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής του Τομέα Φαρμάκων της Bayer και Επικεφαλής του Τμήματος Ογκολογίας της Bayer. «Πιστεύουμε ότι η δαρολουταμίδη έχει τη δυνατότητα να γίνει ένα βασικό φάρμακο για κατάλληλους ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. Δεσμευόμαστε να καταστήσουμε αυτή την πιθανή νέα θεραπευτική επιλογή στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη διαθέσιμη στους ασθενείς και τους θεράποντες ιατρούς τους και ως εκ τούτου επιταχύνουμε τις διαδικασίες κατάθεσης στις ρυθμιστικές αρχές».

Η μελέτη ARASENS είναι η μόνη τυχαιοποιημένη, προοπτικά σχεδιασμένη, διπλά τυφλή κεντρική μελέτη που συγκρίνει τη χρήση ενός από του στόματος αναστολέα των υποδοχέων ανδρογόνων συν αντιανδρογόνα δεύτερης γενιάς και δοσεταξέλη, με την συνιστώμενη θεραπεία αντιανδρογόνων συν δοσεταξέλης στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη.

Η δαρολουταμίδη είναι εγκεκριμένη σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), της Ιαπωνίας και της Κίνας, για τη θεραπεία ασθενών με μη μεταστατικό ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο. Το προϊόν αναπτύσσεται από κοινού από την Bayer και την Orion Corporation, μια φινλανδική φαρμακευτική εταιρεία με παγκόσμια παρουσία. Η ένωση διερευνάται επίσης σε περαιτέρω μελέτες σε διάφορα στάδια του καρκίνου του προστάτη, συμπεριλαμβανομένης μιας άλλης μελέτης Φάσης ΙΙΙ στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (ARANOTE) καθώς και μιας μελέτης Φάσης ΙΙΙ που πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της AΝZUP και αξιολογεί τη δαρολουταμίδη ως επικουρική θεραπεία για εντοπισμένο καρκίνο του προστάτη με πολύ υψηλό κίνδυνο υποτροπής (DASL-HiCaP, ANZUP1801).

Σχετικά με τη δαρολουταμίδη

Η δαρολουταμίδη είναι ένας αναστολέας των υποδοχέων των ανδρογόνων (ARI) που χορηγείται από το στόμα υπό τη μορφή δισκίων. Η διακριτή χημική δομή της δαρολουταμίδης επιτρέπει την πρόσδεση στον υποδοχέα με ισχυρούς δεσμούς και την εμφάνιση έντονης ανταγωνιστικής δράσης, με αποτέλεσμα την αναστολή της λειτουργίας του υποδοχέα και της ανάπτυξης των καρκινικών κυττάρων στον προστάτη. Το μικρό ποσοστό διαπέρασης του αιματοεγκεφαλικού φραγμού της δαρολουταμίδης υποστηρίζεται από προκλινικά μοντέλα και δεδομένα νευροαπεικόνισης σε υγιείς εθελοντές. Η χαμηλή διείσδυση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού θα εξηγούσε τη συνολική χαμηλή συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το κεντρικό νευρικό σύστημα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, όπως παρατηρήθηκε στη μελέτη Φάσης III ARAMIS και τη βελτιωμένη ομιλία και μνήμη που παρατηρήθηκε στο σκέλος της δαρολουταμίδης της μελέτης Φάσης ΙΙ ODENZA.

Η χορήγηση της δαρολουταμίδης έχει εγκριθεί σε περισσότερες από 60 χώρες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, των χωρών της ΕΕ, της Βραζιλίας, του Καναδά, της Κίνας και της Ιαπωνίας, για τη θεραπεία ασθενών με μη μεταστατικό, ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη (nmCRPC), οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο εμφάνισης μεταστατικής νόσου. Παράλληλα, η δαρολουταμίδη διερευνάται σε διάφορα στάδια καρκίνου του προστάτη μέσα από πλήθος κλινικών μελετών, συμπεριλαμβανομένης μιας άλλης μελέτης Φάσης ΙΙΙ στον μεταστατικό ορμονοευαίσθητο καρκίνο του προστάτη (ARANOTE) καθώς και σε μια μελέτη Φάσης ΙΙΙ που πραγματοποιείται υπό την καθοδήγηση της AΝZUP και αξιολογεί τη δαρολουταμίδη ως επικουρική θεραπεία για εντοπισμένο καρκίνο προστάτη με πολύ υψηλό κίνδυνο υποτροπής (DASL-HiCaP, ANZUP1801). Πληροφορίες σχετικά με αυτές τις δοκιμές μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση www.clinicaltrials.gov.